Глава Киевской ОВА Кулеба призвал жителей области сохранять спокойствие: "Усиливается работа по оборонным мерам". ВИДЕО
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Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба призвал жителей области сохранять спокойствие и заверил, что ситуация безопасна под контролем.
Об этом говорится в обращении главы Киевской ОВА Кулебы, передает Цензор.НЕТ.
"Ситуация в Киевской области относительно спокойная. Все силы обороны находятся на своих местах. Усиливается работа по оборонным мерам в Киевской области. Так что, пожалуйста, сохраняйте спокойствие! Доверяйте исключительно официальным источникам информации".
Если вы услышали сигнал воздушной тревоги, немедленно направляйтесь в бомбоубежище или ближайшее укрытие", - заявил Кулеба.
Он добавил, что Киевская ОВА работает на своем месте. Также в Киеве находятся сотрудники Офиса президента и Кабинета министров. Кроме того, народные депутаты работали трое суток подряд в здании Верховной Рады в Киеве.
Кулеба попросил жителей области соблюдать ограничения комендантского часа и вовремя возвращаться домой.
Пожалуйста, подождите...
"проє..б.алі"
чи як ?
Якби ти плив на кораблі посеред океану і знав коли буде троща, то ти спав би,
чи приготував лодку, запас їжі і надів рятувальний жилет?
робіть висновки
Надто часто вони БРЕШУТЬ!
Це я ще років 30 тому з'ясував...
Ви лохі тут вигравайте війну, а ми будемо бюджети піляти і репарації ділити, Боневтік
звісно якби невзначай скаже що нічого толком не вспів зробити, треба на другий строк.
То б то робота у Зе влади кипить і вона повна оптимізму 🤡
А "іскандера" - й зовсім з носаря...
А людям як простим- кого ППО не прикриває?