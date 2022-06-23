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Глава Киевской ОВА Кулеба призвал жителей области сохранять спокойствие: "Усиливается работа по оборонным мерам". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба призвал жителей области сохранять спокойствие и заверил, что ситуация безопасна под контролем.

Об этом говорится в обращении главы Киевской ОВА Кулебы, передает Цензор.НЕТ.

"Ситуация в Киевской области относительно спокойная. Все силы обороны находятся на своих местах. Усиливается работа по оборонным мерам в Киевской области. Так что, пожалуйста, сохраняйте спокойствие! Доверяйте исключительно официальным источникам информации".

Если вы услышали сигнал воздушной тревоги, немедленно направляйтесь в бомбоубежище или ближайшее укрытие", - заявил Кулеба.

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Он добавил, что Киевская ОВА работает на своем месте. Также в Киеве находятся сотрудники Офиса президента и Кабинета министров. Кроме того, народные депутаты работали трое суток подряд в здании Верховной Рады в Киеве.

Кулеба попросил жителей области соблюдать ограничения комендантского часа и вовремя возвращаться домой.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+20
Так, допомогло спасло б життя! Це- називається евакуація з прифронтових зон! А ще потрібно було перевести стратегічні виробництва та їх розсередити, що робив на диво третій реїх до початку Другої світової війни (ефект Шпеера!).
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23.06.2022 00:22
+17
Якби твоя влада три роки не просрала заспокоюючи усіх шашликами та дорогами , то цілком можливо що нікому не було б потреби до Польщі втікати , а їздили б туди як і до цього лише на заробітки , кого це влаштовувало. Так що перецілуй у цій владі всіх у дупу як вони тобі такі милі (( Дійсно , ця влада нікого не залякувала , вона навпаки увесь світ обсирала що вони "нагнітають обстановку і шкодять своїми повідомленнями економіці України " замість того щоб створювати тероборону , забезпечувати її зброєю , заставити кожного зробити мінімальний запас продуктів та ліків , розвезти пальне з нафтобаз по невеликих сховищах та тримати всі автозаправки заповненими по пробку . Що твоя влада робила натомість ? 24 лютого з усіх каналів трубила про забезпеченість продуктами і відсутність потреби робити їхні запаси ? (( Ти уяви собі що якби влада не ****#ла про те що з 2021 року знала про плани параші , а дійсно до цього готувалася , то можна було б за рік хоч одну залізничну колію з євроколією збудувати як не до Києва , то хоч на Львівщину завести , евакуювати тишком нишком обладнання заводів ВПК на захід , а не кидати під вороже бомбардування озброєння КБ Луч ( спасибі хоч простим людям що порятували) ; запустити на повну потужність ракетне виробництво , а не переводити оборонку на двогодинний робочий тиждень (( Ось що мала робити твоя влада , а не когось лякати ; але ж у тебе , зеленого , на це є своя точка зору (( ну як , наржався по приколу ? гикавка іще не напала ?
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23.06.2022 01:01
+13
До 24 лютого зелень теж казала всьо під контролем, підемо на шашлики.
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23.06.2022 00:04
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До 24 лютого зелень теж казала всьо під контролем, підемо на шашлики.
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23.06.2022 00:04 Ответить
Давай ще про асфальт і можна йти спати.
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23.06.2022 00:07 Ответить
От мені теж цікаво, а що якби влада за два тижня почала всіх залякувати нападом, то чим би це допомогло? Бажаючі встигли би втекти до Польщі?
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23.06.2022 00:12 Ответить
схоже знову наближається

"проє..б.алі"

