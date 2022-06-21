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армия РФ (15407) война (46991) СБУ (18702) наемники РФ (2004) ЧВК Вагнера (1281) Вагнер Питер (10) российские войска (178)

Помогал "республикам Донбасса", но потом осознал, что это "ненужная война", - допрос лётчика-"вагнеровца" Федорчукова. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Пилот-наемник из ЧВК "Вагнер" успел повоевать всего три дня и был сбит украинскими защитниками из ПЗРК "Игла".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Первый боевой вылет рашист совершил 14 июня, а уже 17-го оказался в плену. Теперь он рассказывает СБУ о том, как сбрасывал бомбы на Украину. При этом, пытается оправдываться и говорит, что речь шла только о "нанесении ударов по опорным пунктам, скоплениям силы и живой силы противника".

Однако когда увидел на видео результаты ударов РФ по мирным населенным пунктам, самоуверенность оккупанта куда-то исчезла и он "внезапно" осознал, что это "неправильная, ненужная война", - говорится в сообщении.

В общем он производил по 1-2 боевых вылета в день. Также кроме него на российских истребителях стоимостью свыше $10 млн летают и другие наемники, а не кадровые летчики ВС РФ.

"Наемники получают за работу ставку от 200 тыс. рублей в месяц и дополнительные бонусы. Основной целью своего пребывания в Украине этот пилот считал "задачу… по оказанию помощи республикам Донбасса", а боевые вылеты – "частными задачами"", - добавили в СБУ.

Напомним, ранее главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщал, что 72-я бригада захватила в плен летчика-"вагнеровца" Андрея Федорчукова.

Смотрите: 72-я бригада захватила в плен летчика-"вагнеровца" Федорчукова, - Бутусов. ФОТО
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Топ комментарии
+47
Усвідомив поки летів на парашуті?
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21.06.2022 13:13
+43
100%
Куля робить дивні зміни у голові, навіть якщо попадає у сраку!
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21.06.2022 13:15
+33
Не вірте жодному слову. *******. це ж кацап
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21.06.2022 13:15
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Усвідомив поки летів на парашуті?
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21.06.2022 13:13 Ответить
100%
Куля робить дивні зміни у голові, навіть якщо попадає у сраку!
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21.06.2022 13:15 Ответить
Швидше коли інородне тіло в анусі почало його розширювати, і те ж саме за щоками
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21.06.2022 13:18 Ответить
Прийшов написати комент, а він уже написаний
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21.06.2022 13:34 Ответить
усвідомив падло, коли попав в руки українських бійців...
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21.06.2022 13:45 Ответить
да пиз...т он
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21.06.2022 15:06 Ответить
да нихера он не усвидомыв! ****** то что хотят слышать горе-допросники, лишь бы не били.
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21.06.2022 15:14 Ответить
ah ti **** "Допомагав республикам Донбасса " on....geroi blje
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21.06.2022 13:14 Ответить
Не вірте жодному слову. *******. це ж кацап
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21.06.2022 13:15 Ответить
А хто йому вірить?
Просто передають що це гівно меле на допиті.
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21.06.2022 13:17 Ответить
Нажаль ще є таки йолупи що вірять, немов "ми на учєніях", "а я вот пока убівал вас то как то пєрєдумал". Є дауни що ведуться
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21.06.2022 13:46 Ответить
Вагнеровец одумался? Ню-ню
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21.06.2022 13:15 Ответить
Я худею, как они "переобуваются" на ходу!!! Если бы не "сняли" наши пацаны и дальше срал!!!! Сдохни как мужик, ты же как минимум офицерье!!! Или тоже на учения летел!!!
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21.06.2022 13:16 Ответить
Ріспублікам? Бандитським анклавам.
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21.06.2022 13:17 Ответить
Ага, зараз він вам розкаже, що насправді його прізвище Федорчук і він працював під прикриттям виконуючи завдання Козака, чи Єрмака!
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21.06.2022 13:17 Ответить
Убить- мало, поменять- ПаРаша может и отказаться от него. Даже и не знаю, что с ним делать, разве что отдать на растерзание гражданским, разбомбленным этим перцем.
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21.06.2022 13:18 Ответить
Ну, насправді він не належить до армії, отже він є терористом.

