РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13757 посетителей онлайн
Новости Видео Война в Украине Война
12 902 88
война (46661) США (23167) Кирби (335)

Войну должен закончить Путин, но, как будет выглядеть победа, решит Зеленский, - Кирби. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

США добиваются того, чтобы суверенитет Украины был надежно защищен и чтобы территориальная целостность Украины была полностью восстановлена.

Об этом координатор по стратегической коммуникации Совета по национальной безопасности США Джон Кирби сказал в интервью Голосу Америки, передает Цензор.НЕТ.

"Безусловно, мы хотим, чтобы суверенитет Украины был надежно защищен, мы хотим, чтобы территориальная целостность Украины была полностью восстановлена. Мы понимаем, что эту войну должен закончить Владимир Путин, но также и то, как будет выглядеть победа, решит Владимир Зеленский", – сказал Кирби.

Значительная часть интервью была посвящена военной помощи, которую США направляют в Украину.

Читайте также: США передадут Украине все обещанные ракетные системы HIMARS к середине июля, - СМИ

Кирби отметил, что переданные Украине системы оружия "прямо сегодня" изменяют ситуацию на поле боя. Он подчеркнул, что речь идет не только о "серьезных системах" как РСЗО HIMARS, но и стрелковом оружии и боеприпасах.

США, пожалуй, крупнейший донор военной помощи для Украины, сказал он.

"Мы уже выделили более 6 миллиардов, – на самом деле почти 7 миллиардов долларов с начала работы администрации Джо Байдена, – и почти 6 миллиардов с начала вторжения, и президент дал четко понять, что мы будем продолжать оказывать эту помощь и дальше", – подчеркнул Кирби.

Он также считает существенным, что "это вооружение поступает с рекордной скоростью".

"Это беспрецедентно – скорость, с которой помощь доходит до передовой. В буквальном смысле поставки приходят ежедневно, и не только от США, мы просто самый крупный донор, но более 40 других стран со всего мира также оказывают помощь Украине в разной форме", – сказал он. Кирби.

Также читайте: На саммите НАТО Байден объявит планы по усилению обороны альянса, - Кирби

На вопрос журналиста, устраивает ли США то, как Украина использует военную помощь, Кирби ответил, что Зеленский "вправе определять, как он намерен использовать эти ресурсы, и как он собирается одерживать победу".

"Наша задача состоит в том, чтобы он имел доступные инструменты, чтобы сделать это наиболее эффективным способом", – заявил Кирби.

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+63
Вирішить народ України, а не малороська Моніка
показать весь комментарий
25.06.2022 01:27
+34
Во-первых, у нас парламентско-президентская республика. Об этом что-то стали забывать.
Во-вторых, Зеленского выбирали чтобы он договаривался посередине. Чем он успешно и занимался, когда там разводил войска в условном Золотом и разминировал Мариуполь или еще что-то.
показать весь комментарий
25.06.2022 01:36
+28
Плюс розмінування Чонгара.
Плюс відкритий прохід з Білорусі до Київа.
Плюс саботаж озброєння ЗСУ.

За все це ЗЄ на ремені пустити мало.
показать весь комментарий
25.06.2022 02:13
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кацапія має зникнути з планети Земля. Назавжди!!!
показать весь комментарий
25.06.2022 01:24 Ответить
Для этого нужны усилия всего мира , а не только Украины.
показать весь комментарий
26.06.2022 12:23 Ответить
Зеленський зіграе х... на лбу ху..., він ноти знає
показать весь комментарий
25.06.2022 01:24 Ответить
Цей обдолбаний аморал вирішуватиме долю війни, долю перемоги долю України??? Він не українець ні по духу ні за походженням і не християнин. Йому Україна пох., це його чергова роль в черговому кварталі, відосіки, монологи. Замітили, що з ним уже майже не спілкуються, розуміючи, що це ******** - зрадник, оточений такими же ********ами-зрадниками і мається велиий сумнів щодо використання союзницької допомоги та інформування про це ворога...
показать весь комментарий
25.06.2022 18:17 Ответить
Вирішить народ України, а не малороська Моніка
показать весь комментарий
25.06.2022 01:27 Ответить
Во-первых, у нас парламентско-президентская республика. Об этом что-то стали забывать.
Во-вторых, Зеленского выбирали чтобы он договаривался посередине. Чем он успешно и занимался, когда там разводил войска в условном Золотом и разминировал Мариуполь или еще что-то.
показать весь комментарий
25.06.2022 01:36 Ответить
його обрали щоб він відпиз..в тих, хто наші гроші пи...ть, але не подивилися що цього героя просуває один з самих великих п...ів наших грошей. Як завжди, всі хто проти - порохоботи, ну й розвели в результаті як котят всіх і їх і нас.
показать весь комментарий
25.06.2022 19:30 Ответить
Ти глупий ? До нього ПЬЯТЬ рокiв керував Порох , - та геть зовсiм НIЧОГО не зробив - ось коли Зеленський за 5 рокiв нiчого не зробить - буде як соевий барига ....
показать весь комментарий
25.06.2022 21:20 Ответить
Аспирин.Дай Бог, чтоб мы сейчас так жили как при Порохе.
Об этом сейчас можео только помечтать.

