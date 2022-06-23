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армия РФ (15319) война (46523) пьянство (867) СБУ (18659) перехват (319)

"Я бухаю… Потому что боюсь. Здесь все бухают", - оккупант признается жене в массовых побегах вояк РФ и пьянстве. АУДИО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские оккупанты ищут новые "лайфхаки", как убежать с войны, и пьют от страха. Оккупанты уходят в отпуск "по семейным обстоятельствам", приезжают домой и на войну больше не возвращаются – потому что пишут заявления на увольнение.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует перехваченный СБУ телефонный разговор.

"У нас все съ#бались, осталось 6 человек, представляешь?.. Никто не возвращается, все увольняются, все сматываются", – рассказывает жене рашист, воюющий на востоке Украины.

В СБУ отмечают, что подобная тенденция в рядах врага наблюдается все чаще. Как и то, что они очень опасаются атак украинских защитников. И чтобы приглушить страх, пользуются проверенным "лайфхаком" – пьянствуют.

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"Я бухаю… Потому что боюсь. Здесь все бухают", – признается захватчик.
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Топ комментарии
+18
Не бухає тільки мертвий кацап.
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23.06.2022 13:29
+17
Бо они хоть и бухие но их тупо дохрена
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23.06.2022 13:30
+8
Лапатнікі бухають патамуша уже раждєни бухімі бухарямі ...
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23.06.2022 13:24
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хм, щож наша армія ніяк не може натовкти дупу цим бухим втікачам??
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23.06.2022 13:21 Ответить
Бо они хоть и бухие но их тупо дохрена
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23.06.2022 13:30 Ответить
де дохріна, якщо на початку було 150 тисяч і наші вже викосили щонайменьше 35 тисяч
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23.06.2022 13:34 Ответить
ви дійсно вважаєте шо кацапи не збільшили своє початкове угрупування як мінімум вдвічи?
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23.06.2022 14:20 Ответить
+ мясо с днрЫ
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23.06.2022 16:48 Ответить
а наш мільйон де, про який нещодавно розповідав боневтік?
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23.06.2022 21:40 Ответить
осталось 6 человек. где "дохрена"?
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23.06.2022 13:45 Ответить
Когда боюсь-бухаю. Когда не боюсь-бухаю. Когда горе-бухаю. Когда радость-бухаю.Вот когда подшиваюсь тогда потихонечку выпиваю(ибо сцыкотно), а на следующий день опять бухаю
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23.06.2022 13:23 Ответить
Лапатнікі бухають патамуша уже раждєни бухімі бухарямі ...
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23.06.2022 13:24 Ответить
якраз буханієм і спасеться в чорном мусорном мішку
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23.06.2022 13:28 Ответить
Не бухає тільки мертвий кацап.
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23.06.2022 13:29 Ответить
В мертвого московита з'являється купа переваг... ру.самки це добре знають...
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23.06.2022 13:37 Ответить
мертвый кацап = хороший кацап
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23.06.2022 16:50 Ответить
А чи не комфортніше було бухати сидячи вдома?
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23.06.2022 13:33 Ответить
Та бухати не було на що вдома, то й пішли до армії кацапи...
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23.06.2022 13:45 Ответить
Алкоголизм, так или иначе, не спасёт от "фатального конца", лаптеноид. Оставь надежду всяк сюда вторгнувшийся!
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23.06.2022 13:36 Ответить
Нихрена, они все бухают, а теперь ещё и боятся.
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23.06.2022 13:39 Ответить
Я бухаю! Потому что боюсь! Потому что бухаю!
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23.06.2022 13:48 Ответить
русскіє нє умірают! русскіє дєрусіфіцируюцца!
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23.06.2022 14:00 Ответить
Жена: "да ты и без войны не просыхаешь, скотина..."

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23.06.2022 14:03 Ответить
Читая новости про аудиоперехваты, мне начинает казаться, что рашисты звонят не домой, а сразу в СБУ
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23.06.2022 15:11 Ответить
Ты реально думаешь что есть какая-то проблема перехватывать разговор осуществляющийся по мобильной? ты серьёзно?
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24.06.2022 00:35 Ответить
Как послушаешь так их везде по шесть человек.А они жмут и жмут.
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23.06.2022 15:58 Ответить
Пора чуть прояснить с этими перехватами бесед. По какой то странной причине в стороне Северодонецка бухариков и нет, мамам не звонят тоже.
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23.06.2022 19:19 Ответить
Мне кажется,что такие беседы записываются в кафешке(за углом).НА донбассе очевидно беседы идут в другом формате.У противника пополняются резервы,они отвоевывают наши земли и т.д.Как то нет связки между сообщениями о нежелании воевать кацапами и реальностью..
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25.06.2022 07:50 Ответить
 
 