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На Днепре создали дивизион катеров, чтобы защищать Киев. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Дивизион сформирован на севере Днепра. Сейчас он выполняет задачи в подчинении Сил обороны Киева. В перспективе на Днепре появится флотилия речных катеров.

Об этом сообщает телерадиостудия Минобороны "Бриз", передает Цензор.НЕТ.

"По инициативе командующего Сухопутными войсками нами был сформирован общий дивизион военных катеров на севере Днепра для обеспечения поддержки сухопутных войск на приречных операционных районах", - сообщил командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа.

По его словам, сложившийся дивизион сейчас выполняет задачи в подчинении Сил обороны Киева для обеспечения подразделений, действующих возле Днепра.

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Неижпапа добавил, что в перспективе на Днепре появится флотилия речных катеров, состоящая из нескольких дивизионов, которые будут размещены в разных городах. Флотилия будет создана как путём строительства новых катеров, так и помощью от партнеров Украины, сказал командующий ВМС.
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Топ комментарии
+26
Дурость какая то очередная. Зачем деньги выкидывать?
Наш флот хоть один раз выстрелил из пушки в сторону врага за все время войны?!
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24.06.2022 11:15
+17
Дуже сумно дивитися на весь цей "дивізіон".
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24.06.2022 11:23
+14
Це саме рівень адмірала Неїжпапи. Після затоплення "Сагайдачного" ловитиме карасів з корми у вільний від вахт і робіт час.
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24.06.2022 11:23
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Дурость какая то очередная. Зачем деньги выкидывать?
Наш флот хоть один раз выстрелил из пушки в сторону врага за все время войны?!
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24.06.2022 11:15 Ответить
нашим військовим видніше, що зараз треба робити.
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24.06.2022 11:50 Ответить
цікаво на чому грунтується твоя заява - звідки ти знаеш що то саме мародери а не військові?
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24.06.2022 13:31 Ответить
Так впевнено розповідаєш про розкрадання бюджету (( сам регіональчик чи зелебидло що зумів за кордон здриснути ? ((
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24.06.2022 13:47 Ответить
та пусть будет. я так понимаю они просто взяли какие то старые катера и буксиры, перекрасили и поставили пулеметы. так что денег вряд ли много пошло. а для переправы небольших групп разведки, малых десантов в тыл врага и поддержки их действий стрелковым оружием, может даже небольших ударов по прибрежным объектам инфраструктуры эти катера пригодятся.
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24.06.2022 12:55 Ответить
Пішов на ***!
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24.06.2022 13:32 Ответить
О, іванофф вирішив своє смердяче слово висрати. "значіт харошиє сапагі, нада брать" (С) Між іншим, створюють флотилію і на Дунаї. Це вельми добра справа - створення таких військових з'єднань. При совку була навіть військова Прип'ятьська флотилія. От була би вона сьогодні - картопляники добряче почухали б лоба - нападати, чи ні.
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24.06.2022 20:28 Ответить
Дурість у іншому - навіщо ці катери у Києві , вже як і є у них нині потреба , то десь у районі Запоріжжя ((
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25.06.2022 01:03 Ответить
А ти "в курсі", що головний удар по Гостомелю був нанесений через Дніпро? Велика група ударних вертольотів та транспортно-десантних пройшла з Білорусі (Нижні Жари) вздовж фарватеру Дніпра на мінімальній висоті і десь під Сухолуччям повернула на захід Ні візуально ні якимось іншим способом їх засікти неможливо було - там береги лісом вкриті і населення практично нема - "зона відчуження" (Я там до війни рибалив постійно - тому знаю про що кажу) А якби там були катери з РЛС, ДШК (чи "ЗУшками" і, (на додачу) з "Іглами", то цього-б не сталося
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25.06.2022 10:02 Ответить
Очень не хватало водного прикрытия в битве за Киев. Так что, надо. И штаты еще 18 спецкатеров выделили. Днепр большой. Плюс Дунай.
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25.06.2022 22:38 Ответить
коли вже Харків боронити почнете ?
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24.06.2022 11:16 Ответить
Смішний ти будеш коли виростеш. Чи може ти щось куриш?
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24.06.2022 11:22 Ответить
ну а поки шо чучелом виставив себе ти ... чи може ти шось бухаешь ?
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24.06.2022 11:31 Ответить
Вам накуреним ідіотам завжди щось ввижається
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24.06.2022 12:25 Ответить
На базе Киевского Крейсерского яхтклуба??
я бы пошёл в яхтенные войска.
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24.06.2022 11:19 Ответить
Тепер бракам може прилетіти з Браунінга М2.
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24.06.2022 11:20 Ответить
На Лопані щось нічого не створили, щоб боронити Харків. Може там нічого й не пройде, але
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24.06.2022 11:21 Ответить
Це саме рівень адмірала Неїжпапи. Після затоплення "Сагайдачного" ловитиме карасів з корми у вільний від вахт і робіт час.
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24.06.2022 11:23 Ответить
Дуже сумно дивитися на весь цей "дивізіон".
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24.06.2022 11:23 Ответить
ну не знаю, наші моряки або в полон здаються разом з кораблями-катерами, або свої кораблі топлять без єдиного пострілу - суцільна ганьба та витрачання грошей.

