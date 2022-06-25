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Зеленский (16511) членство в ЕС (775) Евросоюз (15864)

Зеленский о членстве в ЕС: "Мы покоряем Эверест. Уже преодолели 7 тысяч метров". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Президент Владимир Зеленский призывает пока сосредоточить внимание на том, что украинцы получили статус кандидата в ЕС, а не на том, как много нужно сделать для вступления в ЕС.

Об этом идет речь в его вечернем обращении, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодняшний день захватило обсуждение исторического решения саммита ЕС – предоставление Украине статуса кандидата".

С утра и до этого момента на телевидении, радио, в интернете продолжается диалог о том, что это означает, какие условия Украине предстоит выполнить, как тяжело это будет сделать и сколько лет это займет.

И я по итогам этого дня хочу сказать следующее. А давайте хоть немного порадуемся! Тихо, скромно, в душе, но порадуемся. За себя, свое любимое государство. Давайте ощутим момент и вкус этого мгновения.

Представьте, что мы покоряем Эверест. Достигли предпоследней точки. Не посмотрели вокруг, даже не перевели дыхание и говорим о дальнейшем пути к вершине. Как тяжело будет преодолеть последние 1848 метров. Вмиг мы забыли и обесценили собственный успех.

А может, сначала вспомним, что мы уже преодолели 7 тысяч метров? Не будем стесняться говорить о собственных достижениях. Не будем народом с короткой памятью и неполноценностью.

Читайте также: ОП о выполнении требований для членства в ЕС: В короткой перспективе нужно принять более 70 законов

Мы говорим: Украине предоставили статус кандидата в ЕС. Давайте говорить: Украина получила статус кандидата в ЕС. Разве он свалился нам с неба? Разве мы мало прошли и сделали?

Сегодня мы акцентируем внимание на семи требованиях ЕС. Да. Это верно. Но разве это пугает нас? Нет. Потому что перед этим мы успешно выполнили сотни. Давайте не забудем об этом. Не для хвастовства. А для веры в то, что мы точно проделаем этот путь. Мы одолели 7 тысяч метров, так что не остановимся – возьмем свой Эверест.

Давайте хотя бы на минуту не  о том, что нас ожидает, а о том, что мы смогли. Потому что, забывая об этом, мы умаляем значение этого шага.

Было время, когда мы не могли вечером взять билеты и наутро полететь в Европу. Мы стояли в очередях. Документы, визы и так далее. Помните? Куча бумажек, которые мы носили в файлике. Которых требовали от нас все государственные учреждения. В них – чиновники, которые никак не отчитывались перед нами и не подавали электронные декларации. Высокопоставленные должностные лица, для контроля которых не существовало ни специального органа, ни специального суда. Депутаты, которые были неприкосновенны. Президент, которому невозможно было объявить импичмент. Земля, которую нельзя было просто приобрести.

Звучит дико? Кажется, это было не с нами? Было. И не так давно. Но мы все изменили.

Приватизация. Земельная реформа. Открытые избирательные списки. Децентрализация. НАПК, Антикоррупционный суд, ЦНАПы, государственные услуги в интернете. "Дія". Сплит. Анбандлинг. Концессия. Совместное авиационное пространство. Промышленный безвиз. Деолигархизация.

Многое было сделано. Именно сделано! Давайте не забывать об этом. Давайте гордиться собой. Уважать себя.

И россиян отбросили. И победим. Потому что нас будут уважать, когда мы уважаем себя.

Не радуйтесь, что это пощечина Москве. А гордитесь, что это аплодисменты Украине. И именно поэтому я хочу видеть нас в единой семье. Пусть это вдохновляет вас.

Читайте также: Если Украина вступит в ЕС через 7 лет - это очень хорошо, - Офис по координации евроинтеграции

Мы заслужили это. Осознали это. Улыбнитесь, пожалуйста. И дай нам всем Бог спокойной ночи.

