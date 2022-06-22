"Очень интересно. Она вниз падает. П#здец" – неудачный запуск российской крылатой ракеты из Белгородской области РФ. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
В сети опубликована видеозапись неудачного запуска российской крылатой ракеты с территории Белгородской области РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Inform Napalm, вероятнее всего, речь идет о запуске с ракетного комплекса 9К720 "Искандер". На записи видно, что через несколько секунд после старта ракета взрывается.
"Очень интересно. Она вниз падает... П#здец", - комментируют ситуацию очевидцы, снявшие запуск на видео.
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Топ комментарии
+74 SergeyRam
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+50 por toss
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+40 Mactep Dark
показать весь комментарий22.06.2022 11:53
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Пожалуйста, подождите...
кто год служил на космодроме
тот лично видел как летит
ракета стартовав внезапно
под общий возглас ***** куда
дымилась падая ракета
и от неё бежал расчёт
кто хоть однажды видел это
тот в космонавты хрен пойдёт
Теперь запросто можно смоделировать развитие событий при запусках советского ЯО...
Но всякое возможно)
Они давно выпрашивали себе атомную прививку.
Им пора переключиться на свои проблемы.
Чи миші проводку погризли...
Тому їх і запускають з літаків над морем , над Каспієм і Чорним , щоб хоча б падали не на суші . . Судячи з усього , дно морів усіяне тими ракетами .
Зорян і Шкіряк схвалюють 🤣
Нежве українське ППО працює вже у Бідгородській області?
"***** его в рот" - пожежник ідеально резюмував ситуацію... коротко й чітко...
Все одно небезпечні.