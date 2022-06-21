Мать последний раз спела колыбельную над гробом погибшего украинского воина Артема Димида. ВИДЕО
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Во время прощания с воином Артемом Димидом в гарнизонном храме Петра и Павла во Львове, его мать, иконописица Иванка Димид трогательно последний раз спела сыну колыбельную. А после – победный тропарь Пасхи "Христос Воскрес".
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспрессо ТВ, 27-летний Артем Димид был пластуном, путешественником, активным участником Революции Достоинства. Он погиб в Донецкой области 18 июня от минометного обстрела. По специальности Артем был историком, происходил из рода выдающегося украинского историка Ивана Крипякевича и преследуемого советской властью священника Артемия Цегельского.
Впервые пошел защищать Украину в 2014 году, будучи студентом – сначала добровольцем в полк "Азов", а затем в батальон спецназначения "Гарпун". После возвращения Артем много путешествовал и занимался своим делом. В день начала полномасштабной агрессии России против Украины он был в Америке, но сразу же вернулся в Украину и отправился на фронт.
Церемония прощания прошла в гарнизонном храме Петра и Павла во Львове. Похоронили героя на Лычаковском кладбище. Родные Артема создали стипендиальный фонд его имени в Украинском католическом университете, где учился Артем Димид. Фонд будет предоставлять стипендии на обучение талантливым студентам из пластунской среды.
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ВІЧНА СЛАВА ГЕРОЯМ ПОЛЕГЛИМ ЗА УКРАЇНУ!
МАМІ ГЕРОЯ - НИЗЬКИЙ УКЛІН ЗА СИНА!
СЛАВА УКРАЇНІ!
ГЕРОЯМ СЛАВА!
Будьте прокляті, росіяни!До сьомого коліна щоб не бачили сонця і горіли в пекельному вогні за сльози і горе українських матерів
І дуже несправедлива війна (якщо існують справедливі війни).
У нас гине ЦВІТ НАЦІЇ, у них - ВСІЛЯКА ЗАМКАДІВСЬКА ПОТОЛОЧ, діти замкадівських шлюх, алкоголіків та наркоманів...
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Тримайся, мамо, бережись!
Ти робиш вірно все, я знаю.
За мною, люба, не тужи -
Бо я ту тугу відчуваю.
Не треба сліз, не будь в журбі,
З тобою завжди я лишаюсь..
Щоночі з неба я тобі
Яскраво зіркой повсміхаюсь..
Як вітерець легкий блука,
Торкаючись твого волосся,
Ти знай, що то моя рука
Тебе голубить... Не здалося...
Я буду поруч: у квітках,
В дощах, у сонці, у веселці..
Тобі приходитиму в снах..
Залишивши тепло на серці..
Смерть русофашистам і прокляття навіки 😠