"Я бухаю… Потому что боюсь. Здесь все бухают", - оккупант признается жене в массовых побегах вояк РФ и пьянстве. АУДИО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупанты ищут новые "лайфхаки", как убежать с войны, и пьют от страха. Оккупанты уходят в отпуск "по семейным обстоятельствам", приезжают домой и на войну больше не возвращаются – потому что пишут заявления на увольнение.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует перехваченный СБУ телефонный разговор.
"У нас все съ#бались, осталось 6 человек, представляешь?.. Никто не возвращается, все увольняются, все сматываются", – рассказывает жене рашист, воюющий на востоке Украины.
В СБУ отмечают, что подобная тенденция в рядах врага наблюдается все чаще. Как и то, что они очень опасаются атак украинских защитников. И чтобы приглушить страх, пользуются проверенным "лайфхаком" – пьянствуют.
"Я бухаю… Потому что боюсь. Здесь все бухают", – признается захватчик.
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