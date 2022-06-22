В порту оккупированного Скадовска раздались взрывы. ВИДЕО

Вечером 22 июня в порту оккупированного Скадовска в Херсонской области раздались взрывы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают соцсети.

"Порт горит, две ракеты прилетело": в Скадовске на Херсонщине прогремели два взрыва.





Мэр Яковлев сообщил о попадании в промышленную зону порта.

Информацию о разрушениях и пострадавших уточняют.