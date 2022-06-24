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Системы HIMARS уже уничтожают российских оккупантов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Ракетные системы залпового огня HIMARS уже уничтожают российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В сети появились первые кадры боевого применения ракетной артиллерийской системы повышенной мобильности HIMARS, смонтированной на колесном шасси.

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В четверг из Вашингтона прозвучало два очень положительных заявления, касающихся одной и той же темы. Так, исполняющий обязанности пресс-секретаря Пентагона Тодд Брисейл, на своем брифинге, заявил о том, что Пентагон готовит к отправке новую партию вооружений для Украины, в рамках очередного пакета военной помощи на сумму 450 миллионов долларов. По его словам, в эту поставку войдут следующие 4 единицы РСЗО. А мы помним о том, что на прошлой неделе именно для этой новой партии систем HIMARS, было закончено обучение 60 наших военнослужащих за пределами Украины.

Кроме того, будут поставлены: 18 патрульных катеров, 18 тактических автомобилей для буксировки артиллерии, 2 тыс пулеметов, 1200 гранатометов и значительное количество боеприпасов, в частности - 35 тыс снарядов. После передачи этого пакета помощи, их общая стоимость составит 6,1 миллиардов долларов с начала широкомасштабного вторжения федерации в Украину.

На эту же тему высказался и Джон Кирби, который является координатором Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям. Он отметил, что вопрос о предоставления помощи уже решен и распоряжение об отправке оружия в Украину президент США Джо Байден подпишет до своего отъезда в Европу, где он примет участие в саммитах G7 и НАТО. То есть, это произойдет со дня на день. Комментируя это решение Белого Дома, Кирби сказал следующее:

«Соединенные Штаты будут продолжать укреплять оборону Украины и поддерживать ее суверенитет и территориальную целостность… Храбрость и решимость украинских вооруженных сил, не говоря уже о своих согражданах, продолжают вдохновлять мир, и мы стремимся стоять с ними, когда они борются за свою свободу».

В общем, вопрос об этом пакете помощи уже считается решенным, поскольку одновременные заявления заявления из Пентагона и Белого дома говорят о том, что технически это решение уже исполняется и указанные выше вооружения уже готовятся к транспортировке, а скорее всего, уже переброшены в Европу, а передача состоится на границе Польши и Украины, сразу после подписания соответствующего распоряжения.

Кроме того, интересным обещает быть и саммит НАТО, который состоится в ближайшие дни в Мадриде. Пару дней назад генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал о том, что НАТО, как организация, прямо сейчас прорабатывает вопрос о военной помощи Украине. И надо полагать, что работа эта будет закончена аккурат в преддверии саммита, а потому по его итогам уже можно ожидать какого-то решения на сей счет. Напомним, все это время военная помощь Украине оказывалась отдельными странами, членами Альянса, но именно по линии НАТО мы не получали именно практической помощи. Видимо, после мадридского саммита, ситуация должна измениться.

Но все же, существенное изменение ситуации на фронте должно произойти лишь с того момента, как заработает система поставок вооружений в рамках ленд-лиза, где кроме более существенных объемов поставок, ожидаются и системы вооружений, которых у нас еще не было. В частности, речь идет об авиации. По крайней мере, на рассмотрение Конгресса уже подан законопроект, регулирующий подготовку наших летчиков для освоения американских самолетов. Причем, есть обрывки сведений о том, что такое обучение уже ведется по другим программам, а теперь его надо просто узаконить.

В общем, процесс идет не так быстро, как нам того бы хотелось, но тут надо понимать простую истину. На самом деле, сейчас мы наблюдаем полный и достаточно стремительный переход ЗСУ на технику и стандарты НАТО. А такие процессы занимают десятилетия. Мы же это делаем в темпе, который исчисляется месяцами. Быстрее, чем это происходит сейчас у нас, этого никто и никогда не делал.
anti-colorados



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24.06.2022 11:44
+45
Яка краса...
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24.06.2022 11:44
+34
головне шоб ніяка падла - стукачьок не вспів злити розташування... люди бачите стукачка який знімає на видео чи ще щось, одразу нейтралізуйте вилупків як можете. Ця війна для всіх нас а не лише тих хто в камуфляжі. Слава Україні. Смерть маскалям-рашистам.
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24.06.2022 11:53
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Дійсно,кацапія зникне ,катерів їй не потрібно
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24.06.2022 12:18 Ответить
если вы из Белоруссии, то катера вам точно не нужны. А у нас море пока никто не отменял.
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24.06.2022 12:43 Ответить
це хвейк за кущами шиаляє БМ21
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24.06.2022 12:19 Ответить
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24.06.2022 12:19 Ответить
Беларусы, а вы понимаете, что Сувалковский коридор придется пробивать вам? Ну, как, вам. Вашим пушечным мясом закидают. А потом по нему поедут ЗРК «Тор». Тоже недалеко, правда.
А там и штурм Вильнюса. А потом героическая оборона Минска.

