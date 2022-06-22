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война (46486) Газ (10094) Луганщина (6238) оккупация (9495) плен (2352) СБУ (18658) мобилизация (1599)

"Сделали утечку газа. Женщин и детей отдельно, а мужчин позабирали в автобусы", - пленный оккупант рассказал, что рашисты хитростями выманивают из дома уклоняющихся от насильственной мобилизации.. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Рашисты устраивают утечки газа в луганских многоэтажках, чтобы выгнать на улицу скрывающихся от мобилизации мужчин.

Об этом СБУ рассказал военнопленный из Луганска, которого враг мобилизовал в апреле этого года, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"В одном из многоквартирных домов сделали утечку газа. Женщин и детей отдельно, а потом мужчин - позабирали в автобусы", - рассказывает горе-захватчик.

Как отмечается, он сам был непригоден для войска, но хроническое заболевание сосудов не помогло избежать тотальной мобилизации в так называемой "лнр".

После призыва из него, помощника продавца, в течение недельных учений сделали механика-водителя БМП, показали, как правильно держать автомат и отправили на боевое задание: закрепиться в промзоне Северодонецка.

При первой же возможности "воин" сдался в плен. Говорит, что не стрелял и обращается к землякам: "…прячьтесь, делайте, что хотите, но не идите на эту войну".

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В настоящее время с ним работают следователи СБУ, чтобы выяснить степень его причастности к преступлениям против Украины.
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eto tolko mene tak kazhetsa shto u nevo zubov slishkom mnogo ?
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22.06.2022 11:55 Ответить
Якщо дядько реально одразу ж по можливості здався, ні в кого з наших не вистрілив - який сенс завдавати йому шкоду? Він лише заручник обставин.
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22.06.2022 14:47 Ответить
а вы рассказываете, что украинские власти не эвакуируют население, у которых родители больные или сами дебильные. Вот пришли оккупанты и всех эвакуировали. И родители выздоровели и сами пойдут против Украины воевать.
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22.06.2022 12:01 Ответить
врут они все....мой крестник из горловки и его одногрупники из политехнического колледжа донецка сами все пошли в военкомат добровольцами
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22.06.2022 14:09 Ответить
Добровольно? А за что воевать будут? Цель какая?
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22.06.2022 22:40 Ответить
хорловка это дно Бамбаса
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22.06.2022 23:10 Ответить
Первое правило: не верь кацапам
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22.06.2022 14:56 Ответить
Уклонист от могилизации.
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22.06.2022 15:33 Ответить
То кацапи-військовополонені ,а це зрадник з лугандонії і з ними потрібно розмовляти як з колаборантами .
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22.06.2022 17:49 Ответить
 
 