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Оккупанты расстреляли на пороге собственного дома чемпиона СССР и Европы по автомобильному многоборью Анатолия Древаля. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Анатолий Древаль – чемпион Европы и СССР по автомобильному многоборью, ветеран автомобильного спорта, талантливый механик и каскадер, погиб от рук рашистских оккупантов. Захватчики жили в его доме, спокойно переступая через тело на пороге, а потом все подожгли. Дочь месяц писала письма отцу, пока не поняла, что ответа не дождется. По приезду из лагеря беженцев во Франции, похоронила прах папы на Байковом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, историю одного человека, погибшего во время оккупации от рук захватчиков, рассказал журналист Сергей Меркулов в сюжете, опубликованном на канале "Народний" в YouTube.

"Рашисты убили его за то, что когда они вторглись в его двор и убили двух его собак, он вышел к ним с отверткой и начал матом их ругать и прогонять. Папа мог, у него был довольно резкий характер и он всегда говорил то, что думает. Россияне убили папу прямо у двери, которая ведет в дом", – говорит дочь Древаля.

Расстрелянный мужчина больше месяца пролежал на пороге собственного дома, где некоторое время жили российские солдаты-убийцы. После того, как рашисты выбрались из дома, они сожгли его до основания.

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Топ комментарии
+37
Последние 15 лет Анатолий Древаль держал свой багги-центр. Зона отдыха между поселками Мила и Мечта всегда пользовались спросом, пока туда в начале марта не пришел "русский мир".
Даже под риском оккупации он продолжал собирать коктейли Молотова и развозить на багги их нашим защитникам.
А также ремонтировал нашим бойцам не только автомобили, но и бронетехнику!
Он остался на своей земле, несмотря на отступление украинских войск, и встретился с захватчиками лицом к лицу. Пережить это, к сожалению, не смог.



Перед отступлением российские твари подожгли мастерскую и повредили все автомобили. Большинство из них Анатолий собирал своими руками.

За свою 70-летнюю жизнь мужчина успел стать чемпионом СССР по автомобильному многоборью, кинокаскадером, гениальным механиком и инженером.
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24.06.2022 16:38
+28
Кацапські мерзенні вбивці-горіти вам всім у пеклі покидьки...
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24.06.2022 16:19
+15
русня - це форма життя, яка загрожує решті людства...
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24.06.2022 16:53
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Кацапські мерзенні вбивці-горіти вам всім у пеклі покидьки...
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24.06.2022 16:19 Ответить
Ви дуже помиляетесь якщо думаєте що є десь пекло, пекло на землі
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24.06.2022 16:24 Ответить
Пекло там , де кацапи .
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24.06.2022 19:52 Ответить
Я чув про цю трагедію, це трапилось десь на Київщині, під час окупації... Адмінам варто було би уточнити місце, де вона трапилась...
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24.06.2022 16:38 Ответить
Последние 15 лет Анатолий Древаль держал свой багги-центр. Зона отдыха между поселками Мила и Мечта всегда пользовались спросом, пока туда в начале марта не пришел "русский мир".
Даже под риском оккупации он продолжал собирать коктейли Молотова и развозить на багги их нашим защитникам.
А также ремонтировал нашим бойцам не только автомобили, но и бронетехнику!
Он остался на своей земле, несмотря на отступление украинских войск, и встретился с захватчиками лицом к лицу. Пережить это, к сожалению, не смог.



Перед отступлением российские твари подожгли мастерскую и повредили все автомобили. Большинство из них Анатолий собирал своими руками.

За свою 70-летнюю жизнь мужчина успел стать чемпионом СССР по автомобильному многоборью, кинокаскадером, гениальным механиком и инженером.
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24.06.2022 16:38 Ответить
Селище називається Мрія, а не кацапська Мєчта. Тарас Шевченко в гробу перевернувся.
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24.06.2022 17:22 Ответить
а мамонов здох)
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24.06.2022 17:30 Ответить
как в оригинале - так я и скопировал... автор не я... претензии не принимаются !!!
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24.06.2022 19:06 Ответить
А мозг есть? Ты же не ЗЕбил
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24.06.2022 21:04 Ответить
русня - це форма життя, яка загрожує решті людства...
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24.06.2022 16:53 Ответить
Таке відчуття що війна з орками з «Володаря кілець».
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24.06.2022 17:06 Ответить
Это было ясно с 24 февраля
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24.06.2022 21:49 Ответить
Смерть кацапам !
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24.06.2022 17:30 Ответить
На московії путін не найгірший виродок там майже всі виродки
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24.06.2022 17:52 Ответить
І чим швидше це зрозуміють люди , тим краще .
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24.06.2022 19:54 Ответить
 
 