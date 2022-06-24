Уилсон, Яценюк, Яресько и посол Франции – КФБ о восстановлении Украины. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Международные планы по восстановлению Украины станут темой новой онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности, которая состоится 24 июня в 20:00.
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Участники разговора:
– Дэймон Уилсон, президент и главный исполнительный директор Национального фонда в поддержку демократии (США).
- Посол Стюарт Джоунз, президент по вопросам региональной политики и корпоративных отношений американской корпорации "Bechtel" - лидер строительного бизнеса в США, бывший исполняющий обязанности помощника государственного секретаря Соединенных Штатов по Ближнему Востоку и посол в Ираке и Иордании.
– Посол Этьен де Понсен, чрезвычайный и полномочный посол Французской Республики в Украине.
– Наталья Яресько, министр финансов Украины в 2014-2016 годах, директор Совета по финансовому управлению Пуэрто-Рико в 2017-2022 годах.
- Арсений Яценюк, премьер-министр Украины в 2014-2016 годах, председатель Киевского форума по безопасности.
- Даниил Лубкивский, директор Киевского форума по безопасности.
Пожалуйста, подождите...
Но они стоят насмерть совего мозга и продолжают брызгать слюной "А-а-а-а, Яценюк украл миллиард-д-д-д-д!!!!"
Не пытайтесь втемяшить им, что Яценюку и Яресько например удалось спасти Украину от дефолта, организовав реструктуризацию внешнего долга, или то что на границе Россия-Украина не то что следовой полосы, а местами и столбиков на земле не было.
А ну, мальчики-девочьки, быстренько обмазались гавном и дружно затянули второй куплет "Порошенко и Гонтарева украли Приватбанк!"