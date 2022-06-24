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Защитники Северодонецка получили команду отходить из города на новые, более укрепленные позиции - Гайдай. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Защитники Северодонецка будут отходить из города на новые, более укрепленные позиции.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, такое решение уже принято.

"Они уже получили команду отходить на новые позиции, оттуда нормально вести боевые действия и наносить поражение врагу", - добавил Гайдай.

Он также сообщил, что рашисты почти разрушили Северодонецк, критическая инфраструктура уничтожена вся, повреждены 90% города, 80% жилых домов придется сносить – восстановлению они не подлежат.

Гайдай также информирует, что войска РФ продвигаются в направлении Лисичанска из Тошковки-Золотое. В окрестности уже заходили вражеские ДРГ, атаки вглубь города были отбиты.

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Топ комментарии
+43
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24.06.2022 08:45
+40
И шо? Прорвали оборону, бывает. Главное решение стратегической задачи. У России ресурсов в десяток раз больше чем у Украины. Подавляющее преимущество в количестве бронетехники и артиллерии. Как и в боеприпасах.
Но Россия тоже не от лёгкой жизни в бой кинула старье в виде Т-62 и БМП-1.План анонсирован и успешно работает. Измотать рашку в ожесточенных и упорных боях. Потом при насыщеннии западного вооружения ввести резервы в контрнаступление и отбить свое обратно. Поэтому силы РФ и застряли в кровпролитных боях Северодонецка на 2 месяца. Главное армия укоаинская не разбита, в котлы не попала.
По другому с такой военной машиной как РФ Украина бы не справилась.
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24.06.2022 09:06
+39
Помнится и Киев за 3 дня ,,брали,, и Укранину за неделю . Так что цыплят по осени считают , холуй кацапский .
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24.06.2022 08:46
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Давно пора!
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24.06.2022 09:43 Ответить
Допустити Маріуполь номер два то злочин. Як по мені то захистникам Маріуполя треба було зразу кинути те місто і відійти. Там коню було зрозуміло ще до війни що в разі нападу буде повний котел. Місто на кордоні, в куті області, на морі одні кацапи...
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24.06.2022 09:58 Ответить
Это меня тоже и удивляет. К сожалению под Лисичанском это всего нет . Все что дают наверное стоит вокруг Киева.
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24.06.2022 10:13 Ответить
Как чеченцы взяли Грозный без артиллерии, танков и самолетов вообще не понятно. Неужели нельзя было просто сидеть под бомбами и ждать с моря погоды....
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24.06.2022 10:02 Ответить
Гайдай свое дело знает. Мягко подводит общественность под очередную сдачу города.
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24.06.2022 10:08 Ответить
Хреново. Теперь рашисты начнут сносить артой Лисичанск
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24.06.2022 10:13 Ответить
свежеиспечённый арахамийно-хламидиозный из Офиса Предателей??
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24.06.2022 10:56 Ответить
Если бы вначале июля отошли бы, то уже не было бы этих укрепленных, армия Рашки прошла бы ещё дальше.
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24.06.2022 11:23 Ответить
А могли б воювати на території рф і робити каліками росіян які на це заслужили почавши цю війну.
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24.06.2022 10:42 Ответить
Абсолютно правильне і давним давно перезріле рішення! Україна Луганщину не кидає, просто ну дуже невдале географічне розташування її відносно ворога, а значить і деокупація в останню чергу.
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24.06.2022 10:54 Ответить
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