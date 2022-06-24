Системы HIMARS уже уничтожают российских оккупантов. ВИДЕО

Ракетные системы залпового огня HIMARS уже уничтожают российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В сети появились первые кадры боевого применения ракетной артиллерийской системы повышенной мобильности HIMARS, смонтированной на колесном шасси.

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