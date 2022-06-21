6 897 10
В ГПСУ назвали условия пропуска через границу мужчин, перевозящих гуманитарные грузы. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В Государственной пограничной службе Украины назвали условия пропуска военнообязанных мужчин для перевозки через границу гуманитарных грузов и объяснили, какие документы для этого нужны.
Об этом прессслужба ГПСУ сообщила на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Лицам призывного возраста, мужчинам от 18 до 60 лет, для пересечения границы нужно соблюдать следующие условия:
1. Решения государственной областной военной администрации или Мининфраструктуры, оформленные в виде приказа или распоряжения (в письменном виде или фотокопия в телефоне);
2. наличие паспортного документа;
3. Пребывание в информационной системе "Путь".
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
✘
Gir Mihal
показать весь комментарий21.06.2022 13:58 Ответить Мне нравится 3
Єто Другоє
показать весь комментарий21.06.2022 14:33 Ответить Мне нравится 1
Слава Шустрий
показать весь комментарий21.06.2022 14:39 Ответить Мне нравится 0
Nikolai Chizhevsky
показать весь комментарий21.06.2022 14:00 Ответить Мне нравится 5
✘
Андрей Якубский
показать весь комментарий21.06.2022 14:23 Ответить Мне нравится 2
✘
Слава Шустрий
показать весь комментарий21.06.2022 14:43 Ответить Мне нравится 0
Bad Robot
показать весь комментарий21.06.2022 15:48 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...