Женевська Конвенція на нього не поширюється!
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21.06.2022 16:53 Ответить
Взагалі питання, чи поширюється та конвенція на країну, яка не об'являла війну і саджає своїх громадян за визнання війни, але вторглася на суверені території і вбиває цівільних, мародьорить і руйнує все під приводом якоїсь спецоперації?
Армія, яка без війни порушує всі конвенції і закони, може знаходитись під захистом тих конвенцій?...
Наприклад, якщо вбивця не здається захисникам громадського порядку і застосовує до оточуючих вогнепальну зброю, то йому скажуть, що він має конституційне право на захист його прав і залишать вбивати, чи його пристрелять, як скажену тварину?...
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21.06.2022 18:17 Ответить
Бреше.

Тих хто бомбить дітей тільки страчувати при чому максимально жорстоко, довго та публічно щоб решта пілотів рф відмовилась літати.

І у виключних випадках одного пілота можна міняти на 1000 солдатів, чи там сотню азовців і не менше. Тому що азовці воювати не відмовляться щоб їх не чекало, бо вони борються за виживання їх дітей, а ось пілоти рф просто заробляють гроші і можуть відмовитись.
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21.06.2022 13:18 Ответить
Те що оце наймане гівно бреше-видно з першого питання.І номер в.ч . воно не памятає,і ім*я командира не знає і живе на Далекому Сході...Його б треба ,як Гаврила Принципа,за вбивство ерцгерцога Фердінанда,і спровоковану Першу Світову війну,-в камеру,і ні води,ні їжі.Доки вистачить життєвих сил-кажуть дуже важка і тяжка смерть в муках.Воно льотчик,здоровий бицяра,дохнути буде довго...
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21.06.2022 13:47 Ответить
странно было бы, если бы он и в плену продолжал нести пургу про "благородную миссию по защите детей Донбасса от лютых бандеровцев"..., он найманец, таких только вешать
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21.06.2022 13:20 Ответить
Брехня брехня брехня - жодного слова правди!
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21.06.2022 13:20 Ответить
був федорчук, а став зкацапеним федорчуковим.. помилку визнав...дякуючи паяльнику в його дупі..
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21.06.2022 13:22 Ответить
эти ****** бомбили Мариуполь
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21.06.2022 13:23 Ответить
У нього на харі написано "усвідомлення" ... Ця тварь коли Сирію бомбила, також "усвідомлювала" що вбиває мирне населення... Фу, гидота...
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21.06.2022 13:25 Ответить
це мурло є найманцем що заборонено навіть ерефівським законодавством. Тобто це кремінальний злочинець і тому обміну не підлягає
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21.06.2022 13:27 Ответить
морской бульвар 500 килограмовыми наверное бомбили воронки по 10 метров в диаметре
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21.06.2022 13:28 Ответить
этого омоскаленого хохла убейте
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21.06.2022 13:29 Ответить
А ты - охохлённый кацап? Что за позиция по отношению к украинцам? Ладно бы написал: омоскалённого украинца, но ты унижаешь не его, а всех украинцев, упоминая слово х@хол. Именно этого и хотят кацапы, чтобы украинцы верили, что есть только х@хлы - или плохие или хорошие для них, а украинцев нет, потому что сами украинцы соглашаются с обзывательством х@хол. И ещё кацапы любят говорить, что это не обзывательство, а очень нормальное слово....
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21.06.2022 18:09 Ответить
Нє получал інформації? На ютубі забанили?
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21.06.2022 13:30 Ответить
В момент коли влучила ракета і катапультувався, почали закрадатись перші сумніви. І за три хвилини, поки спускався на парашуті, раптом прийшло прозріння і сталася повна переоцінка цінностей.
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21.06.2022 13:32 Ответить
***, вибачте, але льотчик ПВКшник це така фігова історія, які нафіг ПВК у ВКС РФ? Він кадровий рос офіцер, це в руснявих скоріше почалися приколи, щоб грощі не давати, коли вони утилізуються
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21.06.2022 13:38 Ответить
..у руснявої падалі дефіцит підготовлених пілотів. Це звичайний звільнений раніше у запас кадровий льотчик, який добровільно повернувся літати на умовах звичайної зарплати. Цілком вирогідно шо й призваний примусово. Ніякого відношення до ПВК не має. Таких добровльців з Білорусі..смердячої рашки...та і наших багато літають у Африці на Су-25..Міг-29... навіть на Міг-21. Вони і в Ефіопії , і в Мозамбіку...та навіть у Анголі на Су-27 розсікають. Вертольтчики на Мі-24 у Нігерії... Конго... Цей кацапчук з тієї кагорти...
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21.06.2022 15:33 Ответить
Сволота,у самого ж діти. Щоб їм, на голову,падали ракети.
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21.06.2022 13:39 Ответить
Ага. Как только попал в плен так сразу ему не нравится воевать. Отрубайте ему руки и извинитесь скажите что не понравилось руки рубить
