РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10847 посетителей онлайн
Новости Видео За рубежом
13 576 62
Грузия (4339) Зеленский (16511) митинг (2540) Арахамия (956) Гарибашвили Ираклий (30)

В Тбилиси прошел многотысячный митинг в поддержку евроинтеграции и с требованием отставки премьера Гарибашвили. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

Люди возмущены непредоставлением Грузии статуса кандидата в члены ЕС, поэтому требуют отставки премьер-министра Иракли Гарибашвили и формирования нового правительства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают соцсети.

Это правительство до конца 2022 года должно выполнить все рекомендации, необходимые для предоставления стране статуса кандидата в члены ЕС. Правительству дали неделю для выполнения этих требований.

Перед участниками выступил Владимир Зеленский. В ходе онлайн-обращения к протестующим заверил, что Украина поможет Грузии на пути евроинтеграции.

Присоединился и нардеп Давид Арахамия, он подчеркнул, что украинский и грузинский народы всегда боролись за свое место в единой европейской семье, но сегодня у грузин забирают возможность воссоединиться с Европой. Политик призвал людей оценить действия действующего правительства своей страны.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+50
аграхімія, український народ теж оцінить дії чинного уряду... після війни!
показать весь комментарий
24.06.2022 23:14
+27
Понимаю, что, в отличии от дружественного грузинского народа, правительство Грузии сейчас не очень дружелюбно настроено к Украине, но то, что трындит Арахамия - тупо вмешательство во внутренние дела иностранного государства и ещё больше усложнит наши двусторонние отношения. Заткните его кто-нибудь.
показать весь комментарий
24.06.2022 23:20
+25
А ці два з ларця яким боком там. Собі лад дайте
показать весь комментарий
24.06.2022 23:14
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
аграхімія, український народ теж оцінить дії чинного уряду... після війни!
показать весь комментарий
24.06.2022 23:14 Ответить
чому після?
показать весь комментарий
24.06.2022 23:17 Ответить
Під час війни мавп не можна пи*дити.
показать весь комментарий
24.06.2022 23:22 Ответить
Ще й як можна, інакше вони гранати можуть вхопити
показать весь комментарий
24.06.2022 23:25 Ответить
Просто вона вже у них у лапах
показать весь комментарий
25.06.2022 00:45 Ответить
чем раньше разгонят кремлевское окружение зеленого брехуна(и его самого) тем быстрее Украина победит
показать весь комментарий
25.06.2022 01:19 Ответить
Макс Полиграф
Слышь,Полиграф Полиграфыч,ты накого работаешь?Смотри повылазили и тявкают,боты вонючие.
показать весь комментарий
24.06.2022 23:34 Ответить
ЛОВИТЕ НОВУЮ СПЕЦОПЕРАЦИЮ РОССИИ В ГРУЗИИ....
показать весь комментарий
24.06.2022 23:42 Ответить
КЛЕ АР МОГВЧАМО КАРТВЕЛЕВС! нас шваинами не напугат.
показать весь комментарий
25.06.2022 08:53 Ответить
Сподіваємося народ оцінить не тільки уряд, і не тільки цей... а й кожен спитає себе сам скільки взяточок він дав за життя через своє бажання "порішать вапроси"... корупція поки існуватиме в ваших головах як можливість отримати те, що хочеться й плювати на закон - Україна ніколи не буде в ЄС. Та вже діло навіть не в цьому, не в ЄС, а в тому ЯК БУДЕ ЖИТИ сама Україна, тобто самі люди яким життям будуть жити. Канада,Швейцарія, та багато інших країн до ЕС не мають ніякого відношення, але живуть дуже добре, бо нема корупції, приймаються добрі, правильні закони і всї їх дотримуються. І бажання "порєшать" ні в кого не виникає взагалі навіть як просто ідея.
Не треба забувати всім відому істину, що кожен народ заслуговує на ту владу, яку він має.
Україна отримала статус Кандидата тільки через війну, сподіваюся ви всі це розумієте. Це відповідь ЕС на мужність і жагу до свободи й незалежності тих, хто зараз воює з парашою. Це повага до крові й життів, що віддають українці за існування своєї держави. Сподіваюся вона проливається не дарма.
Але треба чесно собі казати, що якби не війна - Україна ще довго б не отримала ніякого кандидата.
показать весь комментарий
24.06.2022 23:50 Ответить
«нема корупції, приймаються добрі, правильні закони і всї їх дотримуються. І бажання "порєшать" ні в кого не виникає взагалі навіть як просто ідея.»