Якщо вони будуть підкорятися героїчним сухопутним силам, нехай навіть авіації то норм, а так ну його нах.
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24.06.2022 11:24 Ответить
Ваші бичків годують біля Зміїного.
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24.06.2022 11:27 Ответить
русня годує бичків завдяки сухопутним силам та авіації - Жодний русявий катер чи корабель за 9 років війни не був потоплений ВМС.

Тому ВМС повинні бути розформовані, а плавзасоби передані сухопутним силам-екіпажі повністю поміняти.
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24.06.2022 11:38 Ответить
"Нептуны" в составе ВМС.
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24.06.2022 11:44 Ответить
Нептуни на суші, а не на воді і все одно в цьому випадку комусь вони номінально приписані.

Ми говоримо про бої на воді - вода, тільники, повний вперед, капітани та адмірали, щогли, шлюпки, відсіки, БЧ1,2,3. Ось це все
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24.06.2022 11:51 Ответить
флот очень дорогая штука. немногие себе могут его позволить. украина ж заказала у турции 4 новых корвета "Ада", ракетные катера у британцев. но после начала полномасштабной войны это сейчас неактуально
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24.06.2022 12:58 Ответить
Цей дивізіон повинен був в Маріуполі, Бердянськ, як і розумне ППО. Наразі Лисичанськ ********, а вони бункер зе модернизують. Люди в Україні мають однакові права і на життя також. Перекиньте бригади на Донбас,досить елітним військам бандити бити в столиці
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24.06.2022 11:26 Ответить
В вас чувствуется полковничья хватка. Минимум, бригадой командовать. Шашки наголо!
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25.06.2022 22:40 Ответить
Люди , зрозумійте , якщо окупанти , не дай Бог, захоплять столицю ,
то всій Україні наступить триндець , тому шипіть собі під ніс змііним ядом і не озвучуйте всяку бредятину , тому що і Харків і Донецьк і інші
міста нашоі краіни захищають наші воіни , та на жаль ,
багато з них гинуть !
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24.06.2022 12:50 Ответить
Уяви що Київ теж наші воїни захищають , а не ти своїми коментарями на Цензорі ! А щодо триндеця , то як захоплять південь - ****@ усім буде , і столиці також бо столицею чого тоді Київ буде ? Так що заспокоюйся житель столиці , у разі чого - столицю можна до Харкова перенести , його точно ніхто не захопить , харків'яни не дадуть !
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25.06.2022 01:09 Ответить
От і добре...
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24.06.2022 13:47 Ответить
розпил грошей. Та флотилія знищується зі старого радянського РПГ-7 одним пострілом. На фронті не хватає тепловізорів, простих БПЛА для коригування артилерії, а вони дніпровську флотилію..
До речі де чорноморська, катери Ісланд з США. Мовчу за безславно потоплений флагман Гетьман Сагайдачний....
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24.06.2022 13:52 Ответить
Эта флотилия из мобилизованных плавсредств. Не там зраду ищете.
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25.06.2022 23:15 Ответить
невпевнений в ефективності цїєї зброї, не розумію завдань які вони можуть виконувати. Хіба тільки браконьєрів кошмарити
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24.06.2022 14:00 Ответить
Як не розумієте? Це ж скільки соляри і інших цінних речей можна списать!!!
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24.06.2022 15:12 Ответить
Вот такой дивизион надо в Николаев и с ПНВ
и в засаду, шоб диверов валить - есть несколько мест на Южном Буге где можно спокойно устраивать засады.
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24.06.2022 18:32 Ответить
ЩЕ НЕОБХІДНІ КАТЕРИ З РАКЕТАМИ МАЛОЇ ДАЛЬНОСТІ !!! ПО ВСЬОМУ ДНІПРУ !!!
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24.06.2022 19:47 Ответить
 
 