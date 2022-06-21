РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11981 посетитель онлайн
Новости Видео Происшествия
23 153 60
Кабмин (13803) контрразведка (486) СБУ (18701) ФСБ (1864)

Контрразведка СБУ разоблачила российскую агентуру в Киеве: В нее входили чиновники Кабмина и Торгово-промышленной палаты Украины. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

В рамках многоэтапной спецоперации контрразведка СБУ обезвредила агентурную сеть ФСБ РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Так, в Киеве был задержан заведующий отделом Секретариата Кабмина и руководитель одной из дирекций Торгово-промышленной палаты.

"Эти чиновники передавали врагу разную развединформацию: от состояния обороноспособности до обустройства госграницы и персональных данных украинских правоохранителей. Предатели делали это не бесплатно. Российские кураторы платили им за информацию от 2 до 15 тыс. долл. за задание. Суммы зависели от уровня секретности и важности собранных данных", - говорится в сообщении.

Как установила СБУ, чиновника завербовали в 2012 году во время путешествия в Россию два кадровых сотрудника ФСБ.

С этой поездки чиновник вернулся, уже имея оперативный псевдоним, мобильный телефон для связи и задачу собирать тайную информацию, которая циркулирует в Кабмине.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российский диверсант готовил взрывы на железной дороге, его задержали, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Секретные документы злоумышленник либо распечатывал, либо фотографировал и хранил на флешке. А для передачи файлов договаривался через закрытый Telegram-канал о встрече со своим "связным" – одним из работников Торгово-промышленной палаты.

"Связного" тоже завербовали в Москве сотрудники 5 службы ФСБ. Свой инструктаж сотрудник ТПП получал впоследствии во временно оккупированном Симферополе. СБУ идентифицировала одного из тех, кто готовил его как агента - это представитель 5 службы фсб Юрий Водолазкий. Схема передачи разведданных работала так: чиновник передавал их "связному" с ТПП, а тот - дальше в Россию через зашифрованные каналы связи. "Вознаграждение" связной получал во время личных встреч с кураторами. Они проходили в Крыму или в третьих странах.

Обычно ФСБ платила ему за двоих, а уже в Киеве он распределял деньги. Параллельно он занимался подбором других "кандидатов" для вербовки", – добавили в СБУ.

Следователи сообщили обоим злоумышленникам о подозрении в совершении преступления по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса.

Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Это не уголовно наказуемо, что мы мародерим. Путин разрешил же", - оккупант рассказывает жене о воровстве в Украине. АУДИО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+49
дермака берите за жабры, срочно
показать весь комментарий
21.06.2022 10:15
+30
А де Баканов?
показать весь комментарий
21.06.2022 10:16
+24
В опешечке пошустрите, - там целое кубло... Дерьмак, Подоляк, Татаров, Аферистович...
показать весь комментарий
21.06.2022 10:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
дермака берите за жабры, срочно
показать весь комментарий
21.06.2022 10:15 Ответить
Вчи мову кацап,
показать весь комментарий
21.06.2022 10:46 Ответить
Якби не було Херсону,а потім Медведчука, то можна було б ще якось вірити загону Прада,а так....
показать весь комментарий
21.06.2022 10:16 Ответить
А де Баканов?
показать весь комментарий
21.06.2022 10:16 Ответить
в свято-бакановском монастыре московским попам в ножки кланяется, грехи замаливает.
показать весь комментарий
21.06.2022 10:29 Ответить
не знущайтесь над його пра-пра щурами, бо Бакланов.
показать весь комментарий
21.06.2022 10:56 Ответить
показать весь комментарий
21.06.2022 10:17 Ответить
они сами не знают? как сообщить то? вот Наумов знал, правда поехал разведывать и был задержан братушками. Быканов разберется, надо просто подождать
показать весь комментарий
21.06.2022 10:21 Ответить
кстати очень опасный крот агент в Секретариате КМУ серая мышка средней руки чиновник рабочая лошадка никто и не подумает..... а через него идет куча с грифом секретно 1 экз после прочитанного уничтожить ...с 2012 года....... 10 лет!!!!!! господа самое прикольное что у власти сидели все типа НАШИ С ТАНКА Янык урка Азиров поця МВД МО СБУ возглавляли кадровые РЕЗИДЕНТЫ ГРУ ФСБ РОССИИ и тем не менее..... шла заготовка консерв и агентов кротов... ВЫВОД ---РОССИЯ НИКОГДА НИКОМУ НЕ ДОВЕРЯЛА ДАЖЕ ТИПА СВОИМ...
показать весь комментарий
21.06.2022 10:36 Ответить
Есть национальности, где предательство и измена присущи большей ее части. Сами угадате?
показать весь комментарий
21.06.2022 10:17 Ответить
Кацапи! Найбільший відсоток колаборантів у другій світовій війні.
показать весь комментарий
21.06.2022 10:29 Ответить
Могу привести статистику по кацапам :

