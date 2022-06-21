Кива поселился в элитном коттедже в Подмосковье, - Bihus.info. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Подозреваемый в государственной измене экс-нардеп от ОПЗЖ Илья Кива, по всей вероятности, поселился в элитном коттеджном городке Agalarov Estate в Подмосковье. Его родственники при этом живут в Европе, которую Кива ругает в российских пропагандистских ток-шоу.
К такому выводу журналисты Bihus.info пришли, проанализировав видео, публикуемые экс-нардепом, сообщает Цензор.НЕТ.
Они выяснили, что на пропагандистские ток-шоу в Москве Кива ездит со стороны села Покровское, расположенного в западном Подмосковье, по Новорижскому шоссе. Подтверждается видеозаписями, на которых журналисты идентифицировали Звенигородское шоссе, улицу Мневники, Новорижское шоссе, а также АЗС сети British Petroleum в Нахабино и супермаркет "Мираторг" в Покровском.
Кроме того, Кива публиковал несколько видео, записанных скорее всего, непосредственно на территории коттеджного городка Agalarov Estate, недалеко от Покровского.
Бывший украинский депутат передвигается на автомобиле Toyota Land Cruiser 200 второго рестайлинга. Этот внедорожник бронированный, о чем свидетельствует характерная перегородка между салоном и багажным отсеком. Доработан автомобиль компанией Armour Group. Ориентировочная стоимость такого броневика – 15-20 млн рублей.
Мать Кивы, который ведет антизападную пропаганду, скорее всего живет в Испании, в провинции Аликанте. Это также подтверждается видео, опубликованным Кивой, где он сам говорит, что гостит у мамы. Там можно увидеть этикетки продуктов с надписями на испанском языке и спортзал Fitness Corpore, расположенный в городе Финестрат провинции Аликанте.
30 января 2022 г. января Кива с дочерью вылетел из Украины рейсом в Аликанте.
Брат Ильи Кивы Дмитрий имеет фирму в Великобритании – D Design and Development LTD – и зарегистрирован в Брумле.
У Ильи Кивы также есть сестра – 25-летняя Анна Игоревна Стельмах. Она, согласно профилю в LinkedIn, живет и работает в Люцерне, Швейцария.
Пожалуйста, подождите...
Це хвойда!!! Чуєш пєтух?!! Ти ХВОЙДА!
Питання часу.....
Інфа від людини яка контактує з с....б...у..
Деякі євреї на фронті, а "Азові" теж є. А ти ******, падла.
Они не ведутся на глупости типа сериал Слуга народа.
До речі, ступінь до сих пір не знятий?
Запад дебилам, которые голосуют за таких как Кива и смотрят тупые сериалы типа Слуга народа ничего не должен
Странно что коллаборанту на россеюшке не предьявляют за участие в АТО
... если найдут что хоронить 🤣🤣🤣
Невже народу зараз більше нема чим цікавитися, що за одну ніч пів мільйона просмотрів?
Мабуть там Порошенко винний...
нашли родственников среди высокопоставленных чиновников в России
В сети несколько фото, на которых показан министр иностранных дел РФ Сергей Лаврова с дядей-полковником и братом жены Бигуса.
Брата зовут Андрей Соболев, и он проходил обучение в Академии госслужбы в Москве.
2. Знову мій рідний Львів. Бігус знімає сюжет для програми "Наші гроші", де повідомляє ворожу розвідку, що на Львівському авіаремонтному заводі саме зараз ремонтують пошкоджені українські винищувачі. Після виходу програми з-над акваторії Чорного моря запускають крилаті ракети повітряного базування. Завод і літаки, які готувалися до бойових завдань, знищені. Наші льотчики тепер знімають відео й просять світ купити їм бойові літаки. Особа й знімальна група, які спрямували вогонь на військовий завод, поспіхом видалили сюжет, покарані не були. Ще згодяться, коли треба буде Порошенка оббріхувати. Єдина реакція: голова Львівської ОВА Козицький заборонив працівникам військових підприємств спілкуватися з пресою щодо суті своєї роботи.
Т.Чорновіл
https://t.me/Chornovil_official/5064
Тепер ДБРуни почали ці прилади вилучати. Які наслідки це може мати, крім удару під дих ППО України?
Маловирогідний - розкрутити ще одну кримінальну справу проти Порошенка або Олега Гладковського. Високовирогідний - зняти копії з техдокументації клістронів і через адвоката Януковича, який нині керує зеленим ДБР, відправити їх прямо на Лубянку у міцні руки ФСБ, аби всі росіяни, які допомагали купувати обладнання українцям, у путінських катівнях стали дивовижним прикладом того, що з українцями справи краще не мати. Бо вилупок Бігус знайдеться завжди.
Дмитро "Калинчук" Вовнянко
https://tverezo.info/post/118725
Согласно российским СМИ, брат жены журналиста Бигуса Андрей Соболев в 2016 году был министром международных и внешнеэкономических связей Свердловской области. В дипломатическое ведомство он пришел с поста проректора Уральского федерального университета. В феврале 2018 года появилась информация о том, что он назначен куратором в Киргизию, но не как сотрудник МИДа.
По данным РБК, Соболев является подполковником ФСБ. Его отец, бывший контрразведчик ФСБ Олег Соболев - сейчас он занимается крупным бизнесом.
Отметим, что Соболева на посту министра сменил также агент ФСБ Василий Козлов. По данным Znak.com, причиной отставки Соболева стала тесная связь со спецслужбами, которая стала вызывать дискомфорт у его коллег.
https://inforesist.org/bigus-podtverdil-chto-brat-ego-zheny-rossijskij-chinovnik-on-podpolkovnik-fsb/