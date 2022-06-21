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Украинские воины уничтожили вражеский опорный пункт прямым попаданием бомбы. ВИДЕО беспилотника

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Бойцы департамента военной контрразведки СБУ нашли и уничтожили тщательно замаскированный опорный пункт оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки опубликована в соцсетях. На записи видно, что украинские воины сбросили бомбу из БПЛА в цель. В результате атаки были уничтожены оккупанты и их бронемашины.

"Ночные охотники ГУ ДВКР СБУ высчитали тщательно замаскированный опорник орков. Не помогла ни маскировочная сетка, ни хворост сверху. В результате прямого попадания в блиндаж сначала улетели "кабины" у орков, а затем оторвало башни на БТР-82", - пишут бойцы в комментариях к записи.

Смотрите: Украинские воины уничтожают танк оккупантов. ВИДЕО беспилотника
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Топ комментарии
+27
Гарні бімбочки.
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21.06.2022 12:51
+25
Молодці хлопці, так цим шльондрам лаптестанним.
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21.06.2022 12:51
+17
Слава Україні! Героям слава!
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21.06.2022 12:56
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Молодці хлопці, так цим шльондрам лаптестанним.
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21.06.2022 12:51 Ответить
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21.06.2022 13:57 Ответить
Гарні бімбочки.
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21.06.2022 12:51 Ответить
але це, мабуть, не спеціальні, а просто мінометні
краще було б якщо:

1. бомби підвішувати одразу вертикально, щоб не крутились при скиданні
2. робити потужніший стабілізатор

а так дійсно круто !
дешевше та практичніше ніж Швісблейди
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21.06.2022 13:40 Ответить
Бог любит троицу.
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21.06.2022 12:54 Ответить
В палаті не тісно?
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21.06.2022 13:03 Ответить
в палатах приверженцев арестовича давно тесно, поэтому отпускают домой, к интернету.
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21.06.2022 14:14 Ответить
facepalm
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21.06.2022 13:06 Ответить
У Києві затримали іноземця із 2 кг кокаїну на 11 млн грн, - Офіс генпрокурора. ФОТО Джерело: https://censor.net/ua/p3349239

Видно, до тебе, каловик, цей мудєль зайти таки встиг...
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21.06.2022 13:15 Ответить
Слава Україні! Героям слава!
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21.06.2022 12:56 Ответить
і мала бомбочка може робити великі справи
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21.06.2022 12:57 Ответить
Наші котики, бережи вас Господь
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21.06.2022 12:57 Ответить
Чудово.
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21.06.2022 13:08 Ответить
Ех, якби ще й в кольорі!
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21.06.2022 13:20 Ответить
Уже 8 лет идет война, а на Цензоре до сих пор нет военного консультанта. Не должны звучать такие нелепые фразы как "знищили ворожий опорний пункт". Автор статьи не отбивает дупля что такое опорник.
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21.06.2022 14:22 Ответить
 
 