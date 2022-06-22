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армия РФ (15308) боеприпасы (1930) война (46486) Луганщина (6238)

Группе оккупантов удалось выжить во время детонации снарядов после атаки ВСУ на склад боеприпасов в Хрустальном: "Да, ну, нах#й! Съ#бываемся отсюда!". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Группе оккупантов удалось выжить во время атаки украинских воинов на склад боеприпасов в Хрустальном на Луганщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, один из оккупантов опубликовал видеозапись, на которой зафиксирован побег захватчиков с опасной территории. Судя по записи, оккупанты пытались скрыться со склада на автомобиле. Однако все выезды были заблокированы. К сожалению, им удалось выбраться пешком.

Внимание! Ненормативная лексика!

Также смотрите: Детонировало всю ночь: украинские артиллеристы уничтожили вражеские склады с горючим, техникой и боеприпасами, - Минобороны. ВИДЕО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+43
Радует что это спасло ни одну жизнь наших Воинов!!!
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22.06.2022 13:20
+40
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22.06.2022 13:19
+34
Смотрю этот ужас, а сердце радуется.
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22.06.2022 13:19
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22.06.2022 13:19 Ответить
Смотрю этот ужас, а сердце радуется.
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22.06.2022 13:19 Ответить
Это пРусакам не безнаказанно Сирийскиз детей бомбить ! )
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22.06.2022 13:53 Ответить
У рашистов тысячи таких арсеналов и миллионы боекомплектов.
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22.06.2022 16:41 Ответить
Значит есть вероятность, что мы еще увидим подобное видео.
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22.06.2022 17:19 Ответить
Не тысячи а сотни, а в прифронтовой зоне десятки. И одна Точка У сделала большое дело, а она у нас далеко не последняя. Каждый день наши кацапские склады подрывают это дает надежду что тотальный аотилерийский дисбаланс во второй половине лета выровняется ( с прибытием сотен стволов 155 калибра)
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23.06.2022 08:59 Ответить
Есть шикарная книга Джона Апдайка - "Беги, кролик, беги"
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22.06.2022 13:19 Ответить
Шикарная "гулянка"...
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22.06.2022 13:20 Ответить
Прекрасное видео! Запасся попкорном и наслаждался по полной этим зрелищем 11 минут, супер!
Так им, руссофашистам! И замечательная работа ВСУ! Браво!
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22.06.2022 16:07 Ответить
Радует что это спасло ни одну жизнь наших Воинов!!!
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22.06.2022 13:20 Ответить
а вы как думали? тварюки кацапские!!!
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22.06.2022 13:22 Ответить
НОРМАЛЬНО ХЛОПЦІ НАСИАПАЮТЬ!!!РУСНІ БРОВИ ЗАКРУЧУЮТЬСЯ В ДРУГУ СТОРОНУ!!!СЛАВА ВОЇНАМ!!!
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22.06.2022 13:23 Ответить
Красота, и так каждый день!!!
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22.06.2022 13:25 Ответить
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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22.06.2022 13:26 Ответить
Начнут что-то подозревать от миллиона 200-х.
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22.06.2022 16:43 Ответить
ХТО МІСЦЕВИЙ ПРОБИЙТЕ КООРДИНАТИ ДЛЯ АРТИЛЕРІЇ.ТАМ НЕПОЧАТИЙ КРАЙ РОБОТИ
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22.06.2022 13:28 Ответить
Какие умные, в машине спрятались, даже люк закрыли
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22.06.2022 13:29 Ответить
В машине,груженной снарядами!)))
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22.06.2022 17:39 Ответить
І оця всрата гопота прилізла українців "денацифікувати"? Сміх і гріх.)))
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22.06.2022 13:29 Ответить
вбивати...
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22.06.2022 16:44 Ответить
Точкой У по мальчикам в трусиках
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22.06.2022 13:30 Ответить
Не маленький був склад, прилетіло добре - Слава ЗСУ!
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22.06.2022 13:31 Ответить
Бігають як таргани.
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22.06.2022 13:32 Ответить
душа радуется когда орки драпают...
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22.06.2022 13:35 Ответить
Не досмотрел до конца. Надеюсь все умерли?
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22.06.2022 13:37 Ответить
На жаль, жоден з Zондер-карателів не іздох...
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22.06.2022 14:24 Ответить
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22.06.2022 13:42 Ответить
Спрашивает - "Где Вова?" Вова в бункере.
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22.06.2022 13:43 Ответить
Суки, вижили.
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22.06.2022 13:45 Ответить
так должно шкварчать в мацкве. ждем
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22.06.2022 13:46 Ответить
Ну що , орки , прогулялись по украінській землі ?

