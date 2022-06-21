Украинские воины уничтожили вражеский опорный пункт прямым попаданием бомбы. ВИДЕО беспилотника
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Бойцы департамента военной контрразведки СБУ нашли и уничтожили тщательно замаскированный опорный пункт оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки опубликована в соцсетях. На записи видно, что украинские воины сбросили бомбу из БПЛА в цель. В результате атаки были уничтожены оккупанты и их бронемашины.
"Ночные охотники ГУ ДВКР СБУ высчитали тщательно замаскированный опорник орков. Не помогла ни маскировочная сетка, ни хворост сверху. В результате прямого попадания в блиндаж сначала улетели "кабины" у орков, а затем оторвало башни на БТР-82", - пишут бойцы в комментариях к записи.
Топ комментарии
+27 Сірий
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+25 Евгений Дюков 523f86fb
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+17 Игорь Куликовский
показать весь комментарий21.06.2022 12:56
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краще було б якщо:
1. бомби підвішувати одразу вертикально, щоб не крутились при скиданні
2. робити потужніший стабілізатор
а так дійсно круто !
дешевше та практичніше ніж Швісблейди
Видно, до тебе, каловик, цей мудєль зайти таки встиг...