Ну а завтра – снова в бой. С новыми силами. С новыми крыльями", – заявил Зеленский.
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Топ комментарии
+45
ПІДСУМКИ ПРЕЗИДЕНСТВА Зе АКТОРА ЗА ТРИ РОКИ :

1) Розвал і деморалізація ЗСУ, повернення до радянського меню і монополізація постачання продуктів харчування до війська
2) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам (Розведення військ)
3) Наказ не відкривати вогонь у відповідь на обстріли частин ЗСУ сєпаратистами і російськими військами. Наказ про штрафи для ЗСУ за відкриття вогню у відповідь
4) Мовчазне спостерігання за смертю сержанта Журавля на полі бою і відсутність реакції
5) Навмисний провал программ озброєння ЗСУ і постачання у військо палива, знищення ракетної програми для ЗСУ
6) Не фінансування програм Тероборони прийнятих Порошено починаючи з весни 2019 го
7) Оголошення "винних" у справі вбивства Шеремета
8) Приватизування кримського каналу третіми особами для змоги подачі води у Крим
9) Зустріч з російськими чиновниками в Омані (Оманський офшор)
10) Видача російських найманців воювавших на Донбасі Кремлю, що є держзрадою - "Вагнергейт"
11) Заперечення існування операції СБУ по "вагнерівцям" і брехня про це через ЗМІ
12) Покривання діяльності відвертого агента Кремля - Єрамака
13) Скандал з вивезенням на продаж з України великої кількості медичних масок
14) Вивіз на продаж стратегічного запасу зерна з Держрезерву України за кордон
15) Спроба узяти під контроль КСУ (скандал з Тупицьким)
16) Розпродаж землі України зацікавленим кругам через "Ринок землі"
17) Знищення енергосистеми України (зупинка блоків АЕС)
18) Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Росії і Білорусі - на 2021 рік владою Зеленського закуплено на 3 млрд $ електрики у Росії яка окупувала частину України
19) Запуск російського Північного Потоку 2 і ризик залишитись без грошей за транзит газу ГТС України
20) Проолігархічна політика, лобіювання інтересів Ахметова, Коломойського та низки олігархів
21) Підвищення комунальних платежів для населення (плата за транспортування газу)
22) Прийняття законів для олігархів за "відкат"
23) Більше 10 відпусток за 2 роки, (Порошенко - 1 відпустка за 5 років)
24) Зняття санкцій СБУ на в`їзд до України з низки російських діячів культури які незаконно відвідували окупований Росією Крим
25) Викрадення людини у сусідній країні (суддя Чаус) для свідчення проти Порошенко
26) Постійне покривання п яних ДТП за участю "Слуг Народу" (ДТП з Трухіним) і в зв язку з чим звільнення Авакова як голови МВС
27) Вбивство депутата Антона Полякова за його свідчення журналістам про гонорари від олігархів у Верховній Раді за "правильне" голосування для партії "Слуга народу"
28) Навмисний зрив антикорупційної реформи САП і підігравання Кремлю
29) Співпраця з людьми Януковича (Ренат Кузьмін, Андрій Портнов )
30) Офшори Зеленського і перекази отримані від Коломойського ще до 2019 року - Pandora Papers
31) Повістка п ятому президенту Петру Порошенку зі звинуваченням у держзраді і застава у 1 млрд гривень
32) Нові заяви Зеленського про бажання домовитись з Путіним з великою ймовірністю здачі національних інтересів України
33) Зняття мінних загороджень на кримському перешейку (Чонгар), російські війська зайшли в Україну з Криму як на парад. Захоплені міста Півдня України, Маріуполь у тому числі.

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25.06.2022 00:31
+41
проколовся на безвізі

Было время, когда мы не могли вечером взять билеты и наутро полететь в Европу. Мы стояли в очередях. Документы, визы и так далее. Помните? Куча бумажек, которые мы носили в файлике. Которых требовали от нас все государственные учреждения.

Звучит дико? Кажется, это было не с нами? Было. И не так давно. Но мы все изменили.

а може Порох та його команда добились безвізу?
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25.06.2022 00:27
+36
А де в цьому ланцюжку пудель бєні?
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25.06.2022 00:16
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Пора чиновників на палі разом із суддями , що зруйнували країну, що вже доведено. Судді ідіть *****
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25.06.2022 00:02 Ответить
Коростильов пропонував Боневтіку 2 роки тому розробку ПВО з дальністю 100 км.
просив 40 (всього лише сорок !!!) міліонів долярів та 2 роки

"але тоді б ми не могли будувати дороги..."
ЗЄлєнський

Вікіпедія:
Зенітна керована ракета В березні 2020 року КБ «Луч» представило проєкт зі створення нового зенітного ракетного комплексу середньої дальності із заявленою максимальною дальністю ураження цілі до 100 км. В основі комплексу - допрацьована під знищення повітряних цілей керована ракета високоточної системи залпового вогню «Вільха». Слід зазначити, що ракета версії «Вільха-М» має максимальну дальність вогню по наземних цілях у 120 км, при цьому при стрільбі на максимальну дальність вона набирає висоту понад 30 км[46].