А ми вас кожного разу попереджаємо , що земля горітиме у вас під ногами , так як красти свободу у людей , не можна 😠
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22.06.2022 13:47 Ответить
Напишу кацапською. Вибачте.
А вы ****** кацапские подумали в кавешку ьна заляву зашли, "морожка" пожрать. Тут частенько 3,14 ды дают от всей широты украинской души.
Стираокам хана в машине? Пакты не забудьте, карма она такая.
******** обосранные
Слава Україні!
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22.06.2022 13:50 Ответить
Шкода, що оператор вижив.
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22.06.2022 13:50 Ответить
3 минута 19 сек.- замечен тот , кто курит на кацапских складах
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22.06.2022 13:50 Ответить
пРусаки под плинтуса прячуся ))
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22.06.2022 13:52 Ответить
В пожилое® время возгорания от курения в неположенных местах учащаются. Кстати, риторический вопрос, почему мальчик на видео был в трусиках?
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22.06.2022 13:56 Ответить
"Каникулы в ордло"

Сюжет картины незамысловат... Напряжение, как и возбуждение, нарастают постепенно и достигают пика в точке кульминации.
Образы главных героев особого значения не имеют, основной упор идет на создание ярких эффектов.
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22.06.2022 13:58 Ответить
Однозначно, это приз "Лучший фейерверк 2022 года"
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22.06.2022 13:58 Ответить
Я такий "фейєрверк" бачив у ніч з 26 на 27 березня прямо з свого вікна Тоді наші накрили чотири автоколони з пальним і ************ під Вишневим
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22.06.2022 15:47 Ответить
Ласкаво просимо до пекла,кацапські ублюдки.
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22.06.2022 14:01 Ответить
Хорошо но мало
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22.06.2022 14:03 Ответить
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22.06.2022 14:07 Ответить
Лайкнул не за выживание */это не поощряется/, а за сьемку гонок на выживание. Интересно "с той стороны" как это все работает для усовершенствования процесса.
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22.06.2022 14:07 Ответить
на цей раз повезло підарасам
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22.06.2022 14:09 Ответить
навіть сильно повезло. Бо занадто довго пересижували під забором. Коли треба було зразу бігти подалі. Нічого, наступного разу, коли наші знову бахнуть по їхньому якомусь іншому складу, вони вже матимуть досвід.
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22.06.2022 14:32 Ответить
Гарненьке відео, то за це ті москалики можуть ще пожити трохи, їм ще труселя одстіровать. Але, щось такий цікавий на 3хв 29 сек за стінкою кпп та сигаретою у роті. Якось на диво він спокійний. Не буду строїти "догадки
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22.06.2022 14:14 Ответить
обкурений певно кайфує
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22.06.2022 14:33 Ответить
****** лаптеногие
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22.06.2022 14:15 Ответить
Плюс
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22.06.2022 14:29 Ответить
Курить - здоровью вредить!
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22.06.2022 14:31 Ответить
Фраза, сделавшая мой день: "Дай зажигалку, братан!"
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22.06.2022 14:32 Ответить
А, 2.20 *...уже все продано нах-й,что можно...*
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22.06.2022 16:08 Ответить
Дада) они еше ее найти не могли) хотя вокруг вме горит подкурюй не хочу)
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23.06.2022 09:02 Ответить
Жалко шо не здохли
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22.06.2022 14:34 Ответить
Американский пирог 777(sсiense fiction).

Несколько мальчиков в трусиках решили провести студенческий отпуск на юге.
Неожиданно выясняется, что внутренности рейки инжектора их автомобиля запенили неизвестные науке насекомые, а после этого начался метеоритный дождь из орбиты кометы "Stones around sky". Незадачливые
вояжеры стали вместе решать, что наврать своим подругам, которым они обещали привезти в качестве подарков бельё последних моделей. В этот момент они понимают, что попав в хвост кометы и столкнувшись с внеземными физическими законами, их тела телепортированы на Марс, где вся окружающая среда становится красного цвета. На планете уже проживает Иосиф Кобзон и некоторые соотечественники в количестве 30 тыс человек. Начинается борьба за выживание, ведь вегетация растений здесь затруднёна и воду для приусадебных участков получают только те, кто смог соорудить собственную буровую установку.Жизнь в российской колонии на Марсе полна опасностей, их скрашивает пением Иосиф, тем не менее на новое пристанище надвигается новый поток камней с неба в виде межпланетной колонии "Искандер", где люди по неясным причинам сошли с ума и больше не управляют траекторией полёта обьекта...
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22.06.2022 14:35 Ответить
побудьте, пдры кацапские, хоть чуть-чуть, на месте защитников Мариуполя-Северодонецка.... и гражданских по всей Украине под вашими "освободительными" обстрелами.. уроды, - вы и ваше хйло чмошное
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22.06.2022 14:43 Ответить
Спасибо за репортаж "из места происшествия". Вернётесь - убьём.
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22.06.2022 14:43 Ответить
Трошки в "рай"заглянуло який їм Х@йло обіцяв.
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22.06.2022 14:46 Ответить
КІНО - НЕДОПАЛКИ ВИБРАЛИСЯ З ПОПІЛЬНИЦІ
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22.06.2022 15:00 Ответить
Везучі суки.
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22.06.2022 15:33 Ответить
вследующий раз им повезе меньше
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22.06.2022 16:46 Ответить
питає дє вова,
а вова в бункерє сидить і ложив на орків
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22.06.2022 16:57 Ответить
Добрий репортаж щоб кожна кацапьска сволота знала що їх чекає
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22.06.2022 16:58 Ответить
Гарно підгорає !!!!
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22.06.2022 17:01 Ответить
фігово,а чет тат делать та))))
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22.06.2022 17:48 Ответить
Нічіво нє панятна, но очінь інтірєсна ! А может павтаріть ?! Ато камєра очінь трісьоца !
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22.06.2022 21:06 Ответить
Пока лучший кацапский фильм о войне, жаль только с хепиэндом для гопничков в форме. А сколько хепиэндов мы так и не увидели. Точки У я вас люблю)
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23.06.2022 09:04 Ответить
 
 