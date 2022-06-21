Помогал "республикам Донбасса", но потом осознал, что это "ненужная война", - допрос лётчика-"вагнеровца" Федорчукова. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Пилот-наемник из ЧВК "Вагнер" успел повоевать всего три дня и был сбит украинскими защитниками из ПЗРК "Игла".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Первый боевой вылет рашист совершил 14 июня, а уже 17-го оказался в плену. Теперь он рассказывает СБУ о том, как сбрасывал бомбы на Украину. При этом, пытается оправдываться и говорит, что речь шла только о "нанесении ударов по опорным пунктам, скоплениям силы и живой силы противника".
Однако когда увидел на видео результаты ударов РФ по мирным населенным пунктам, самоуверенность оккупанта куда-то исчезла и он "внезапно" осознал, что это "неправильная, ненужная война", - говорится в сообщении.
В общем он производил по 1-2 боевых вылета в день. Также кроме него на российских истребителях стоимостью свыше $10 млн летают и другие наемники, а не кадровые летчики ВС РФ.
"Наемники получают за работу ставку от 200 тыс. рублей в месяц и дополнительные бонусы. Основной целью своего пребывания в Украине этот пилот считал "задачу… по оказанию помощи республикам Донбасса", а боевые вылеты – "частными задачами"", - добавили в СБУ.
Напомним, ранее главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщал, что 72-я бригада захватила в плен летчика-"вагнеровца" Андрея Федорчукова.
Пожалуйста, подождите...
Куля робить дивні зміни у голові, навіть якщо попадає у сраку!
Просто передають що це гівно меле на допиті.
Женевська Конвенція на нього не поширюється!
Армія, яка без війни порушує всі конвенції і закони, може знаходитись під захистом тих конвенцій?...
Наприклад, якщо вбивця не здається захисникам громадського порядку і застосовує до оточуючих вогнепальну зброю, то йому скажуть, що він має конституційне право на захист його прав і залишать вбивати, чи його пристрелять, як скажену тварину?...
Тих хто бомбить дітей тільки страчувати при чому максимально жорстоко, довго та публічно щоб решта пілотів рф відмовилась літати.
І у виключних випадках одного пілота можна міняти на 1000 солдатів, чи там сотню азовців і не менше. Тому що азовці воювати не відмовляться щоб їх не чекало, бо вони борються за виживання їх дітей, а ось пілоти рф просто заробляють гроші і можуть відмовитись.
Тобі таке подобається?