Войска СС состоящие из Русских (Помимо власовцев)

а) Добровольческий полк СС "Варяг".
б) 1-я русская национальная бригада СС "Дружина".
в) 15-й казачий кавалерийский корпус СС.
г)29-я гренадерская дивизия СС "РОНА" (1-я русская).
) 30-я гренадерская дивизия СС (2-я русская).
) 36-я гренадерская дивизия СС "Дирлевангер".

КОРПУСА ВОЙСК СС ГЛАВНОГО ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ СС ФХА-СС
15-й Казачий русский корпус войск СС ФХА-СС- 3 дивизии,16 полков.
СС ФХА-СС (ВОЙСКА-СС)
29-я Русская ФХА-СС - 6 полков.
10-я Русская ФХА-СС, 1-го формирования 1944г. , - 5 полков.
БРИГАДЫ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИМПЕРСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СС РСХА-СС
1-я Русская национальная бригада СС "Дружина" - 3 полка, 12
батальонов.
1-я Гвардейская бригада РОА "Зондеркоманда Љ113" СД - 1 батальон, 2
роты.
Бригада СС"Центра противобольшевистской борьбы" (ЦПББ) - 3 батальона.
Разведоватально-диверсионное соединение Главной Команды "Россия -
Центр" зондерштаба "Цеппелин" РСХА- СС - 4 отряда
спецназначения.

Ну и по мелочи

Вооруженные силы Конгресса Освобождения Народов России (КОНР) (1 армия, 4
корпуса, 8 дивизий, 8 бригад).
Русская Освободительная Армия Конгресса Освобождения Народов России (3 дивизии,
2 бригады).
"АРМИИ" ВЕРМАХТА

Русская Освободительная Армия Вермахта - 12 охранных корпусов, 13 дивизий, 30
бригад.
Русская Освободительная Народная Армия - 5 полков, 18 батальонов.
Русская Национальная Народная Армия - 3 полка, 12 батальонов.
Русская Национальная Армия - 2 полка, 12 батальонов.
КОРПУС АВИАЦИОННЫЙ
Военно-Воздушные Силы КОНР (Авиационный корпус КОНР) - 87 самолётов,
1авиагруппа,1 полк.

ОХРАННЫЕ КОРПУСА АРМЕЙСКИХ ТЫЛОВЫХ РАЙОНОВ ВЕРМАХТА

582-й охранный (русский) корпус Вермахта - 11 батальонов.
583-й охранный ( эстонско-русский) корпус Вермахта - 10 батальонов.
584-й охранный (русский) корпус Вермахта - 6 батальонов.
590-й охранный казачий (русский) корпус Вермахта - 1 полк, 4 батальона.

580-й охранный казачий (русский) корпус Вермахта - 1 полк , 9 батальонов.
532-й охранный (русский) корпус Вермахта - 13 батальонов.
559-й охранный ( русский) корпус Вермахта - 7 батальонов.

ВОСТОЧНЫЕ ЛЕГИОНЫ ВЕРМАХТА

Русский легион "Белый Крест" Вермахта - 4 батальона.
ДИВИЗИИ АБВЕРА
"Особая дивизия "Россия"" генерала Смысловского - 1 полк,
12 батальонов.

БРИГАДЫ АБВЕРА

Бригада "Граукопф" - "РННА" генерала Иванова - 1 полк, 5
батальонов.

ДИВИЗИИ ВЕРМАХТА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ

442-я Особого назначения - 2 полка РОА.
136-я Особого назначения - 2 полка РОА.
210-я Особого назначения стационарная пехотная (береговой обороны) - 1 полк, 2
отдельных батальона РОА.

"ТУЗЕМНЫЕ" ОХРАННЫЕ КОРПУСА И САМООБОРОНА

Русский охранный корпус Вермахта в Сербии - 1 бригада, 5 полков.
Русская "Народная стража" генерального комиссариата
"Москва" (Тылового района группы армий "Центр") - 13
батальонов, 1 кавалерийский дивизион.