Войны не было по всей Украине, освободили 2/3 Донбасса.
У людей было жилье и работа. Экономика потихонечку поднималась.

Хотелось бы сейчас проснуться и подумать про то, что все, что происходит сейчас - это страшный сон
показать весь комментарий
26.06.2022 12:31 Ответить
Хороший комментарий, плюс. Но зеледента выбирали под его лозунгом "Договоримся посередине". Не, не помним? Кто тебе платит, рашотролль?
показать весь комментарий
25.06.2022 20:02 Ответить
стули писок опущене не народ а нарід,і вас гівнярів згідно тих виборів тільки третина,тому сральник завалив
показать весь комментарий
25.06.2022 01:58 Ответить
Його вибрав на народ, а нарід. Їж, не обляпайся - представник нарІда!
показать весь комментарий
25.06.2022 03:45 Ответить
"Вирішуватиме" тіки, якщо дорослі триматимуть його подалі від "посередині"
показать весь комментарий
25.06.2022 01:34 Ответить
Войну должна закончить Украина на руинах мацквы. Одну Мацкву мы потопили а другую должны сжечь.
показать весь комментарий
25.06.2022 01:36 Ответить
Так, цю війну неможливо буде виграти, якщо воювати лише на своїй території. Тили кацапської армії на її ж території мають горіти.
показать весь комментарий
25.06.2022 08:01 Ответить
Довіряю тільки ЗСУ 👍🏼✊💪🙏🏼🙏🏼🙏🏼
показать весь комментарий
25.06.2022 01:38 Ответить
А кому ще довіряти - єрмакам -арахаміям -татаровим - портновим?
Невже є ще хтось, хто їм довіряє???
показать весь комментарий
26.06.2022 12:33 Ответить
Где в программе Зеленского пункт о ведении войны с Россией в 19 году? Что-то я не помню. Реальность изменилась. Вся политика Зеленского оказалась полностью неоправданной и вероятно привела ко многим жертвам. От Мариуполя до бойни в Луганской Области, где наши оставили позиции по "договоренности". В нормальной стране только этого хватило бы для отставки. Иначе это не демократия, если нет политической ответственности.
показать весь комментарий
25.06.2022 01:38 Ответить
Плюс розмінування Чонгара.
Плюс відкритий прохід з Білорусі до Київа.
Плюс саботаж озброєння ЗСУ.

За все це ЗЄ на ремені пустити мало.
показать весь комментарий
25.06.2022 02:13 Ответить
"Где в программе Зеленского пункт о ведении войны с Россией в 19 году? Что-то я не помню." - А что у президента нормальной страны должен быть такой пункт? Ти не сповна розуму? Может у Порошенко был такой пункт?
показать весь комментарий
25.06.2022 03:28 Ответить
А що коли він став президентом, війни у нас не було? Я, напевно, щось пропустила? Я завжди думала що якщо в країні війна країна озброюється, підтримуючи своїх військових матеріально і морально, а не пиляє гроші на дорогах. І не скорочує оборонпром. Козли смердючі, через них руся погана знищила стільки життів.
показать весь комментарий
25.06.2022 06:06 Ответить
Нормальна людина після цього ,як мінімум, пішла б у відставку.
показать весь комментарий
25.06.2022 03:57 Ответить
Нормальна б пішла
показать весь комментарий
26.06.2022 15:59 Ответить
Ну, про війну було, загальне таке. Про завершення.

