Журналист-добровольец Вергун на передовой: "Твой дом не ограничивается твоей квартирой, твой дом – вся Украина". ВИДЕО
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Боец Печерского батальона теробороны Киева и журналист портала UBR Денис Вергун защищал от оккупантов Северодонецк, а сегодня ночью по приказу командования вместе со своим подразделением вышел из города.
О своем пути на войну и мотивацию Денис рассказал главному редактору Цензор.НЕТ Юрию Бутусову.
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