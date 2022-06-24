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Бывший нардеп Горбатов финансировал террористов "ДНР" и похитил из оккупированного Крыма более 6 тыс. артефактов, - ГБР. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Бывший народный депутат Украины Валерий Горбатов в начале двухтысячных возглавлял Совет Министров АР Крым. После оккупации полуострова он продолжал осуществлять там бизнес-деятельность и платил налоги захватчикам.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

Бывший чиновник также присвоил культурное наследие Украины, по предварительной информации, похищенное из музеев АР Крым и купленное у "черных археологов".

"Колаборант имеет тесные связи с так называемым главой аннексированного Крыма Сергеем Аксеновым, с которым имеет общий бизнес. А жена Аксенова предоставляла доверенность на право пользования своим имуществом Валерию Горбатову", - говорится в сообщении.

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Бывший нардеп Горбатов финансировал террористов ДНР и похитил из оккупированного Крыма более 6 тыс. артефактов, - ГБР 01

Также, по мнению следователей, Горбатов имеет непосредственное отношение к деятельности "Горловской бумажной фабрики" и ООО "Благотворительный Союз (БС)", которые работают на временно оккупированной территории Украины и платят налоги,  идущие на финансирование терроризма.

Бывший нардеп Горбатов финансировал террористов ДНР и похитил из оккупированного Крыма более 6 тыс. артефактов, - ГБР 02

Горбатов  уехал из Киева на оккупированные территории перед началом полномасштабной агрессии.

В рамках расследования против Горбатова сотрудники ГБР обыскали 6 помещений. В одном из них обнаружили более 6 тысяч единиц исторических и культурных ценностей. Часть коллекции находилась в тайных комнатах. Артефакты принадлежат эпохам от бронзового века до позднего средневековья. Следователи обнаружили скифские мечи, копья, топоры, стрелы, монеты, кольчугу 12 века, шлемы эпохи Эллинизма и посуду Трипольской культуры.

По предварительным данным, коллекция стоит несколько миллионов долларов.

Дело расследуют по статьям о финансировании терроризма и оправдывании агрессии РФ. Горбатову грозит до 10 лет за решеткой.

Бывший нардеп Горбатов финансировал террористов ДНР и похитил из оккупированного Крыма более 6 тыс. артефактов, - ГБР 03
Бывший нардеп Горбатов финансировал террористов ДНР и похитил из оккупированного Крыма более 6 тыс. артефактов, - ГБР 04
Бывший нардеп Горбатов финансировал террористов ДНР и похитил из оккупированного Крыма более 6 тыс. артефактов, - ГБР 05
Бывший нардеп Горбатов финансировал террористов ДНР и похитил из оккупированного Крыма более 6 тыс. артефактов, - ГБР 06
Бывший нардеп Горбатов финансировал террористов ДНР и похитил из оккупированного Крыма более 6 тыс. артефактов, - ГБР 07
Бывший нардеп Горбатов финансировал террористов ДНР и похитил из оккупированного Крыма более 6 тыс. артефактов, - ГБР 08
Бывший нардеп Горбатов финансировал террористов ДНР и похитил из оккупированного Крыма более 6 тыс. артефактов, - ГБР 09
Бывший нардеп Горбатов финансировал террористов ДНР и похитил из оккупированного Крыма более 6 тыс. артефактов, - ГБР 10
Бывший нардеп Горбатов финансировал террористов ДНР и похитил из оккупированного Крыма более 6 тыс. артефактов, - ГБР 11
Бывший нардеп Горбатов финансировал террористов ДНР и похитил из оккупированного Крыма более 6 тыс. артефактов, - ГБР 12
Бывший нардеп Горбатов финансировал террористов ДНР и похитил из оккупированного Крыма более 6 тыс. артефактов, - ГБР 13
Бывший нардеп Горбатов финансировал террористов ДНР и похитил из оккупированного Крыма более 6 тыс. артефактов, - ГБР 14
Бывший нардеп Горбатов финансировал террористов ДНР и похитил из оккупированного Крыма более 6 тыс. артефактов, - ГБР 15
Бывший нардеп Горбатов финансировал террористов ДНР и похитил из оккупированного Крыма более 6 тыс. артефактов, - ГБР 16
Бывший нардеп Горбатов финансировал террористов ДНР и похитил из оккупированного Крыма более 6 тыс. артефактов, - ГБР 17
Бывший нардеп Горбатов финансировал террористов ДНР и похитил из оккупированного Крыма более 6 тыс. артефактов, - ГБР 18
Бывший нардеп Горбатов финансировал террористов ДНР и похитил из оккупированного Крыма более 6 тыс. артефактов, - ГБР 19
Бывший нардеп Горбатов финансировал террористов ДНР и похитил из оккупированного Крыма более 6 тыс. артефактов, - ГБР 20
Бывший нардеп Горбатов финансировал террористов ДНР и похитил из оккупированного Крыма более 6 тыс. артефактов, - ГБР 21
Бывший нардеп Горбатов финансировал террористов ДНР и похитил из оккупированного Крыма более 6 тыс. артефактов, - ГБР 22
Бывший нардеп Горбатов финансировал террористов ДНР и похитил из оккупированного Крыма более 6 тыс. артефактов, - ГБР 23
Бывший нардеп Горбатов финансировал террористов ДНР и похитил из оккупированного Крыма более 6 тыс. артефактов, - ГБР 24
Бывший нардеп Горбатов финансировал террористов ДНР и похитил из оккупированного Крыма более 6 тыс. артефактов, - ГБР 25