"Ми повинні вибороти мир для України. Перед гарантами Будапештського меморандуму і партнерами з ЄС ми ставитимемо питання підтримки України у прагненні завершити війну, повернути тимчасово окуповані території і змусити агресора відшкодувати завдані збитки. Здача національних інтересів і територій не може бути предметом жодних перемовин."
показать весь комментарий
25.06.2022 06:35 Ответить
Ну так до этого ПЯТЬ лет никто ничего не делал - все претензии к соевому ) правда его назвали в европе самым коррумпированным политиком . Польша арестовала его министра за взятки . Новинскому и остальным агентам ФСБ он ЛИЧНО дал гражданство Украины будучи любимым министром Януковичя и Азарова- но это другое, да ?
показать весь комментарий
25.06.2022 21:27 Ответить
"29 мая 2012 года Указом Президента Украины В. Ф. Януковича В. В. Новинский принят в гражданство Украины ..."

Так что там дальше в по методичке ху#ла?
показать весь комментарий
25.06.2022 22:18 Ответить
Путлер має здохнути,а його кістки обісрані.
показать весь комментарий
25.06.2022 01:44 Ответить
Зеленского выбирали чтобы он договорился посередине и сделал всех вместе. Вместо этого у нас война, а олигархия чувствует себя как в лучшие времена. Причем власть небожители, которым позволено то что себе никто никогда в Украине не позволял.
показать весь комментарий
25.06.2022 01:50 Ответить
Короче, вывод из украинской политики. Говори что хочется народу здесь и сейчас, а потом делай что тебе хочется и называй это выбором народа. Плевать, что народ тебя совсем не для этого выбирал. Хотя Янукович именно так президентом и стал, пообещав кучу всего, а потом просто начав строить бандитский паханат.
показать весь комментарий
25.06.2022 01:52 Ответить
Саме так! І після виборів навіть через суд було доказано, що він (янукович) не повинен виконувати передвиборні обіцянки. Наразі маємо вірного спадкоємця.

"Верной дорогой идете, товарищи!"(с)
показать весь комментарий
25.06.2022 03:49 Ответить
Типа "Я вам ничего не должен"?
показать весь комментарий
26.06.2022 16:01 Ответить
Я предлагал в начале конфликта, что Зеленский должен был подать в отставку как только полетели ракеты. Это единственный выход для него. Но он не подал. Тем самым он поощрил культуру политической безответственности.
показать весь комментарий
25.06.2022 02:08 Ответить
Подав у відставку під час війни ?? У спам, кремлівський бот.
показать весь комментарий
26.06.2022 09:17 Ответить
Именно во время войны. Ибо он, человек из эстрады, и не имеет никаких предпосылок, чтобы управлять страной.
А армией и подавно.

Уходить в отставку ему надо было СРОЧНО!

Результат его руководства сейчас - много жертв и крови и разрушенная страна.
Россия и начала войну дождавшись "такого" президента
показать весь комментарий
26.06.2022 12:41 Ответить
т и і гавно жерти будеш "абинепорох" лижи давай сильніше зраднику
показать весь комментарий
25.06.2022 02:09 Ответить
Противостояние Порошенко-Зеленский это как бы изначально ложная дихотомия. Так как это совсем разные ценности. Так что надо говорить не о личностях, а о ценностях, которые наши персонажи будут воплощать. Вот когда ценности будут схожие, то можно будет начать спорить какая личность больше для этого сгодится.
показать весь комментарий
25.06.2022 02:19 Ответить
Если бы Зеленский поддерживал все те идеи, которые поддерживает Порошенко, но обещал бы сделать лучше. А так какой смысл спорить? Если есть два человека. Один идет вправо, другой влево. То нужно сначала решить куда тебе надо. Он и будет твоим спутником.
показать весь комментарий
25.06.2022 02:20 Ответить
Порошенко - любимый министр Януковичя и Азарова , его министра АРЕСТОВАЛА Польша и назвала Пороха самым коррумпированным , Порох ЛИЧНО дал гражданство агентам ФСБ Новинскому и другим - за что его выбирать ?
показать весь комментарий
25.06.2022 21:30 Ответить
ЗЄ прямо бесил лозунг Пороха - АРМИЯ, МОВА, ВІРА, то что сейчас ублюдки называют "армовір".

