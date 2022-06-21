Дания поддерживает предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС, - премьер Фредериксен. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен подчеркнула, что ее страна поддерживает каждый шаг Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она заявила во время онлайн-выступления в Верховной Раде.
"Дания поддерживает предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС. Мы поддерживаем каждый ваш шаг", - подчеркнула она.
По ее словам, нет никаких сомнений, что Украина – член европейской семьи.
Спикер Совета Руслан Стефанчук поблагодарил Фредериксен за веру в победу Украины и готовность внести свой вклад.
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