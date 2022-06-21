Сотни патриотов отдают последние почести погибшему в боях с оккупантами командиру батальона "Карпатская Сечь" Олегу Куцину. ВИДЕО

Церемония прощания с легендарным Командиром батальона "Карпатская Сечь" Олегом Куцином-"Кумом" пройдет в среду, 22 июня, в 12:00 на Майдане Незалежности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

На видео, которое обнародовал "свободовец", капитан НГУ Петр Кузык, сотни патриотов отдают последнеие почести погибшему командиру батальона "Карпатская Сечь" Олегу Куцину.

Напомним, на Изюмском направлении погиб комбат батальона "Карпатская Сечь" и командир "Легиона Свободы" Олег Куцин. Создал добровольческий батальон в 2014 году, а уже на этом этапе превратил его в одно из наиболее боеспособных подразделений в составе ВСУ.

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