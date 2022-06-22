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Бойцы 93-й ОМБр уничтожили 11 единиц техники рашистов, в т.ч. танки, БМП, боевые машины "Рысь". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Бойцы 93-й ОМБр "Холодный Яр" уничтожили 11 единиц вражеской техники, среди которых были танки, БМП, боевые машины "Рысь".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в фейсбуке Сухопутных войск ВСУ.

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Топ комментарии
+36
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22.06.2022 16:54
+20
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22.06.2022 17:04
+18
слава ЗСУ!
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22.06.2022 17:14
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22.06.2022 16:54 Ответить
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22.06.2022 17:04 Ответить
споконвічне місце кацапів
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22.06.2022 17:15 Ответить
Чудова робота.Всім виконавцям-респект...
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22.06.2022 16:58 Ответить
...там знов валявся ачєрєдной дохлий кацапський мальчік в трусіках...
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22.06.2022 17:54 Ответить
І мруть і мруть і мруть за плешивого карлика....
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22.06.2022 17:01 Ответить
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22.06.2022 17:06 Ответить
Рівненько так сидить ...
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22.06.2022 17:07 Ответить
З дитинства патріота привчили сидіти на пляшцы.
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22.06.2022 18:36 Ответить
Очікуємо на цілий серіал!
Слава ЗСУ!
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22.06.2022 17:02 Ответить
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22.06.2022 17:03 Ответить
слава ЗСУ!
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22.06.2022 17:14 Ответить
Хорошо горят рашисты!
Токмо вони много, так на то они и говно.
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22.06.2022 17:43 Ответить
Чего это орки в одних трусах воюют?
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22.06.2022 17:51 Ответить
Так жарковато ж.
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22.06.2022 18:37 Ответить
Как? казламордым вбить в междурог, что главное в танке - не пердеть
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22.06.2022 19:49 Ответить
На 3-20 появляеться мальчик в трусиках
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23.06.2022 13:35 Ответить
 
 