Доопрацювання ракети «Вільха» спрямоване на гарантоване знищення типових повітряних цілей, зокрема й тих, яким на 2020 рік у ЗСУ може протидіяти лише ЗРК С-300. Така зенітна керована ракета (ЗКР) буде стартувати з ТПК (штатні від С-300), які виробляє підприємство «Візар». Контур управління ракетою близький до того, що вже відпрацьовано в ході модернізації ЗРК С-125 (модернізація для Анголи). На ракеті може бути встановлено як напівактивну, так і активну радіолокаційну головку самонаведення (ГСН) з інерціальною системою наведення й лінією передачі даних. Така ГСН розроблена приватною компанією «Радіонікс» і забезпечує виявлення і захоплення радіолокаційних цілей з ЕПР 3 м² на відстані близько 20 км, що суттєво збільшує точність наведення ракети, зокрема й по високоманеврових цілях[46].
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25.06.2022 00:19 Ответить
стаття в Вікі про Вільху М
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25.06.2022 00:28 Ответить
Підкорювач, ітіть-калатіть.
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25.06.2022 00:03 Ответить
проколовся на безвізі

Было время, когда мы не могли вечером взять билеты и наутро полететь в Европу. Мы стояли в очередях. Документы, визы и так далее. Помните? Куча бумажек, которые мы носили в файлике. Которых требовали от нас все государственные учреждения.

Звучит дико? Кажется, это было не с нами? Было. И не так давно. Но мы все изменили.

а може Порох та його команда добились безвізу?
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25.06.2022 00:27 Ответить
Нічого він не проколовся. Він і справді так вважає... що це все вони... і ті, хто його зачарованно слухає, - теж починають так вважати... Казка Гофмана "Крихітка Цахес".
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25.06.2022 01:49 Ответить
спросите у зеленого трепла как там КАЛОМОЙСКИЙ ?
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25.06.2022 01:06 Ответить
Він увесь час тухес Каломойському заносить, то ліворуч, то праворуч.
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25.06.2022 07:56 Ответить
Т.е. всем сидеть на жопе ровно, ничё не делать и не мешать величайшему Бонэвтик принять очередную дозу
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25.06.2022 00:04 Ответить
Только за сегодня новости:

- дичайший факт коррупции с вертолетами НГУ
- оправдание предателя районным судом
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25.06.2022 00:04 Ответить
ще одне виправдання мера в Харківщині, який не видавав зброю ТРО
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25.06.2022 03:27 Ответить
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25.06.2022 00:11 Ответить
Ви корумпований жадібний дракон, який лише тягне країну назад.
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25.06.2022 00:11 Ответить
Я думаю, що в нього війна вже закінчилась. Спустись на землю, альпініст.
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25.06.2022 00:14 Ответить
Норгей Тенцинг, ***....
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25.06.2022 00:15 Ответить
А де в цьому ланцюжку пудель бєні?
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25.06.2022 00:16 Ответить
БєняДавноВтік
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25.06.2022 00:29 Ответить
та справи його живуть....втікати йому нікуди.....кругом підпадає під знищення,буцегарню....
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25.06.2022 09:17 Ответить
когда наступит сентябрь, будем посмотреть на итоги лета.
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25.06.2022 00:17 Ответить
дурень, ты чего туда залез? а ну, слезай, ЕС совсем в другой стороне.
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25.06.2022 00:20 Ответить

