Евросоюз и НАТО собирают современную коалицию для войны с РФ, - Лавров. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Североатлантический альянс (НАТО) и Евросоюз якобы собирают современную коалицию для борьбы, а по большому счету для войны с РФ.
Об этом он заявил во время визита в Азербайджан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на"Газету.ру".
"У нас мало иллюзий, что нынешняя русофобская заряженность Евросоюза каким-то образом рассосется или изменится в обозримой, а если честно, в долгосрочной перспективе", - уверяет он.
По его словам, этот путь избрали европейцы.
"Вот сейчас также, в том числе, и Евросоюз вместе с НАТО собирают такую уж современную коалицию для борьбы, а по большому счету войны с Российской Федерацией", - добавляет Лавров.
При этом глава МИД РФ заявил, что Москва будет дальше следить за ситуацией и действиями ЕС и НАТО.
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а щодо цього кацапського ******** так то скотиняка)
смерть Лаврову!!!
вот чем там Буданов занимается? Может пора Лаврова в лифт посадить на тот свет? Бурба точно бы это сделал
Коаліція Рамштайн проводить спецоперацію по дератизації, де*уйлизації, демілітаризації, денуклеаризації параші.
Спецоперація проходить строго за планом і графіком!
Усі заявлені цілі будуть досягнуті!
Раші *****!
кацапи то тварини
Пора або лікуватися або башкою об стінку пару раз і попустить
Але то тільки в руцьких казках іванушка дурачок в дупу дракона покричав, помахав мечем, а звідти принцеса вилізла... з того ж матеріалу і пів царства впридачу (з того ж матеріалу).
Тільки світова спецоперація по усуненню керівництва ОЗГ яке керує парашією та маркерне руйнування інфраструктури в орківських містах (треба було на вчора) припинить активність окупантів.
Маж сраку під клізьму, коняка гавноїдна...
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
Эрефия должна быть разделена на множество народных республик...
а спецоперацію!
Объявил войну всему миру ,и быстро сдался .