Они плюют в святое для Украины.

Да что там говорить.
ЗЄ начал свой президентский путь с того что обозвал свою страну барышней легкого поведения
И состряпал гаденький пропагандонский сериальчик "Слуга народа", чтобы засрать мозги наріду.
На этом он пришел во власть... а дальше все покатилось с горки вниз
Приплыли
показать весь комментарий
26.06.2022 12:50 Ответить
дарма мтебье бидло тнеап згноїли у хвилях мобілізації в АТО,дарма тобі бидлу даваали субсидії,безвіз,як було бидлом таким і залишилось,істинний *************
показать весь комментарий
25.06.2022 02:11 Ответить
Я не знаю ты новенький или просто дурак, но как мне нравится твой пост и я его разберу, так как он иллюстративный.

я его не вібірал. но после ваших вбросов-порохоботских. я поддерживаю Пезидента
- Мы не хотели войны с Украиной, но после того как украинцы в соцсетях постоянно оскорбляют россиян, а Запад ввел против нас санкции мы будем поддерживать нашего президента и его выбор начать войну с Украиной. Точнее, спецоперацию.

У Вас другой вариант?
- Я выше написал. Идея, если не Зеленский, то кто мне дикая. Тем более что Зеленский некомпетентен. И импотент. Он не смог даже церковь запретить. А предатели все благополучно сбежали, кроме одного Медведчука.

я его не вібірал.
знаю єту суку сивочолу.. спитайте про ЖК Рибальський, який гетьман-мародер разом із шуфричем побудував.
- Так за кого ты голосовал или к концу поста забыл что написал в начале?
показать весь комментарий
25.06.2022 02:16 Ответить
Зачем Зеленскому запрещать церковь ? До этого ее ФСБ шная деятельность очень нравилась Порошенко - он ее не запретил )))))) Мало того - дал ЛИЧНО гражданство Новинскому , и еще - даже Польша обалдела как при соевом воруют и АРЕСТОВАЛА его министра ....
показать весь комментарий
25.06.2022 21:33 Ответить
29 мая 2012 года Указом Президента Украины В. Ф. Януковича В. В. Новинский принят в гражданство Украины

7 июля 2013 года на выборах в мажоритарном округе № 224 (г. Севастополь) Вадим Новинский набрал 53,41 % голосов избирателей и одержал победу[14]. В Верховной Раде VII созыва вошёл во фракцию Партии Регионов.

На парламентских выборах 2014 года избран народным депутатом Украины VIII созыва от «Оппозиционного блока» (№ 11 в партийном списке).

Согласно сообщениям в СМИ Украины, в течение 2018 года активно противодействовал процессу предоставления автокефалии церкви на Украине
показать весь комментарий
25.06.2022 22:23 Ответить
ее ФСБ шная деятельность очень нравилась Порошенко - он ее не запретил
Он ее не запретил, он ее "погасил" , он добился ТОМОСА для украинской церкви и этим сделал роспархат нелегитимным
показать весь комментарий
26.06.2022 12:58 Ответить
Он ее не запретил, он ее "погасил". Она перестала быть канонической
показать весь комментарий
26.06.2022 16:05 Ответить
Ні!!!
Якою буде перемога вирішать ЗСУ та Залужний.

