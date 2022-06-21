Кива поселился в элитном коттедже в Подмосковье, - Bihus.info. ВИДЕО

Подозреваемый в государственной измене экс-нардеп от ОПЗЖ Илья Кива, по всей вероятности, поселился в элитном коттеджном городке Agalarov Estate в Подмосковье. Его родственники при этом живут в Европе, которую Кива ругает в российских пропагандистских ток-шоу.

К такому выводу журналисты Bihus.info пришли, проанализировав видео, публикуемые экс-нардепом, сообщает Цензор.НЕТ.

Они выяснили, что на пропагандистские ток-шоу в Москве Кива ездит со стороны села Покровское, расположенного в западном Подмосковье, по Новорижскому шоссе. Подтверждается видеозаписями, на которых журналисты идентифицировали Звенигородское шоссе, улицу Мневники, Новорижское шоссе, а также АЗС сети British Petroleum в Нахабино и супермаркет "Мираторг" в Покровском.

Кроме того, Кива публиковал несколько видео, записанных скорее всего, непосредственно на территории коттеджного городка Agalarov Estate, недалеко от Покровского.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Экс-нардеп ОПЗЖ Кива предложил ударить ядерной ракетой по Львову: "Там сконцентрировано все зло!". ВИДЕО

Бывший украинский депутат передвигается на автомобиле Toyota Land Cruiser 200 второго рестайлинга. Этот внедорожник бронированный, о чем свидетельствует характерная перегородка между салоном и багажным отсеком. Доработан автомобиль компанией Armour Group. Ориентировочная стоимость такого броневика – 15-20 млн рублей.

Мать Кивы, который ведет антизападную пропаганду, скорее всего живет в Испании, в провинции Аликанте. Это также подтверждается видео, опубликованным Кивой, где он сам говорит, что гостит у мамы. Там можно увидеть этикетки продуктов с надписями на испанском языке и спортзал Fitness Corpore, расположенный в городе Финестрат провинции Аликанте.

Также читайте: Обвинительный акт в отношении Кивы был передан в суд

30 января 2022 г. января Кива с дочерью вылетел из Украины рейсом в Аликанте.

Брат Ильи Кивы Дмитрий имеет фирму в Великобритании – D Design and Development LTD – и зарегистрирован в Брумле.

У Ильи Кивы также есть сестра – 25-летняя Анна Игоревна Стельмах. Она, согласно профилю в LinkedIn, живет и работает в Люцерне, Швейцария.