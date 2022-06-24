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Бойцы батальона "Свобода" за сутки уничтожили танк, три бронемашины и четыре взвода вражеской пехоты. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

За прошедшие сутки силами бойцов батальона "Свобода" были уничтожены 3 единицы бронетехники, танк и около четырех взводов вражеской пехоты.

Как сообщает Цензор.НЕТ, батальон "Свобода" в составе Национальной гвардии сражается с оккупантами в восточной операционной зоне.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские Су-25 и Су-24м нанесли мощные авиаудары по оккупантам. Поражён склад боеприпасов, до 30 бронированных машин и пункт ремонта техники, - Воздушные силы
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Топ комментарии
+25
Люте Каченя
@74Fraza
·
23 черв.
Кажуть, що надійшла нова сільгосптехніка. І посієм і пожнем
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24.06.2022 10:11
+23
Честь і хвала нашим славним та мужнім Воінам 👍🏼👍🏼👍🏼💪✊🙏🏼

Бійці батальйону ,, Свобода" - Ви Герої !!
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24.06.2022 10:01
+11
Слава ЗСУ!!!
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24.06.2022 10:02
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Честь і хвала нашим славним та мужнім Воінам 👍🏼👍🏼👍🏼💪✊🙏🏼

Бійці батальйону ,, Свобода" - Ви Герої !!
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24.06.2022 10:01 Ответить
Це мої для волонтерської допомоги. Племінник там.
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24.06.2022 10:02 Ответить
Слава ЗСУ!!!
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24.06.2022 10:02 Ответить
Это вам не гроши по карман тырить
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24.06.2022 10:07 Ответить
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24.06.2022 10:07 Ответить
Люте Каченя
@74Fraza
·
23 черв.
Кажуть, що надійшла нова сільгосптехніка. І посієм і пожнем
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24.06.2022 10:11 Ответить
Цікаво що техніка все в одному - і транспорт і заряджаюча і пускова і командний пункт. Для наших градів/смерчів треба додатково принаймні транспортно-заряджаючу
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24.06.2022 11:40 Ответить
Техніка хороша, але має працювати по специфічним цілям, так що з Богом...
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24.06.2022 14:17 Ответить
Це майбутнє України, якщо ви й далі будете обирати собі владу дегенератів та пройдисвітів,нічого не зміниться,у вас був шанс обрати Кошулинського,але але але...
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24.06.2022 10:29 Ответить
И одного чмоню, который ховался за парканом
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24.06.2022 10:30 Ответить
Тягнибока давно не чути, певне там цей "свободівець" воює, бо останнім часом його телевізійні "бої" відбувались на медведчуковсько- мураєвських каналах з Порохом.
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24.06.2022 10:31 Ответить
А ти де воюєш шмонька?
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24.06.2022 10:37 Ответить
А ти де зараз воюєш ?
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24.06.2022 10:46 Ответить
Aziz Samirov

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація:23.06.2022 - які питання у шановного панства?
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24.06.2022 21:25 Ответить
Bodalux, заткнись урод, Я голосовал за Кошулинского..и на войне с 15 года..и как всякое шоколадно- зеленое гнобило националистов прекрасно знаю..а теперь Герои..как умирать за Украину- националисты Герои, как голосовать, так нет..Зеленый с Шоколадом националисты оказалась..тьфу
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24.06.2022 10:52 Ответить
Ти можеш хоч на п**ос перетворитися, але Тягнибок працює в інтересах кацапстану. Це було відомо ще до 2014 року. Згадай скандал з Луганською "Свободою". Тоді керівник обл.організації вийшов з "Свободи" , обвинувачуючи Тягнибока у прямій співпраці з ФСБ.
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24.06.2022 13:21 Ответить
орк перегрелся от солнечной ванны...
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24.06.2022 10:49 Ответить
мальчик в трусиках
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24.06.2022 14:44 Ответить
Свободу не спинити ! Слава Героям України !
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26.06.2022 14:09 Ответить
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26.06.2022 14:10 Ответить
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26.06.2022 14:12 Ответить
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26.06.2022 14:13 Ответить
 
 