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Дания поддерживает предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС, - премьер Фредериксен. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен подчеркнула, что ее страна поддерживает каждый шаг Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она заявила во время онлайн-выступления в Верховной Раде.

"Дания поддерживает предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС. Мы поддерживаем каждый ваш шаг", - подчеркнула она.

По ее словам, нет никаких сомнений, что Украина – член европейской семьи.

Спикер Совета Руслан Стефанчук поблагодарил Фредериксен за веру в победу Украины и готовность внести свой вклад.

Читайте: Дания возглавит восстановление Николаева, - премьер Фредериксен
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21.06.2022 15:03 Ответить
данія👍
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21.06.2022 15:03 Ответить
если 4,то прикроем киев харьков николаев одессу
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21.06.2022 15:06 Ответить
офтоп,але хто читав про поховання воїнів на Полтавщині напевно звернув увагу,що майже всі загинули в один день від обстрілів,мабуть були в одному окопі...Дуже тяжко подібне осмислити...Спочивайте у мирі,хлопці.
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21.06.2022 15:10 Ответить
Евроинтеграции Украины поддержала даже Ольга ********* и Марго Симоньян...,воздержались только другие пропагандоны мавзолея..Дима Сикелев и Вова Шалавьев... им путлер нехило платит за пургу против Украины...
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21.06.2022 15:11 Ответить
 
 