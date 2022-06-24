"На борту было 20 раненых. Ракета ПЗРК попала в левый двигатель. Нам повезло - она не взорвалась", - пилот летавшего на "Азовсталь" украинского МИ-8. ВИДЕО

Благодаря украинским пилотам из окруженной "Азовстали" было эвакуировано более ста тяжелораненых защитников Мариуполя и доставлено немало нужных для уничтожения оккупантов грузов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, один из них – Евгений, рассказал о некоторых деталях этой специальной операции.

"Это была специальная операция под руководством ГУР... Все понимали задачи и риск, но понимали и то, для чего это делается - там были люди, которым требовались лекарства и у которых не было возможности получить элементарную помощь. В помощи нуждались сотни людей... Маршрут - примерно 160 километров и большая его часть - над территорией, которая была занята врагом... Все вертолеты, которые туда летали - достигали конечной точки - доставляли груз. На обратном пути были случаи, когда враг атаковал вертолеты. Летели ночью, на чрезвычайно низких высотах в очках ночного видения... Там была подготовлена ​​площадка - мы максимально быстро пытались разгрузиться и загрузиться... Работали в зоне поражения трех вражеских ЗРК... Все продолжалось около десяти минут... После взлета, минуты через три, мы попали в засаду. Вертолет обстреляли. Тогда не знали чем, но позже выяснили - ракета ПЗРК попала в левый двигатель... Нам повезло - ракета не сдетонировала. Двигатель просто выключился. Это произошло на максимальной скорости и на высоте около трех метров над землей. Нас пытались добить зенитными установками. Мы маневрировали, выпускали ловушки и в какой-то момент я подумал, что мы горим и нужно садиться. На борту было 20 раненых. Впрочем, принял решение лететь, потому что сзади стреляют", - рассказывает Евгений.

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