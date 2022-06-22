Херсонские партизаны взяли в плен двух оккупантов: "Скоро для вас наступит украинская ночь – ночь расплаты". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Херсонские партизаны взяли в плен двух оккупантов и получили важную информацию о дислокации российских подразделений в захваченном городе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой украинские подпольщики рассказывают об удачной операции, опубликована в соцсетях.
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+104 Бруно Адольфович
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Боже, бережи наших захисників
Це ти раб мокшанський. Тому, ... завали хлебало.
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Слава Україні!
Слава УКРпартизанам.....все тільки починається!!!