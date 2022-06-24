На Днепре создали дивизион катеров, чтобы защищать Киев. ВИДЕО
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Дивизион сформирован на севере Днепра. Сейчас он выполняет задачи в подчинении Сил обороны Киева. В перспективе на Днепре появится флотилия речных катеров.
Об этом сообщает телерадиостудия Минобороны "Бриз", передает Цензор.НЕТ.
"По инициативе командующего Сухопутными войсками нами был сформирован общий дивизион военных катеров на севере Днепра для обеспечения поддержки сухопутных войск на приречных операционных районах", - сообщил командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа.
По его словам, сложившийся дивизион сейчас выполняет задачи в подчинении Сил обороны Киева для обеспечения подразделений, действующих возле Днепра.
Неижпапа добавил, что в перспективе на Днепре появится флотилия речных катеров, состоящая из нескольких дивизионов, которые будут размещены в разных городах. Флотилия будет создана как путём строительства новых катеров, так и помощью от партнеров Украины, сказал командующий ВМС.
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Наш флот хоть один раз выстрелил из пушки в сторону врага за все время войны?!
я бы пошёл в яхтенные войска.
Якщо вони будуть підкорятися героїчним сухопутним силам, нехай навіть авіації то норм, а так ну його нах.
Тому ВМС повинні бути розформовані, а плавзасоби передані сухопутним силам-екіпажі повністю поміняти.
Ми говоримо про бої на воді - вода, тільники, повний вперед, капітани та адмірали, щогли, шлюпки, відсіки, БЧ1,2,3. Ось це все
то всій Україні наступить триндець , тому шипіть собі під ніс змііним ядом і не озвучуйте всяку бредятину , тому що і Харків і Донецьк і інші
міста нашоі краіни захищають наші воіни , та на жаль ,
багато з них гинуть !
До речі де чорноморська, катери Ісланд з США. Мовчу за безславно потоплений флагман Гетьман Сагайдачний....
и в засаду, шоб диверов валить - есть несколько мест на Южном Буге где можно спокойно устраивать засады.