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+22
в нас в музеях немає стільки артефактів, як цей виродок накрав.
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24.06.2022 12:36
+9
Після окупації півострова він продовжував здійснювати там бізнес-діяльність та сплачував податки загарбникам. Колаборант має тісні зв'язки з так званим головою анексованого Криму Сергієм Аксьоновим, з яким має спільний бізнес. А дружина Аксьонова надавала довіреність на право користування своїм майном Валерію Горбатову". Горбатов втік з Києва на окуповані території перед початком повномасштабної агресії. Типа сбу ничего не знало.
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24.06.2022 12:50
+8
Це звичайно у них "на часі", але що у нас під час війни тільки не розслідують, та все, крім зрадницької і корупційної діяльності зеленої влади. Піраміда влади на вершині якої комфортно сидить і очолює Зеленський недоторкана і недосяжна для українського правосуддя(
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24.06.2022 12:37
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Правила форума Совет форумчан
в нас в музеях немає стільки артефактів, як цей виродок накрав.
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24.06.2022 12:36 Ответить
статья за финансирование терроризма --до 10 лет,ОХЕРЕННО МНОГО,ОНО должно лет двадцать на рудниках вкалывать
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24.06.2022 13:49 Ответить
Пропоную Горбатого нагородити! 😊 За зберкження української квльтурнох спадщини від вивезення в кацапстан. Посмертно! 😊 Жарти жартами, а якби не цей "голубой ворішка", то всі ці речі з Криму поїхали б в кацапію. Правда в цьому заслуги Горбатого немає. Просто так вийшло. 😊Попри його бажання. Господь на боці України.
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24.06.2022 13:53 Ответить
Це звичайно у них "на часі", але що у нас під час війни тільки не розслідують, та все, крім зрадницької і корупційної діяльності зеленої влади. Піраміда влади на вершині якої комфортно сидить і очолює Зеленський недоторкана і недосяжна для українського правосуддя(
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24.06.2022 12:37 Ответить
хто ті строки вигадує? тут не 10, а пожиттєве
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24.06.2022 12:37 Ответить
Кримінальний кодекс України
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24.06.2022 12:45 Ответить
Тупий смердючий смертний нахрена все це тобі..............................?
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24.06.2022 12:41 Ответить
Та просто орки "бартером" зраду оплачували.
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24.06.2022 12:50 Ответить
Горбатова магіла ісправіт...
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24.06.2022 12:44 Ответить
Типовий Краматорськ
@KramZrada
·
2 год
Сєвєродонецьк як пишуть втрачений,бо немає смислу утримувати. Далі що Краматорськ?
Бо обстріли Слав'янська,Дружківки,Константинівки, Краматорську були усю ніч і все ближче та потужніше!
Але в інфополі все зайнято байрактарами,шкарпетками та іншим,бо це нікого не хвилює???
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24.06.2022 12:45 Ответить
да жарко зараз но за краматорск забудь - видержем кацапов тут не буде
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24.06.2022 13:28 Ответить
Після окупації півострова він продовжував здійснювати там бізнес-діяльність та сплачував податки загарбникам. Колаборант має тісні зв'язки з так званим головою анексованого Криму Сергієм Аксьоновим, з яким має спільний бізнес. А дружина Аксьонова надавала довіреність на право користування своїм майном Валерію Горбатову". Горбатов втік з Києва на окуповані території перед початком повномасштабної агресії. Типа сбу ничего не знало.
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24.06.2022 12:50 Ответить
А вот Мецгер, который в своём банке на журналистов напал, тоже финансировал ОРДЛО. И ему за это ничё не было, даже поставили на какую-то должность, контролировать потоки. Или ето другое?
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24.06.2022 12:57 Ответить
А теперь горбатый. В ввиду опасности банды, українці мають право захерячити цю падаль на місці.
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24.06.2022 12:57 Ответить
Тобто викрадав із Криму в Київ?

Дивно все це. До ДБР після клістронів та Свинарчуків довіри взагалі немає.
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24.06.2022 12:59 Ответить
Ну и швабру нардепу выдали ? или он как всегда вовремя помер ?
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24.06.2022 13:02 Ответить
Потрібно не спортивною риболовлею займатися, а реально знищувати і «неваляти дурня».
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24.06.2022 13:02 Ответить
Кацап та крадій це синоніми
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24.06.2022 13:03 Ответить
Хм..Лейтенант Баканов ничего не знал про этого чёрта?
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24.06.2022 13:07 Ответить
Цікаво, а якщо потрусити усіх керівників СБУ - знайдемо в декілька раз більші колекції?
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24.06.2022 13:42 Ответить
не проблема....суд відпустить....
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24.06.2022 13:37 Ответить
ДБР які вм круті . Дали втекти чортові , а тепер хвастаєте . Чим ? Тим , що ви нійхя не робили до війни . Я не здивуюся , якщо ви його кришували .
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24.06.2022 13:58 Ответить
жах, це ж найцінніши раритети, а їх у пластикову коробку, перекладаючи картоном..., де там працівники музеїв, що вони собі мовчать...
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24.06.2022 14:04 Ответить
Горбатово-могила исправит.
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24.06.2022 14:22 Ответить
Я казав і буду казати доки спецпризначенці не будуть це лайно знищувати фізично діла не буде.Також потрібно конфісковувати все майно родин.
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24.06.2022 14:47 Ответить
Я не понял. Он выкрал из музеев оккупированного Крыма это? И сейчас оно на подконтрольной территории? Так ему нужно дать минимум орден "За заслуги"
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24.06.2022 14:51 Ответить
Ідеально - дати орден та посадити на 10 - саме те!
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24.06.2022 16:27 Ответить
Принаймні Апулія і дещо з бронзи ліве, дещо зі зброї, сувеніри.
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24.06.2022 14:58 Ответить
Головне щоб речових доказів(де вони там зберігаються)не стало значно менше.
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24.06.2022 20:14 Ответить
 
 