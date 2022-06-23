Украинские танкисты ведут бой с оккупантами в Северодонецке. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой зафиксирован фрагмент боевой работы украинского танкового экипажа в Северодонецке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи украинские воины обстреливают позиции российских захватчиков.

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