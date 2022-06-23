Глава Киевской ОВА Кулеба призвал жителей области сохранять спокойствие: "Усиливается работа по оборонным мерам". ВИДЕО

Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба призвал жителей области сохранять спокойствие и заверил, что ситуация безопасна под контролем.

Об этом говорится в обращении главы Киевской ОВА Кулебы, передает Цензор.НЕТ.

"Ситуация в Киевской области относительно спокойная. Все силы обороны находятся на своих местах. Усиливается работа по оборонным мерам в Киевской области. Так что, пожалуйста, сохраняйте спокойствие! Доверяйте исключительно официальным источникам информации".

Если вы услышали сигнал воздушной тревоги, немедленно направляйтесь в бомбоубежище или ближайшее укрытие", - заявил Кулеба.

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Он добавил, что Киевская ОВА работает на своем месте. Также в Киеве находятся сотрудники Офиса президента и Кабинета министров. Кроме того, народные депутаты работали трое суток подряд в здании Верховной Рады в Киеве.

Кулеба попросил жителей области соблюдать ограничения комендантского часа и вовремя возвращаться домой.