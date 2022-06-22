В Дагестане власти опубликовали видео овец с буквой Z. Вскоре его удалили. ВИДЕО

В России дагестанское министерство сельского хозяйства и продовольствия опубликовано, а затем удалило видео перегона крупного стада овец – на каждом животном была написана буква Z.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радио Свобода".

Ролик был опубликован в официальном аккаунте ведомства в соцсетях и сопровождался фрагментом из песни Олега Газманова: "Россия, Россия – в этом слове огонь и сила".

Вскоре его удалили.

Буквы Z и V появились в феврале 2022 года на российской военной технике, участвующей в войне против Украины. Впоследствии российские власти и пропаганда стали использовать эти буквы для демонстрации поддержки вторжения.