А ЗЄ - лівий пасажир на цьому балу.
показать весь комментарий
25.06.2022 02:07 Ответить
Але ж Зеленський призначив Залужного і той йому підзвітний
показать весь комментарий
25.06.2022 11:47 Ответить
Головнокомандуючий підзвітний Президенту!
Є крісло Президента, є купка лайна, що наваляли 73 дупоголових.
Звітувати кріслу - дурня
звітувати лайну?! Це обов'зок арахамій/безуглих/ковальових/гетьманцевих ....
показать весь комментарий
25.06.2022 17:14 Ответить
А хто не купка лайна ? Польша ? Назвали порошенка генiем корупцii , арештували його мiнiстра , запитали - нашо ти був мiнiстром Януковича та Азарова та давав громадянство агентам ФСБ Новiнському та iншим ? Його ПЬЯТЬ рокiв влаштовувала церква гундяева ....
показать весь комментарий
25.06.2022 21:39 Ответить
Зєлєнський здається "успішним президентом" тільки тому що Україна отримала міжнародну підтримку проти орд ***** завдяки героїзму захисників українців. До цього ні він, ні його прокацаплена адміністрація жидобільшовицького корумпованог і нацменшинного арахамічного розливу не має ніякого відношення. Він був, є і залишається таким як був - випадковим і недолугим. Відосики анімує вправно. озвучує підготовлені для нього тексти і більше нічого від нього не вимагається. Він просто нічого не вміє, нічого не знає і варто йому відкрити рота без папірця несе таку ахінею яка викликає подив і обурення. Він настільки бездарний як політик що за три роки нічому не навчився. Можна імітувати гру пісюном на піаніно, можна прикидуватись рішучим патріотом і грати роль президента українців але він був і залишиться синочком мами Ріми, тобто дегенератом. Це сумно і тривожно - ну не виходить розраховувати на особу без твердих переконань яка знаходиться під впливом феесбешного агента Єрмака...
показать весь комментарий
25.06.2022 03:55 Ответить
усім розумним зе не здається успішним.
-знищена оборонна програма
-демотивована армія
-звинувачення друзів в створенні паніки
-повні ідіотизму заклики на шашлики
-багато тисяч загиблих цивільних (внаслідок дій покидька)
це зе не заслуговує навіть на назву "людина"
показать весь комментарий
25.06.2022 17:20 Ответить
Куди йому до порошенка -любимого мiнiстра Януковича та Азарова . Мiнiстра пороха Польша посадила за грати , порох дал громадянство ВСIМ фсб-шнiкам (Новiнському та iн ) , порох не заборонил РПЦ за ПЬЯТЬ рокiв вiйни , його европа назвала САМИМ барижним президентом ...
показать весь комментарий
25.06.2022 21:45 Ответить
Якби це вирішував зеленський то давно була б малоросія чи новоросія.
показать весь комментарий
25.06.2022 04:01 Ответить
не згоден - війну вирішить баба Надя,
коли труїти не буде кого і напече просто смачних пиріжків...
показать весь комментарий
25.06.2022 05:59 Ответить
Не Зеленський вирішує, а українці.
Він вже нарішав
показать весь комментарий
25.06.2022 07:06 Ответить
та лано, ви зеленого фюрека гарно годуете - дивитися противно...
показать весь комментарий
25.06.2022 07:16 Ответить
И тем неменее ,,астановиться па середине и просто пиристать стрилять" у малороса зеленского уже не выйдет
показать весь комментарий
25.06.2022 07:48 Ответить
А каким боком к Победе Украины вор и лгун 2,5 года подрывавший обороноспособность страны с позывным "Янелох"? Боневтік?
показать весь комментарий
25.06.2022 07:45 Ответить
Решать должен не Зеленский а ЗСУ и народ Украины , именно мы несем все основные тяжести и риски войны , а Зеленский в бункере видосики пишет и не рискует аж ничем и ничего не теряет , только Черчилля из себя строит! Но он не Черчилль , он уже показал кто он еще до войны!
показать весь комментарий
25.06.2022 10:22 Ответить
Черчилль возможных уступках Гитлеру (28 мая 1940 года)

«В эти последние дни я тщательно обдумывал, входило ли в мои обязанности рассмотрение возможности начать переговоры с Этим Человеком. Но напрасно было думать, что если мы попытаемся заключить мир сейчас, мы получим лучшие условия, чем если бы мы боролись. Немцы потребуют наш флот - это будет называться «разоружением», - наши военно-морские базы и многое другое. Мы должны будем стать государством-рабом, хотя и будет создано британское правительство, которое будет марионеткой Гитлера

Я УБЕЖДЕН, ЧТО КАЖДЫЙ ИЗ ВАС ПОДНИМЕТСЯ И СОРВЕТ МЕНЯ С МОЕГО МЕСТА, ЕСЛИ Я ХОТЬ НА МГНОВЕНИЕ ЗАДУМАЮ ВЕСТИ ПЕРЕГОВОРЫ ИЛИ СДАТЬСЯ.

