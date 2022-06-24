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Евросоюз и НАТО собирают современную коалицию для войны с РФ, - Лавров. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

лавров

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Североатлантический альянс (НАТО) и Евросоюз якобы собирают современную коалицию для борьбы, а по большому счету для войны с РФ.

Об этом он заявил во время визита в Азербайджан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на"Газету.ру".

"У нас мало иллюзий, что нынешняя русофобская заряженность Евросоюза каким-то образом рассосется или изменится в обозримой, а если честно, в долгосрочной перспективе", - уверяет он.

По его словам, этот путь избрали европейцы.

"Вот сейчас также, в том числе, и Евросоюз вместе с НАТО собирают такую уж современную коалицию для борьбы, а по большому счету войны с Российской Федерацией", - добавляет Лавров.

При этом глава МИД РФ заявил, что Москва будет дальше следить за ситуацией и действиями ЕС и НАТО.

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Топ комментарии
+44
Чтобы лошадей и свиней поставить в стойло , где им и место .
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24.06.2022 13:35
+40
Ну вы же хотели воевать с НАТО. Только каким обрубком вы собрались воевать когда вы об Украину всю свою армию уже стерли
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24.06.2022 13:36
+30
Больная на голову касапская лошадь уже не знает шо киздеть. Здохни путинская шлюха
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24.06.2022 13:37
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Чтобы лошадей и свиней поставить в стойло , где им и место .
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24.06.2022 13:35 Ответить
не зобіжайте свинок і конячок - вони людям користь приносять)
а щодо цього кацапського ******** так то скотиняка)
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24.06.2022 13:53 Ответить
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24.06.2022 13:58 Ответить
Ну вы же хотели воевать с НАТО. Только каким обрубком вы собрались воевать когда вы об Украину всю свою армию уже стерли
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24.06.2022 13:36 Ответить
Они будут воевать громкими заявлениями и размахивать ядерной дубинкой. Больше ничего не осталось.
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24.06.2022 13:40 Ответить
ви не чули пропаганднскі що кажуть що вони воюють у нас з нато бо якщоб не вони то давно Україну захопили вони акцентують на наемниках дуже причем таке враження що американсих чи британских солдат 80% більшість, через то так довго, да і ще через те що жаліють гражданских не стріляють по містах щоб найменьше руйнування спричинити подивіться і побачити інший світ де українці це вбивці гвалтівники не вони а ми що ми розбомбили відступаючи Маріуполь що ми і азов ховаеться за дітьми взяли на зовсталь заручників дітей і жінок що Буча це провокація і актери
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24.06.2022 13:44 Ответить
Та нам і не потрібно це чути. Ця дичина вливається кацапській біомасі.
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24.06.2022 13:52 Ответить
+100500.
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24.06.2022 14:34 Ответить
дебил, уже собрали
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24.06.2022 13:36 Ответить
Больная на голову касапская лошадь уже не знает шо киздеть. Здохни путинская шлюха
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24.06.2022 13:37 Ответить
Тому що не фиг лезть на чужие територии !!!

смерть Лаврову!!!

вот чем там Буданов занимается? Может пора Лаврова в лифт посадить на тот свет? Бурба точно бы это сделал
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24.06.2022 13:37 Ответить
За Уралом никакиг праблем все Китаю передается!
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24.06.2022 13:37 Ответить
Довбойоб абнакнавєнний !
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24.06.2022 13:38 Ответить
Рашисты собрались воевать с НАТО, последний анекдот. НАТО еще не пришло на войну и не расчехлили свои пушки а у рашистов уже армии нету.
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24.06.2022 13:38 Ответить
Яка війна? Це буде спецоперація!
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24.06.2022 13:38 Ответить
какой вонючей ***** надо быть ,чтобы звездеть такую ересь,путинская лошадь--скоро загонят тебя в стойло
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24.06.2022 13:38 Ответить
Який там буде стежити, мааасква може лишень сосати, а от НАТО та ЄС буде контролювати процес сосання, а от добрий дядечко Сем таки буде стежити, як за виконавцями процесу сосання, так і за контролерами,- кожному своє 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪
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24.06.2022 13:39 Ответить
Справді треба мати кінське здоров'я, щоб десятиліттями так бухати, як Лавров, і при цьому не подохнути від цирозу)
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24.06.2022 13:39 Ответить
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24.06.2022 13:40 Ответить
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24.06.2022 13:40 Ответить
Пропагандоны визжат, что хрюсия воюет с НАТО, ливеров визжит, что НАТО собирает коалицию для войны с хрюсией. И ни у одной свиньи нет никакого диссонанса от этих заявлений.
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24.06.2022 13:40 Ответить
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24.06.2022 13:40 Ответить
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24.06.2022 13:43 Ответить
Саме так!
Коаліція Рамштайн проводить спецоперацію по дератизації, де*уйлизації, демілітаризації, денуклеаризації параші.
Спецоперація проходить строго за планом і графіком!
Усі заявлені цілі будуть досягнуті!
Раші *****!
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24.06.2022 13:41 Ответить
Что этот вшивый армяшка себе позволяет?))
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24.06.2022 13:46 Ответить
Це він Азербайджану, якому кацапи армянськими руками роками спокою не давали, розповідає про "русофобію"? Типу Азербайджан має рашку пожаліти та на її сторону у війні пристати?
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24.06.2022 13:46 Ответить
Рим "сказав" :"карфаген має бути знищений" і NATO лише підтримує цю логічну ідею
кацапи то тварини
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24.06.2022 13:46 Ответить
Лошадка прозрела.
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24.06.2022 13:50 Ответить
Калантарян- лавров , ти йо@нутий армяшка !