«Беларусы. Если вы проиграете, то Украина будет окружена вашим новым Союзным государством с трех сторон. И это очень ухудшит положение. Не только наше. Но и ваше.
Если вы проиграете, Беларусь будет поглощена. Если Беларусь станет частью новой Империи - вы будете служить в её армии. Если вы будете служить в её армии - нам придется воевать с вами. Это-то вы понимаете?
Осознайте главное. Нет вопроса "мирный протест" или "не мирный протест". Вопрос стоит так - либо вы будете воевать в Минске. С Лукашенко. Сейчас. Либо ваши дети будут воевать в Сирии, Ливии, Чечне, Украине. И уже в самом ближайшем будущем. Поверьте.
В новой союзной армии вы тоже станете оккупантами. Мы тоже окажемся по разные стороны баррикад. И нам придётся стрелять в вас.
Вы это-то хоть понимаете?»

Полтора года назад написано. Пламенный привет всем вашим колесниковым с сердечками, нобелевским лауреатам с ботиночками на лавочках, франакам, протасевичам, тихановским и прочей розовой инфантильной *******, которая сделала все, чтобы вы, не дай бог, не снесли усатого фюрера, когда такой шанс еще был.
А вас предупреждали.
Ваш Дед.

Вообще, Литва, конечно, сейчас сильно подняла ставки. Путин практически загнан в угол. А отступать он не умеет.
Собственно, есть только три варианта.

- Путин думает, что НАТО станет воевать за Балтику и, понимая, всю бесперспективность такой войны, отказывается от нападения.
- Путин думает, что НАТО не станет воевать за Балтику, проглотит, как раньше Гданьск, и начинает войну.
- Путин думает, что НАТО станет воевать за Балтику, да и ***** уже, мы попадем в рай, а они все сдохнут, и начинает войну.

Два к одному. Если бы у меня был тотализатор, даже не знаю, на что я принимал бы ставки.
Мммм, все такое интересное.

Британцы заявляют, что Сувалковский коридор сейчас является самым опасным местом в Европе. Что ж. Согласен с британскими Вангами. Начало Третьей мировой я сейчас расцениваю, как весьма вероятное.
Эстония говорит, что русские уже отработали учения с нанесением ракетных ударов по Балтии.

Ну, по крайней мере, закончится все быстрее. Не за десятилетия уже, а за годы. Цена, правда, будет совсем другой. Вместо десятков тысяч смертей - миллионы.
Но точка будет поставлена окончательная.
«Абрамсы» на Красной площади будут неизбежны.
Я-то, походу, не доживу уже. Но если кто останется после этой охоты, вы там фоточку мою на броню поставьте. И щелкните.
Если Красная площадь тоже останется, конечно.
Как и Москва.

А.Бабченко
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24.06.2022 12:21 Ответить
Ці системи дуже хороші і універсальні, але їх потрібно дуже багато, десь штук 100-200, зі реактивними снярадами, або з 50 одиниць заряджені балістичними ракетами. Бо ж по іншому москалів не бвибити з нашої території.
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24.06.2022 12:20 Ответить
краще 20 із необмеженою кількістю бойових пакетів, ніж 100 - і економити.
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24.06.2022 12:22 Ответить
20 не вистачить що зрівнятися у вогневій міці.Крім того їх буде легше знищити.
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24.06.2022 15:11 Ответить
Ваши запросы пока не дотягивают до арестовичских. Но совершенству предела нет.
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24.06.2022 12:45 Ответить
Залужный, перелогиньтесь
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25.06.2022 01:36 Ответить
Склады в Красном Луче случайно не их рук дело?
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24.06.2022 12:24 Ответить
не факт. Мы тут стали уже интенсивно утилизировать 9М79М
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24.06.2022 12:49 Ответить
https://www.facebook.com/girohov/posts/pfbid0MX2kuTtSSjZwNwrv5QxA8vMTc4cGcfiV53BuoEdeeNkt3xqGfUDdNUyrdat5QRJ3l
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24.06.2022 12:50 Ответить
браво, певно пристрілка в сторону мацкви, чи дідо ще не дозволив?
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24.06.2022 12:29 Ответить
Працюють тихесенько-тихесенько, немов маленьке мишенятко
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24.06.2022 12:29 Ответить
Навчени 60 чол. Це для 20 шт пускових. І це мінімальна кількість для того щоб знівелювати перевагу кацапів у арті на 2000 км фронту.
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24.06.2022 12:34 Ответить
3 людини на установку - це замало, потрібно не менше 10. Бо ще є транспот, ремонт і т д. Та і система складна
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24.06.2022 14:03 Ответить
Непонятно, но здорово!
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24.06.2022 12:35 Ответить
Слышен радостный предсмертный визг орков.
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24.06.2022 12:35 Ответить
Мабуть вишки Бойка і острів Зміїний були "пробою пера" цих систем.
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24.06.2022 12:40 Ответить
Система Гимарс страшнее ядреной бimбы рабZei...которой у них давно NET...
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24.06.2022 12:44 Ответить
Посмотрел 2 часа назад это видео на посторонних сайтах, похоже блогер, связаный с МО, не дружит с "ЦН". Почему?
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24.06.2022 12:45 Ответить
на цензоре всегда все с задержкой, это еще очень быстро - обычно день два задержки)
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24.06.2022 14:29 Ответить
Кстати есть советский мультфильм за 1974 год...где вражеский кораблик с литерой Z упал на дно...а в следующем кадре видим название ракеты НЕПТУН...которая его потопила...
Сразу вспомнил крейцер Мацква и мульты бывают пророческими...
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24.06.2022 12:51 Ответить
после того как мАсква потонула - его запретили в оркостане)))
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24.06.2022 13:05 Ответить
Тиха українська ніч
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24.06.2022 12:51 Ответить
В отличие от лендлиза это подарки. Возвращать не надо. Спс, Джо 🇺🇸🤜🤛🇺🇦
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24.06.2022 13:05 Ответить
Навіть по лендлізу, ми заплатимо тільки після війни, і тільки за те, що залишилось у нашому подальшому розпорядженні, неушкодженим.
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24.06.2022 17:52 Ответить
Все таки как то не по богатому выглядит.
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24.06.2022 13:10 Ответить
Ага, щас цепями золотыми обвяжут и покрышки поставят не резиновые, а с крокодиловой кожи, как у Бандюковича.
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24.06.2022 14:56 Ответить
депутинизация идет полным ходом
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24.06.2022 13:12 Ответить
вообще ж оп-а презика должна быть самым жёстким образом отделена от малейшей инфы о делах военных. а то этот кротовник дерьмака с K° и их знакомой нечистью сливают же напрямую парашникам всё и вся. потому и происходят такие провалы, типа с платцдармом на ингульце.
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24.06.2022 13:15 Ответить
зброя Перемоги
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24.06.2022 13:32 Ответить
Помогайте уничтожать сайты орков-заходим на сайт ban-dera.com устанавливаем колличество сайтов на которые будет произвожиться атака и побольше запросов и оставляем включенным в браузере, программа сделает все сама, делимся ссылкой
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24.06.2022 13:35 Ответить
Картина маслом.
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24.06.2022 13:45 Ответить
Хай у вас ручки не болять...)))
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24.06.2022 13:48 Ответить
Ніч яка місячна, зоряна, ясная!
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24.06.2022 14:03 Ответить
тиха украинская ночь, но ХИМАРСИ нужно перепрятать!
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24.06.2022 14:07 Ответить
"Люди стояли молча, провожая взглядом, улетающее в зенит, очень важное и дорогое им оружие".
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24.06.2022 14:07 Ответить
Це вам суки рашиські за Україну!

