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В ГПСУ назвали условия пропуска через границу мужчин, перевозящих гуманитарные грузы. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В Государственной пограничной службе Украины назвали условия пропуска военнообязанных мужчин для перевозки через границу гуманитарных грузов и объяснили, какие документы для этого нужны.

Об этом прессслужба ГПСУ сообщила на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Лицам призывного возраста, мужчинам от 18 до 60 лет, для пересечения границы нужно соблюдать следующие условия:

1. Решения государственной областной военной администрации или Мининфраструктуры, оформленные в виде приказа или распоряжения (в письменном виде или фотокопия в телефоне);

2. наличие паспортного документа;

3. Пребывание в информационной системе "Путь".

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А коля "оболонскій"... Ой!Вибачте!Офігєнний " тітан" - це теж волонтер?😁
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21.06.2022 13:58 Ответить
А Коля-каклєта гіпнотизує своїм фірмовим тверком на кордоні, і проїжджає собі
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21.06.2022 14:33 Ответить
Бери вище , мітбол - дєпутат вєрховного совєта от міротворца ЗЕ (( таким кордон не писаний ; це коли Порошенко його перетинає всі з посту митного тікають , а колі кланяються і коровай вручають - слугам "положено" кордон перетинати без обмежень , для того їм і дистанційне голосування придумали ((
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21.06.2022 14:39 Ответить
Мураев,Портнов,Тищенко виконав ці умови?
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21.06.2022 14:00 Ответить
Коли все ******** виїхало тоді проснулись
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21.06.2022 14:23 Ответить
Не вгадав - ******** іще трішки залишилося , вони в Україні тепер вахтовим методом , щоб не дай Боже ніхто без них кацапню часом не роз!башив (( Ось безумна посидить трішки у штабі і теж до катлєти у Прагу поїде здоров"я лікувати після "усталості ат вайни"
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21.06.2022 14:43 Ответить
де та катлєта в Празі сховалась, треба подивитись..
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21.06.2022 15:48 Ответить
 
 