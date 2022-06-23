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22 июня провел переговоры с лидерами 11 стран по вступлению Украины в ЕС, - Зеленский. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский 22 июня выступил с ежедневным обращением к украинским.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке Зеленского.
"С самого утра продлил телефонный марафон ради положительного решения по кандидатству для Украины. Сегодня поговорил с лидерами 11 стран: Болгарии, Латвии, Греции, Швеции, Эстонии, Чехии, Бельгии, Австрии, Словении, Молдовы, снова общался с Президентом Литвы Науседой. Выразил ему полную поддержку в связи с ситуацией вокруг Калининградской области России.
Продолжу такой марафон – мы должны обеспечить максимальную поддержку нашему государству. Ключевое европейское решение ожидаем к вечеру", - отмечается в сообщении.
Топ комментарии
+11 Герхард
показать весь комментарий23.06.2022 00:45
+8 Amber
показать весь комментарий23.06.2022 01:44
+7 Олександр Карін
показать весь комментарий23.06.2022 00:53
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Вони б оцінили...
Як несподівано! Хто б міг подумати?😏
Цікаво те , що комунальні платежі хтось оплачує і в москві , і в Криму
тобто фінансують армію окупанта ‼️
Аршином общим не измерить.
***** там может нагло врать,
А быдломасса тупо верить!
Наверное путлер назначить Индюка начальником Украины...
Там тобі посіпака насиплют *уев за колаборантив, вагнеровців, Чонгар тощо.
Найкращій вихід швидкі перевибори, геть зелени мавпи.