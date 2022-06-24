Бойцы батальона "Свобода" за сутки уничтожили танк, три бронемашины и четыре взвода вражеской пехоты. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
За прошедшие сутки силами бойцов батальона "Свобода" были уничтожены 3 единицы бронетехники, танк и около четырех взводов вражеской пехоты.
Как сообщает Цензор.НЕТ, батальон "Свобода" в составе Национальной гвардии сражается с оккупантами в восточной операционной зоне.
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+25 Ksenia VB
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Бійці батальйону ,, Свобода" - Ви Герої !!
@74Fraza
·
23 черв.
Кажуть, що надійшла нова сільгосптехніка. І посієм і пожнем
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Реєстрація:23.06.2022 - які питання у шановного панства?