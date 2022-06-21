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Кива поселился в элитном коттедже в Подмосковье, - Bihus.info. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Подозреваемый в государственной измене экс-нардеп от ОПЗЖ Илья Кива, по всей вероятности, поселился в элитном коттеджном городке Agalarov Estate в Подмосковье. Его родственники при этом живут в Европе, которую Кива ругает в российских пропагандистских ток-шоу.

К такому выводу журналисты Bihus.info пришли, проанализировав видео, публикуемые экс-нардепом, сообщает Цензор.НЕТ.

Они выяснили, что на пропагандистские ток-шоу в Москве Кива ездит со стороны села Покровское, расположенного в западном Подмосковье, по Новорижскому шоссе. Подтверждается видеозаписями, на которых журналисты идентифицировали Звенигородское шоссе, улицу Мневники, Новорижское шоссе, а также АЗС сети British Petroleum в Нахабино и супермаркет "Мираторг" в Покровском.

Кива поселился в элитном коттедже в Подмосковье, - Bihus.info 01

Кроме того, Кива публиковал несколько видео, записанных скорее всего, непосредственно на территории коттеджного городка Agalarov Estate, недалеко от Покровского.

Кива поселился в элитном коттедже в Подмосковье, - Bihus.info 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Экс-нардеп ОПЗЖ Кива предложил ударить ядерной ракетой по Львову: "Там сконцентрировано все зло!". ВИДЕО

Бывший украинский депутат передвигается на автомобиле Toyota Land Cruiser 200 второго рестайлинга. Этот внедорожник бронированный, о чем свидетельствует характерная перегородка между салоном и багажным отсеком. Доработан автомобиль компанией Armour Group. Ориентировочная стоимость такого броневика – 15-20 млн рублей.

Кива поселился в элитном коттедже в Подмосковье, - Bihus.info 03

Мать Кивы, который ведет антизападную пропаганду, скорее всего живет в Испании, в провинции Аликанте. Это также подтверждается видео, опубликованным Кивой, где он сам говорит, что гостит у мамы. Там можно увидеть этикетки продуктов с надписями на испанском языке и спортзал Fitness Corpore, расположенный в городе Финестрат провинции Аликанте.

Кива поселился в элитном коттедже в Подмосковье, - Bihus.info 04

Также читайте: Обвинительный акт в отношении Кивы был передан в суд

30 января 2022 г. января Кива с дочерью вылетел из Украины рейсом в Аликанте.

Брат Ильи Кивы Дмитрий имеет фирму в Великобритании – D Design and Development LTD – и зарегистрирован в Брумле.

У Ильи Кивы также есть сестра – 25-летняя Анна Игоревна Стельмах. Она, согласно профилю в LinkedIn, живет и работает в Люцерне, Швейцария.

Кива поселился в элитном коттедже в Подмосковье, - Bihus.info 05
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Топ комментарии
+21
про сміття не пишуть, сміття утилізують...
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21.06.2022 10:34
+18
а донька в Полтаві в МВС керівну посаду займає ...збс
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21.06.2022 10:34
+17
Все смеялись какой он тупой псих и неадекват, а в конечном итоге Илья Кива уделал всех, наворовал в Украине пару лямов баксов, оперативно спилял заграницу перед войной....... Вообщем, как говорится в пословице, "Элвис коцерт исполнил, сказал всем спасибо и уехал"...... А вы тут **...сь и разгр**айте все сами.............. Чем-то напоминает ситуацию с Черновецким, которого все тоже считали глупым нариком..........
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21.06.2022 10:41
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Инфу Бигусу дал дядя из ФСБ?
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21.06.2022 10:32 Ответить
І шо з того ? Адекватні за таких як кива не голосували а ватне бидло зі сходу і півдня йому шо не скажи чи покажи воно і далі буде голосувати за таких як кива
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21.06.2022 10:32 Ответить
біда в тому що ці ватники прийшли за Авакяном і примазались до Порошенка... Але ці брехло-патріоти... Згадайте "кулінарне" інтерв'ю цього п'дора на каналі "АТР" в Криму!..
Це хвойда!!! Чуєш пєтух?!! Ти ХВОЙДА!
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21.06.2022 21:06 Ответить
про сміття не пишуть, сміття утилізують...
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21.06.2022 10:34 Ответить
а донька в Полтаві в МВС керівну посаду займає ...збс
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21.06.2022 10:34 Ответить
Донька уже в Испании прекрасно пристроилась
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22.06.2022 15:53 Ответить
Помнится как того иранского генерала звезданули ракетой с дрона...
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21.06.2022 10:36 Ответить
Чув інфу, що наркомана "грохнуть" на расеї

