Украинские танкисты ведут бой с оккупантами в Северодонецке. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
В сети опубликована видеозапись, на которой зафиксирован фрагмент боевой работы украинского танкового экипажа в Северодонецке.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи украинские воины обстреливают позиции российских захватчиков.
Топ комментарии
+65 Александр Чуднивец f1b95bc0
показать весь комментарий23.06.2022 10:27
+55 Dima30
показать весь комментарий23.06.2022 10:28
+38 Eugene Boyko 019c1bb1
показать весь комментарий23.06.2022 10:31
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Милостивий Боже збережи життя та здоров'я нашим воїнам, що саме зараз боронять нашу країну від окупантів.
Все буде Україна!!!
ВІН В СВОЇЙ ГОЛОВІ ВЖЕ ЙДЕ НА ДРУГИЙ СТРОК
Но военный в бронежилете синего цвета, явный пофигист и своим пофигизмом меня очень удивил. 😃😃