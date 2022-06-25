Войну должен закончить Путин, но, как будет выглядеть победа, решит Зеленский, - Кирби. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
США добиваются того, чтобы суверенитет Украины был надежно защищен и чтобы территориальная целостность Украины была полностью восстановлена.
Об этом координатор по стратегической коммуникации Совета по национальной безопасности США Джон Кирби сказал в интервью Голосу Америки, передает Цензор.НЕТ.
"Безусловно, мы хотим, чтобы суверенитет Украины был надежно защищен, мы хотим, чтобы территориальная целостность Украины была полностью восстановлена. Мы понимаем, что эту войну должен закончить Владимир Путин, но также и то, как будет выглядеть победа, решит Владимир Зеленский", – сказал Кирби.
Значительная часть интервью была посвящена военной помощи, которую США направляют в Украину.
Кирби отметил, что переданные Украине системы оружия "прямо сегодня" изменяют ситуацию на поле боя. Он подчеркнул, что речь идет не только о "серьезных системах" как РСЗО HIMARS, но и стрелковом оружии и боеприпасах.
США, пожалуй, крупнейший донор военной помощи для Украины, сказал он.
"Мы уже выделили более 6 миллиардов, – на самом деле почти 7 миллиардов долларов с начала работы администрации Джо Байдена, – и почти 6 миллиардов с начала вторжения, и президент дал четко понять, что мы будем продолжать оказывать эту помощь и дальше", – подчеркнул Кирби.
Он также считает существенным, что "это вооружение поступает с рекордной скоростью".
"Это беспрецедентно – скорость, с которой помощь доходит до передовой. В буквальном смысле поставки приходят ежедневно, и не только от США, мы просто самый крупный донор, но более 40 других стран со всего мира также оказывают помощь Украине в разной форме", – сказал он. Кирби.
На вопрос журналиста, устраивает ли США то, как Украина использует военную помощь, Кирби ответил, что Зеленский "вправе определять, как он намерен использовать эти ресурсы, и как он собирается одерживать победу".
"Наша задача состоит в том, чтобы он имел доступные инструменты, чтобы сделать это наиболее эффективным способом", – заявил Кирби.
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Во-вторых, Зеленского выбирали чтобы он договаривался посередине. Чем он успешно и занимался, когда там разводил войска в условном Золотом и разминировал Мариуполь или еще что-то.
Об этом сейчас можео только помечтать.
Войны не было по всей Украине, освободили 2/3 Донбасса.
У людей было жилье и работа. Экономика потихонечку поднималась.
Хотелось бы сейчас проснуться и подумать про то, что все, что происходит сейчас - это страшный сон
Невже є ще хтось, хто їм довіряє???
Плюс відкритий прохід з Білорусі до Київа.
Плюс саботаж озброєння ЗСУ.
За все це ЗЄ на ремені пустити мало.
"Ми повинні вибороти мир для України. Перед гарантами Будапештського меморандуму і партнерами з ЄС ми ставитимемо питання підтримки України у прагненні завершити війну, повернути тимчасово окуповані території і змусити агресора відшкодувати завдані збитки. Здача національних інтересів і територій не може бути предметом жодних перемовин."
Так что там дальше в по методичке ху#ла?
"Верной дорогой идете, товарищи!"(с)
А армией и подавно.
Уходить в отставку ему надо было СРОЧНО!
Результат его руководства сейчас - много жертв и крови и разрушенная страна.
Россия и начала войну дождавшись "такого" президента
Они плюют в святое для Украины.
Да что там говорить.
ЗЄ начал свой президентский путь с того что обозвал свою страну барышней легкого поведения
И состряпал гаденький пропагандонский сериальчик "Слуга народа", чтобы засрать мозги наріду.
На этом он пришел во власть... а дальше все покатилось с горки вниз
Приплыли
я его не вібірал. но после ваших вбросов-порохоботских. я поддерживаю Пезидента
- Мы не хотели войны с Украиной, но после того как украинцы в соцсетях постоянно оскорбляют россиян, а Запад ввел против нас санкции мы будем поддерживать нашего президента и его выбор начать войну с Украиной. Точнее, спецоперацию.
У Вас другой вариант?
- Я выше написал. Идея, если не Зеленский, то кто мне дикая. Тем более что Зеленский некомпетентен. И импотент. Он не смог даже церковь запретить. А предатели все благополучно сбежали, кроме одного Медведчука.
я его не вібірал.
знаю єту суку сивочолу.. спитайте про ЖК Рибальський, який гетьман-мародер разом із шуфричем побудував.
- Так за кого ты голосовал или к концу поста забыл что написал в начале?
7 июля 2013 года на выборах в мажоритарном округе № 224 (г. Севастополь) Вадим Новинский набрал 53,41 % голосов избирателей и одержал победу[14]. В Верховной Раде VII созыва вошёл во фракцию Партии Регионов.
На парламентских выборах 2014 года избран народным депутатом Украины VIII созыва от «Оппозиционного блока» (№ 11 в партийном списке).
Согласно сообщениям в СМИ Украины, в течение 2018 года активно противодействовал процессу предоставления автокефалии церкви на Украине
Он ее не запретил, он ее "погасил" , он добился ТОМОСА для украинской церкви и этим сделал роспархат нелегитимным
Якою буде перемога вирішать ЗСУ та Залужний.
А ЗЄ - лівий пасажир на цьому балу.
Є крісло Президента, є купка лайна, що наваляли 73 дупоголових.
Звітувати кріслу - дурня
звітувати лайну?! Це обов'зок арахамій/безуглих/ковальових/гетьманцевих ....
-знищена оборонна програма
-демотивована армія
-звинувачення друзів в створенні паніки
-повні ідіотизму заклики на шашлики
-багато тисяч загиблих цивільних (внаслідок дій покидька)
це зе не заслуговує навіть на назву "людина"
коли труїти не буде кого і напече просто смачних пиріжків...
Він вже нарішав
«В эти последние дни я тщательно обдумывал, входило ли в мои обязанности рассмотрение возможности начать переговоры с Этим Человеком. Но напрасно было думать, что если мы попытаемся заключить мир сейчас, мы получим лучшие условия, чем если бы мы боролись. Немцы потребуют наш флот - это будет называться «разоружением», - наши военно-морские базы и многое другое. Мы должны будем стать государством-рабом, хотя и будет создано британское правительство, которое будет марионеткой Гитлера
Я УБЕЖДЕН, ЧТО КАЖДЫЙ ИЗ ВАС ПОДНИМЕТСЯ И СОРВЕТ МЕНЯ С МОЕГО МЕСТА, ЕСЛИ Я ХОТЬ НА МГНОВЕНИЕ ЗАДУМАЮ ВЕСТИ ПЕРЕГОВОРЫ ИЛИ СДАТЬСЯ.
Если наша длинная островная история должна наконец закончиться, пусть она закончится только тогда, когда каждый из нас будет лежать на земле, захлебываясь собственной кровью».
Все з ними за три роки, та й раніше, цілком ясно. Довіра тільки ВСУ.
Я это всё к чему. У них нет шансов захватить Украину. Не хватит ни мяса ни вооружения. А вот с чем соглашусь так это с тем, что запад тормозит очень сильно в плане очевидных вещей. Нам уже давно нужны системы ПВО и Противоракетная оборона. А так же херова туча тяжелой арты и рсзв (желательно). Иначе они нам расехерячат еще не один город.