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25.06.2022 12:38 Ответить
Давайте порадіємо тому, що вже є. Не треба нагадувати про вибіркове правосуддя, про переслідування патріотів, про ручних суддів, про закриття українських телеканалів і знищення свободи слова, про здачу півдня та сходу, про корупцію на найвищих щаблях влади, про недофінансовану і напівроззброєну армію, про узурпацію влади, про кумовство, про кремлівську агентуру в ОП... Давайте розцілуємо гундосого уйобка в лобік і переоберемо на 2-й термін, адже він такий ********, бо не втік.
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25.06.2022 00:21 Ответить
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25.06.2022 00:49 Ответить
о далі ти скавулиш,ну поскавули ще трохи)))
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25.06.2022 02:40 Ответить
Краще і не скажеш , браво 👍🏼👍🏼👍🏼‼️‼️
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25.06.2022 11:38 Ответить
швидше маріанську впадину
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25.06.2022 00:23 Ответить
Я впевнений, що бригаді квартальних сценаристів все ж вручать якісь державні нагороди.
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25.06.2022 00:26 Ответить
Так, набір прекрасних, одухотворених і просто чарівних слоганів в них виходить все краще і краще. Залишилось ще почуття реальності підтягнути....
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25.06.2022 01:55 Ответить
Орден фсб
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25.06.2022 02:14 Ответить
Коломойський, Баканов, Дємченко, Єрмак, Татаров - ось твій Еверест.
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25.06.2022 00:27 Ответить
"Еверест знаходиться в Азії, а не в Європі. Сідай Володя - ДВА!"
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25.06.2022 00:27 Ответить
ПІДСУМКИ ПРЕЗИДЕНСТВА Зе АКТОРА ЗА ТРИ РОКИ :

1) Розвал і деморалізація ЗСУ, повернення до радянського меню і монополізація постачання продуктів харчування до війська
2) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам (Розведення військ)
3) Наказ не відкривати вогонь у відповідь на обстріли частин ЗСУ сєпаратистами і російськими військами. Наказ про штрафи для ЗСУ за відкриття вогню у відповідь
4) Мовчазне спостерігання за смертю сержанта Журавля на полі бою і відсутність реакції
5) Навмисний провал программ озброєння ЗСУ і постачання у військо палива, знищення ракетної програми для ЗСУ
6) Не фінансування програм Тероборони прийнятих Порошено починаючи з весни 2019 го
7) Оголошення "винних" у справі вбивства Шеремета
8) Приватизування кримського каналу третіми особами для змоги подачі води у Крим
9) Зустріч з російськими чиновниками в Омані (Оманський офшор)
10) Видача російських найманців воювавших на Донбасі Кремлю, що є держзрадою - "Вагнергейт"
11) Заперечення існування операції СБУ по "вагнерівцям" і брехня про це через ЗМІ
12) Покривання діяльності відвертого агента Кремля - Єрамака
13) Скандал з вивезенням на продаж з України великої кількості медичних масок
14) Вивіз на продаж стратегічного запасу зерна з Держрезерву України за кордон
15) Спроба узяти під контроль КСУ (скандал з Тупицьким)
16) Розпродаж землі України зацікавленим кругам через "Ринок землі"
17) Знищення енергосистеми України (зупинка блоків АЕС)
18) Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Росії і Білорусі - на 2021 рік владою Зеленського закуплено на 3 млрд $ електрики у Росії яка окупувала частину України
19) Запуск російського Північного Потоку 2 і ризик залишитись без грошей за транзит газу ГТС України
20) Проолігархічна політика, лобіювання інтересів Ахметова, Коломойського та низки олігархів
21) Підвищення комунальних платежів для населення (плата за транспортування газу)
22) Прийняття законів для олігархів за "відкат"
23) Більше 10 відпусток за 2 роки, (Порошенко - 1 відпустка за 5 років)
24) Зняття санкцій СБУ на в`їзд до України з низки російських діячів культури які незаконно відвідували окупований Росією Крим
25) Викрадення людини у сусідній країні (суддя Чаус) для свідчення проти Порошенко
26) Постійне покривання п яних ДТП за участю "Слуг Народу" (ДТП з Трухіним) і в зв язку з чим звільнення Авакова як голови МВС
27) Вбивство депутата Антона Полякова за його свідчення журналістам про гонорари від олігархів у Верховній Раді за "правильне" голосування для партії "Слуга народу"
28) Навмисний зрив антикорупційної реформи САП і підігравання Кремлю
29) Співпраця з людьми Януковича (Ренат Кузьмін, Андрій Портнов )
30) Офшори Зеленського і перекази отримані від Коломойського ще до 2019 року - Pandora Papers
31) Повістка п ятому президенту Петру Порошенку зі звинуваченням у держзраді і застава у 1 млрд гривень
32) Нові заяви Зеленського про бажання домовитись з Путіним з великою ймовірністю здачі національних інтересів України
33) Зняття мінних загороджень на кримському перешейку (Чонгар), російські війська зайшли в Україну з Криму як на парад. Захоплені міста Півдня України, Маріуполь у тому числі.

