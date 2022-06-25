Зеленский о членстве в ЕС: "Мы покоряем Эверест. Уже преодолели 7 тысяч метров". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Владимир Зеленский призывает пока сосредоточить внимание на том, что украинцы получили статус кандидата в ЕС, а не на том, как много нужно сделать для вступления в ЕС.
Об этом идет речь в его вечернем обращении, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодняшний день захватило обсуждение исторического решения саммита ЕС – предоставление Украине статуса кандидата".
С утра и до этого момента на телевидении, радио, в интернете продолжается диалог о том, что это означает, какие условия Украине предстоит выполнить, как тяжело это будет сделать и сколько лет это займет.
И я по итогам этого дня хочу сказать следующее. А давайте хоть немного порадуемся! Тихо, скромно, в душе, но порадуемся. За себя, свое любимое государство. Давайте ощутим момент и вкус этого мгновения.
Представьте, что мы покоряем Эверест. Достигли предпоследней точки. Не посмотрели вокруг, даже не перевели дыхание и говорим о дальнейшем пути к вершине. Как тяжело будет преодолеть последние 1848 метров. Вмиг мы забыли и обесценили собственный успех.
А может, сначала вспомним, что мы уже преодолели 7 тысяч метров? Не будем стесняться говорить о собственных достижениях. Не будем народом с короткой памятью и неполноценностью.
Мы говорим: Украине предоставили статус кандидата в ЕС. Давайте говорить: Украина получила статус кандидата в ЕС. Разве он свалился нам с неба? Разве мы мало прошли и сделали?
Сегодня мы акцентируем внимание на семи требованиях ЕС. Да. Это верно. Но разве это пугает нас? Нет. Потому что перед этим мы успешно выполнили сотни. Давайте не забудем об этом. Не для хвастовства. А для веры в то, что мы точно проделаем этот путь. Мы одолели 7 тысяч метров, так что не остановимся – возьмем свой Эверест.
Давайте хотя бы на минуту не о том, что нас ожидает, а о том, что мы смогли. Потому что, забывая об этом, мы умаляем значение этого шага.
Было время, когда мы не могли вечером взять билеты и наутро полететь в Европу. Мы стояли в очередях. Документы, визы и так далее. Помните? Куча бумажек, которые мы носили в файлике. Которых требовали от нас все государственные учреждения. В них – чиновники, которые никак не отчитывались перед нами и не подавали электронные декларации. Высокопоставленные должностные лица, для контроля которых не существовало ни специального органа, ни специального суда. Депутаты, которые были неприкосновенны. Президент, которому невозможно было объявить импичмент. Земля, которую нельзя было просто приобрести.
Звучит дико? Кажется, это было не с нами? Было. И не так давно. Но мы все изменили.
Приватизация. Земельная реформа. Открытые избирательные списки. Децентрализация. НАПК, Антикоррупционный суд, ЦНАПы, государственные услуги в интернете. "Дія". Сплит. Анбандлинг. Концессия. Совместное авиационное пространство. Промышленный безвиз. Деолигархизация.
Многое было сделано. Именно сделано! Давайте не забывать об этом. Давайте гордиться собой. Уважать себя.
И россиян отбросили. И победим. Потому что нас будут уважать, когда мы уважаем себя.
Не радуйтесь, что это пощечина Москве. А гордитесь, что это аплодисменты Украине. И именно поэтому я хочу видеть нас в единой семье. Пусть это вдохновляет вас.
Мы заслужили это. Осознали это. Улыбнитесь, пожалуйста. И дай нам всем Бог спокойной ночи.
Ну а завтра – снова в бой. С новыми силами. С новыми крыльями", – заявил Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
просив 40 (всього лише сорок !!!) міліонів долярів та 2 роки
"але тоді б ми не могли будувати дороги..."
ЗЄлєнський
Вікіпедія:
Зенітна керована ракета В березні 2020 року КБ «Луч» представило проєкт зі створення нового зенітного ракетного комплексу середньої дальності із заявленою максимальною дальністю ураження цілі до 100 км. В основі комплексу - допрацьована під знищення повітряних цілей керована ракета високоточної системи залпового вогню «Вільха». Слід зазначити, що ракета версії «Вільха-М» має максимальну дальність вогню по наземних цілях у 120 км, при цьому при стрільбі на максимальну дальність вона набирає висоту понад 30 км[46].