Як гарно жити в уявному світі🤣.
показать весь комментарий
25.06.2022 02:08 Ответить
А ці два з ларця яким боком там. Собі лад дайте
показать весь комментарий
24.06.2022 23:14 Ответить
Они символизируют.
показать весь комментарий
24.06.2022 23:46 Ответить
багатотисячний мітинг помітингував, помітингував та й пішов спати - на білорусів схожі
показать весь комментарий
24.06.2022 23:16 Ответить
Не дуже схожі, бо, на відміну від білорусів, вони владу уже зносили під час Революції троянд!
показать весь комментарий
24.06.2022 23:19 Ответить
давня стаття, але актуальна і сьогодні - показував її своїм друзям грузинам - протестів з їхнього боку не було

якраз про революцію Троянд і традиції грузинського народу👇

https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2014/08/16/105881/gruziny-i-gruzintsy.shtml
показать весь комментарий
24.06.2022 23:26 Ответить
грузини за характером явно не білоруси!

а ти чий холоп будеш?
показать весь комментарий
24.06.2022 23:22 Ответить
так ні, дуже схожі - допомагають РФ уникати санкції і літати їх літакам через свою територію.

За фактом вони союзники Московії

читай більше смерд
показать весь комментарий
24.06.2022 23:30 Ответить
А як буде "какаяразніца" грузинською?
показать весь комментарий
24.06.2022 23:46 Ответить
Оце тобі й на (( знавець грузинської історії та релігії загруз на такому простому (( туди ж його розтуди , а ну не соромся перед публікою ))
показать весь комментарий
25.06.2022 00:48 Ответить
Борітеся, поборете.
показать весь комментарий
24.06.2022 23:18 Ответить
Понимаю, что, в отличии от дружественного грузинского народа, правительство Грузии сейчас не очень дружелюбно настроено к Украине, но то, что трындит Арахамия - тупо вмешательство во внутренние дела иностранного государства и ещё больше усложнит наши двусторонние отношения. Заткните его кто-нибудь.
показать весь комментарий
24.06.2022 23:20 Ответить
А он нє інастанєц , он абхазскій бєжанец , імєєт права ((
показать весь комментарий
25.06.2022 00:49 Ответить
Він громадянин України, ще й депутат українського парламента, тому не має такого права натякати на зміну грузинського уряду. Грузини самі розуміють, що їм треба або не треба робити в цій ситуації.
показать весь комментарий
25.06.2022 01:16 Ответить
Якщо порівнювати з Україною, то у Грузії досі діє прокацапський Уряд Януковича.
Ганебна історія...
Капець!

показать весь комментарий
24.06.2022 23:20 Ответить
Астанавітєсь! (с)
показать весь комментарий
24.06.2022 23:26 Ответить
(співає під кацапа): В Растове астановка-а-а!
показать весь комментарий
25.06.2022 01:27 Ответить
хитрожопі грузини хочуть і вкусно кушаць и с рашкой не воювати..... нахрін таких кандидатів....
показать весь комментарий
24.06.2022 23:21 Ответить
Не треба ганьбити грузинський народ. Коли ми вибрали Хамо-Зека у 2010 році, ніхто не міг навіть уявити, що станеться за кілька років...

показать весь комментарий
24.06.2022 23:28 Ответить
izzabaru

"Коли ми вибрали Хамо-Зека у 2010 році"

"Ми" це хто саме?
Не треба рнозмазувати відповідальність і провину на всіх.
Особисто я за януковища не голосував.
показать весь комментарий
24.06.2022 23:47 Ответить
Якщо ви заперечуєте демократичність обрання Шапкотира, то чому ви не вийшли на Майдан відразу після його "обрання" у 2010 році?
Демократія, - це і є "розмазуванняі" відповідальності за вибір більшості.
Не подобається демократичний устрій? - То вам у Півнчну Корею. Там нема жодного "розмазування відповідальності"! За все відповідає один вождь, один фюрер.
До речі, кацапський фашистський режим цілком у вашому дусі, - там теж один Рейх, один народ...

