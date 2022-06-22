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"Очень интересно. Она вниз падает. П#здец" – неудачный запуск российской крылатой ракеты из Белгородской области РФ. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

В сети опубликована видеозапись неудачного запуска российской крылатой ракеты с территории Белгородской области РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Inform Napalm, вероятнее всего, речь идет о запуске с ракетного комплекса 9К720 "Искандер". На записи видно, что через несколько секунд после старта ракета взрывается.

"Очень интересно. Она вниз падает... П#здец", - комментируют ситуацию очевидцы, снявшие запуск на видео.

Внимание! Ненормативная лексика!

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Топ комментарии
+74
Якщо би ще на місце запуску впала
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22.06.2022 11:49
+50
Это новые искандеры...
Теперь запросто можно смоделировать развитие событий при запусках советского ЯО...
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22.06.2022 11:53
+40
Ракєта падаєт вніз ібо тяжелее воздуха.
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22.06.2022 11:53
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Якщо би ще на місце запуску впала
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22.06.2022 11:49 Ответить
Хиба що буревієм віднесе
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22.06.2022 12:08 Ответить
Приблизно якось так
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22.06.2022 12:13 Ответить
***
кто год служил на космодроме
тот лично видел как летит
ракета стартовав внезапно
под общий возглас ***** куда
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22.06.2022 12:28 Ответить
Класика:

дымилась падая ракета
и от неё бежал расчёт
кто хоть однажды видел это
тот в космонавты хрен пойдёт
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22.06.2022 17:47 Ответить
nadejus hotj kavo ta tam ubilo etimi oskolkami...
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22.06.2022 11:49 Ответить
І чому я не здивований
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22.06.2022 11:52 Ответить
с лаптеногих удивляться не нужно
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22.06.2022 12:12 Ответить
Ракєта падаєт вніз ібо тяжелее воздуха.
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22.06.2022 11:53 Ответить
В відповідності з 'законом' Задорнова.
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22.06.2022 13:37 Ответить
Да неужели, странно как-то!
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26.11.2022 22:38 Ответить
Это новые искандеры...
Теперь запросто можно смоделировать развитие событий при запусках советского ЯО...
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22.06.2022 11:53 Ответить
ЯО от такого врядли сработает

Но всякое возможно)
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22.06.2022 12:06 Ответить
Сработает. Там защита такая же, как в ВАЗе АБС.
Они давно выпрашивали себе атомную прививку.
Им пора переключиться на свои проблемы.
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22.06.2022 14:25 Ответить
З Нептуном вони вже познайомились. Можливо це вже - Перун?
Чи миші проводку погризли...
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22.06.2022 11:54 Ответить
Це наша нова протиракетна система "3,14здєц" спрацювала.
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22.06.2022 12:09 Ответить
Самоліквідація.
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22.06.2022 11:59 Ответить
Читав що пишуть про старі , совіцькі ще ракети , якими кацапи обстрілюють Україну , самі ж кацапські - іксперди . Так от , виявляється - майже кожна друга ракета не спрацьовує ,, тобто не запускається . І це при тому що вони , після розконсервування і перед застосуванням , проходять технічну підготовку .
Тому їх і запускають з літаків над морем , над Каспієм і Чорним , щоб хоча б падали не на суші . . Судячи з усього , дно морів усіяне тими ракетами .
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22.06.2022 11:59 Ответить
Та нехай засіють свою територію. Бажано,щоб наводилась на їхні військові об'єкти.
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22.06.2022 13:10 Ответить
Та нормально, продовжуйте у тому ж дусі.
Зорян і Шкіряк схвалюють 🤣
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22.06.2022 12:03 Ответить
Ой ***** ліл 😂🤣
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22.06.2022 12:28 Ответить
Это видео надо распространять пошире, особенно среди аудитории тех рынков, куда лаптестан продаёт оружие.
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22.06.2022 12:38 Ответить
"Она вниз падает". У парашников возможно и падение вверх, и подъём вниз, как их ВВП.
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22.06.2022 12:10 Ответить
+ отрицательный рост
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22.06.2022 16:30 Ответить
Чергове підтвердження рукосракості москалів.
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22.06.2022 12:10 Ответить
Можно посчитать, что ракета находилась где-то в 9 километрах от места. Вспышка на 6 секунде, бавовна на 34й.
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22.06.2022 12:13 Ответить
"Что-то странноє"
Нежве українське ППО працює вже у Бідгородській області?
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22.06.2022 12:14 Ответить
украинская земля белгородщины против
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22.06.2022 12:15 Ответить
Россияне пробуждаются и взялись за отвертки?
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22.06.2022 12:19 Ответить
белгородское быдло спокойно каждый день наблюдает как по Харькову #Уярят ракетами. причем каждый день в одно и то же время из одного и того же места. ВОПРОС-почему нельзя именно туда именно в это время @бануть Switchblade, или точкойУ, или другой ракетой? или надо на сайте ОПы провести голосование, ...б вашу мать!
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22.06.2022 12:20 Ответить
Потрібно створити петицію, "Народ України вимагає в'їбати по-справжньому по белгороду, і не по військових об'єктах, а десь у спальний район, о 4-й ранку". Аби відчули як воно...
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22.06.2022 13:13 Ответить
Дальность действия Свичблейдов знаете?
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22.06.2022 13:19 Ответить
Згадався оцей бавовняний феєрверк: падіння С-300 на полігоні Капустин Яр
"***** его в рот" - пожежник ідеально резюмував ситуацію... коротко й чітко...
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22.06.2022 12:23 Ответить
Сподіваюсь, що залишками ракети вбило багато рашистів.
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22.06.2022 12:25 Ответить
Смішно звучить, коли жінка каже: "П#здец"
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22.06.2022 12:27 Ответить
Ще ґепічне відео - тут вже по серйозному, цілий "Протон" *************... 💥
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22.06.2022 12:38 Ответить
Ну они там любят салюты
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22.06.2022 12:39 Ответить
Мне показалось, что касабы что-то сбили.
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22.06.2022 12:43 Ответить
На ППО схоже. Шось збили.
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22.06.2022 12:54 Ответить
ворону...
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22.06.2022 13:03 Ответить
Погрожують своїми "вундервафлями", а на ділі - трухляві бубуки летять навмання...
Все одно небезпечні.
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22.06.2022 13:13 Ответить
Надеюсь была кассетная боевая часть.
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22.06.2022 13:31 Ответить
Отріцательно полетіла в ціль)
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22.06.2022 13:44 Ответить
Русский искусственный интеллект проигнорировал цель.
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22.06.2022 14:27 Ответить
оголтелая руссофобия! Откуда вьі знаете куда они целились? Они целились в облачко, они попали в облачко! Цель поражена! Ура, товарищи!
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22.06.2022 15:04 Ответить
.
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22.06.2022 15:26 Ответить
АналоГов нет
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22.06.2022 16:09 Ответить
Нєтоваріщ пуйло,так што случілось с ракєтой? …- она упала!!!
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22.06.2022 21:26 Ответить
 
 