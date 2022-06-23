Российские оккупанты обстреляли Сумщину фосфорными боеприпасами, - ОК "Північ". ВИДЕО

23 июня враг в очередной раз обстрелял Черниговскую и Сумскую области с территории Российской Федерации, в том числе с применением запрещенных боеприпасов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Оперативное командование "Північ".

В часности, около 17:15-17:25 в районе населенного пункта Гремяч на Черниговщине зафиксировано четыре взрыва, вероятно из миномета калибра 80 мм и около 40 выстрелов из АГС. В 17:28 зафиксировано 20 взрывов (приходов), вероятно миномет калибра 120 мм в направлении населенного пункта Бучки. Потерь среди личного состава и техники нет.

Около 16:35 23 июня зафиксировано более 30 выходов из реактивной системы задпового огня по Юнакивской громаде Сумской области. По одному из сел громады произведен обстрел с использованием фосфорных снарядов (на видео).





Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

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