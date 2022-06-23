РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16884 посетителя онлайн
Новости Видео Война в Украине Силовики
5 450 11
Альфа (2758) поздравление (1029) правоохранительные органы (2944) праздник (1683) СБУ (18659)

Спецназовцы СБУ празднуют 28-ю годовщину создания ЦСО "А". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

23 июня отмечается 28-я годовщина создания спецподразделения ЦСО "А" Службы безопасности Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Для вас нет невозможных задач. И какими бы сложными они ни были, вы всегда выполняете их четко и эффективно. Ваша миссия – защищать страну от врагов и бить их точно и прицельно. Вы Герои, которые в тяжелых боях борются за нашу Победу!"

Поздравляем спецназовцев СБУ с 28-й годовщиной создания ЦСО "А"!", - говорится в сообщении.

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+9
Спецпризначенцям СБУ-респект...
показать весь комментарий
23.06.2022 12:17
+4
показать весь комментарий
23.06.2022 12:17
+3
Донецька "Альфа" разом зі своїм командиром Ходаківським в повному складі перебігла до москалів.
показать весь комментарий
23.06.2022 13:02
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
23.06.2022 12:17 Ответить
Спецпризначенцям СБУ-респект...
показать весь комментарий
23.06.2022 12:17 Ответить
Які досягнення у цього підрозділу,крім охорони покидьків?ходаковського з голубаном теж привітали?
показать весь комментарий
23.06.2022 12:21 Ответить
Інтернетом користуватися вмієш? Чи мама показала тільки як коменти писати
показать весь комментарий
23.06.2022 16:41 Ответить
Зі святом, альфачі!
показать весь комментарий
23.06.2022 12:25 Ответить
Донецька "Альфа" разом зі своїм командиром Ходаківським в повному складі перебігла до москалів.
показать весь комментарий
23.06.2022 13:02 Ответить
Це коллеги підрозділу "А" фсб потроссії? І назви схожі, і кажуть Донецькі, Кримські і Херсонскі їх колеги вже на фсб і працюють. Чому назву не міняють? Може і історія в них однакова і бере початок з окупації афгану та штурму дворця Аміна, тоді може щось окрім історії об'єднує?
показать весь комментарий
23.06.2022 13:16 Ответить
Кажуть, що ти баран, бо бачили як у твій під'їзд заводили барана. Це так
показать весь комментарий
23.06.2022 14:52 Ответить
?
показать весь комментарий
23.06.2022 14:53 Ответить
Здалося б поміняти назву, щоб вибити підставу для олухів для провокацій. Хлопці виконують свій обов'зок, а деякі прокацапські провокатори використовують назву в цілях кремля, хоча знають, що довоєнна "Альфа" не теперешня.
показать весь комментарий
23.06.2022 14:38 Ответить
Командир "Востока" Ходаковский оттудова. Тоже празднует.
показать весь комментарий
24.06.2022 07:07 Ответить
 
 