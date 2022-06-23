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В Свердловской области РФ взорвалась АЗС. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество За рубежом Война в Украине

В Свердловской области РФ взорвалась автозаправочная станция.

Как сообщает Цензор.НЕТ, взрыв произошел в райцентре Талица. Видеозапись взрыва и пожара опубликована в соцсети.

Смотрите: Вблизи Москвы загорелся лакокрасочный завод. ВИДЕО
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Топ комментарии
+49
Сьогодні якесь свято...
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23.06.2022 13:31
+42
прочитав ".. в свердловській області вибухнула АЕС" і зрадів.... Нажаль марно...
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23.06.2022 13:32
+25
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23.06.2022 13:34
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Сьогодні якесь свято...
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23.06.2022 13:31 Ответить
Це ще не свято, це тільки репетиція до свята - дня конституції України
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23.06.2022 13:40 Ответить
Знов кацапи палять де заманеться...
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23.06.2022 13:41 Ответить
Зачот...
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23.06.2022 13:31 Ответить
красівоє
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23.06.2022 13:32 Ответить
прочитав ".. в свердловській області вибухнула АЕС" і зрадів.... Нажаль марно...
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23.06.2022 13:32 Ответить
tak ze samo
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23.06.2022 13:36 Ответить
та нехай... АЕС папізже (як казав микіля азіров)))) теж буде
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23.06.2022 13:36 Ответить
В свердловській області проходить ВУРС . Вони ту аварію на АЕС навіть не помітять.
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23.06.2022 13:37 Ответить
Аналогічно!
Утім все одно непогано. "Оце поперло так поперло..." ©
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23.06.2022 13:45 Ответить
Same thing..
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23.06.2022 14:29 Ответить
Непогано. Най буде...
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23.06.2022 13:33 Ответить
Чергова бавовна...
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23.06.2022 13:33 Ответить
А многоэтажки фсбэшникам слабО на этот раз бомбануть? Или для повода к мобилизации и АЗС сгодится?
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23.06.2022 13:33 Ответить
Я не кровожадный но мне кажется что взрывной гриб слишком маленький .
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23.06.2022 13:33 Ответить
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23.06.2022 13:34 Ответить
справді, тут малиною і не пахне...
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23.06.2022 13:37 Ответить
за версією цієї наволочі, на Україну напав путінськи режим, а расеяні , расейский народ тут ні до чого.
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23.06.2022 17:39 Ответить
Літо, перегрілись...
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23.06.2022 13:35 Ответить
Похоже газ
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23.06.2022 13:35 Ответить
Рассея взрывается от избытка бензина
п.с. А мальчишкам на великах всё веселье.
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23.06.2022 13:35 Ответить
Знов фулюган Ярош?
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23.06.2022 13:36 Ответить
это уже третий енот.....а еще ж только пол дня минуло )))
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23.06.2022 13:37 Ответить
Пухнаста ДРГ.
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23.06.2022 13:40 Ответить
Пухнастий бандерівець каже, що йому потрібна перерва на обід... бо щось він сьогодні притомився...

