Бойцы батальона "Свобода" за сутки уничтожили танк, три бронемашины и четыре взвода вражеской пехоты. ВИДЕО

За прошедшие сутки силами бойцов батальона "Свобода" были уничтожены 3 единицы бронетехники, танк и около четырех взводов вражеской пехоты.

Как сообщает Цензор.НЕТ, батальон "Свобода" в составе Национальной гвардии сражается с оккупантами в восточной операционной зоне.

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