Если наша длинная островная история должна наконец закончиться, пусть она закончится только тогда, когда каждый из нас будет лежать на земле, захлебываясь собственной кровью».
показать весь комментарий
26.06.2022 15:53 Ответить
Можна шуткувати про бєлгород але реальність поки що зовсім інша, зрадники зробили своє діло, більшість досі при владі, так що не треба ілюзій.
показать весь комментарий
25.06.2022 12:21 Ответить
Зеленського-Єрмака взагалі треба тримати на відстані від будь-яких доленосних рішень.
Все з ними за три роки, та й раніше, цілком ясно. Довіра тільки ВСУ.
показать весь комментарий
25.06.2022 12:24 Ответить
Ми війну програємо якщо ціх діячів не заарештувати.
показать весь комментарий
25.06.2022 19:21 Ответить
Путін ніколи не закінчить війну якщо його не змусити це зробити.Де резолюція ООН обовязкова до виконання про припинення військових дій з боку росії?росія буде воювати вічно бо відчуває вседозволеність і безкарність
показать весь комментарий
25.06.2022 12:42 Ответить
Будем откровенны, "як виглядатиме перемога" зависит от Запада, деньги и оружие залог победы. Не нужно мечтать о чудесах, в ХХI веке чудес нет, все знают с кем идёт война, победой в этой войне можно считать минимум возвращение территорий на состояние 24 февраля, всё остальное ну никак нельзя назвать победой и это все понимают.
показать весь комментарий
25.06.2022 13:49 Ответить
Все ОТНОСТИЕЛЬНО ))) Весь этот СССР овский мотлох ( а я служил в СССР ) НИЧЕГО не стоит против некоторых вещей .... Скажем типа атомной бомбы -даже грязной - и прочих радоcтей ...
показать весь комментарий
25.06.2022 21:50 Ответить
В рашке дохера тупоголового мяса, вот только c этим могу согласиться. Если бы было то как ты говоришь, то уже на границе с Польшей бы стояли войска мордора со своим эффективным по твоим словам оружием, рсзо, ракетами и снарядами. Но, как мы наглядно видим, снарядами, ракетами и рсзо войны не выигрываются. А кроме как пулять беспорядочно по городам и расходовать ракеты, которые они не в состоянии производить без западных комплектующих (уже старье советское пошло в ход) - армия орков мало на что способна. Бронетехника скована ПТРК, фронтовая авиация ПЗРК. Их всё меньше и меньше, летчики - штучный товар. Их рассказы про су57 - это больше фантазии, это типа арматы, только самолет)

Я это всё к чему. У них нет шансов захватить Украину. Не хватит ни мяса ни вооружения. А вот с чем соглашусь так это с тем, что запад тормозит очень сильно в плане очевидных вещей. Нам уже давно нужны системы ПВО и Противоракетная оборона. А так же херова туча тяжелой арты и рсзв (желательно). Иначе они нам расехерячат еще не один город.
показать весь комментарий
26.06.2022 05:13 Ответить
А КАКИЕ ВАРИАНТЫ ПОСЛЕ ТОГО КАК ВЫ ПОМОГЛИ ЗАБРАТЬ У УКРАИНЫ ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ И РАКЕТЫ !!!???
показать весь комментарий
25.06.2022 17:53 Ответить
Админы, тут "аспирин" разбушевался.... Всю методичку ху#ла процитировал....
показать весь комментарий
25.06.2022 22:25 Ответить
А ЯКЩО ВІН ЗДОХНЕ !?)
показать весь комментарий
26.06.2022 00:24 Ответить
Зеленский плохо будет выглядеть
показать весь комментарий
26.06.2022 08:12 Ответить
Он уже не очень хорошо выглядит. Читает свои гундосики с экрана с дурноватым выражением литса
показать весь комментарий
26.06.2022 16:07 Ответить
Війну має закінчити страта путіна, всіх єдиноросів та членів вс рф.
показать весь комментарий
26.06.2022 09:37 Ответить
Ежемесячно надо 7 ярдов долларов для достойного ответа крысам путлера...по полному тарифу...
показать весь комментарий
26.06.2022 11:22 Ответить
 
 