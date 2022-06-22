Херсонские партизаны взяли в плен двух оккупантов: "Скоро для вас наступит украинская ночь – ночь расплаты". ВИДЕО

Херсонские партизаны взяли в плен двух оккупантов и получили важную информацию о дислокации российских подразделений в захваченном городе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой украинские подпольщики рассказывают об удачной операции, опубликована в соцсетях.

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