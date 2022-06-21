Нацгвардейцы дают отпор российским оккупантам в Северодонецке. ВИДЕО боя
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Бойцы Национальной гвардии дают отпор российским оккупантам во время уличных боев в Северодонецке.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой зафиксирован фрагмент сражения с захватчиками, бойцы опубликовали на своей странице в соцсети. На записи украинские воины пишут оккупантов стрелковым оружием и ручными гранатометами.
Топ комментарии
+35 Чайка Київ
показать весь комментарий21.06.2022 13:17
+32 Юля Пасічна
показать весь комментарий21.06.2022 13:13
+27 nav svargi
показать весь комментарий21.06.2022 13:09
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Слава нашим героям!
Або просто йди *****.
смерть ворогам, московським окупантам!
Кацапський спецназ знищали 27 лютого коли вони на 5 броньованих автівках намагалися
прорватися у центр міста. Їх загнали у 134 школу на Журавльовці. Так як гобліни знищили
БТР 4 Є який у той момент проїджав мимо (самому загадка що він там робив), то нащій
ТРО прийшлось прийняти рішення залучити танк Т 64 для обстрілу росіійських військових.
Як підсумок від пострілів танка частина школи зруйнувалась, частина рашистів загинула,
школа загорілась, рашисти вистрибували з вікон палаючей школи де їх добивали нащі
з ТРО. ТИ НА ЧИЇЙ СТОРОНІ ?? Кацап ???