СПИСОК ПОПОВНЮЄТЬСЯ
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25.06.2022 00:31 Ответить
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25.06.2022 01:20 Ответить
Сюди ж можна додати і зрив спецоперації зі зільнення українських полонених на окупованій території.
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25.06.2022 01:24 Ответить
Так це була дуже важлива операція , тому іі зелені покидьки зірвали !!
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25.06.2022 11:42 Ответить
ага, ти у нас бидло смішненьке... що то саме.а ну давай по пунктам але ж ти тільки срати писком вмієш)))
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25.06.2022 02:41 Ответить
Дурнувате якесь.
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25.06.2022 00:34 Ответить
ZE , ti i palavinu neprashol , dalbajob .🤡
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25.06.2022 00:46 Ответить
7 ВИМОГ, ЯКІ МАЄ ВИКОНАТИ УКРАЇНА, ЩОБ ЄС НЕ СКАСУВАВ ЇЇ НОВИЙ СТАТУС

(1) реформа Конституційного суду

Україна має нарешті розпочати призначення фахових суддів до КС (А не представників президента), а для цього запровадити систему попереднього відбору суддів.

(2) продовження судової реформи

(3) антикорупція, включно з призначенням керівника САП

(призначити керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, "затвердивши (вже) визначеного переможця конкурсу". Як відомо, Банкова тривалий час, від минулого року, блокує призначення переможця,

(4) боротьба з відмиванням коштів

(5) втілення антиолігархічного закону

(закон має пройти експертизу Венеційської комісії і, за потреби, бути відповідно змінений).

(6) узгодження аудіовізуального законодавства з європейським

(7) зміна законодавства про нацменшини.
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25.06.2022 00:56 Ответить
Оманським кнурам...все підсилу...
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25.06.2022 06:58 Ответить
про кислород забыл
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25.06.2022 00:57 Ответить
Прежде чем преждевременно лезть на Эверест, надо выполнить вымоги, которае а ЕС поставила керивиництву Украины.

Пока что вы у подножия Эвереста и неизвестно чем это закончится.
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25.06.2022 01:04 Ответить
все известно как только брехло зеленский пойдет под суд за предательство и саботаж то сразу все пойдет как по маслу
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25.06.2022 01:08 Ответить
Якщо людина нюхне дві білих доріжки , то зможе не тільки до
Евересту дістатись , а і на Місяць долетіти за лічені хвилини

так стверджують наркологи 🙂
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25.06.2022 01:10 Ответить
Клоун
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25.06.2022 01:13 Ответить
Альпенист хренов!!!!
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25.06.2022 01:21 Ответить
Абсолютно вірно 👍🏼👍🏼👍🏼
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25.06.2022 01:48 Ответить
Значно раніше,коли українці по суті зрадили самі себе, обравши замість Чорновола,комуняцьке лайно,тепер настала росплата.
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25.06.2022 02:11 Ответить
Це і був початок дупи. Перші Вибори Президента України відбулись 1 грудня 1991 року. Використовувалася система абсолютної більшості. У разі відсутності кандидата, що набрав абсолютну більшість від числа тих, що взяли участь у виборах, передбачався 2-й тур, у якому б змагалися двоє, що набрали найбільше голосів. Але 2-й тур не знадобився. Леонід Кравчук посів 1-ше місце у всіх регіонах, за винятком трьох областей Галичини, де переміг В'ячеслав Чорновіл.
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25.06.2022 07:58 Ответить
Не помню кто сказал

Попытка подняться на Эверест - по сути, глубоко иррациональный акт, торжество мечты над здравым смыслом.
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25.06.2022 01:39 Ответить
с Порошенко мы начали подниматся , но тут на пути появился зеля , и мы все полетели в марианскую впадину , спасибо штатам и англии , что подставили ладошки ,
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25.06.2022 01:46 Ответить
Ви праві ++++
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25.06.2022 01:49 Ответить
Після"жарту"сіньйор голодомор,українці повинні були знищити всю ту шоблу,але занадто терплячі,тепер кушайте.
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25.06.2022 02:07 Ответить
А ще раніше було що Україна це проститутка
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25.06.2022 02:26 Ответить
Досье. Токсичная бизнес-империя АЛЕКСАНДРА БРОНШТЕЙНА

Вт, 21/06/2022 -

Партнеры русских олигархов продолжают делать деньги в Украине.