показать весь комментарий
25.06.2022 00:13 Ответить
izzabaru

"Демократія, - це і є "розмазуванняі" відповідальності за вибір більшості."

Ні, шановний, Ви або не розумієте значення терміна "демократія" що до виборів, або свідомо маніпулююте.
В даному випадку демократія полягає в тому, що обрання відбувається більшісттю голосуючих,
як показує історія не тільки нашої країни, більшість зовсім не обов'язково робить правильний вибір, найбільш яскравий приклад - обрання в Німеччені абсолютно демократичним шляхом в 1933 адольфа алоізича.

А от відповідальність за свій вибір справа суто індивідуальна.

Я не писав, що заперечую "демократичність обрання Шапкотира",
не треба пересмикувати або привласнювати мені Ваше хибне тлумачення мого комента.

Доречі, намагання розмазування відповідальності на всіх є одна з характерних рис диктатур, нацистських, фашистських та авторитаргих режимів, знову не знали?
Так що ще і логіка у Вас кульгає на усі чотири.
показать весь комментарий
25.06.2022 09:53 Ответить
Овощ був мені огидним завжди. Я ще років з 15 зробив був на нього оцю гіфку.
Але це не означає, що Зека нам спустили десь із Марса. Як не прикро, але за цього долбойоба проголосувала дуже велика кількість виборців України.
Тим не менше, Україна пройшла і цей етап своєї історії. І слава богу!

показать весь комментарий
25.06.2022 00:30 Ответить
"Кто ми"??? була такаж історія як з виборами Боневтіка, псевдодемократичні Ющ/Порох обісралися та не отримали підтримки, а за неявност'ю прохідного кандідата наголосували що попало. ось і маємо асфальт, а не армію. я не Зебот)
показать весь комментарий
25.06.2022 00:40 Ответить
не писди кацап
показать весь комментарий
25.06.2022 01:21 Ответить
Так їх туди мабуть хитрожопі кацапи і пхають на допомогу угорським ******* .
показать весь комментарий
25.06.2022 00:51 Ответить
у нас шваинами било 3 воини за 30 лет. куда гониш?
показать весь комментарий
25.06.2022 08:55 Ответить
"... політик закликав людей оцінити дії чинного уряду своєї країни"