Доопрацювання ракети «Вільха» спрямоване на гарантоване знищення типових повітряних цілей, зокрема й тих, яким на 2020 рік у ЗСУ може протидіяти лише ЗРК С-300. Така зенітна керована ракета (ЗКР) буде стартувати з ТПК (штатні від С-300), які виробляє підприємство «Візар». Контур управління ракетою близький до того, що вже відпрацьовано в ході модернізації ЗРК С-125 (модернізація для Анголи). На ракеті може бути встановлено як напівактивну, так і активну радіолокаційну головку самонаведення (ГСН) з інерціальною системою наведення й лінією передачі даних. Така ГСН розроблена приватною компанією «Радіонікс» і забезпечує виявлення і захоплення радіолокаційних цілей з ЕПР 3 м² на відстані близько 20 км, що суттєво збільшує точність наведення ракети, зокрема й по високоманеврових цілях[46].
Было время, когда мы не могли вечером взять билеты и наутро полететь в Европу. Мы стояли в очередях. Документы, визы и так далее. Помните? Куча бумажек, которые мы носили в файлике. Которых требовали от нас все государственные учреждения.
Звучит дико? Кажется, это было не с нами? Было. И не так давно. Но мы все изменили.
а може Порох та його команда добились безвізу?
- дичайший факт коррупции с вертолетами НГУ
- оправдание предателя районным судом
1) Розвал і деморалізація ЗСУ, повернення до радянського меню і монополізація постачання продуктів харчування до війська
2) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам (Розведення військ)
3) Наказ не відкривати вогонь у відповідь на обстріли частин ЗСУ сєпаратистами і російськими військами. Наказ про штрафи для ЗСУ за відкриття вогню у відповідь
4) Мовчазне спостерігання за смертю сержанта Журавля на полі бою і відсутність реакції
5) Навмисний провал программ озброєння ЗСУ і постачання у військо палива, знищення ракетної програми для ЗСУ
6) Не фінансування програм Тероборони прийнятих Порошено починаючи з весни 2019 го
7) Оголошення "винних" у справі вбивства Шеремета
8) Приватизування кримського каналу третіми особами для змоги подачі води у Крим
9) Зустріч з російськими чиновниками в Омані (Оманський офшор)
10) Видача російських найманців воювавших на Донбасі Кремлю, що є держзрадою - "Вагнергейт"
11) Заперечення існування операції СБУ по "вагнерівцям" і брехня про це через ЗМІ
12) Покривання діяльності відвертого агента Кремля - Єрамака
13) Скандал з вивезенням на продаж з України великої кількості медичних масок
14) Вивіз на продаж стратегічного запасу зерна з Держрезерву України за кордон
15) Спроба узяти під контроль КСУ (скандал з Тупицьким)
16) Розпродаж землі України зацікавленим кругам через "Ринок землі"
17) Знищення енергосистеми України (зупинка блоків АЕС)
18) Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Росії і Білорусі - на 2021 рік владою Зеленського закуплено на 3 млрд $ електрики у Росії яка окупувала частину України
19) Запуск російського Північного Потоку 2 і ризик залишитись без грошей за транзит газу ГТС України
20) Проолігархічна політика, лобіювання інтересів Ахметова, Коломойського та низки олігархів
21) Підвищення комунальних платежів для населення (плата за транспортування газу)
22) Прийняття законів для олігархів за "відкат"
23) Більше 10 відпусток за 2 роки, (Порошенко - 1 відпустка за 5 років)
24) Зняття санкцій СБУ на в`їзд до України з низки російських діячів культури які незаконно відвідували окупований Росією Крим
25) Викрадення людини у сусідній країні (суддя Чаус) для свідчення проти Порошенко
26) Постійне покривання п яних ДТП за участю "Слуг Народу" (ДТП з Трухіним) і в зв язку з чим звільнення Авакова як голови МВС
27) Вбивство депутата Антона Полякова за його свідчення журналістам про гонорари від олігархів у Верховній Раді за "правильне" голосування для партії "Слуга народу"
28) Навмисний зрив антикорупційної реформи САП і підігравання Кремлю
29) Співпраця з людьми Януковича (Ренат Кузьмін, Андрій Портнов )
30) Офшори Зеленського і перекази отримані від Коломойського ще до 2019 року - Pandora Papers
31) Повістка п ятому президенту Петру Порошенку зі звинуваченням у держзраді і застава у 1 млрд гривень
32) Нові заяви Зеленського про бажання домовитись з Путіним з великою ймовірністю здачі національних інтересів України
33) Зняття мінних загороджень на кримському перешейку (Чонгар), російські війська зайшли в Україну з Криму як на парад. Захоплені міста Півдня України, Маріуполь у тому числі.
