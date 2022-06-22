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В Дагестане власти опубликовали видео овец с буквой Z. Вскоре его удалили. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Курьезы За рубежом

В России дагестанское министерство сельского хозяйства и продовольствия опубликовано, а затем удалило видео перегона крупного стада овец – на каждом животном была написана буква Z.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радио Свобода".

Ролик был опубликован в официальном аккаунте ведомства в соцсетях и сопровождался фрагментом из песни Олега Газманова: "Россия, Россия – в этом слове огонь и сила".

Вскоре его удалили.

Буквы Z и V появились в феврале 2022 года на российской военной технике, участвующей в войне против Украины. Впоследствии российские власти и пропаганда стали использовать эти буквы для демонстрации поддержки вторжения.
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Топ комментарии
+65
Это у них вторая волна скрытой мобилизации началась!
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22.06.2022 07:49
+31
Это секретный гарем Кадырки.
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22.06.2022 07:53
+28
То тролінг 80-го левела. Стадо Z-баранів гонять на убій
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22.06.2022 08:18
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Это у них вторая волна скрытой мобилизации началась!
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22.06.2022 07:49 Ответить
🤣🤣🤣
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22.06.2022 08:35 Ответить
Це більше схоже на тролінг руснявого війка. Стадо м'ясних баранів з літерою Z в Україні...
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22.06.2022 09:46 Ответить
кадыровские невесты
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22.06.2022 11:28 Ответить
Очень напоминает наши выборы.
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22.06.2022 07:50 Ответить
А какого года выборы вам напоминает это, неужели 2014?
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22.06.2022 07:56 Ответить
rushahol , ti chjo pod duraka kosish ?
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22.06.2022 08:26 Ответить
Если есть ассоциация с выборами, то очевидно, есть ассоциация и с избирателями. А год упоминать не будем, чтобы никого не расстраивать, а то шерсть испортится, стричь будет неудобно. Оно не нужно сейчас, как говорят - не на часі...
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22.06.2022 08:29 Ответить
Називай любий рік-не помилишся.
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22.06.2022 08:32 Ответить
Просто цікаво, хто, на вашу думку, зупинив би ***** в 2014-му? Економічну і військову ситуацію ви памя'ятаєте.
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22.06.2022 11:16 Ответить
Те кто и сделал это тогда: армия и добробаты. А не те кто капитулировали с рассказами о широкой антихуйловской коалицией и дипломатическим решением.
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22.06.2022 11:31 Ответить
Це ти за південь де рашисти йшли поки вистачило палива?
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22.06.2022 12:41 Ответить
И шо паливо им до сих пір не привезли?
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22.06.2022 14:09 Ответить
Хто здав південь?

Дурня вмикати - єдине, що добре вміють зебіли.