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21.06.2022 13:41 Ответить
помощник ****
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21.06.2022 13:41 Ответить
Ага усвідомило воно, коли в жопу прилетіла ракета
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21.06.2022 13:42 Ответить
на что только люди не идут ради денег. замечу, что наших американских помощников (они то не ради денег, а за идею) орки собираются расстрелять...
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21.06.2022 13:42 Ответить
Летчик - вагиновец ⭕
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21.06.2022 13:47 Ответить
Сподіваюся, після запису хлопці гарно розмалювали його смердюче кацапське рило? Морда аж проситься.
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21.06.2022 13:57 Ответить
Це якраз той випадок, коли точка зору змінюється в залежності від точки місцезнаходження
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21.06.2022 14:00 Ответить
Манкурт сраний
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21.06.2022 14:04 Ответить
Мразь кацапская !!!! А до этого фотографий не видел !!!! Быстро переобулся !!! на пожизненное выродка !!!
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21.06.2022 14:09 Ответить
Продажна хахляра. Водити на ланцюгу по Харкову, Миколаєву, Києву ... поки не захлинеться у власній блювотині і гівні та від людських проклять.
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21.06.2022 14:10 Ответить
саме так кацапи і хочуть, щоби українці називали українців, тоді кацапам буде простіше доказати, що українців не існує, бо вони один одного не зрадниками кличуть, а х@хляр@ми. Тобто є х@хли і х@хляри, а українців немає.
Тобі таке подобається?
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21.06.2022 18:14 Ответить
Бреше паскуда!Згадайте того руського "цуцика",який в полоні скавчав,що війна не потрібна,а після обміну збирається повернутись, щоб помститись українцям.
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21.06.2022 14:20 Ответить
У кожному західно-українському обласному центрі, навіть за часів комуняк, була і є тепер вулиця Руська, бо Русь немає відношення до роzzії і руzzкіх. Є россійські оккупанти різних національностей і є русичі, русини, які до россії немають відношення.
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22.06.2022 12:36 Ответить
Віддати тварюку жителям розбомблених міст на самосуд
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21.06.2022 14:31 Ответить
Якби не його цінність обміну, так би вже пристрелили паскуду.
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21.06.2022 14:55 Ответить
Рашисты становятся шёлковыми, как только попадают в плен. Каждый раз оказывается, что они не знали, что убивают мирных жителей Украины. Сценарии этих спектаклей, где в главной роли пленные рашисты уже известны всем. Эти уроды неисправимы
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21.06.2022 14:57 Ответить
Як ракету а потім ботінок в сраку отримав то зрозумів
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21.06.2022 14:58 Ответить
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22.06.2022 14:06 Ответить
Пітарас, все
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21.06.2022 15:10 Ответить
Фу ***! Позорище а не СБУ! Допросить подонка и то не могут... Не знаю, не помню, не видел, на бумажке найденной под бочкой с дождевой водой прочитал....***********! Своих только пытать умеете что ли?
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21.06.2022 15:13 Ответить
Не можете допросить подонка - делегируйте это пострадавшим от него украинцам!
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21.06.2022 15:18 Ответить
отрубить ему руки, которыми он обстреливал мирные цели, т.к. эти руки ему больше не нужны !
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21.06.2022 15:23 Ответить
Гівняний ******** бреше, не кається, морда - хоч пацюків бий... Інші кацапські літуни побачуть, як добре, то ще нахабнішими будуть, а повинні мразі знати, що їх на власних кишках повісять. Кілька штук принаймі, решту - на обмін.
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21.06.2022 15:33 Ответить
У полоні вони все дуже швидко усвідомлюють. Особливо якщо ще й люлей для свідомості отримають.
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21.06.2022 15:39 Ответить
підар ас
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21.06.2022 15:49 Ответить
А потом обменяют, и он будет рассказывать на путин тв, как хочет скорее вернуться на войну и бомбить хохлов.
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21.06.2022 15:56 Ответить
Складно бреше, вірте його кожному слову, бо кацап який не бреше це не кацап 😁
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21.06.2022 16:01 Ответить
Ах ты животное, как бомбил так все устраивало, а как сбили то понял что это ненужно. Содержать Тебя бы в расход падаль, да жаль обменный фонд нужен.
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21.06.2022 16:49 Ответить
усвідомив як падав на парашуті?
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21.06.2022 18:55 Ответить
 
 