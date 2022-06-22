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Автомобиль коллаборанта Турулева взорвали в Чернобаевке. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В Херсонской области взорвали машину чернобаевского коллаборанта Юрия Турулева.

Об этом сообщил депутат облсовета, советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Подорвана его машина, но коллаборант не пострадал", – отметил Хлань.

По его словам, речь идет об автомобиле "главы администрации" в Чернобаевке. Деталей инцидента пока нет.

Турулев – бывший руководитель Херсонской автостанции. 5 мая оккупанты назначили его "главой администрации Чернобаевской территориальной громады".

В то же время, российское пропагандистское издание РИА Новости опубликовало видео с места взрыва.

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Топ комментарии
+55
Нічого, наступного разу здохне мразь
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22.06.2022 14:55
+37
Чувак не жилець. Справа часу.
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22.06.2022 14:55
+29
Бавовни наближаються.
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22.06.2022 14:55
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Нічого, наступного разу здохне мразь
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22.06.2022 14:55 Ответить
Шось слабенький вибух. Недопрацювали.
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22.06.2022 14:59 Ответить
то йди зроби краще, диванний генерал
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22.06.2022 15:37 Ответить
В следующий раз будет сильнее, а пока, эта продажная ******, по ночам будет страдать энурезом.
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22.06.2022 18:54 Ответить
Ну это только лишь цветочки, ягодки ещё впереди, подмойся и жди!
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22.06.2022 15:28 Ответить
Тю, скоро так стільчик ***** підірвуть, а ***** живе лишиться. Не цікаво так.
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22.06.2022 14:55 Ответить
Выжил,падла?
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22.06.2022 14:55 Ответить
Та так навіть краще. Уявіть: скільки разів протягом дня він мінятиме памперса при будь якому бавовні. Це ж нечоловічі пекельні борошна для підлоги мозку!
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22.06.2022 21:59 Ответить
А головне - він знатиме, що недовго йому мешкати: рано чи пізно для усіх колаборантів настають фатальні годинники, коли їх перуть з особи української землі!
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23.06.2022 11:36 Ответить
Чувак не жилець. Справа часу.
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22.06.2022 14:55 Ответить
Бавовни наближаються.
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22.06.2022 14:55 Ответить
Та пекельні борошна. 😉
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22.06.2022 14:58 Ответить
У потойбічному світі лихих парфумів
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22.06.2022 17:56 Ответить
З мови зняли...
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22.06.2022 21:55 Ответить
Пристрелочный
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22.06.2022 14:57 Ответить
*****...живий....
кАбзон "нєрвнічає"......
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22.06.2022 15:01 Ответить
Це було попередження !
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22.06.2022 15:01 Ответить
oshmetkov v salone nevidno....navernoe pridetsa povtaritj
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22.06.2022 15:02 Ответить
Подрывать надо Турульова, а машина как раз пригодится.
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22.06.2022 15:02 Ответить
там мабуть не медом, а гівном намазано..хай летять на запах побільше
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22.06.2022 15:03 Ответить
Сцитесь мразота колоборантская!
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22.06.2022 15:04 Ответить
Мало взрывчатки заложили
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22.06.2022 15:05 Ответить
Был начальником автостанции, стал начальником Чернобаевки, которая правда иногда взрывается, согласился ею управлять и сам взорвался. Еще пару таких подрывов и умрет от разрыва сердца.
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22.06.2022 15:05 Ответить
що не колаборант, то якійсь мокша чи єрзя.
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22.06.2022 15:28 Ответить
Надіюся він буде мучитися дуже довго.
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22.06.2022 15:30 Ответить
.
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22.06.2022 15:35 Ответить
Расплата всё равно тебя настигнет, как бы ты не старался, как бы не скрывался, а очередь твоя придёт.
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22.06.2022 15:38 Ответить
Дуже схоже на самоінсценування: підірвати недороге авто - і хай усі вважають шо мразоти більш нема.. Щоб потім та хитрожопа мерзота під іншою личиною "сплила" десь в еміратах чи у латинській америці. Коли ми побачимо реально понівечене шмаття його гнидотної туші - тільки тоді можна буде біль-менш впевнено сказати : на одну тварюку стало менше! А поки(коли ЗСУ все ближче підходять до окупованого міста) - ми дедалі частіше будемо чути про такі "підриви" колаборантів.. І хоч би як вони не намагались - ми їх УСІХ ЗНАЙДЕМО!!! На землі - чи під землею! І всі ці тваридли ОБОВ'ЯЗКОВО отримають по своїм "заслугам"!!!
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22.06.2022 16:21 Ответить
Шановні! Він зараз сцять ходить та шириньку забуває розстібнути... а часом і під себе ходить. Нічого страшного, що не вбили... Воно вже своєї тіні боїться. А далі..якщо не втече... то помику виправлять.)) У Мелітополі після підриву рідні паскуди Балицького самопризначена голова вже ниє про небажання працювати....)))
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22.06.2022 17:02 Ответить
Після зрадників на черзі корупціонери, статус кандидата зобов'язує.
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22.06.2022 17:06 Ответить
Если сдохнет-пожелаем ему хорошего здоровья. По-Христиански пожелаем. Желаю того-же дохлым россиянам и предателям-сепаратистам-сдохните все на благо мира на земле
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22.06.2022 19:37 Ответить
Від себе ще побажаю здохлим ворогам незламної ерекції та карколомних пригод у статевому житті.
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23.06.2022 11:56 Ответить
Чёрная метка. Дело сделано, пусть живёт оглядываясь и мучается - ожидание смерти хуже самой смерти!
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22.06.2022 19:42 Ответить
Первый раз, не идорас Продолжение следует.
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22.06.2022 20:57 Ответить
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22.06.2022 21:24 Ответить
Здається, я нарешті зрозумів, у чому полягає суть "феномену Чорнобаївки". Певно, це така нова зкріпа: потрапити туди і феєрично зліпити ласти.
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23.06.2022 12:39 Ответить
Тут, колего, можна подивитися на цей феномен в езотеричному ракурсі. Нещодавно ми з пані irenka ko дійшли до гіпотези, що Чорнобаївка - це частина стратегічного шаманізму Шойгу. Своєрідний вівтар, де орки здійснюють масові жертвопринесення своїх нукерів, аби задобрити парфумів війни.
А що, цілком у жорстокому ординському стилі...
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23.06.2022 13:04 Ответить
 
 