Уилсон, Яценюк, Яресько и посол Франции – КФБ о восстановлении Украины. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Международные планы по восстановлению Украины станут темой новой онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности, которая состоится 24 июня в 20:00.

Смотрите на Цензор.НЕТ.

Участники разговора:

– Дэймон Уилсон, президент и главный исполнительный директор Национального фонда в поддержку демократии (США).

- Посол Стюарт Джоунз, президент по вопросам региональной политики и корпоративных отношений американской корпорации "Bechtel" - лидер строительного бизнеса в США, бывший исполняющий обязанности помощника государственного секретаря Соединенных Штатов по Ближнему Востоку и посол в Ираке и Иордании.

– Посол Этьен де Понсен, чрезвычайный и полномочный посол Французской Республики в Украине.

– Наталья Яресько, министр финансов Украины в 2014-2016 годах, директор Совета по финансовому управлению Пуэрто-Рико в 2017-2022 годах.

- Арсений Яценюк, премьер-министр Украины в 2014-2016 годах, председатель Киевского форума по безопасности.

- Даниил Лубкивский, директор Киевского форума по безопасности.

Смотрите также: Киевский форум по безопасности: Получит ли Украина в июне статус кандидата на вступление в ЕС?. ВIДЕО