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Сотни патриотов отдают последние почести погибшему в боях с оккупантами командиру батальона "Карпатская Сечь" Олегу Куцину. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Церемония прощания с легендарным Командиром батальона "Карпатская Сечь" Олегом Куцином-"Кумом" пройдет в среду, 22 июня, в 12:00 на Майдане Незалежности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

На видео, которое обнародовал "свободовец", капитан НГУ Петр Кузык, сотни патриотов отдают последнеие почести погибшему командиру батальона "Карпатская Сечь" Олегу Куцину.

Напомним, на Изюмском направлении погиб комбат батальона "Карпатская Сечь" и командир "Легиона Свободы" Олег Куцин. Создал добровольческий батальон в 2014 году, а уже на этом этапе превратил его в одно из наиболее боеспособных подразделений в составе ВСУ.

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Героі не вмирають !!
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21.06.2022 12:20 Ответить
🙏🙏🙏❤️❤️❤️💙💛Слава Герою Украини !СвIтла ВIчна пам'ять‼️
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21.06.2022 12:33 Ответить
кацапи ви не переможете !
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21.06.2022 12:24 Ответить
Кацапи будуть всі знищені на нашій землі - це 100%
Ці істоти , які називають себе срюкими , не мають права на життя!!
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21.06.2022 12:26 Ответить
Слава Україні,Слава Героям...Вічная Пам'ять...
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21.06.2022 12:30 Ответить
вічна память загиблим за справедливість в бою проти московському сатанату!
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21.06.2022 12:41 Ответить
Вічна пам'ять та слава Герою України! Царство небесне!
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21.06.2022 12:44 Ответить
Погиб как шахид!!! Его место в раю...
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21.06.2022 13:58 Ответить
Изюм це просто якась м'ясорубка
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21.06.2022 14:22 Ответить
ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ !!!
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21.06.2022 15:02 Ответить
Земля пухом Героям України.
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21.06.2022 17:15 Ответить
 
 