(РУССКО-ХОРВАТСКИЕ)

15-й Горнострелковый корпус особого назначения 2-й танковой армии:
русских - 1 охранный корпус, 5 полков, хорватских - 2 дивизии, 6 полков.
69-й Корпус особого назначения 2-й танковой армии: русских - 1 дивизия , 8
полков, хорватских - 1 дивизия, 3 полка

1,5
миллиона русских воевали против Советов.
показать весь комментарий
21.06.2022 10:57 Ответить
Ви кацапи досі зі власівською ганчіркою зрадників.
показать весь комментарий
21.06.2022 10:49 Ответить
аксіома, сер!
показать весь комментарий
21.06.2022 10:58 Ответить
То ще вершки, треба рити і корешки.
показать весь комментарий
21.06.2022 10:24 Ответить
Вавина агентура.
показать весь комментарий
21.06.2022 10:26 Ответить
В опешечке пошустрите, - там целое кубло... Дерьмак, Подоляк, Татаров, Аферистович...
показать весь комментарий
21.06.2022 10:28 Ответить
Да похрину както. А чо там про Чонгар и другие мосты через СКК известно?
показать весь комментарий
21.06.2022 10:29 Ответить
Одні помирають за Україну а інші ублюдки її здають!!! Як прикро, що це роблять так звані українці. І як же їх багато, просто в голові не вкладається, як можна так робити. Справжні українці які ******* свою країну цього ніколи не зроблять!!!!
показать весь комментарий
21.06.2022 10:31 Ответить
Біном Ньютона відкрили?

Ви краще задумайтеся над наступним: всі ці тварюки, майже кожен, чиновники-корупціонери. "Ідейних" серед них - немає. Вербування, воно ж не на пустому місці виконується. Ось за що можна зачепити "звичайну" людину? Ну за адьюльтер - але це дуже ненадійно. А ось за службові злочини - значно найдійніше.

