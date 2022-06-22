Бойцы 93-й ОМБр уничтожили 11 единиц техники рашистов, в т.ч. танки, БМП, боевые машины "Рысь". ВИДЕО

Бойцы 93-й ОМБр "Холодный Яр" уничтожили 11 единиц вражеской техники, среди которых были танки, БМП, боевые машины "Рысь".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в фейсбуке Сухопутных войск ВСУ.

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