Бывший нардеп Горбатов финансировал террористов "ДНР" и похитил из оккупированного Крыма более 6 тыс. артефактов, - ГБР. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Бывший народный депутат Украины Валерий Горбатов в начале двухтысячных возглавлял Совет Министров АР Крым. После оккупации полуострова он продолжал осуществлять там бизнес-деятельность и платил налоги захватчикам.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

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Бывший чиновник также присвоил культурное наследие Украины, по предварительной информации, похищенное из музеев АР Крым и купленное у "черных археологов".

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"Колаборант имеет тесные связи с так называемым главой аннексированного Крыма Сергеем Аксеновым, с которым имеет общий бизнес. А жена Аксенова предоставляла доверенность на право пользования своим имуществом Валерию Горбатову", - говорится в сообщении.

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Также, по мнению следователей, Горбатов имеет непосредственное отношение к деятельности "Горловской бумажной фабрики" и ООО "Благотворительный Союз (БС)", которые работают на временно оккупированной территории Украины и платят налоги, идущие на финансирование терроризма.

Горбатов уехал из Киева на оккупированные территории перед началом полномасштабной агрессии.

В рамках расследования против Горбатова сотрудники ГБР обыскали 6 помещений. В одном из них обнаружили более 6 тысяч единиц исторических и культурных ценностей. Часть коллекции находилась в тайных комнатах. Артефакты принадлежат эпохам от бронзового века до позднего средневековья. Следователи обнаружили скифские мечи, копья, топоры, стрелы, монеты, кольчугу 12 века, шлемы эпохи Эллинизма и посуду Трипольской культуры.

По предварительным данным, коллекция стоит несколько миллионов долларов.

Дело расследуют по статьям о финансировании терроризма и оправдывании агрессии РФ. Горбатову грозит до 10 лет за решеткой.













































