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ВСУ сбили российскую ракету над Одесской областью, - ОВА. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинские воины сбили российскую ракету над одним из районов Одесской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале глава Одесской ОВА Максима Марченко.

"Враг пытался нанести ракетный удар по одному из районов области. Ракета была сбита нашими подразделениями противовоздушной обороны", - рассказал Марченко.

Он отметил, что сегодня оккупанты наносили ракетные удары не только по Одесщине, а также и по Николаевской, Одесской, Луганской и Харьковской областях. "Пострадали многие люди, разрушены многие объекты инфраструктуры. Такие ракентные удары ежедневно напоминают нам за что мы боремся и какая у этого цена", - подытожил Марченко.

Также читайте: Оккупанты нанесли 7 ракетных ударов по Николаеву, - Ким
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Топ комментарии
+12
США за останні півстоліття не витратили такої кількості крилатих та балістичних ракет, як кацапи за чотири місяці війни.
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22.06.2022 22:25
+8
слава ПВО !!!
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22.06.2022 22:42
+7
заманали своим телеграмом. ещё вконтакте постите
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22.06.2022 23:27
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Зрада это оружие Кремля - зрадофилы это пособники оккупанта. Украина множество раз воевала с рашкой но всегда проигрывала в противостоянии со зрадой. В этот раз, влияние зрады взяли во внимание и этому психологическому оружию найдется эффективное противодействие.
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22.06.2022 22:37 Ответить
США за останні півстоліття не витратили такої кількості крилатих та балістичних ракет, як кацапи за чотири місяці війни.
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22.06.2022 22:25 Ответить
техніка в руках кацапах - лада каліна.
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22.06.2022 22:50 Ответить
слава ПВО !!!
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22.06.2022 22:42 Ответить
слава ЗСУ
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22.06.2022 22:50 Ответить
заманали своим телеграмом. ещё вконтакте постите
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22.06.2022 23:27 Ответить
Одесская ПВО вы наши ангелы хранители! Очень много всякого дерьма сбивают ребята.
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23.06.2022 00:11 Ответить
А відео де?
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23.06.2022 09:44 Ответить
Слава ЗСУ. СМЕРТЬ ворогам
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23.06.2022 09:59 Ответить
Навіщо закидувати ВІДЕО із коньченого телеграму???
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23.06.2022 10:05 Ответить
 
 