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23.06.2022 13:51 Ответить
От ета я розумію бавовна!!
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23.06.2022 13:38 Ответить
Безпечно побухали називається)
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23.06.2022 13:39 Ответить
Це мабуть Эрдоган моче в сортире ruskiy мир Байрактарами...
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23.06.2022 13:41 Ответить
"-Меня терзают смутные сомнения. У Шпака -магнитофон, у посла -медальон". (У бурятов - ГЭС, у свердловчан - АЗС! Это просто праздник какой-то!
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23.06.2022 13:41 Ответить
з"йомка мінімум трьох операторів одночасно.. це вже не випадковість.. сподіваюсь це наші хлопці, просто випередили кацапів-ФСБшників..)
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23.06.2022 13:42 Ответить
У них вся инфраструктура такая на соплях и навозе, бо скотч нынче дорогой.
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23.06.2022 13:44 Ответить
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23.06.2022 13:46 Ответить
а чо верещать? нашим дітям вони таке щодня влаштовують і тішаться, а у самих якась занюхана заправка бахнула вже обісрались. Звикайте, сусідоньки, це ви такі фейєрверки для мирних людей придумали
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23.06.2022 13:46 Ответить
Так вималювується якась закономірність?
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23.06.2022 13:47 Ответить
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23.06.2022 13:48 Ответить
О дали Ярошу ящик тротилу - і начались хлопки. ******* просто - гастролює по мордору с вогняним шоу.
Но дон-дона Гандона не проведеш - він так і не піймав бандеру від Київом - тому Степан Андрійович рішив сам в гості приїхати )
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23.06.2022 13:48 Ответить
Та не хлопки , то бавовна вибухає
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23.06.2022 14:01 Ответить
коли ж вже кремль горітиме?
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23.06.2022 13:49 Ответить
Краса! Так має виглядати весь лаптестан!
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23.06.2022 13:55 Ответить
и главное кто то знал когда нужно включить камеры телефонов
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23.06.2022 13:57 Ответить
Вибухнуло зовсім непогано

і кацапи тікали , як таракани після вибуху😂😂😂
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23.06.2022 14:00 Ответить
Четыре пограничника из Хунзахского погранотряда погибли в БТР в Белгородской области при патрулировании границы. Пишут «Javelin» их сделал
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23.06.2022 14:03 Ответить
Судячи по різкому "бабаху" - або газ, або пари бензину з напівпорожньої або прожньої цистерни.
Дивує інше, оператори - різні люди, і знімали з різних ракурсів, але "вхопили" сам момент вибуху... ніби були готові до зйомки.
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23.06.2022 14:12 Ответить
Та і в Україні заправки чуть не в житлових домах тулять!
І як це можливо, коли будівля АЗС має бути не ближче ані ж на 120 метрів від житлової будівлі по нормативам пожежної безпеки?!
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23.06.2022 14:17 Ответить
Всі бігають, метушаться ...
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23.06.2022 14:26 Ответить
"....а мені попкріколу" (с)
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23.06.2022 20:58 Ответить
I знову - хлопок, задимлєнiє...
Сьогоднi кацапи просто радують.
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23.06.2022 14:48 Ответить
В расее щас всё стало ну таким взрывоопасным, шопесдес!
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23.06.2022 15:02 Ответить
Про бавовну тут вже писали?
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23.06.2022 15:54 Ответить
Даешь Уральско-Сибирскую республику.
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23.06.2022 16:13 Ответить
Ой, как приятно сердцу!!! Горите кацапы везде и всегда ярким пламенем!!!
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23.06.2022 16:31 Ответить
на таке можно дивитися вічно.....
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23.06.2022 17:39 Ответить
Ну казала мамо,не курити,так ні,вони курять і курять!РуZZкіє ДОНИ,харе курите,а то скажуть шо українці бандерольки вам присилають)))Я все розумію,шо вам подобається на таке дивитися,але ми то на радостях взагалі спати перестанемо.Це є не порядок)))))))))))))
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23.06.2022 17:40 Ответить
Я оце люблю як воно горить,
а всі бігають , метушаться
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23.06.2022 17:49 Ответить
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23.06.2022 20:15 Ответить
сьогодні день якийсь вибухалівський
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23.06.2022 20:19 Ответить
як преємно бачити як кацапські ******** великі і малі в панці!!

смерть Кацапстану!
"война придет в твой дом" (с) А.Бабченко
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23.06.2022 20:57 Ответить
КРАСІВОЄ!!!
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23.06.2022 21:01 Ответить
Саме так палають росіянські пердаки!
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23.06.2022 21:26 Ответить
Мало, треба так :

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23.06.2022 22:31 Ответить
Коли краєм ока глянув на заголовок, то мені спочатку здалося, що у кацапів вибухнула АЕС, а не АЗС. Хоча АЗС теж непогано)))
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24.06.2022 05:53 Ответить
 
 