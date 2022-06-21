Контрразведка СБУ разоблачила российскую агентуру в Киеве: В нее входили чиновники Кабмина и Торгово-промышленной палаты Украины. ВИДЕО
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В рамках многоэтапной спецоперации контрразведка СБУ обезвредила агентурную сеть ФСБ РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Так, в Киеве был задержан заведующий отделом Секретариата Кабмина и руководитель одной из дирекций Торгово-промышленной палаты.
"Эти чиновники передавали врагу разную развединформацию: от состояния обороноспособности до обустройства госграницы и персональных данных украинских правоохранителей. Предатели делали это не бесплатно. Российские кураторы платили им за информацию от 2 до 15 тыс. долл. за задание. Суммы зависели от уровня секретности и важности собранных данных", - говорится в сообщении.
Как установила СБУ, чиновника завербовали в 2012 году во время путешествия в Россию два кадровых сотрудника ФСБ.
С этой поездки чиновник вернулся, уже имея оперативный псевдоним, мобильный телефон для связи и задачу собирать тайную информацию, которая циркулирует в Кабмине.
Секретные документы злоумышленник либо распечатывал, либо фотографировал и хранил на флешке. А для передачи файлов договаривался через закрытый Telegram-канал о встрече со своим "связным" – одним из работников Торгово-промышленной палаты.
"Связного" тоже завербовали в Москве сотрудники 5 службы ФСБ. Свой инструктаж сотрудник ТПП получал впоследствии во временно оккупированном Симферополе. СБУ идентифицировала одного из тех, кто готовил его как агента - это представитель 5 службы фсб Юрий Водолазкий. Схема передачи разведданных работала так: чиновник передавал их "связному" с ТПП, а тот - дальше в Россию через зашифрованные каналы связи. "Вознаграждение" связной получал во время личных встреч с кураторами. Они проходили в Крыму или в третьих странах.
Обычно ФСБ платила ему за двоих, а уже в Киеве он распределял деньги. Параллельно он занимался подбором других "кандидатов" для вербовки", – добавили в СБУ.
Следователи сообщили обоим злоумышленникам о подозрении в совершении преступления по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса.
Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.
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Войска СС состоящие из Русских (Помимо власовцев)
а) Добровольческий полк СС "Варяг".
б) 1-я русская национальная бригада СС "Дружина".
в) 15-й казачий кавалерийский корпус СС.
г)29-я гренадерская дивизия СС "РОНА" (1-я русская).
) 30-я гренадерская дивизия СС (2-я русская).
) 36-я гренадерская дивизия СС "Дирлевангер".
КОРПУСА ВОЙСК СС ГЛАВНОГО ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ СС ФХА-СС
15-й Казачий русский корпус войск СС ФХА-СС- 3 дивизии,16 полков.
СС ФХА-СС (ВОЙСКА-СС)
29-я Русская ФХА-СС - 6 полков.
10-я Русская ФХА-СС, 1-го формирования 1944г. , - 5 полков.
БРИГАДЫ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИМПЕРСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СС РСХА-СС
1-я Русская национальная бригада СС "Дружина" - 3 полка, 12
батальонов.
1-я Гвардейская бригада РОА "Зондеркоманда Љ113" СД - 1 батальон, 2
роты.
Бригада СС"Центра противобольшевистской борьбы" (ЦПББ) - 3 батальона.
Разведоватально-диверсионное соединение Главной Команды "Россия -
Центр" зондерштаба "Цеппелин" РСХА- СС - 4 отряда
спецназначения.
Ну и по мелочи
Вооруженные силы Конгресса Освобождения Народов России (КОНР) (1 армия, 4
корпуса, 8 дивизий, 8 бригад).
Русская Освободительная Армия Конгресса Освобождения Народов России (3 дивизии,
2 бригады).
"АРМИИ" ВЕРМАХТА
Русская Освободительная Армия Вермахта - 12 охранных корпусов, 13 дивизий, 30
бригад.
Русская Освободительная Народная Армия - 5 полков, 18 батальонов.
Русская Национальная Народная Армия - 3 полка, 12 батальонов.
Русская Национальная Армия - 2 полка, 12 батальонов.
КОРПУС АВИАЦИОННЫЙ
Военно-Воздушные Силы КОНР (Авиационный корпус КОНР) - 87 самолётов,
1авиагруппа,1 полк.
ОХРАННЫЕ КОРПУСА АРМЕЙСКИХ ТЫЛОВЫХ РАЙОНОВ ВЕРМАХТА
582-й охранный (русский) корпус Вермахта - 11 батальонов.
583-й охранный ( эстонско-русский) корпус Вермахта - 10 батальонов.
584-й охранный (русский) корпус Вермахта - 6 батальонов.
590-й охранный казачий (русский) корпус Вермахта - 1 полк, 4 батальона.
580-й охранный казачий (русский) корпус Вермахта - 1 полк , 9 батальонов.
532-й охранный (русский) корпус Вермахта - 13 батальонов.
559-й охранный ( русский) корпус Вермахта - 7 батальонов.
ВОСТОЧНЫЕ ЛЕГИОНЫ ВЕРМАХТА
Русский легион "Белый Крест" Вермахта - 4 батальона.
ДИВИЗИИ АБВЕРА
"Особая дивизия "Россия"" генерала Смысловского - 1 полк,
12 батальонов.
БРИГАДЫ АБВЕРА
Бригада "Граукопф" - "РННА" генерала Иванова - 1 полк, 5
батальонов.
ДИВИЗИИ ВЕРМАХТА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ
442-я Особого назначения - 2 полка РОА.
136-я Особого назначения - 2 полка РОА.
210-я Особого назначения стационарная пехотная (береговой обороны) - 1 полк, 2
отдельных батальона РОА.
"ТУЗЕМНЫЕ" ОХРАННЫЕ КОРПУСА И САМООБОРОНА
Русский охранный корпус Вермахта в Сербии - 1 бригада, 5 полков.
Русская "Народная стража" генерального комиссариата
"Москва" (Тылового района группы армий "Центр") - 13
батальонов, 1 кавалерийский дивизион.
(РУССКО-ХОРВАТСКИЕ)
15-й Горнострелковый корпус особого назначения 2-й танковой армии:
русских - 1 охранный корпус, 5 полков, хорватских - 2 дивизии, 6 полков.
69-й Корпус особого назначения 2-й танковой армии: русских - 1 дивизия , 8
полков, хорватских - 1 дивизия, 3 полка
1,5
миллиона русских воевали против Советов.
Ви краще задумайтеся над наступним: всі ці тварюки, майже кожен, чиновники-корупціонери. "Ідейних" серед них - немає. Вербування, воно ж не на пустому місці виконується. Ось за що можна зачепити "звичайну" людину? Ну за адьюльтер - але це дуже ненадійно. А ось за службові злочини - значно найдійніше.
Тож замислитесь - коли ви даєте чиновнику "на лапу" для вирішення свого питання (яке він і так повинен в триденний чи інший, дуже короткий час, вирішити) в конверті - це ви створюєте гарантований привід фсб-шникам завербувати цю тварюку і потім більш ефективно вбивати українців.
- Ну так ВСІ й їздили!
***** , а им что в жизни не хватало ?
А все таки последняя операция по спасению морды лица и гордости Чудесной страны лаптеногих таки закончилась неудачей. Макрон и Шольц и Драги в решающий момент .....
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Реєстрація:25.04.2022
Боты Подоляка прибежали защищать российского агента Ермака?
Таких супер профессіоналів одним махом здихаємось, і як ми без них житимемо?!