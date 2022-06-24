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война (46615) Азовсталь (354) вертолёт (1036)

"На борту было 20 раненых. Ракета ПЗРК попала в левый двигатель. Нам повезло - она не взорвалась", - пилот летавшего на "Азовсталь" украинского МИ-8. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Благодаря украинским пилотам из окруженной "Азовстали" было эвакуировано более ста тяжелораненых защитников Мариуполя и доставлено немало нужных для уничтожения оккупантов грузов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, один из них – Евгений, рассказал о некоторых деталях этой специальной операции.

"Это была специальная операция под руководством ГУР... Все понимали задачи и риск, но понимали и то, для чего это делается - там были люди, которым требовались лекарства и у которых не было возможности получить элементарную помощь. В помощи нуждались сотни людей... Маршрут - примерно 160 километров и большая его часть - над территорией, которая была занята врагом... Все вертолеты, которые туда летали - достигали  конечной точки - доставляли груз. На обратном пути были случаи, когда враг атаковал вертолеты. Летели ночью, на чрезвычайно низких высотах в очках ночного видения... Там была подготовлена ​​площадка - мы максимально быстро пытались разгрузиться и загрузиться... Работали в зоне поражения трех вражеских ЗРК... Все продолжалось около десяти минут... После взлета, минуты через три, мы попали в засаду. Вертолет обстреляли. Тогда не знали чем, но позже выяснили - ракета ПЗРК попала в левый двигатель... Нам повезло - ракета не сдетонировала. Двигатель просто выключился. Это произошло на максимальной скорости и на высоте около трех метров над землей. Нас пытались добить зенитными установками. Мы маневрировали, выпускали ловушки и в какой-то момент я подумал, что мы горим и нужно садиться. На борту было 20 раненых. Впрочем, принял решение лететь, потому что сзади стреляют", - рассказывает Евгений.

Видео Записки Пилота

Читайте на "Цензор.НЕТ": Работаем над освобождением защитников Мариуполя, - Зеленский

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+21
Ви справжні воїни та герої...
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24.06.2022 11:04
+9
на максимальній швидкості і на висоті близько трьох метрів над землею - це щось таке фантастичне, ніякі блокбастери з Голівуду і близько не стояли...
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24.06.2022 11:19
+8
"Приблизно о восьмій годині ранку, к 52 долітался у нас на сході не ранок а праздник
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24.06.2022 11:08
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Ви справжні воїни та герої...
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24.06.2022 11:04 Ответить
Интервью с пилотом подбитого вертолёта
https://www.youtube.com/watch?v=4oUfpDYwC5Q&t=6s
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24.06.2022 11:06 Ответить
"Приблизно о восьмій годині ранку, к 52 долітался у нас на сході не ранок а праздник
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24.06.2022 11:08 Ответить
пригоди - подвиги, подяка нашим пілотам-героям. чекаю розширеної версії розповіді.
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24.06.2022 11:12 Ответить
Зайдіть на ю-туб канал "записки пилота" там знайдете.
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24.06.2022 11:23 Ответить
на максимальній швидкості і на висоті близько трьох метрів над землею - це щось таке фантастичне, ніякі блокбастери з Голівуду і близько не стояли...
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24.06.2022 11:19 Ответить
Васильєв на цензорі.... прикольно.
Захисники справжні Герої!
Слава Захистникам України!
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24.06.2022 11:22 Ответить
Это уже запредельный героизм. Фактически они играли в "русскую рулетку" с полным барабаном. Но произошла осечка.
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24.06.2022 11:30 Ответить
орки ж таки збили тоді один з пораненими. і ще одного але під питанням
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24.06.2022 11:46 Ответить
Пилотам честь и хвала! А шо Азовцы? Всё? Благополучно продали их кацапам и быстренько забыли? Ни ве стей, ни новостей. Хай гниют на рашке? Кто сейчас занимается Азовцами?
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24.06.2022 12:27 Ответить
 
 