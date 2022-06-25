Зеленский о членстве в ЕС: "Мы покоряем Эверест. Уже преодолели 7 тысяч метров". ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский призывает пока сосредоточить внимание на том, что украинцы получили статус кандидата в ЕС, а не на том, как много нужно сделать для вступления в ЕС.

Об этом идет речь в его вечернем обращении, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодняшний день захватило обсуждение исторического решения саммита ЕС – предоставление Украине статуса кандидата".

С утра и до этого момента на телевидении, радио, в интернете продолжается диалог о том, что это означает, какие условия Украине предстоит выполнить, как тяжело это будет сделать и сколько лет это займет.

И я по итогам этого дня хочу сказать следующее. А давайте хоть немного порадуемся! Тихо, скромно, в душе, но порадуемся. За себя, свое любимое государство. Давайте ощутим момент и вкус этого мгновения.

Представьте, что мы покоряем Эверест. Достигли предпоследней точки. Не посмотрели вокруг, даже не перевели дыхание и говорим о дальнейшем пути к вершине. Как тяжело будет преодолеть последние 1848 метров. Вмиг мы забыли и обесценили собственный успех.

А может, сначала вспомним, что мы уже преодолели 7 тысяч метров? Не будем стесняться говорить о собственных достижениях. Не будем народом с короткой памятью и неполноценностью.

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Мы говорим: Украине предоставили статус кандидата в ЕС. Давайте говорить: Украина получила статус кандидата в ЕС. Разве он свалился нам с неба? Разве мы мало прошли и сделали?

Сегодня мы акцентируем внимание на семи требованиях ЕС. Да. Это верно. Но разве это пугает нас? Нет. Потому что перед этим мы успешно выполнили сотни. Давайте не забудем об этом. Не для хвастовства. А для веры в то, что мы точно проделаем этот путь. Мы одолели 7 тысяч метров, так что не остановимся – возьмем свой Эверест.

Давайте хотя бы на минуту не о том, что нас ожидает, а о том, что мы смогли. Потому что, забывая об этом, мы умаляем значение этого шага.

Было время, когда мы не могли вечером взять билеты и наутро полететь в Европу. Мы стояли в очередях. Документы, визы и так далее. Помните? Куча бумажек, которые мы носили в файлике. Которых требовали от нас все государственные учреждения. В них – чиновники, которые никак не отчитывались перед нами и не подавали электронные декларации. Высокопоставленные должностные лица, для контроля которых не существовало ни специального органа, ни специального суда. Депутаты, которые были неприкосновенны. Президент, которому невозможно было объявить импичмент. Земля, которую нельзя было просто приобрести.

Звучит дико? Кажется, это было не с нами? Было. И не так давно. Но мы все изменили.

Приватизация. Земельная реформа. Открытые избирательные списки. Децентрализация. НАПК, Антикоррупционный суд, ЦНАПы, государственные услуги в интернете. "Дія". Сплит. Анбандлинг. Концессия. Совместное авиационное пространство. Промышленный безвиз. Деолигархизация.

Многое было сделано. Именно сделано! Давайте не забывать об этом. Давайте гордиться собой. Уважать себя.

И россиян отбросили. И победим. Потому что нас будут уважать, когда мы уважаем себя.

Не радуйтесь, что это пощечина Москве. А гордитесь, что это аплодисменты Украине. И именно поэтому я хочу видеть нас в единой семье. Пусть это вдохновляет вас.

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Мы заслужили это. Осознали это. Улыбнитесь, пожалуйста. И дай нам всем Бог спокойной ночи.

Ну а завтра – снова в бой. С новыми силами. С новыми крыльями", – заявил Зеленский.