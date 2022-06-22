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взрыв (6094) порт (677) Скадовск (47)

В порту оккупированного Скадовска раздались взрывы. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Вечером 22 июня в порту оккупированного Скадовска в Херсонской области раздались взрывы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают соцсети.

"Порт горит, две ракеты прилетело": в Скадовске на Херсонщине прогремели два взрыва.

Мэр Яковлев сообщил о попадании в промышленную зону порта.

Информацию о разрушениях и пострадавших уточняют.
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Топ комментарии
+42
что там делает фсбэшное дерьмо?
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22.06.2022 22:06
+39
а что делает ******* вагнергейское рядом с главнокомандующим?
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22.06.2022 22:04
+27
бавовна (с)
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22.06.2022 22:02
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бавовна (с)
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22.06.2022 22:02 Ответить
ні, Вільха М - якраз для неї відстань
і попала мабуть гарненько
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22.06.2022 22:10 Ответить
В 21 году было сделано порядка 50 ракет Ольха М в укороченном варианте - дальность - 70 км. Нет там наших на таком расстоянии от порта.
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22.06.2022 22:49 Ответить
А що ти розумієш під "укороченим варіантом"? "Укорочений" для нормальної людини - це означає "зроблений коротшим" Але коли корпус ракети зробить коротшим то міняються її балістичні (і аеродинамічні - якщо ракета має оперення чи крила) характеристики - бо зміщується центр ваги Тобто треба повністю мінять таблиці стрільб (і вносить дані в програми що керують прицілюванням) І для чого його треба було "укорочувать" коли простіше внести корективи в прицілювання? Ти мелеш язиком про те, в чому не розбираєшся!
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23.06.2022 05:54 Ответить
Хороше дивиться
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22.06.2022 22:02 Ответить
..походу, почалося.. да, руzzня?
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22.06.2022 22:03 Ответить
Dild Kamikaze-Drohne schießt Putin-Raffinerie in Brand - das BILD-Lagezentrum
https://www.bild.de/bild-plus/politik/ausland/politik-ausland/bild-lagezentrum-kamikaze-drohne-schiesst-putin-raffinerie-in-brand-80478044.bild.html

дрон-камікадзе за 9 500 долярів палить нафтоперегонний комбінат хутіна в Новошахтинську !

німці в шоке:
дрон всього за 9 500 долярів з Алі-Баби пролетів 150 км та спалив нафтоперегонний комбінат
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22.06.2022 22:19 Ответить
Якщо дрон ще й DILD, то тут зашквар
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22.06.2022 22:24 Ответить
ось той дрон
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22.06.2022 22:30 Ответить
Ещё не спалили, пожар потушили через полчаса..
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22.06.2022 22:56 Ответить
через 4, когда все выгорело
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22.06.2022 23:12 Ответить
Когда горит колона, пожар быстро тушится, но работоспособность производства ещё не скоро восстановится, тем более после взрыва, колону менять. Так, что всё правильно, надо бить по производству, а не резервуарам.
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22.06.2022 23:26 Ответить
Спасибо Али и его бабе!
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23.06.2022 12:36 Ответить
Так!!!
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22.06.2022 22:21 Ответить
Гарна новина на нічь...
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22.06.2022 22:03 Ответить
а что делает ******* вагнергейское рядом с главнокомандующим?
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22.06.2022 22:04 Ответить
что там делает фсбэшное дерьмо?
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22.06.2022 22:06 Ответить
Як що робить? Шкодить Україні та збирає інформацію щоб передати Росії. А у ЗАЛУЖНОГО і руки пов'язані доводиться слухати цю скотиняку..
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22.06.2022 22:21 Ответить
Почему его терпит Залужный⁉️СЕЙЧАС ЕГО БОГОТВОРИТ ПОЧТИ ВСЯ Украина , не считая ГНИД‼️НЕУЖЕЛИ С ПОМОЩЬЮ ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ БОЕВЫХ ОФИЦЕРОВ И ПАТРИОТОВ НЕЛЬЗЯ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ УБИЙЦ УКРАИНЦЕВ ПРОКЛЯТЫХ РАШИСТСКИХ КРОТОВ⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️✌🏼
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22.06.2022 23:23 Ответить
ГРУшное говно...
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22.06.2022 22:47 Ответить
Ніхто і ніколи не перемогав в війні їнші країни зі зрадниками начолі.
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23.06.2022 12:43 Ответить
Infected Goose@GooseInfected

Бувший голова сбу... Ще раз: це бувший голова сбу...
Просто цікаво, скільки хвилин знадобиться для перетворення цієї організації в філіал фсб за баканова?

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22.06.2022 22:21 Ответить
Как бы россия освещала вторую мировую войну https://m.youtube.com/watch?v=TevQlsGny9Y
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22.06.2022 22:09 Ответить
Справжня нещадна бавовна від фахових "пахтакорів" ЗСУ для виродків ще попереду. Все буде Україна!
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22.06.2022 22:10 Ответить
Рідне місто👀 горіть, підараси кацапи
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22.06.2022 22:29 Ответить
Изгои Первой Мировой войны Германия и дохлый ссср внезапно напали сами на себя 22 июня в четыре утра...
Пурга продолжается до сих пор...
Надобраніч Пані та Панове...
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22.06.2022 22:37 Ответить
Vot otlycno.Interesno tut daleko ot fronta liniji?
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22.06.2022 23:02 Ответить
точка У-ууу
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22.06.2022 23:28 Ответить
 
 