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22.06.2022 14:27 Ответить
люсинда, не подгорай. тушь потечет и синтетические стринги к ...ОПе прилипнут
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22.06.2022 08:33 Ответить
це точно
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22.06.2022 08:34 Ответить
там плаката не хватает.. мы с вами одной крови .. и подпись.. путинские бараны стойлового содержания
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22.06.2022 07:51 Ответить
На всю голову ё******нутi.
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22.06.2022 07:51 Ответить
Это секретный гарем Кадырки.
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22.06.2022 07:53 Ответить
Гарна бавовна 16.06 в Хрустальному
https://t.me/informnapalm/9717
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22.06.2022 07:53 Ответить
Не, ну на правду, свиня набагато достойниша та корисніша істота ,за будь якого кацапа ! Бо кацапи більше схожі на шакалів... Слава України, Польщі, Англії, США та Канади !!! Смерть москві та москалям !!!
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22.06.2022 07:56 Ответить
Ще Латвії, Литві, Естонії і Словаччині! Не забуваємо друзів!
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22.06.2022 08:07 Ответить
Кончені.
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22.06.2022 07:58 Ответить
Дагестанці - фахівці, вони знаються на тавруванні.
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22.06.2022 07:58 Ответить
кацапи є етнічні чурбани адже кацапня є татарва а даги теж чурбани
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22.06.2022 07:58 Ответить
я так сміялась з етнічних чурбанів, хоч це і неполіткоректно))
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22.06.2022 08:32 Ответить
для овцеё*ов самое то
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22.06.2022 07:59 Ответить
А чьо москалі не використали літеру Х чи Н ?
Було би органічніше.
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22.06.2022 08:02 Ответить
Ну зачем удалили? Отвечаю, затем, что это стадо баранов с буквой Z показывает, какая у кацапов армия , вторая в мире среди овец.
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22.06.2022 08:04 Ответить
Даги натякають що стрижуть каZZапів.
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22.06.2022 08:05 Ответить
То тролінг 80-го левела. Стадо Z-баранів гонять на убій
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22.06.2022 08:18 Ответить
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22.06.2022 09:45 Ответить
" Ідуть барани і б'ють в барабани, а шкури на них дають самі барани...."
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22.06.2022 08:20 Ответить
Nenado bylo ubirat eto video.Vsio verno tut pro kacapov pokazali
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22.06.2022 08:23 Ответить
Тепер дагі ***** фашисько-патриотичних овець. Поганий даг точно знае цей вислів від українця.Будим брить!
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22.06.2022 08:35 Ответить
Видалили,щоб хтось з кацапів (всі) бува себе не впізнав.Стадо,довбане!
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22.06.2022 08:37 Ответить
А може хто впізнає свого пропавшого без вісті барана ?
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22.06.2022 08:39 Ответить
Є Альдебаран, це зірка, пишеться з великої літери, а є зетбаран, це просто баран, баран з баранів, слово пишеться з маленької літери
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22.06.2022 08:38 Ответить
Бачу ви в баранах знаєте толк і в космосі були . А от цікаво в космосі самі були чи посилали?
Розмова про Дагестан та рашу , а ви зі своїм заробітком тут як тут . В тому наша і біда що не поважаємо один одного
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22.06.2022 09:12 Ответить
там написано не зебаран, а зетбаран. що ж вам скрізь зебарани ввижаються.
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22.06.2022 09:27 Ответить
Элементарное незнание плюс "на воре шапка горит" дают веселые результаты...
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22.06.2022 09:43 Ответить
І не дивно, призначення і одних, і тих що приперли в Україну однакове-забій.
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22.06.2022 08:52 Ответить
В перерахунку на тисячу населення найбільші втрати на війні з Україною - саме у дагестанців!
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22.06.2022 08:55 Ответить
Коли вже ця недодержава зникне з лиця землі, разом з проклятим народом))))))
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22.06.2022 09:06 Ответить
Чурбани вирішили підтримати спецоперацію, але щось пішло не так.
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22.06.2022 09:19 Ответить
Это типо такой намек кто воююет на стороне *****?
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22.06.2022 09:35 Ответить
Не вистачає тільки старого хворого півня, який-би сидів на купі гною й "приймав-би цей "парад пабЄди"...
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22.06.2022 09:36 Ответить
Кто-то из дагестанцев очень влучно потроллил кацапов! А кацапы ещё и музычку соотвествующую прилепили. Дебилы. Надеюсь, хозяин отары не пострадал. Хосподи, это ж надо быть настолько тупыми!
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22.06.2022 09:51 Ответить
Это не овцы, а бараны.
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22.06.2022 09:56 Ответить
Оvец ведут на убой - что не так ?
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22.06.2022 10:05 Ответить
Ну аналоговнет! Тут уж 100%
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22.06.2022 10:06 Ответить
Очень тонкий подтекст!
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22.06.2022 10:34 Ответить
Это кадры как росийскую армию ведут в бой.
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22.06.2022 13:12 Ответить
Барани,вони барани і є. Це я про тих, хто овечок розмалював...
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22.06.2022 14:16 Ответить
Ze-барани, їх має бути 73%
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22.06.2022 15:40 Ответить
 
 