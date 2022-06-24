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Журналист-добровольец Вергун на передовой: "Твой дом не ограничивается твоей квартирой, твой дом – вся Украина". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Боец Печерского батальона теробороны Киева и журналист портала UBR Денис Вергун защищал от оккупантов Северодонецк, а сегодня ночью по приказу командования вместе со своим подразделением вышел из города.

О своем пути на войну и мотивацию Денис рассказал главному редактору Цензор.НЕТ Юрию Бутусову.

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24.06.2022 14:27 Ответить
Помощь пришла откуда не ждали - https://www.youtube.com/watch?v=RzAClH7nqYY
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24.06.2022 14:28 Ответить
 
 