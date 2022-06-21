РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4931 посетитель онлайн
Новости Видео ОбществоВойна в Украине Война
19 828 22
армия РФ (15407) война (46991) Северодонецк (602) боевые действия (1986) Национальная гвардия (1849)

Нацгвардейцы дают отпор российским оккупантам в Северодонецке. ВИДЕО боя

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Бойцы Национальной гвардии дают отпор российским оккупантам во время уличных боев в Северодонецке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой зафиксирован фрагмент сражения с захватчиками, бойцы опубликовали на своей странице в соцсети. На записи украинские воины пишут оккупантов стрелковым оружием и ручными гранатометами.

Читайте: Ближайшая неделя может стать решающей на Северодонецком направлении, - ISW
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+35
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
показать весь комментарий
21.06.2022 13:17
+32
Не треба дивитися ніяких блокбастерів, у нас усе це в реальному часі й без дублерів!
Слава нашим героям!
показать весь комментарий
21.06.2022 13:13
+27
krutie parni
показать весь комментарий
21.06.2022 13:09
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
krutie parni
показать весь комментарий
21.06.2022 13:09 Ответить
Не треба дивитися ніяких блокбастерів, у нас усе це в реальному часі й без дублерів!
Слава нашим героям!
показать весь комментарий
21.06.2022 13:13 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
показать весь комментарий
21.06.2022 13:17 Ответить
показать весь комментарий
21.06.2022 13:24 Ответить
Павлуний, маєш змогу приїхати з професійною камерою та знімати, як українці відправляють рашкованів у пекло.
Або просто йди *****.
показать весь комментарий
21.06.2022 13:36 Ответить
Борис Джонсон прислал гаубыцы М-109...
показать весь комментарий
21.06.2022 13:31 Ответить
Хла вам, ребятам!
показать весь комментарий
21.06.2022 14:01 Ответить
Хай Господь береже вас.Ви справжні воїни та герої...
показать весь комментарий
21.06.2022 14:40 Ответить
міцні хлопи! Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
21.06.2022 15:12 Ответить
крошать хлопці рєпоєдів-фашистів нєпадєцкі..
смерть ворогам, московським окупантам!
показать весь комментарий
21.06.2022 15:18 Ответить
Тоесть одновременное убийство наших людей придает разрушению школы какой-то смысл ? Или ты хочешь сказать, что "спецоперация" имеет хоть какой-то смысл кроме геноцида украинского народа ?
показать весь комментарий
21.06.2022 15:49 Ответить
Артур конайвдаль, еще скажи что Наши Супергерои стреляли из окон школы во время урока, а орки просто несли цветы на последний звонок?
показать весь комментарий
21.06.2022 15:55 Ответить
Харків захищали на підступах до міста але русонелюди розтрощили пів міста!
показать весь комментарий
21.06.2022 17:15 Ответить
А Я против того что бы любые твари пересекали границу Украины.
показать весь комментарий
21.06.2022 17:16 Ответить
Немає у кацапів ніяких обичаїв.
Кацапський спецназ знищали 27 лютого коли вони на 5 броньованих автівках намагалися
прорватися у центр міста. Їх загнали у 134 школу на Журавльовці. Так як гобліни знищили
БТР 4 Є який у той момент проїджав мимо (самому загадка що він там робив), то нащій
ТРО прийшлось прийняти рішення залучити танк Т 64 для обстрілу росіійських військових.
Як підсумок від пострілів танка частина школи зруйнувалась, частина рашистів загинула,
школа загорілась, рашисти вистрибували з вікон палаючей школи де їх добивали нащі
з ТРО. ТИ НА ЧИЇЙ СТОРОНІ ?? Кацап ???
показать весь комментарий
21.06.2022 18:23 Ответить
ruskij zelebobik , tvoi umstvennij panos nikamu neinteresen !
показать весь комментарий
21.06.2022 16:08 Ответить
Без навушників можно і оглухнути від РПГ коли стріляєш
показать весь комментарий
21.06.2022 18:10 Ответить
Главное - вернитесь живыми. И с победой!
показать весь комментарий
21.06.2022 22:42 Ответить
 
 