чи як ?
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23.06.2022 00:15 Ответить
Про Польшу ти вбитим та закатованим чоловікам та жінкам у Бучі розкажи,к.рва
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23.06.2022 00:16 Ответить
Так, допомогло спасло б життя! Це- називається евакуація з прифронтових зон! А ще потрібно було перевести стратегічні виробництва та їх розсередити, що робив на диво третій реїх до початку Другої світової війни (ефект Шпеера!).
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23.06.2022 00:22 Ответить
У нас все прифронтове, одні Черкаси би залишилися воювати.
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23.06.2022 01:23 Ответить
ви б точно не залишилися
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23.06.2022 05:53 Ответить
Як там за кордоном? Ще будеш шось тявкати?
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23.06.2022 09:25 Ответить
Якщо б окупанти розстріляли твою родину, ти б зараз теж казав - хрін з ними, все одно не встигли б втекти до Польщі, навіть якщо б попередили про напад.
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23.06.2022 00:32 Ответить
Якби твоя влада три роки не просрала заспокоюючи усіх шашликами та дорогами , то цілком можливо що нікому не було б потреби до Польщі втікати , а їздили б туди як і до цього лише на заробітки , кого це влаштовувало. Так що перецілуй у цій владі всіх у дупу як вони тобі такі милі (( Дійсно , ця влада нікого не залякувала , вона навпаки увесь світ обсирала що вони "нагнітають обстановку і шкодять своїми повідомленнями економіці України " замість того щоб створювати тероборону , забезпечувати її зброєю , заставити кожного зробити мінімальний запас продуктів та ліків , розвезти пальне з нафтобаз по невеликих сховищах та тримати всі автозаправки заповненими по пробку . Що твоя влада робила натомість ? 24 лютого з усіх каналів трубила про забезпеченість продуктами і відсутність потреби робити їхні запаси ? (( Ти уяви собі що якби влада не ****#ла про те що з 2021 року знала про плани параші , а дійсно до цього готувалася , то можна було б за рік хоч одну залізничну колію з євроколією збудувати як не до Києва , то хоч на Львівщину завести , евакуювати тишком нишком обладнання заводів ВПК на захід , а не кидати під вороже бомбардування озброєння КБ Луч ( спасибі хоч простим людям що порятували) ; запустити на повну потужність ракетне виробництво , а не переводити оборонку на двогодинний робочий тиждень (( Ось що мала робити твоя влада , а не когось лякати ; але ж у тебе , зеленого , на це є своя точка зору (( ну як , наржався по приколу ? гикавка іще не напала ?
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23.06.2022 01:01 Ответить
Люди встигли би виіхати , якби іх не заспокоювали шашликами 😠
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23.06.2022 01:14 Ответить
І що? Хитрожопі виїхали, а в кого немає підв'язок чи грошей - захищайте?
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23.06.2022 01:25 Ответить
Дорослий лоб мабуть а таку муйню пишеш.
Якби ти плив на кораблі посеред океану і знав коли буде троща, то ти спав би,
чи приготував лодку, запас їжі і надів рятувальний жилет?
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23.06.2022 01:30 Ответить
Засипай без асфальту.
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23.06.2022 00:26 Ответить
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23.06.2022 00:12 Ответить
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23.06.2022 00:12 Ответить
на той час там був Генерал Марченко...

робіть висновки
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23.06.2022 00:23 Ответить
У тому і річ, що "довіряти офіційним джерелам інформації" ВАЖКО!
Надто часто вони БРЕШУТЬ!
Це я ще років 30 тому з'ясував...
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23.06.2022 00:16 Ответить
к чему было это заявление???
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23.06.2022 00:17 Ответить
Я перевёл это так: «вы панике не поддавайтесь, организованно спасайтесь».
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23.06.2022 06:03 Ответить
Якась безглузда заява
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23.06.2022 00:20 Ответить
или мы чего-то не догнали
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23.06.2022 01:11 Ответить
Народні депутати у Раді мабуть готують свої дупи до безбідного існування після війни.
Ви лохі тут вигравайте війну, а ми будемо бюджети піляти і репарації ділити, Боневтік
звісно якби невзначай скаже що нічого толком не вспів зробити, треба на другий строк.
То б то робота у Зе влади кипить і вона повна оптимізму 🤡
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23.06.2022 01:25 Ответить
Та заспокоїли шо пісєц - бадмінтонними ракетками Калібри та Х-55 відіб'ють.
А "іскандера" - й зовсім з носаря...
А людям як простим- кого ППО не прикриває?
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23.06.2022 02:24 Ответить
Сталося як сталося і я навіть трохи радію, що сталося саме так, могло бути гірше І радію я не загибелі наших співвітчизників, а тому що наблизився кінець цієї вакханалії, давайте казати відверто якщо б ***** пішло лишень по південь України - його б злили, а кияни та решта України і надалі б дивилися б сватів та їли шашлики під звуки феєрверків але тепер, після того коли війна пройшлась по всіх, немає сумніву що не буде наступних 8 років із ползучією окупацією, тепер лишилося тільки перемогти і вже ні пан Зеленьский ні пан елдак не можуть на це вплинути
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23.06.2022 04:39 Ответить
я б не була така оптимістична поки що.
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23.06.2022 06:00 Ответить
у вас є сумніви в нашій перемозі?
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23.06.2022 13:36 Ответить
На чем основан такой оптимизм? Безумие и отвага
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23.06.2022 07:04 Ответить
Ну пасиба,шо не шашлыками заспокоюе. Опять ЗЕшобла мать шото просрала
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23.06.2022 06:25 Ответить
комендантский час, запретить бухло в магазинах, шастающих без дела в каталажку
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23.06.2022 09:20 Ответить
 
 