СПИСОК ПОПОВНЮЄТЬСЯ
(1) реформа Конституційного суду
Україна має нарешті розпочати призначення фахових суддів до КС (А не представників президента), а для цього запровадити систему попереднього відбору суддів.
(2) продовження судової реформи
(3) антикорупція, включно з призначенням керівника САП
(призначити керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, "затвердивши (вже) визначеного переможця конкурсу". Як відомо, Банкова тривалий час, від минулого року, блокує призначення переможця,
(4) боротьба з відмиванням коштів
(5) втілення антиолігархічного закону
(закон має пройти експертизу Венеційської комісії і, за потреби, бути відповідно змінений).
(6) узгодження аудіовізуального законодавства з європейським
(7) зміна законодавства про нацменшини.
Пока что вы у подножия Эвереста и неизвестно чем это закончится.
Евересту дістатись , а і на Місяць долетіти за лічені хвилини
так стверджують наркологи 🙂
Попытка подняться на Эверест - по сути, глубоко иррациональный акт, торжество мечты над здравым смыслом.
Вт, 21/06/2022 -
Партнеры русских олигархов продолжают делать деньги в Украине.
Из-за вторжения РФ отечественные СМИ пропустили целую череду международных скандалов, связанных с владельцем Побужского ферроникелевого комбината (ПФК, Кировоградская область). На фоне этих историй заявления группы Solway семейства Бронштейнов о том, что она вышла изо всех российских активов, не вызывает ничего кроме скепсиса, пишет Укррудпром.
Младшие партнеры Вексельберга и Коломойского
В Украине БРОНШТЕЙНЫ благодаря ПФК воспринимаются как ЭТАКИЕ МЛАДШИЕ ПАРТНЕРЫ КОЛОМОЙСКОГО И БОГЛЮБОВА ПО ФЕРРОСПЛАВНОЙ ОТРАСЛИ, КОТОРАЯ ПРАКТИЧЕСКИ ПОЛНОСТЬЮ МОНОПОЛИЗИРОВАНА КАК РАЗ БЫВШИМИ СОБСТВЕННИКАМИ ПРИВАТБАНКА.
Но в отличие от активов последних бывший "Побужский ферроникелевый завод" работает полностью на давальческом сырье из-за рубежа, предоставляя услуги по переработке руды, при этом вся продукция реализуется на внешних рынках….
https://crime-ua.com/node/29897
«пленки»
А, може, спершу згадаємо, що ми вже подолали 7 тисяч метрів?! Не будемо соромитися говорити про власні досягнення. Не будемо народом з короткою пам'яттю й меншовартістю. Джерело: https://censor.net/ua/v3350070
Які 7000 м??? Що ти верзеш? Ми ще навіть до *** не дійшли, десь у районі Намче Базар))))
И ти тут до чого? Провідника, який до цього пункту довів, зовуть зовсім по іншому
Очевидно, що Зєлупа натякнула на Death Zone, яка починається для альпіністів після 8 000 метрів, де саме легендарний "Green Boots" aka "Зелені Черевики" опочив всує. Себто, Зєлупа напрорчив власну кончину в такий фейєричний спосіб.
Самуил Маршак...
Советский пЫсатель..
Путлер мудак...и убийца...или основатель советского Гоффна...
Одноклассники и вКонтанте пишут сами моцкали...
Зе...ты депил..
Одного ВЭЛЫКОГО КРАДИВНЫЦТВА достаточно, чтобы Вовочка, тебя посадить.
Задолбал ты тупыми видосивами. Давай, или в цирк, или в Ростов.
Головне шашликами запастися тоді точно подолаємо еверест..
Суд встановив, що 27 лютого Брюханов, виступаючи перед 70 місцевими мешканцями, заявив, що чинити опір російським окупантам не потрібно, а також відмовився формувати сили супротиву та видавати вогнепальну зброю мешканцям для його здійснення.
Цей судовий висер-зветься "дорожна карта ОПУ для набуття членства в ЄС"