Питання часу.....
Інфа від людини яка контактує з с....б...у..
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21.06.2022 10:37 Ответить
Нафіг він треба? Тим більше, там охорона, бо він сцикло. Краще грохнуть Соловйова/Кісєльова/Скабєєву - вони точно без охорони і розголос більше буде!
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21.06.2022 10:39 Ответить
Інфа 100%
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07.12.2023 00:11 Ответить
Вовремя переобуться значит предвидеть.
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21.06.2022 10:37 Ответить
Вітаю всіх хто голосував за ОПЗЖ, ви лохи.
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21.06.2022 10:41 Ответить
Все смеялись какой он тупой псих и неадекват, а в конечном итоге Илья Кива уделал всех, наворовал в Украине пару лямов баксов, оперативно спилял заграницу перед войной....... Вообщем, как говорится в пословице, "Элвис коцерт исполнил, сказал всем спасибо и уехал"...... А вы тут **...сь и разгр**айте все сами.............. Чем-то напоминает ситуацию с Черновецким, которого все тоже считали глупым нариком..........
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21.06.2022 10:41 Ответить
не принесет ему предательство и наворованное счастья
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21.06.2022 10:44 Ответить
Це його справа, що там йому принесе чи не принесе. А то, що лохів він развів, ну так на те і лохи.
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21.06.2022 11:18 Ответить
х!йло багато бабла витрачає на пропагандонів, це та ж армія в інфопросторі
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21.06.2022 10:42 Ответить
Бигус - такой же подонок, как и сам герой сюжета
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21.06.2022 10:42 Ответить
даже хуже. лысый в глаза говорит, что он предатель, а жЫдобигус мимикрирует под нормального
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21.06.2022 10:50 Ответить
Ти провокатор рашкованський? Не на часі зараз "жидати".
Деякі євреї на фронті, а "Азові" теж є. А ти ******, падла.
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21.06.2022 11:03 Ответить
А що, мало німців, яких сам Гітлер Адольфович знищив у канцтаборах? Виключення із правил є завжди і скрізь, і думка про націю взагалі складається не за індивідуумами, а за загальною масою людей.
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21.06.2022 11:29 Ответить
******* это ты, а констатирую факт
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21.06.2022 12:00 Ответить
Так канстатіруй коректними словами. На налаштовуй євреїв проти України, правдолюбе
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21.06.2022 13:19 Ответить
Евреев как наших дурачков ток просто ни на что не налаштуешь.
Они не ведутся на глупости типа сериал Слуга народа.
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22.06.2022 15:57 Ответить
Бигус тоже вроде на фронте
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21.06.2022 11:07 Ответить
свезло чуваку, не то что его патрону мертвечуку..., а ведь у него на лбу было написано - гнида и предатель..., но наше сбу читать на лбу не любит...
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21.06.2022 10:46 Ответить
Прошу якогось громадянина України запостити на сайті Президента петицію про позбавлення наукових ступенів тих "вчоніих мужів" (дешевих ********), які проголосували за надання Киві вчоного ступеню.
До речі, ступінь до сих пір не знятий?
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21.06.2022 11:02 Ответить
Боже яке гниле і тупе створіння....
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21.06.2022 11:03 Ответить
есть странная категория людей, которые любят войну и насилие, особенно когда более сильный обижает слабого. такие как путин, кива, гиркин (стрелков), патрушев и другие говорят, что мы с ними один народ и планомерно нас уничтожают. запад должен немедленно дать нам 100 комплектов рсзо с возможностью стрельбы ТКР, что б успокоить негодяев
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21.06.2022 11:07 Ответить
Запад ДОЛЖЕН немедленно...???
Запад дебилам, которые голосуют за таких как Кива и смотрят тупые сериалы типа Слуга народа ничего не должен
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22.06.2022 16:00 Ответить
Онанюга...
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21.06.2022 11:08 Ответить
Накрал бабла в "нацистской Украине" и живет припеваючи.
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21.06.2022 11:26 Ответить