Пора або лікуватися або башкою об стінку пару раз і попустить
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24.06.2022 13:50 Ответить
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24.06.2022 13:50 Ответить
Союз був ще більше і подох.
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24.06.2022 14:00 Ответить
Плохо иметь большую , безмерную територию и жить ,как рабы в собственном дерьме . Зачем кацапам их полезные ископаемые и природные ресурсы , если они живут ,как последние нищеброды и радуются смародёренным унитазу и чайнику ? Может ты подскажешь , набутылочник ?
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24.06.2022 14:28 Ответить
70% населения рашки живет в Европейской части.20 британских трайдентов и их нет.Остальных добьют конвенциональным оружием
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24.06.2022 15:08 Ответить
По кремлю шарахнути разок і пи@ зда вашій расєї
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24.06.2022 15:19 Ответить
... И на четвертый месяц паРаша внезапно поняла, что ее ****** все, кому не лень. Да вы там прямо гиганты мюслей!
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24.06.2022 13:51 Ответить
З терористами потрібно щось робити, коаліцію збирають, будуть вас «мочить в сортире», буде днр, лнр та все що ви хотіли.
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24.06.2022 13:51 Ответить
Так орки ж про це аж слюні пускали від захвату шантажу НАТО!
Але то тільки в руцьких казках іванушка дурачок в дупу дракона покричав, помахав мечем, а звідти принцеса вилізла... з того ж матеріалу і пів царства впридачу (з того ж матеріалу).
Тільки світова спецоперація по усуненню керівництва ОЗГ яке керує парашією та маркерне руйнування інфраструктури в орківських містах (треба було на вчора) припинить активність окупантів.
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24.06.2022 13:52 Ответить
Лошадь. Смотри что б не было "таки да"
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24.06.2022 13:55 Ответить
Це скоріш "санітарний протиепідеміологічний захід"...
Маж сраку під клізьму, коняка гавноїдна...
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24.06.2022 13:56 Ответить
та вже цілий світ хворіє русофобією...
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24.06.2022 14:05 Ответить
мало шкапа заїжджана береш, уже увесь світ готовий врізати кремлівській наглобидлоті по тупорилим іпальнікам. а все вище керівництво мордору і тебе конемордого посадити на лаву підсудних у Гаазі. лічи зуби і готов сухарі, у.*****.
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24.06.2022 14:06 Ответить
Бу! Всрався?
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24.06.2022 14:19 Ответить
Про яке "русофобство" каже цей пан Калантарян? Може і Симоньян з Кеосаяном, Соловьєв, Кадиров і різні буряти, удмурти з дагестанцями і психопат Пуйло-Шеломов теж руські? А рашизмо-нацизмофобство це абсолютно нормальний прояв.
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24.06.2022 14:26 Ответить
накінець-то рашисти-путіністи починають прозрівати.....:
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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24.06.2022 14:28 Ответить
Сам придумал -- сам испугался и стал пугать окружающих.
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24.06.2022 14:32 Ответить
В общем конь осознал, что ипать рашку будут долго и нудно.
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24.06.2022 15:11 Ответить
Так, збирають - умолкні і блєднєй
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24.06.2022 15:16 Ответить
ДА, НАТО БУДЕТ ОСВОБОЖДАТЬ ПАРАШУ ОТ ПУТИНСКО-ВЛАСОВСКОЙ, УЛЬТРАФАШИСТСКОЙ ХУНТЫ...
Эрефия должна быть разделена на множество народных республик...
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24.06.2022 15:30 Ответить
шо ти мелеш, не війну проти параші,
а спецоперацію!
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24.06.2022 15:39 Ответить
Та дайте вже йому вівса!!!
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24.06.2022 15:57 Ответить
москалота не хоче, щоб капітуляцю приймала Україна.
Объявил войну всему миру ,и быстро сдался .
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24.06.2022 16:09 Ответить
так спецоперация ж идёт по плану, не?
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24.06.2022 17:10 Ответить
Если вы там в Кремле перепутали рамсы и лезете в чужой огород, придётся вас оттуда *********.
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24.06.2022 20:11 Ответить
 
 