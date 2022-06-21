Контрразведка СБУ разоблачила российскую агентуру в Киеве: В нее входили чиновники Кабмина и Торгово-промышленной палаты Украины. ВИДЕО

В рамках многоэтапной спецоперации контрразведка СБУ обезвредила агентурную сеть ФСБ РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

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Так, в Киеве был задержан заведующий отделом Секретариата Кабмина и руководитель одной из дирекций Торгово-промышленной палаты.

"Эти чиновники передавали врагу разную развединформацию: от состояния обороноспособности до обустройства госграницы и персональных данных украинских правоохранителей. Предатели делали это не бесплатно. Российские кураторы платили им за информацию от 2 до 15 тыс. долл. за задание. Суммы зависели от уровня секретности и важности собранных данных", - говорится в сообщении.

Как установила СБУ, чиновника завербовали в 2012 году во время путешествия в Россию два кадровых сотрудника ФСБ.

С этой поездки чиновник вернулся, уже имея оперативный псевдоним, мобильный телефон для связи и задачу собирать тайную информацию, которая циркулирует в Кабмине.

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Секретные документы злоумышленник либо распечатывал, либо фотографировал и хранил на флешке. А для передачи файлов договаривался через закрытый Telegram-канал о встрече со своим "связным" – одним из работников Торгово-промышленной палаты.

"Связного" тоже завербовали в Москве сотрудники 5 службы ФСБ. Свой инструктаж сотрудник ТПП получал впоследствии во временно оккупированном Симферополе. СБУ идентифицировала одного из тех, кто готовил его как агента - это представитель 5 службы фсб Юрий Водолазкий. Схема передачи разведданных работала так: чиновник передавал их "связному" с ТПП, а тот - дальше в Россию через зашифрованные каналы связи. "Вознаграждение" связной получал во время личных встреч с кураторами. Они проходили в Крыму или в третьих странах.

Обычно ФСБ платила ему за двоих, а уже в Киеве он распределял деньги. Параллельно он занимался подбором других "кандидатов" для вербовки", – добавили в СБУ.

Следователи сообщили обоим злоумышленникам о подозрении в совершении преступления по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса.

Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.

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