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Херсонские партизаны взяли в плен двух оккупантов: "Скоро для вас наступит украинская ночь – ночь расплаты". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Херсонские партизаны взяли в плен двух оккупантов и получили важную информацию о дислокации российских подразделений в захваченном городе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой украинские подпольщики рассказывают об удачной операции, опубликована в соцсетях.

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Топ комментарии
+104
Відео порадувало. Слава Україні, Слава ЗСУ і партизанам.
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22.06.2022 11:19
+84
Красунчики.
Боже, бережи наших захисників
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22.06.2022 11:20
+56
Слава ЗСУ!
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22.06.2022 11:20
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Відео порадувало. Слава Україні, Слава ЗСУ і партизанам.
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22.06.2022 11:19 Ответить
"судную ночь" необходимо дать нашим партизанам
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22.06.2022 11:41 Ответить
СЛАВА ПАРТИЗАНАМ 💙💛💙💛💙❤️❤️❤️❤️❤️‼️‼️‼️🙏🙏Горить у пекли РАШИСТЮГИ💩🇷🇺☠️💥🔥🔥🔥🔥🔥🔥‼️🪃🪃🪃
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22.06.2022 14:05 Ответить
Красунчики.
Боже, бережи наших захисників
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22.06.2022 11:20 Ответить
Я- дитя Боже.
Це ти раб мокшанський. Тому, ... завали хлебало.
з
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22.06.2022 12:41 Ответить
klass !
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22.06.2022 11:20 Ответить
Слава ЗСУ!
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22.06.2022 11:20 Ответить
красавцы
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22.06.2022 11:20 Ответить
Пазітівчік