Из-за вторжения РФ отечественные СМИ пропустили целую череду международных скандалов, связанных с владельцем Побужского ферроникелевого комбината (ПФК, Кировоградская область). На фоне этих историй заявления группы Solway семейства Бронштейнов о том, что она вышла изо всех российских активов, не вызывает ничего кроме скепсиса, пишет Укррудпром.
Младшие партнеры Вексельберга и Коломойского

В Украине БРОНШТЕЙНЫ благодаря ПФК воспринимаются как ЭТАКИЕ МЛАДШИЕ ПАРТНЕРЫ КОЛОМОЙСКОГО И БОГЛЮБОВА ПО ФЕРРОСПЛАВНОЙ ОТРАСЛИ, КОТОРАЯ ПРАКТИЧЕСКИ ПОЛНОСТЬЮ МОНОПОЛИЗИРОВАНА КАК РАЗ БЫВШИМИ СОБСТВЕННИКАМИ ПРИВАТБАНКА.

Но в отличие от активов последних бывший "Побужский ферроникелевый завод" работает полностью на давальческом сырье из-за рубежа, предоставляя услуги по переработке руды, при этом вся продукция реализуется на внешних рынках….

https://crime-ua.com/node/29897
«пленки»
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25.06.2022 02:22 Ответить
Уявіть, що ми підкорюємо Еверест. Досягли передостанньої точки. Не озирнулися навкруги, навіть не перевели подиху й говоримо про подальший шлях до вершини. Як важко буде подолати останні 1848 метрів. Умить ми забули й знецінили власний успіх.

А, може, спершу згадаємо, що ми вже подолали 7 тисяч метрів?! Не будемо соромитися говорити про власні досягнення. Не будемо народом з короткою пам'яттю й меншовартістю. Джерело: https://censor.net/ua/v3350070

Які 7000 м??? Що ти верзеш? Ми ще навіть до *** не дійшли, десь у районі Намче Базар))))
И ти тут до чого? Провідника, який до цього пункту довів, зовуть зовсім по іншому
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25.06.2022 03:28 Ответить
не звертайте уваги,"мальчонка брєдіт"...
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25.06.2022 03:43 Ответить
Мальчонка наркоша 😠
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25.06.2022 11:45 Ответить
У нас тільки одна схожість с 7000 метрів на Евересті - кількість загиблих. Мабуть це малось на увазі?
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25.06.2022 03:31 Ответить
"Мабуть це малось на увазі? "
Очевидно, що Зєлупа натякнула на Death Zone, яка починається для альпіністів після 8 000 метрів, де саме легендарний "Green Boots" aka "Зелені Черевики" опочив всує. Себто, Зєлупа напрорчив власну кончину в такий фейєричний спосіб.
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25.06.2022 05:24 Ответить
Что не делает дурак,все не так...
Самуил Маршак...
Советский пЫсатель..
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25.06.2022 06:15 Ответить
точнее надо было написать , пЭйсатель
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25.06.2022 06:31 Ответить
Чуваки едут на учебу ...в Трускавец... познавать одну вещь

