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"Ни разу не было легкого маршрута": Жительница Луцка с начала войны привезла с передовой около 80 тел погибших украинских защитников. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Собственница туристического агентства Татьяна Потоцкая-Евчук с начала войны дважды в неделю одевает военную форму и отправляется на передовую, чтобы привезти домой тела погибших в боях украинских защитников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

За более чем 100 дней войны она привезла около 80 тел украинских защитников.

"Ни разу не было легкого маршрута. Потому что мы никогда не ездили просто, если можно так сказать, в обычный морг. Я всегда планирую маршрут так, чтобы он был с пользой в обе стороны. Потому что туда я обычно везу все, что просят военные. А назад я не еду в какое-то конкретное место, я езжу по разным городам и там забираю тела", - рассказала Татьяна.

"Предпоследние похороны я привозила… трое маленьких детей на ручках, гроб открытый нельзя. Что сказать той женщине, что сказать этой матери. ... А что я ей скажу: "держитесь". За что держаться. За воздух? Что я ей могу сказать: "сочувствую". Какое сочувствие, какое может быть сострадание, если они положили самое родное? Я не знаю, какие слова говорить. Обычно я молчу. Наверное, в молчании больше идет то сочувствие, чем в каких-то словах. Я просто делаю свою миссию", – добавила она.

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хйло та усі його холопи, кацапи-агресори, мають страждати на цьому Світі і у пеклі
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23.06.2022 11:49 Ответить
Дай,Боже,витримки Вам!
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23.06.2022 11:50 Ответить
Жах i бiль!!!
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23.06.2022 12:00 Ответить
русня, горіть у пеклі
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23.06.2022 12:07 Ответить
Справжня людина. Дай Боже тобі здоров'я і витримки.
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23.06.2022 12:18 Ответить
Не позаздриш.(
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23.06.2022 12:57 Ответить
це найважча робота... везти останній раз Людину додому ... де ще не вірять і не мають сил повірити що горе їх не оминуло і так як було раніше...вже ніколи не буде...
сильна жінка... не кожен витримає таке навантаження на психіку...
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23.06.2022 13:20 Ответить
😢 Треба дуже-дуже любити цих згорьованих людей, і тоді любов дає сили...
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23.06.2022 20:23 Ответить
 
 