В Тбилиси прошел многотысячный митинг в поддержку евроинтеграции и с требованием отставки премьера Гарибашвили. ВИДЕО

Люди возмущены непредоставлением Грузии статуса кандидата в члены ЕС, поэтому требуют отставки премьер-министра Иракли Гарибашвили и формирования нового правительства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают соцсети.

Это правительство до конца 2022 года должно выполнить все рекомендации, необходимые для предоставления стране статуса кандидата в члены ЕС. Правительству дали неделю для выполнения этих требований.

Перед участниками выступил Владимир Зеленский. В ходе онлайн-обращения к протестующим заверил, что Украина поможет Грузии на пути евроинтеграции.

Присоединился и нардеп Давид Арахамия, он подчеркнул, что украинский и грузинский народы всегда боролись за свое место в единой европейской семье, но сегодня у грузин забирают возможность воссоединиться с Европой. Политик призвал людей оценить действия действующего правительства своей страны.