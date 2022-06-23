"Я бухаю… Потому что боюсь. Здесь все бухают", - оккупант признается жене в массовых побегах вояк РФ и пьянстве. АУДИО

Российские оккупанты ищут новые "лайфхаки", как убежать с войны, и пьют от страха. Оккупанты уходят в отпуск "по семейным обстоятельствам", приезжают домой и на войну больше не возвращаются – потому что пишут заявления на увольнение.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует перехваченный СБУ телефонный разговор.

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"У нас все съ#бались, осталось 6 человек, представляешь?.. Никто не возвращается, все увольняются, все сматываются", – рассказывает жене рашист, воюющий на востоке Украины.

В СБУ отмечают, что подобная тенденция в рядах врага наблюдается все чаще. Как и то, что они очень опасаются атак украинских защитников. И чтобы приглушить страх, пользуются проверенным "лайфхаком" – пьянствуют.

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"Я бухаю… Потому что боюсь. Здесь все бухают", – признается захватчик.