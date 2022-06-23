Украинские бойцы уничтожили российский танк, который вплотную расстреливал жилые дома в оккупированном селе. ВИДЕО беспилотника
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Украинские бойцы уничтожили российский танк, вплотную расстреливавший жилые дома в оккупированном украинском селе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой зафиксированы военное преступление экипажа российских танкистов и наказание от украинских воинов.На записи видно, что один из оккупантов все же смог самостоятельно вылезти из танка и убежать. Судя по тому, как он быстро убегал, можно предположить, что остальные экипажи погибли или состояние тех, кто остался в бронемашине оккупанта совсем не интересовало.
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показать весь комментарий23.06.2022 15:22
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показать весь комментарий23.06.2022 15:06
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красна площа тепер - полігон,
За Уралом панує Китай
А Курили - японський то край.
На росії щодня повна діч !!!
І тривога лунає всю ніч!
«Ще не вмерла!» співають в ОРДЛО,
А у бункері здохло пуйло!...
(c)
Зато Питун обещал, что русский танк сейчас в раю.
Русские 100% захотят скинуть с себя эту ответственность, как они скинули с себя ответственность за преступления против польского народа в 1939 году, за преступления против чеченского народа, против грузинского народа и так же они захотят спрыгнуть с ответственности за преступления против украинского народа. И этого нельзя допустить, они должны понести справедливое наказание за всё
Так караючою поступью повинна бути випалена вся росія.
Гобліни мають бути тільки мертвими.
Але відсутність листя на деревах наприкінці червня ставить під сумнів актуальність відео.
+ цвіте вишня - квітень ...
Може і перша половина квітня ...