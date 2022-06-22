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Бойцы 93-й ОМБр уничтожили 11 единиц техники рашистов, в т.ч. танки, БМП, боевые машины "Рысь". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Бойцы 93-й ОМБр "Холодный Яр" уничтожили 11 единиц вражеской техники, среди которых были танки, БМП, боевые машины "Рысь".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в фейсбуке Сухопутных войск ВСУ.
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+36 Вася Шевченко f77d76ba
показать весь комментарий22.06.2022 16:54
+20 Роман с камнем
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показать весь комментарий22.06.2022 17:14
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Слава ЗСУ!
Токмо вони много, так на то они и говно.