Тож замислитесь - коли ви даєте чиновнику "на лапу" для вирішення свого питання (яке він і так повинен в триденний чи інший, дуже короткий час, вирішити) в конверті - це ви створюєте гарантований привід фсб-шникам завербувати цю тварюку і потім більш ефективно вбивати українців.
показать весь комментарий
21.06.2022 10:55 Ответить
А якщо "по фени": взяти або посадити на кукан.
показать весь комментарий
21.06.2022 11:46 Ответить
Хорошенько проследите за контактами бывшего помощника гэбиста сивковича,пора уже его арестовать и допросить.
показать весь комментарий
21.06.2022 10:32 Ответить
- Всіх, хто останні 12 років їздив на Расію вербували.
- Ну так ВСІ й їздили!
показать весь комментарий
21.06.2022 10:32 Ответить
Кабмін? Почалося те що задумали зетварі? Розформують кабмін щоб керував всім оп
показать весь комментарий
21.06.2022 10:32 Ответить
Цікаво,що вже не ховають ********* зрадників України.Може,і покарання пора переглянути?В залежності від цінності інформації?
показать весь комментарий
21.06.2022 10:33 Ответить
"В нее входили чиновники Кабмина и Торгово-промышленной палаты Украины."
***** , а им что в жизни не хватало ?
показать весь комментарий
21.06.2022 10:35 Ответить
А щоб нажерти отаке свиняче рило... то таки не хватало падлі
показать весь комментарий
21.06.2022 15:51 Ответить
новые лица?
показать весь комментарий
21.06.2022 10:37 Ответить
А как поживает стратегический шпион Юстас Козырь? А...А ? и шо?
А все таки последняя операция по спасению морды лица и гордости Чудесной страны лаптеногих таки закончилась неудачей. Макрон и Шольц и Драги в решающий момент .....
показать весь комментарий
21.06.2022 10:43 Ответить
Єрмака, Татарова, Портнова, Арахімію, Подоляка та інших гнид арештували?
показать весь комментарий
21.06.2022 10:44 Ответить
Ты шо руку поднимаешь на цвет нации.
показать весь комментарий
21.06.2022 12:54 Ответить
садити з кофіскацією, бо завдав шкоди державі і позбавляти таких громадянства України, якщо воно в них є, а то наймають всіх підряд
показать весь комментарий
21.06.2022 10:46 Ответить
Кацапська агентура працює і в царині ідеології.
показать весь комментарий
21.06.2022 10:52 Ответить
по законам военного времени-полуось от КРАЗа раскалённым концом в очко и вся музыка,и вся певчая!!!
показать весь комментарий
21.06.2022 10:54 Ответить
Там десь є той снайпер зо по чйцям стріляє...
показать весь комментарий
21.06.2022 11:06 Ответить
Вот твари, не боятся, пример же есть - Штепа, а если бы с ними жестко - то 10 раз бы подумали, чем быть предателем.
показать весь комментарий
21.06.2022 11:07 Ответить
Запис вже не свіженький, напевно ще з квітня.
показать весь комментарий
21.06.2022 11:15 Ответить
Ну да, сейчас в куртках утепленных не ходят. Наверно не раскрывали этих гандонов заранее
показать весь комментарий
21.06.2022 11:24 Ответить
Ну если еще показывают в куртках, значит скоро на волю - отмазали. А вы шо думали,посодют??? ХМ_ХМ...
показать весь комментарий
21.06.2022 14:05 Ответить
Потрібно у всіх анкетах для приймання на вакантні чиновницькі посади, пов'язані з державною таємницею, ввести графу "чи перебував (ла) на окупованій території або на території держави-агресора в період з 20.02.2014р. по 24.02.2022р.".
показать весь комментарий
21.06.2022 11:25 Ответить
Половина Украины предатели и коллаборанты. К большому сожалению. Поэтому не стоит обижаться что страну пока не принимают в ЕС. Там они все прекрасно видят что Киев в данное время не отвечает евростандартам .
показать весь комментарий
21.06.2022 11:34 Ответить
Половина - это ты загнул слишком, но четверть точно будет.
показать весь комментарий
21.06.2022 12:50 Ответить
Это не проблема. В ЕС есть страны, где половина жителей симпатики кацапии, и никто и в хер не дует.
показать весь комментарий
21.06.2022 17:51 Ответить
Це якась уйня. За 33 тис уй зара папа маму не цілуе. А працювати в Кабміні навіть якимось адміном чи секретутом на 2 тис уй і бути держ зрадником за 33к - ну це епо...ізм. Ця вистава скоріш за все хоче собою прикрити вагнергейт. Бо ну не правдоподобно.
показать весь комментарий
21.06.2022 11:37 Ответить
Больше похожи на бомжей с улици (образно). Ну не схожі вони на співробітників кабміну.
показать весь комментарий
21.06.2022 11:41 Ответить
Если бы Ермак был российским агентом, то Зе сбежал бы со страны еще в конце февраля, но этого не случилось, и наш храбрый Невтік выбрал полонмаштабную войну с Россией за что ему честь и хвала........... Нету там российских агентов, иначе уже давно сдали и Киев и вообще все............ Вообщем искреннее верю в Украину и в порядочность нашей власти......
показать весь комментарий
21.06.2022 11:49 Ответить
Трусливый Джон

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація:25.04.2022

Боты Подоляка прибежали защищать российского агента Ермака?
показать весь комментарий
21.06.2022 13:29 Ответить
головний специалист - самая низкая должность госслужащего
показать весь комментарий
21.06.2022 11:56 Ответить
не. сначала специалист. потом провідний. а потом головний. зависит от уровня гос органа.
показать весь комментарий
22.06.2022 03:20 Ответить
Лляяя..з 15 року гуляють. Капець.
показать весь комментарий
21.06.2022 12:15 Ответить
хорошо, но капля в море
показать весь комментарий
21.06.2022 12:32 Ответить
Вот и подтверждение слов Гордона. Хотя я не симпатик Гордона, но он давно говорил - предателей и агентов кремля у нас полно даже в правительстве...
показать весь комментарий
21.06.2022 12:48 Ответить
Это пздц. Получается, что паРаша и ВР Украины против народа Украины, против США, Англии, Польши и т.д.
показать весь комментарий
21.06.2022 14:44 Ответить
Насправді можна брати всіх чиновників які живуть не на зарплату, а на якісь незрозумілі кошти. Але до того ще країна не готова
Таких супер профессіоналів одним махом здихаємось, і як ми без них житимемо?!
показать весь комментарий
21.06.2022 15:39 Ответить
Голова КМ та тпп не хочуть піти з посад.
показать весь комментарий
21.06.2022 22:09 Ответить
Треба всю владу через поліграф щомісяця проганяти!
показать весь комментарий
21.06.2022 23:15 Ответить
а чего они летом в зимних куртках?
показать весь комментарий
22.06.2022 03:16 Ответить
 
 