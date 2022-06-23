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Российские оккупанты обстреляли Сумщину фосфорными боеприпасами, - ОК "Північ". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

23 июня враг в очередной раз обстрелял Черниговскую и Сумскую области с территории Российской Федерации, в том числе с применением запрещенных боеприпасов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Оперативное командование "Північ".

В часности, около 17:15-17:25 в районе населенного пункта Гремяч на Черниговщине зафиксировано четыре взрыва, вероятно из миномета калибра 80 мм и около 40 выстрелов из АГС. В 17:28 зафиксировано 20 взрывов (приходов), вероятно миномет калибра 120 мм в направлении населенного пункта Бучки. Потерь среди личного состава и техники нет.

Около 16:35 23 июня зафиксировано более 30 выходов из реактивной системы задпового огня по Юнакивской громаде Сумской области. По одному из сел громады произведен обстрел с использованием фосфорных снарядов (на видео).


Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

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23.06.2022 18:38 Ответить
пора вже валити кацапстан з середини
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23.06.2022 18:40 Ответить
Так за чим справа? Починай валити хочь би як.
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23.06.2022 19:07 Ответить
Ким і як заборонено?! Може для адекватних людей ця заборона і має значення, тільки не для кацапсин. Це нелюди, вони ще гірші за нацистів!
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23.06.2022 18:41 Ответить
Что то сегодня явно не наш день. Одни печальные новости.
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23.06.2022 18:58 Ответить
по Сумській області поранені є щодня.(про вбитих не знаю але певно що теж є).
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23.06.2022 19:03 Ответить
Щось я не побачив фосфору, навіщо давати відео ні про що?
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23.06.2022 21:24 Ответить
Як за це були покарані росіяни?
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24.06.2022 09:43 Ответить
 
 