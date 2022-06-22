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В порту оккупированного Скадовска раздались взрывы. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Вечером 22 июня в порту оккупированного Скадовска в Херсонской области раздались взрывы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают соцсети.
"Порт горит, две ракеты прилетело": в Скадовске на Херсонщине прогремели два взрыва.
Мэр Яковлев сообщил о попадании в промышленную зону порта.
Информацию о разрушениях и пострадавших уточняют.
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і попала мабуть гарненько
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