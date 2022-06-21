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Мать последний раз спела колыбельную над гробом погибшего украинского воина Артема Димида. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Во время прощания с воином Артемом Димидом в гарнизонном храме Петра и Павла во Львове, его мать, иконописица Иванка Димид трогательно последний раз спела сыну колыбельную. А после – победный тропарь Пасхи "Христос Воскрес".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспрессо ТВ, 27-летний Артем Димид был пластуном, путешественником, активным участником Революции Достоинства. Он погиб в Донецкой области 18 июня от минометного обстрела. По специальности Артем был историком, происходил из рода выдающегося украинского историка Ивана Крипякевича и преследуемого советской властью священника Артемия Цегельского.

Впервые пошел защищать Украину в 2014 году, будучи студентом – сначала добровольцем в полк "Азов", а затем в батальон спецназначения "Гарпун". После возвращения Артем много путешествовал и занимался своим делом. В день начала полномасштабной агрессии России против Украины он был в Америке, но сразу же вернулся в Украину и отправился на фронт.

Церемония прощания прошла в гарнизонном храме Петра и Павла во Львове. Похоронили героя на Лычаковском кладбище. Родные Артема создали стипендиальный фонд его имени в Украинском католическом университете, где учился Артем Димид. Фонд будет предоставлять стипендии на обучение талантливым студентам из пластунской среды.

Смотрите: Воин батальона "Свобода" Владимир Андрейчук (Бармен) погиб в бою на Луганщине, защищая Украину. ФОТО
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Топ комментарии
+50
Жоден герой полеглий за волю України не має бути забутий.Пам'ятаймо кожного...
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21.06.2022 15:49
+35
Герої не помирають...
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21.06.2022 15:51
+33
Жутко, мокшей нужно уничтожать
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21.06.2022 15:53
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Жоден герой полеглий за волю України не має бути забутий.Пам'ятаймо кожного...
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21.06.2022 15:49 Ответить
Герої не помирають...
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21.06.2022 15:51 Ответить
Жутко, мокшей нужно уничтожать
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21.06.2022 15:53 Ответить
Є прізвища, роди, родини, на яких стоїть печать месіанства в українському русі. Цей воїн належав до цієї когорти. Ці українці без зойків, зітхань і скарг несуть добровільно цей хрест українства, щоб Украхна, її дуз, її мова, її душа жила і боролась за всіх, зто не зміг, не захотів, забоявся. Доки є такі родини, Украхна буде жити. Це і є стержень Нації! Герох не вмираюиь! Христос Васкрес - воскресла Україна! Смертю смерть подолав і тим, хто в гробах - життя дарував. Їм дарував життя вічне і місце у Пантеоні українських Героїв. І си поклоняємося їх подвигу і щасливому Христовому Воскресінню! Амінь!
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21.06.2022 16:10 Ответить
Царство небесне Артемові... я не знала, що він має спільне коріння з родиною Олега Тягнибока... Герої не вмирають...
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21.06.2022 16:13 Ответить
Немає нічого страшнішого в світі , коли мати плаче над тілом вбитої дитини. Саме сильне і страшне прокляття вбитої горем матері . Нехай вся падлюча русня разом з їх маньяком здохне в муках . Немає росії прощення .
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21.06.2022 16:27 Ответить
ВІЧНА СЛАВА ГЕРОЮ!
ВІЧНА СЛАВА ГЕРОЯМ ПОЛЕГЛИМ ЗА УКРАЇНУ!
МАМІ ГЕРОЯ - НИЗЬКИЙ УКЛІН ЗА СИНА!

СЛАВА УКРАЇНІ!
ГЕРОЯМ СЛАВА!
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21.06.2022 16:29 Ответить
Господи,дай матері сил витерпіти ту страшну біль.Серце не витримує лише від одного погляду-мати співає колискову над загиблим сином...
Будьте прокляті, росіяни!До сьомого коліна щоб не бачили сонця і горіли в пекельному вогні за сльози і горе українських матерів
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21.06.2022 16:38 Ответить
Дуже важке відео(((
І дуже несправедлива війна (якщо існують справедливі війни).

У нас гине ЦВІТ НАЦІЇ, у них - ВСІЛЯКА ЗАМКАДІВСЬКА ПОТОЛОЧ, діти замкадівських шлюх, алкоголіків та наркоманів...
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21.06.2022 17:02 Ответить
буд проклят путин виновник бед украинцев и россиян
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21.06.2022 17:09 Ответить
ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ...
**
Тримайся, мамо, бережись!
Ти робиш вірно все, я знаю.
За мною, люба, не тужи -
Бо я ту тугу відчуваю.

Не треба сліз, не будь в журбі,
З тобою завжди я лишаюсь..
Щоночі з неба я тобі
Яскраво зіркой повсміхаюсь..

Як вітерець легкий блука,
Торкаючись твого волосся,
Ти знай, що то моя рука
Тебе голубить... Не здалося...

Я буду поруч: у квітках,
В дощах, у сонці, у веселці..
Тобі приходитиму в снах..
Залишивши тепло на серці..
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21.06.2022 17:19 Ответить
горіти вам в пеклі російські тварі. героям слава і смерть ворогам.Україна понад усе.
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21.06.2022 19:09 Ответить
Слава Україні! Героям слава !
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21.06.2022 20:28 Ответить
Дуже боляче втрачати своїх Героїв на своїй землі 😪😪😪

Смерть русофашистам і прокляття навіки 😠
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21.06.2022 21:28 Ответить
СпІвчуваю,земля тобі пухом. Пам'ятаймо кожного.
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21.06.2022 21:54 Ответить
Не зміг додивитися до кінця - сльози задушили. Рашистську нечисть треба знищити до останнього.
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27.09.2022 08:22 Ответить
 
 