Нацгвардейцы дают отпор российским оккупантам в Северодонецке. ВИДЕО боя

Бойцы Национальной гвардии дают отпор российским оккупантам во время уличных боев в Северодонецке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой зафиксирован фрагмент сражения с захватчиками, бойцы опубликовали на своей странице в соцсети. На записи украинские воины пишут оккупантов стрелковым оружием и ручными гранатометами.

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