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Украинские танкисты ведут бой с оккупантами в Северодонецке. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

В сети опубликована видеозапись, на которой зафиксирован фрагмент боевой работы украинского танкового экипажа в Северодонецке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи украинские воины обстреливают позиции российских захватчиков.

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Топ комментарии
+65
Хлопці-ви справжні воїни та герої...Бережи вас Боже.
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23.06.2022 10:27
+55
Слава відважним українським воїнам!Бережіть себе!
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23.06.2022 10:28
+38
Україна переможе!
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23.06.2022 10:31
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Хлопці-ви справжні воїни та герої...Бережи вас Боже.
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23.06.2022 10:27 Ответить
Слава відважним українським воїнам!Бережіть себе!
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23.06.2022 10:28 Ответить
Україна переможе!
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23.06.2022 10:31 Ответить
Це навіть не обговорюється, стопудово,безперечно, надійно,безумовно і крапка. Бережіть себе
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23.06.2022 10:35 Ответить
Куля на місці, контролює.
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23.06.2022 10:32 Ответить
Бойова такса, пострілів не лякається. 🥰
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23.06.2022 10:36 Ответить
І собака там на шухері стоїть.
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23.06.2022 10:34 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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23.06.2022 10:55 Ответить
При зруйнованих мостах, з ускладненим забезпеченням цей танк, екіпаж цього танку зараз надають надзвичайно важливу підтримку піхотним підрозділам, що ведуть вуличні бої, бої у промзоні Сіверськодонецька.
Милостивий Боже збережи життя та здоров'я нашим воїнам, що саме зараз боронять нашу країну від окупантів.
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23.06.2022 11:05 Ответить
Давайте хлопці, ****** кацапів!
Все буде Україна!!!
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23.06.2022 11:12 Ответить
Позицию не мешало бы менять периодически.
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23.06.2022 11:18 Ответить
И такса гуляет на морозе чисто
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23.06.2022 11:23 Ответить
Молодці, але залишкам української Луганщини дуже важко, скажемо так...Дай Бог врятувати особистий склад, якщо не пізно.
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23.06.2022 11:34 Ответить
Бандеротакса охороняє тил)
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23.06.2022 11:57 Ответить
Йому (зе) ПОФІГ - він знає як наш народ ******** емоційність і попсові відосікі, тому завжди відбрешеться від своїх "боків". А ось його звязки з москвою мабуть міцніщі ніж ми думали.
ВІН В СВОЇЙ ГОЛОВІ ВЖЕ ЙДЕ НА ДРУГИЙ СТРОК
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23.06.2022 13:05 Ответить
наші воїни молодці,це визнано всім світом..Але є таки собі "макрони-шольці".яки не дають попасти західний зброї в той же район бойових дій,тому .що таки хочуть дати путіну "зберегти обличчя"- дати йому захопити повністью ті області,яки недонаполеончик обіцяв своїм росіянам..Навіть та зброя не може в Україні запрацювати,яка не є французською або німецькою,но яка може допомогти Україні звільніти Крим.Та,що дається,не може "дістати" военні бази в Криму,та на глибіну акваторіїї моря. та західна зброя,що вже діє в Україні недостатня ані кількістью,а ні дальнобіностью...Отаки от "друзі" ці "шольці-макрони"..Якби не авторитет та тиски США та Британії,то крім шоломів та стрілецькой сброї взагалі б не було.
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23.06.2022 12:08 Ответить
КаZZапе, а тобі яка справа що твориться за забором твого болота?
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23.06.2022 12:12 Ответить
Та хвате вже на них гнати. Вони представники своїх держав. Кожна країна має сама дбати про свою оборону, а не чекати подачок. Як мені один утирок казав, західна зброя краща бо за неї платити не треба, а за свою прийшлось би гроші витрачати. Тому нептунів, громів і т .д в на не має.
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23.06.2022 12:35 Ответить
Ніхто із справжніх Українців на них не "гонить". Навпаки дякуємо за те, що є. Це каZZапсінська ІПСО розганяти зраду, аби наш моральний дух зменшувати.
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23.06.2022 13:06 Ответить
вот и спроси у своего друга зеленгского де зброя
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23.06.2022 12:54 Ответить
Отримуй Ваня снарядку до чаю 😁
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23.06.2022 13:00 Ответить
Бережи ВАС Бог !
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23.06.2022 13:10 Ответить
Най щастить
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23.06.2022 20:51 Ответить
Такса Куля на посту ))
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23.06.2022 21:08 Ответить
Редко когда-то, что-то здесь писал.

Но военный в бронежилете синего цвета, явный пофигист и своим пофигизмом меня очень удивил. 😃😃
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24.06.2022 08:22 Ответить
 
 