Странно что коллаборанту на россеюшке не предьявляют за участие в АТО
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21.06.2022 11:26 Ответить
А как его куратор Аваков?
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21.06.2022 11:55 Ответить
Припеваючего Киву скоро загребут на фронт.
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21.06.2022 12:00 Ответить
Да пох на него,нужно выявить и наказать тех ушлепков,которые присваивали дрочиле звания и поднимали его по служебной лестнице,без взяток и пособничества врагу тут явно не обошлось.
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21.06.2022 12:00 Ответить
И начинать нужно с Авакова...
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21.06.2022 12:21 Ответить
Тоже крыса ещё та
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21.06.2022 16:18 Ответить
Ось що таке справжнє Ельдорадо - жомова яма! Здав у аренду- і все життя у жопі (пардон! у жомі)
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21.06.2022 12:05 Ответить
надеюсь следующий репортаж будет с его похорон
... если найдут что хоронить 🤣🤣🤣
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21.06.2022 12:34 Ответить
Долго не протянет этот урод, достанут и там наши патриоты ....
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21.06.2022 12:44 Ответить
Бигусы-чмошники, да кому он на хрен нужен ваш Кива?!
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21.06.2022 12:55 Ответить
Мені з ранку (десь у 6:10)ютуб отаке пропонує! Спеціально заскнинів тоді.

Невже народу зараз більше нема чим цікавитися, що за одну ніч пів мільйона просмотрів?

Мабуть там Порошенко винний...
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21.06.2022 14:17 Ответить
У украинского журналиста Дениса Бигуса, который расследует резонансные дела о коррупции в Украине,

нашли родственников среди высокопоставленных чиновников в России

В сети несколько фото, на которых показан министр иностранных дел РФ Сергей Лаврова с дядей-полковником и братом жены Бигуса.

Брата зовут Андрей Соболев, и он проходил обучение в Академии госслужбы в Москве.

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22.06.2022 16:06 Ответить
Вообще, новость по-хорошему должна звучать: "Покойный Кива селился в ныне сгоревшем..." А так, честно говоря, ни о чем.
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21.06.2022 13:03 Ответить
Полностью согласен!!! И как это тварина выехала из Украины еще вопрос к некоторым упырям с таможни!!! Иногда, с болью в сердце (повторюсь ИНОГДА!!) очень жалею про то, что у нас не такой конторы как KGB!!! Просто тогда вопрос о неизбежном наказании вот таких ублюдков был бы просто вопросом времени, а не демагогии - быть или не быть!!! И другие бы 1000 раз подумали прежде чем хлебало открывать!!!
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21.06.2022 13:12 Ответить
Кива, - людына наукива. В МГУ может политэкономию преподовать, если с телевизора выпрут.
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21.06.2022 13:15 Ответить
***** ****** !!!
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21.06.2022 13:24 Ответить
Насрати! Головне цього покидька знищити в майбутньому, і справа буде доведена до кінця.
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21.06.2022 13:37 Ответить
Эта гнилая овощ была выращена в ваших колуарах ,прилюдно на камеру почухивая свои кокаины . Получало зарплату в конвертиках , как и все остальные ,,брало взятки ездило на крутых тачках , и после сего это не удивительно . Эту гниду нужно было задушить раньше, народ это видел и знал , но вы этого не замечали..Докуя вопросов , а ответов как всегда нет..
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21.06.2022 14:30 Ответить
так народ эту тварь в парламент и посадил вместе с медведчуком шуфричем рабиновичем королевской немчиновым и прочим навозом
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22.06.2022 05:54 Ответить
При содействии СБУ и МВС такие как кива живут и здравствуют ! Только не забывайте ,что их сотни тысяч ! Просто кива был рупором и вы его заметили.
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21.06.2022 15:03 Ответить
аваков - чорт? Де він?
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21.06.2022 16:27 Ответить
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21.06.2022 19:48 Ответить
******.
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21.06.2022 23:26 Ответить
фугас виродку под машину щоб рестайлинг покращив цю тварину жомову
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22.06.2022 05:51 Ответить
Бігус - розслідувач від ФСБ., але він на виборах відпрацьовував для зелених, тому його не чіпають.