Слава Україні!
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22.06.2022 11:22 Ответить
Героям слава !!!
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22.06.2022 12:42 Ответить
хороший рашист - мертвый рашист
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22.06.2022 11:22 Ответить
от согнутых кацапов аж через экран слышна страшная вонь
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22.06.2022 11:23 Ответить
то кацапський газ, основний бізнес хйла
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22.06.2022 11:42 Ответить
Сказав як ЛЕВІТАН)))
Вас ****ашать російськомовні ))))
Слава УКРпартизанам.....все тільки починається!!!
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22.06.2022 11:24 Ответить
Красавчики партизаны, символично, что русскоязычные, как раз те, которых карлик бункерный типа пришел освобождать))
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22.06.2022 14:21 Ответить
З каломоськами потрібно так само.
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22.06.2022 11:31 Ответить
Бережить себе котики.
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22.06.2022 11:31 Ответить
Лаптеногое быдло вы будете зарезаны как свиньи ссыте в штаны, мы за вами уже пришли - Слава Украине!
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22.06.2022 11:32 Ответить
Я думаю, при звільненні Херсона потрібно буде активізувати партизанів у місті. Як писав Хемінгуей, чотири колони йде на місто ззовні, п'ята - діє зсередини...
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22.06.2022 11:33 Ответить
До чого тут Хемінгуей? Це - слова Франко!
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22.06.2022 11:54 Ответить
Значить він його цитував у п'єсі П'ята колона...
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22.06.2022 12:21 Ответить
Казать своє і "цитувать іншу людину" - різні речі!
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22.06.2022 12:57 Ответить
І ці слова про "п'яту колону" зрадників. З тих пір зрадників-колаборантів завжди називають "п'ятою колоною".
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22.06.2022 17:23 Ответить
Ні, це вже потім цей вираз набув негативного забарвлення...
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22.06.2022 19:28 Ответить
Потому что 34 тысячи уже у кобзона
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22.06.2022 11:36 Ответить
Откуда такие сведения, из пригожинской помойки?
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22.06.2022 11:37 Ответить
Щось орченята якісь невеселі. 🤔
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22.06.2022 11:33 Ответить
Вместо нанести артудар по казармам с рашистами их взяли и предупредили. Где наша арта которая достает до любой точки херсонской области не говорю уже за сам Херсон?
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22.06.2022 11:35 Ответить
Це інформаційна атака. Значить поки не можуть вдарить, може на паніку сподіваються.
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22.06.2022 12:21 Ответить
Берегите себя, парни, будьте всегда на один шаг впереди рашистов. Херсонщина будет освобождена от орков!
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22.06.2022 11:47 Ответить
А трьох п'яних спецрашистів в шашличній теж вони ?
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22.06.2022 11:48 Ответить
Героям слава і слава партизанам 👍🏼👍🏼👍🏼‼️
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22.06.2022 11:53 Ответить
Не тих спасали орки їбучі, вас їібашитимуть русскоговорящі)))))))))))
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22.06.2022 11:54 Ответить
Послухай, ЯК він рускагаварящій. Чути, що його мовний апарат пристосований до української. Але московитська школа, москвомовна вулиця, можливо, омосковлені батьки, все це зробило свою справу. Так що, я б не став акцентувати на москвомовності. Це лише наслідок політики асиміляції, що провадила метрополія на підкорених територіях. І це тимчасово.
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22.06.2022 14:15 Ответить
До слез!
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22.06.2022 11:59 Ответить
Слава Богу, слава Україні.
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22.06.2022 12:07 Ответить
Увася *********** опять в режиме обтекания! 💩
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22.06.2022 12:09 Ответить
Молодцы!
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22.06.2022 12:09 Ответить
Тут были нинавистники "мови акупанта". Ну ка, слепите претензию
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22.06.2022 12:14 Ответить
А за що любити мову, що стала інструментом асиміляції, і зрештою, призвела до зради Батьківщини?! Україномовних колаборантів на домбасі і в криму немає. Лише ті, хто зрадив мову.
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22.06.2022 14:17 Ответить
Українськомовних колаборантів немає? Здається то йже медведчук чудово розмовляє як українською. так і мовою окупантів. Ніхто не каже. що треба підтримувати *руський язик*. але й цькувати . принижувати наших воїнів за те . що ми (старше покоління) самі винні в тому. що за *совєтов* було якось *нєпрєстіжно* розмовляти мовою. Нам зараз треба без перегибів. по-тихеньку робити все. щоб в нащій країні стало на віки вічні престижно розмовляти тільки українською.
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22.06.2022 15:00 Ответить
Нам байдуже якою мовою знищуєтья окупант! Та хоч амхарською!
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22.06.2022 15:55 Ответить
Так вони ж до окупантів звертаються, логічно, що говорять російською.
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22.06.2022 18:42 Ответить
Никаких претензий. Как, впрочем и к тебе. Но, к тебе по другой причине - в рождённая закомплексованность рискующая перейти в МДС. Сходи к врачу, тебя услышат, врачи по-жизни считают себя должными. Не только вам, а и всем. Ты удовлетворишь свои запросы хотя-бы фрагментарно. Это, вместе с назначенным лечением, принесёт тебе облегчение.
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22.06.2022 20:02 Ответить
врождённая
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06.10.2022 20:28 Ответить
Слава Україні, Слава Нації і смерть рашиській підерації!
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22.06.2022 12:19 Ответить
Позитивненько!
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22.06.2022 12:21 Ответить
ЗСУ прийдуть по кожного рашиста, не сховається ніхто.
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22.06.2022 12:30 Ответить
Слава Нації! Смерть ворогам.
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22.06.2022 12:56 Ответить
Сильно. Респект !!! Вообще Херсон поражает, это не крымско-донбасское "путин введи". Да и времена поменялись. Даже тех рашка уже задолбала.
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22.06.2022 12:57 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА!!!!!!
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22.06.2022 13:05 Ответить
ХЛОПЦІ ГАСІТЬ НЕЧИСТЬ!!!!СЛАВА ВСУ!!!!СЛАВА НАРОДУ УКРАЇНИ!!!!
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22.06.2022 13:08 Ответить
СЛАВА УКРАЇНСЬКИМ ХЕРСОНСЬКИМ ПАРТИЗАНАМ !!!
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22.06.2022 13:37 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=OZORCcxQc90
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22.06.2022 14:32 Ответить
Ребята, ******* руссофашистов! Всех их должны сожрать укробандеровские опарыши! Слава героям-паризанам, слава ВСУ! Хер они получат, а не Херсон!
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22.06.2022 15:52 Ответить
ХЕРСОНСКИМ ПАРТИЗАНАМ СЛАВА!
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22.06.2022 17:05 Ответить
Слава всім захисникам України!
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22.06.2022 18:51 Ответить
Красава наш человек , молодец , храни вас бог . Мы с вами.
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22.06.2022 20:13 Ответить
Дякую хлопці!!!! Дякую за те що захищаєте Україну ! За те що ви такі мужні сміливі тпатріоти!! Бережи вас Бог хлопці!!!!
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22.06.2022 23:42 Ответить
Все четко и ясно!
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23.06.2022 07:07 Ответить
 
 