"Штайнмайера" мало?
показать весь комментарий
24.06.2022 23:22 Ответить
объясните грузынам шо быть в ЕС и колонией орды одновременно нельзя, а то они не в курсе походу
показать весь комментарий
24.06.2022 23:24 Ответить
не можна допомагати росії, і мати нахабство розраховувати на членство в цивілізованому суспільстві ЄС та НАТО. навіть Молдова там збирається підтримати санкції, з своєю слабкою економікою подивимось чи реально зроблять... Грузинам бажаю сміливості добиватись зміни влади, рабів до раю не пускають. без крові рашистів не вибити. квіточками омону не вирватись з імперії...
показать весь комментарий
24.06.2022 23:24 Ответить
а шо такое вдруг случилось?, арахнида больше не читает книгу любимого китайского кормчего Си?..
или гутаперчевый мальчик с юга резко сменил ориентацию по щелчку пальцев, бо другой ветер подул?..
и сколько в рублях ему же отсыпал "спаситель 400000 украинцев" непотопляемое Абрамович за любезное письмо от арахниды?
подлое, мерзкое, безхребетное, продажное, безродное, залётное создание.., вынесенное волной лайна на самый верх, учит жизни тех, на кого ему плевать с кремлёвской колокольни..(
показать весь комментарий
24.06.2022 23:26 Ответить
А чего это так резко грузины возбудились, их как то не особо слышно было 4 месяца...
показать весь комментарий
24.06.2022 23:26 Ответить
В останні роки Грузія якось так непомітно "лягла" під кацапів... Грузини воліли не помічати того що відбувалося ігноруючи прокацапську діяльність керівництва країни.
показать весь комментарий
24.06.2022 23:27 Ответить
показать весь комментарий
24.06.2022 23:28 Ответить
звільніть міхо і буде вам статус кандидата
показать весь комментарий
24.06.2022 23:32 Ответить
Без Олега Попова та Бенни Хілла нічого не вийде.
показать весь комментарий
24.06.2022 23:51 Ответить
ЄС чiтко вказав: нам друга Угорщина не потрiбна.
показать весь комментарий
24.06.2022 23:36 Ответить
"АСТАНАВИТИСЬ!!!"(с)
показать весь комментарий
24.06.2022 23:40 Ответить
коли вже гоги розберуть тюрму де сидить саакашвілі?
показать весь комментарий
24.06.2022 23:41 Ответить
Грузины более перспективны в майданном движении, чем бульбаши, казахи, армяне. У них больше положительного опыта.
Уверен, что этому их уряду осталось недолго.
показать весь комментарий
24.06.2022 23:42 Ответить
ты не знаешь грузин , я с ними работал, 3 года жил в грузии , по своей натуре они жадные, в большинстве своей продажные , любят понты больше реальности, в социуме не жизнеспособны по одиночке , ленивы, трудно обучаемы , готовы своровать все что не на ,,своем месте,, , ..............вот и получается, что не совсем они подходят под стандарты европы, но это такое, издержки ментальности, а в реалиях они сидят на росийском бабле, выбрали себе откровенно проросийскую партию, их банки во всю качают рубли , всех кто не согласен с такой политикой или перекупают или ,, заставляют,, , тех кто мешает и знает много правды - сажают , к примеру - михо , и их это устраивает ..............все в точь как в Украине при яныке , но с той лишь разницей , Украинцев это не устраивало , , вот и молчат в тряпочку , и поверь , все эти демонстрации , не что иное как понты , зависть, и стадный рефлекс , который власти используют в своих интересах , нет там желания быть европейцами , есть желание побыть высшей культурой , на шару , ведь Украине и Молдове дали возможность и мы хотим , .............................они как малые дети , за конфетку согласны на многое , и пока у них во рту росийская конфетка , они будут делать все , что им скажет хозяин конфетки , а хозяин в кремле.
показать весь комментарий
25.06.2022 01:32 Ответить
Себя описал,***** ватный?
показать весь комментарий
25.06.2022 06:23 Ответить
ватан! сколко рублеи перечисляют за етот пост?
показать весь комментарий
25.06.2022 08:59 Ответить
Грузинський народ, - дружній до українців.
Незважаючи на сьогоднішні політичні суперечності між владними колами, ми пам'ятаємо про підтримку, про спільну боротьбу проти імперських окупантів.
Маємо бути солідарними з грузинським народом.
Як важливо, коли нас підтримують! Тому маємо підтримувати грузинських друзів. Їм зараз важко. Але кожне добре слово підтримки відчайдушно необхідне!
показать весь комментарий
24.06.2022 23:58 Ответить
З Богом, генацвале !
показать весь комментарий
25.06.2022 00:09 Ответить
"Україна допоможе Грузії на шляху євроінтеграції" В. Зеленський.
... інколи і голову найвеличнішого відвідують правильні думки
показать весь комментарий
25.06.2022 00:18 Ответить
Сакартвело гаумарджос!
показать весь комментарий
25.06.2022 06:21 Ответить
Сакартвело, изменения в вашей стране начнутся после того, как вы:
1. Прекратите принимать у себя "не таких" русских.
2. Начнёте массово физически пиз..ть и морально травить у себя уже принятых вами "не таких" русских.
3. Начнёте возврат ваших, оккупированных "не такими" русскими территорий военным путём, пока ЗСУ добивает русню в Украине. Другого шанса у вас не будет. Как и у Молдовы..
показать весь комментарий
25.06.2022 07:53 Ответить
нехилый такой митинг,михо в два счёта такой толпой можно было освободить,он бы её и возглавил
показать весь комментарий
25.06.2022 07:58 Ответить
Лучше Тайожный союз😁
показать весь комментарий
25.06.2022 10:31 Ответить
 
 