2. Знову мій рідний Львів. Бігус знімає сюжет для програми "Наші гроші", де повідомляє ворожу розвідку, що на Львівському авіаремонтному заводі саме зараз ремонтують пошкоджені українські винищувачі. Після виходу програми з-над акваторії Чорного моря запускають крилаті ракети повітряного базування. Завод і літаки, які готувалися до бойових завдань, знищені. Наші льотчики тепер знімають відео й просять світ купити їм бойові літаки. Особа й знімальна група, які спрямували вогонь на військовий завод, поспіхом видалили сюжет, покарані не були. Ще згодяться, коли треба буде Порошенка оббріхувати. Єдина реакція: голова Львівської ОВА Козицький заборонив працівникам військових підприємств спілкуватися з пресою щодо суті своєї роботи.
Т.Чорновіл
https://t.me/Chornovil_official/5064
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22.06.2022 10:45 Ответить
Так от, клістрони привозили з Росії. За "схемою свинарчуків". Без тендерів. За готівку. Все це, якщо постаратися, - підстава для кримінальної справи. Повторюю те, про що писав тисячу разів, нам було ВИГІДНО возити комплектуючи з РФ - фірмові та ліцензовані, замість експериментувати з виробництвом власних приладів, бо це - грощі, час і завантажені фахівці. За президента Порошенка ми багато чого так возили, поки вилупок Бігус не розголосив про схему у своїй гнусній передачці, а натовпи корисних ідіотів не зайшлися в істериці про "мародер" і "обкрадає армію". Досі бісяться попри всі аргументи.

Тепер ДБРуни почали ці прилади вилучати. Які наслідки це може мати, крім удару під дих ППО України?

Маловирогідний - розкрутити ще одну кримінальну справу проти Порошенка або Олега Гладковського. Високовирогідний - зняти копії з техдокументації клістронів і через адвоката Януковича, який нині керує зеленим ДБР, відправити їх прямо на Лубянку у міцні руки ФСБ, аби всі росіяни, які допомагали купувати обладнання українцям, у путінських катівнях стали дивовижним прикладом того, що з українцями справи краще не мати. Бо вилупок Бігус знайдеться завжди.

Дмитро "Калинчук" Вовнянко
https://tverezo.info/post/118725
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22.06.2022 10:46 Ответить
БИГУС ПОДТВЕРДИЛ, ЧТО БРАТ ЕГО ЖЕНЫ РОССИЙСКИЙ ЧИНОВНИК. ОН ПОДПОЛКОВНИК ФСБ

Согласно российским СМИ, брат жены журналиста Бигуса Андрей Соболев в 2016 году был министром международных и внешнеэкономических связей Свердловской области. В дипломатическое ведомство он пришел с поста проректора Уральского федерального университета. В феврале 2018 года появилась информация о том, что он назначен куратором в Киргизию, но не как сотрудник МИДа.

По данным РБК, Соболев является подполковником ФСБ. Его отец, бывший контрразведчик ФСБ Олег Соболев - сейчас он занимается крупным бизнесом.

Отметим, что Соболева на посту министра сменил также агент ФСБ Василий Козлов. По данным Znak.com, причиной отставки Соболева стала тесная связь со спецслужбами, которая стала вызывать дискомфорт у его коллег.

https://inforesist.org/bigus-podtverdil-chto-brat-ego-zheny-rossijskij-chinovnik-on-podpolkovnik-fsb/
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22.06.2022 16:12 Ответить
 
 