Путлер мудак...и убийца...или основатель советского Гоффна...
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25.06.2022 06:18 Ответить
Только в Мариуполе украдено 7000 детей и привезено на мацковию и Питер...типа усыновлены ..
Одноклассники и вКонтанте пишут сами моцкали...
Зе...ты депил..
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25.06.2022 06:28 Ответить
Почитал, преодолевая отвращение. Ничего нового, тот же понос (нахрена я читал, знал же, что ничего другого не будет).
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25.06.2022 06:36 Ответить
Так це ж кокс!
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25.06.2022 06:49 Ответить
Знаємо,знаємо про кнурів оманських.....а не втік ні бєняренигат ,ніХєрло тільки тому , ,що повинен був підписати "капітуляцію"!....а що б трішки потургуватись...ще й медведчука притримали...а тепер дуже-дуже-дуже борються з порошенко...а це щоб СВІТ відмовився від УКРАЇНИ...виконують наративи кремлівської мафії.....а наші НАЙКРАЩІ ВОЇНИ,ВОЛОНТЕРИ,ГРОМАДЯНИ гинуть...як вам спиться,як лізе кусок в горло після того ,що сотворило шоблойобло коломойже і ІЖЕ З НИМИ??? ХЄрло ще сміє вчити Ізраїль....гундосить на увесь світ...а всі знають ,що це курва,зрадники і продовжуть ще....
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25.06.2022 06:53 Ответить
Дебільне порівняння - не зірвіться.
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25.06.2022 06:53 Ответить
Зелена шобла....хто віддав Деркачу енергоатом?
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25.06.2022 07:03 Ответить
Значить точку неповернення ще не подолано...
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25.06.2022 07:39 Ответить
Сказки для дурачков.

Одного ВЭЛЫКОГО КРАДИВНЫЦТВА достаточно, чтобы Вовочка, тебя посадить.

Задолбал ты тупыми видосивами. Давай, или в цирк, или в Ростов.
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25.06.2022 07:53 Ответить
В отставку!!!!!!!
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25.06.2022 08:03 Ответить
А де ще один підкорювач Європи мошко каламойскій ?
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25.06.2022 08:11 Ответить
Кацапы оттесняют ЗСУ город за городом,а он "покоряет Эверест"...
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25.06.2022 08:34 Ответить
Снаряди шукай, ненарцис, бо будеш вступати в ЄС з частиною Закарпаття. Цілодобовий пустопоржній телевідосік...
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25.06.2022 09:08 Ответить
Перепрошую,а що є здобутком серед перераховуваного саме на рахунку урядів Зеленського ,ну звісно крім додатку для смартфону "дія"??
Головне шашликами запастися тоді точно подолаємо еверест..
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25.06.2022 09:12 Ответить
А з цієї висоти верховний горнолижник сам на лижах спускатиметься чи хтось зіштовхне?
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25.06.2022 09:22 Ответить
Міський голова Південного Харківської області Олександр Брюханов повернувся до виконання своїх обов'язків. Його визнали винним у посяганні на територіальну цілісність України, але засудили до умовного терміну

Суд встановив, що 27 лютого Брюханов, виступаючи перед 70 місцевими мешканцями, заявив, що чинити опір російським окупантам не потрібно, а також відмовився формувати сили супротиву та видавати вогнепальну зброю мешканцям для його здійснення.
Цей судовий висер-зветься "дорожна карта ОПУ для набуття членства в ЄС"
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25.06.2022 09:47 Ответить
Наше движение вгору напоминает отрицательный вектор движения масквы. Все движемся, движемся, а все не туда. Энергии на это движение было потрачено столько, что и до Альфы-Центавры хватило бы...И кстати, почему 7 тыс., а на 8 или не 5?
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25.06.2022 09:56 Ответить
Деолігархізація? Точно? Вже? Коли? Щось не помітив Кого саме?
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25.06.2022 10:00 Ответить
воно ще й альпініст , бльо
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25.06.2022 10:37 Ответить
Безвиз упомянул. У нас сейчас безвыезд.
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25.06.2022 11:05 Ответить
Дайте йому сільодки, щоб вже завалив їб..альнік.
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25.06.2022 11:52 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=hjUXhmLT6vw
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25.06.2022 12:09 Ответить
Цей придурок реально вірить, що він месія для України. Якщо цей "Мойсей" не угробить до кінця країну, то надіюсь, що ті хто виживуть відправлять його туди, звідки він прийшов. краще в буцигарню. Але не факт, що мудрий нарід обере заново, бо це так прикольно.
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25.06.2022 12:43 Ответить
Особенно ты с хером бени за щекой с одной стороны и Елдака с другой...
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25.06.2022 13:09 Ответить
ну так недарма у Бєні в Буковелі стільки тренувався - тепер Єверест - невеличка гірка ...
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25.06.2022 14:54 Ответить
 
 