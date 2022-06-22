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В Дагестане власти опубликовали видео овец с буквой Z. Вскоре его удалили. ВИДЕО
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В России дагестанское министерство сельского хозяйства и продовольствия опубликовано, а затем удалило видео перегона крупного стада овец – на каждом животном была написана буква Z.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радио Свобода".
Ролик был опубликован в официальном аккаунте ведомства в соцсетях и сопровождался фрагментом из песни Олега Газманова: "Россия, Россия – в этом слове огонь и сила".
Вскоре его удалили.
Буквы Z и V появились в феврале 2022 года на российской военной технике, участвующей в войне против Украины. Впоследствии российские власти и пропаганда стали использовать эти буквы для демонстрации поддержки вторжения.
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Дурня вмикати - єдине, що добре вміють зебіли.
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Було би органічніше.
Розмова про Дагестан та рашу , а ви зі своїм заробітком тут як тут . В тому наша і біда що не поважаємо один одного