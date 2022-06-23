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Зеленский (16493) Евросоюз (15857)

22 июня провел переговоры с лидерами 11 стран по вступлению Украины в ЕС, - Зеленский. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Президент Украины Владимир Зеленский 22 июня выступил с ежедневным обращением к украинским.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке Зеленского.

"С самого утра продлил телефонный марафон ради положительного решения по кандидатству для Украины. Сегодня поговорил с лидерами 11 стран: Болгарии, Латвии, Греции, Швеции, Эстонии, Чехии, Бельгии, Австрии, Словении, Молдовы, снова общался с Президентом Литвы Науседой. Выразил ему полную поддержку в связи с ситуацией вокруг Калининградской области России.

Продолжу такой марафон – мы должны обеспечить максимальную поддержку нашему государству. Ключевое европейское решение ожидаем к вечеру", - отмечается в сообщении.

Также читайте: Президент Еврокомиссии фон дер Ляйен перед саммитом призвала лидеров ЕС предоставить Киеву статус кандидата: "Следующий раздел истории ЕС сегодня пишет народ Украины"

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+11
Їм ЗЄ росказав свій погляд на те, що тиранія та узурпація - кращі засоби захисту демократії?

Вони б оцінили...
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23.06.2022 00:45
+8
Повідомляють, що у Зеленського знайшлися дві квартири у Москві.
Як несподівано! Хто б міг подумати?😏
Цікаво те , що комунальні платежі хтось оплачує і в москві , і в Криму
тобто фінансують армію окупанта ‼️
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23.06.2022 01:44
+7
"...поговорив з лідерами 11 країн..." ...хоча більше за все хотілося зазирнути в одне давно омріяне очко.
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23.06.2022 00:53
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Їм ЗЄ росказав свій погляд на те, що тиранія та узурпація - кращі засоби захисту демократії?

Вони б оцінили...
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23.06.2022 00:45 Ответить
Знову вислови паразити. Телефонний марафон. Капець. Поговорив - не провів переговори.. чисто так - звонил поболтать...
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23.06.2022 00:46 Ответить
"...поговорив з лідерами 11 країн..." ...хоча більше за все хотілося зазирнути в одне давно омріяне очко.
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23.06.2022 00:53 Ответить
Повідомляють, що у Зеленського знайшлися дві квартири у Москві.
Як несподівано! Хто б міг подумати?😏
Цікаво те , що комунальні платежі хтось оплачує і в москві , і в Криму
тобто фінансують армію окупанта ‼️
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23.06.2022 01:44 Ответить
туда и сбежит как овощь
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23.06.2022 04:10 Ответить
Зеля не зміг би зареєструвати квартиру на паспорт українця. Це треба було мати російський чи ізраілський паспорт.
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23.06.2022 08:18 Ответить
Не гоните ерунду кремлеботы! Победа над фашнёй впереди! Всё Володя правильно делает, Вова, е..ашь их бл..ть!
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23.06.2022 01:50 Ответить
вова -это предатель !кого он будет е.башить ?ермак ему не разрешит!
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23.06.2022 04:08 Ответить
Любимая поговорка расеян - Путин все делает правильно
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23.06.2022 04:33 Ответить
Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить.
***** там может нагло врать,
А быдломасса тупо верить!
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23.06.2022 05:46 Ответить
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23.06.2022 06:13 Ответить
геи требуют уволить гея
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23.06.2022 04:06 Ответить
Латентные геи- самые большие пид*расы...
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23.06.2022 06:10 Ответить
Вся енергія витрачається у ненарпцисса на пустопоржні теле понти. Займись, накінець обороною та озброєнням, терміново снаряди шукайте! ЄС почекає, бо не буде з чим туди вступати...
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23.06.2022 07:36 Ответить
Вже за місяць західні політики помітять у Зелі роздвоєння особистості, бо він палець об палець не вдарить, щоб вступити до ЄС.
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23.06.2022 07:52 Ответить
В минск прилетить путлер и витек Индюкович для подписания какой то бумажки...
Наверное путлер назначить Индюка начальником Украины...
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23.06.2022 08:08 Ответить
Треба не відосіки а відрките спілкування з народом.
Там тобі посіпака насиплют *уев за колаборантив, вагнеровців, Чонгар тощо.
Найкращій вихід швидкі перевибори, геть зелени мавпи.
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23.06.2022 08:40 Ответить
краще б ти нічого не рухав
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23.06.2022 10:40 Ответить
 
 