СЛАВА УКРАЇНІ!
ГЕРОЯМ СЛАВА!
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24.06.2022 14:14 Ответить
в Алчевську он запустили ракету-бумєранг
https://www.youtube.com/watch?v=hRAzuuQaaZY
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24.06.2022 14:26 Ответить
АналоГовньот
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24.06.2022 14:29 Ответить
на гадує це https://www.youtube.com/watch?v=hxX_fDK-N3U
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24.06.2022 14:32 Ответить
Ой ***** ліл 😂🤣
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25.06.2022 12:24 Ответить
Зрозуміло що одна ракета з HIMARS коштує пять касет Градів
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24.06.2022 14:47 Ответить
Блин ну такой ночной пальбой из пары Химарсов должны были уже знатно орков зашкварить))
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24.06.2022 15:15 Ответить
Художник Саврасов: "Хаймарсі прилетели".
Художник Шишкин: "Обгоревшие мишки в украинском лесу".
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24.06.2022 15:16 Ответить
Холст. Масло.
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24.06.2022 15:39 Ответить
Оно самое !
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24.06.2022 16:31 Ответить
"Утро в сосновом лесу", И. Шишкин, Третьяковская галерея,
213 х 139 холст, масло Лаврушинский переулок д.10, Зал 25.
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24.06.2022 18:12 Ответить
"Утро Т-62 без башни в сосновом лесу".
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24.06.2022 18:15 Ответить
Якось красиво та елегантно працюють з
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24.06.2022 15:51 Ответить
Ещё б увидеть видео куда они уплали!
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24.06.2022 16:14 Ответить
Як у них з влучністю?
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24.06.2022 16:18 Ответить
по GPS
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24.06.2022 17:25 Ответить
Сподіваюсь всі ракети попали в ціль. Як би засняли, то це було б феєричне видовище.
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24.06.2022 21:43 Ответить
їбаште їх, хлопці!!!
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24.06.2022 23:16 Ответить
Уявила, як вони летять на севастопіль. Сподіваюсь, що моя мрія незабаром здійсниться.
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24.06.2022 23:34 Ответить
Это просто прекрасно!
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24.06.2022 23:41 Ответить
пацаны палите эту нечесть.храни Вас Бог.
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25.06.2022 11:26 Ответить
Красівоє.
І як тихо, акуратно працюють... але при цьому відчувається, що там, куди вони прилетять, з орків тіко кишки шваркнуть 💥💥💥💥💥💥💥💥💥
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25.06.2022 12:29 Ответить
Стесняюсь спросить: если все силы рашки сопредоточены под Лисичанском - где те химарсы, блин ?!
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25.06.2022 17:34 Ответить
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