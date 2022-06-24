В Тбилиси прошел многотысячный митинг в поддержку евроинтеграции и с требованием отставки премьера Гарибашвили. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ За рубежом
Люди возмущены непредоставлением Грузии статуса кандидата в члены ЕС, поэтому требуют отставки премьер-министра Иракли Гарибашвили и формирования нового правительства.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают соцсети.
Это правительство до конца 2022 года должно выполнить все рекомендации, необходимые для предоставления стране статуса кандидата в члены ЕС. Правительству дали неделю для выполнения этих требований.
Перед участниками выступил Владимир Зеленский. В ходе онлайн-обращения к протестующим заверил, что Украина поможет Грузии на пути евроинтеграции.
Присоединился и нардеп Давид Арахамия, он подчеркнул, что украинский и грузинский народы всегда боролись за свое место в единой европейской семье, но сегодня у грузин забирают возможность воссоединиться с Европой. Политик призвал людей оценить действия действующего правительства своей страны.
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Слышь,Полиграф Полиграфыч,ты накого работаешь?Смотри повылазили и тявкают,боты вонючие.
Не треба забувати всім відому істину, що кожен народ заслуговує на ту владу, яку він має.
Україна отримала статус Кандидата тільки через війну, сподіваюся ви всі це розумієте. Це відповідь ЕС на мужність і жагу до свободи й незалежності тих, хто зараз воює з парашою. Це повага до крові й життів, що віддають українці за існування своєї держави. Сподіваюся вона проливається не дарма.
Але треба чесно собі казати, що якби не війна - Україна ще довго б не отримала ніякого кандидата.
Як гарно жити в уявному світі🤣.
якраз про революцію Троянд і традиції грузинського народу👇
https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2014/08/16/105881/gruziny-i-gruzintsy.shtml
а ти чий холоп будеш?
За фактом вони союзники Московії
читай більше смерд
Ганебна історія...
Капець!
"Коли ми вибрали Хамо-Зека у 2010 році"
"Ми" це хто саме?
Не треба рнозмазувати відповідальність і провину на всіх.
Особисто я за януковища не голосував.
Демократія, - це і є "розмазуванняі" відповідальності за вибір більшості.
Не подобається демократичний устрій? - То вам у Півнчну Корею. Там нема жодного "розмазування відповідальності"! За все відповідає один вождь, один фюрер.
До речі, кацапський фашистський режим цілком у вашому дусі, - там теж один Рейх, один народ...
"Демократія, - це і є "розмазуванняі" відповідальності за вибір більшості."
Ні, шановний, Ви або не розумієте значення терміна "демократія" що до виборів, або свідомо маніпулююте.
В даному випадку демократія полягає в тому, що обрання відбувається більшісттю голосуючих,
як показує історія не тільки нашої країни, більшість зовсім не обов'язково робить правильний вибір, найбільш яскравий приклад - обрання в Німеччені абсолютно демократичним шляхом в 1933 адольфа алоізича.
А от відповідальність за свій вибір справа суто індивідуальна.
Я не писав, що заперечую "демократичність обрання Шапкотира",
не треба пересмикувати або привласнювати мені Ваше хибне тлумачення мого комента.
Доречі, намагання розмазування відповідальності на всіх є одна з характерних рис диктатур, нацистських, фашистських та авторитаргих режимів, знову не знали?
Так що ще і логіка у Вас кульгає на усі чотири.
Але це не означає, що Зека нам спустили десь із Марса. Як не прикро, але за цього долбойоба проголосувала дуже велика кількість виборців України.
Тим не менше, Україна пройшла і цей етап своєї історії. І слава богу!
"Штайнмайера" мало?
или гутаперчевый мальчик с юга резко сменил ориентацию по щелчку пальцев, бо другой ветер подул?..
и сколько в рублях ему же отсыпал "спаситель 400000 украинцев" непотопляемое Абрамович за любезное письмо от арахниды?
подлое, мерзкое, безхребетное, продажное, безродное, залётное создание.., вынесенное волной лайна на самый верх, учит жизни тех, на кого ему плевать с кремлёвской колокольни..(
Уверен, что этому их уряду осталось недолго.
Незважаючи на сьогоднішні політичні суперечності між владними колами, ми пам'ятаємо про підтримку, про спільну боротьбу проти імперських окупантів.
Маємо бути солідарними з грузинським народом.
Як важливо, коли нас підтримують! Тому маємо підтримувати грузинських друзів. Їм зараз важко. Але кожне добре слово підтримки відчайдушно необхідне!
... інколи і голову найвеличнішого відвідують правильні думки
1. Прекратите принимать у себя "не таких" русских.
2. Начнёте массово физически пиз..ть и морально травить у себя уже принятых вами "не таких" русских.
3. Начнёте возврат ваших, оккупированных "не такими" русскими территорий военным путём, пока ЗСУ добивает русню в Украине. Другого шанса у вас не будет. Как и у Молдовы..