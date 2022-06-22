Группе оккупантов удалось выжить во время детонации снарядов после атаки ВСУ на склад боеприпасов в Хрустальном: "Да, ну, нах#й! Съ#бываемся отсюда!". ВИДЕО
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Группе оккупантов удалось выжить во время атаки украинских воинов на склад боеприпасов в Хрустальном на Луганщине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, один из оккупантов опубликовал видеозапись, на которой зафиксирован побег захватчиков с опасной территории. Судя по записи, оккупанты пытались скрыться со склада на автомобиле. Однако все выезды были заблокированы. К сожалению, им удалось выбраться пешком.
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+43 Игорь Томилов
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+34 Наталия П
показать весь комментарий22.06.2022 13:19
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Так им, руссофашистам! И замечательная работа ВСУ! Браво!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
А ми вас кожного разу попереджаємо , що земля горітиме у вас під ногами , так як красти свободу у людей , не можна 😠
А вы ****** кацапские подумали в кавешку ьна заляву зашли, "морожка" пожрать. Тут частенько 3,14 ды дают от всей широты украинской души.
Стираокам хана в машине? Пакты не забудьте, карма она такая.
******** обосранные
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