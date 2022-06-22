Автомобиль коллаборанта Турулева взорвали в Чернобаевке. ВИДЕО

В Херсонской области взорвали машину чернобаевского коллаборанта Юрия Турулева.

Об этом сообщил депутат облсовета, советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Подорвана его машина, но коллаборант не пострадал", – отметил Хлань.

По его словам, речь идет об автомобиле "главы администрации" в Чернобаевке. Деталей инцидента пока нет.

Турулев – бывший руководитель Херсонской автостанции. 5 мая оккупанты назначили его "главой администрации Чернобаевской территориальной громады".

В то же время, российское пропагандистское издание РИА Новости опубликовало видео с места взрыва.

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