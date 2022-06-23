"Ни разу не было легкого маршрута": Жительница Луцка с начала войны привезла с передовой около 80 тел погибших украинских защитников. ВИДЕО

Собственница туристического агентства Татьяна Потоцкая-Евчук с начала войны дважды в неделю одевает военную форму и отправляется на передовую, чтобы привезти домой тела погибших в боях украинских защитников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

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За более чем 100 дней войны она привезла около 80 тел украинских защитников.

"Ни разу не было легкого маршрута. Потому что мы никогда не ездили просто, если можно так сказать, в обычный морг. Я всегда планирую маршрут так, чтобы он был с пользой в обе стороны. Потому что туда я обычно везу все, что просят военные. А назад я не еду в какое-то конкретное место, я езжу по разным городам и там забираю тела", - рассказала Татьяна.

"Предпоследние похороны я привозила… трое маленьких детей на ручках, гроб открытый нельзя. Что сказать той женщине, что сказать этой матери. ... А что я ей скажу: "держитесь". За что держаться. За воздух? Что я ей могу сказать: "сочувствую". Какое сочувствие, какое может быть сострадание, если они положили самое родное? Я не знаю, какие слова говорить. Обычно я молчу. Наверное, в молчании больше идет то сочувствие, чем в каких-то словах. Я просто делаю свою миссию", – добавила она.

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