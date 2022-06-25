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Меньше минуты, чтобы занять огневую позицию и выстрелить: Работа САУ CAESAR на восточном направлении. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Главное преимущество САУ "CESAR" – это ее высокая мобильность и маневренность.

Об этом рассказали в ОК "Схід", передает Цензор.НЕТ.

"Главное ее преимущество – высокая мобильность, маневренность. Мы выигрываем очень много времени на том, чтобы занять огневую позицию, отстреляться и быстро уехать. Враг не успевает по нам открыть огонь. От занятия позиции до первого выстрела – меньше минуты. И меньше минуты нам нужно для того, чтобы свернуться и оставить огневую позицию", - рассказал воин.

По его словам, это оружие не просто нового поколения, это другой класс.

"Она сама наводится, сама посылает снаряды, сама ориентируется по направлениям", - добавил он.

Смотрите также: САУ "CAESAR" днем и ночью уничтожают российских оккупантов на восточном фронте. ФОТО
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Топ комментарии
+43
Удачной вам охоты, хлопцы. Берегите себя
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25.06.2022 10:28
+28
Удачі Вам Хлопці. Фаршируйте русню тупу
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25.06.2022 10:32
+25
Малыми партиями проверяют эфективность☝ А потом увеличивают поставки того, что лучше русню в фарш превращает👍❗
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25.06.2022 10:28
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Удачной вам охоты, хлопцы. Берегите себя
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25.06.2022 10:28 Ответить
Малыми партиями проверяют эфективность☝ А потом увеличивают поставки того, что лучше русню в фарш превращает👍❗
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25.06.2022 10:28 Ответить
Яка малая партія? Вже майже НЕМА у Франції тих Цезарів. Аби що сказати.
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25.06.2022 10:32 Ответить
Аби що ляпнути. Давай список того що є в студію, всезнающий ти наш
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25.06.2022 10:33 Ответить
Зараз надам список тиловому базікалу нікнейму.
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25.06.2022 10:35 Ответить
Сашко❗В этом году их будет +160 ☝во французской армии. Заказали оборонке. Так, что и в Украину 20-30 поставят👍
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25.06.2022 10:41 Ответить
Сашуня, мо' і снаряди нам привезли дерев"яні?
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25.06.2022 11:55 Ответить
Інший клас : В'їбати і швидко с'їбати
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25.06.2022 10:30 Ответить
Удачі Вам Хлопці. Фаршируйте русню тупу
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25.06.2022 10:32 Ответить
Самые лучшие САУ для контбатарейной борьбы,жаль что их всего восемь,надеюсь еще шесть обещанных пришлют.
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25.06.2022 10:35 Ответить
Они стояли ровно в ряд их было восемь❗Высоцкий.
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25.06.2022 10:38 Ответить
Недавно міністерство оборони Франції спростувало фейк московських пропагандонів про захоплення гаубиць Caesar: "Всі 18 на місці". Так що, більше, ніж 8.
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25.06.2022 10:41 Ответить
Немецкие лучшие в мире самоходки 2000 уже в работе. Снарядов 155 хватает с избытком. Спасибо союзникам за помощь, никогда не забудем
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25.06.2022 16:55 Ответить
Немецкие РН2000 тоже отличные САУ, но и как цезарей мало , очень мало чтобы добился перелома контрбатарейной битве. Надо добиваться от союзников большего их количества и быстрой поставки на фронт.
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25.06.2022 10:43 Ответить
Не кількість зброї вирішує перевагу у війні, а вміння її краще застосовувати.
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26.06.2022 03:00 Ответить
Если учесть точность этой игрушки, то кацапам ничего хорошего не светит.
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25.06.2022 10:46 Ответить
А навіщо ця інформація ?
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25.06.2022 10:47 Ответить
Щоб кацапи всрались.
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25.06.2022 10:50 Ответить
Було б круто щоб і москалів дохлих сама б закопувала.
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25.06.2022 11:10 Ответить
Головне- вберегти їх від ворожих дрг
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25.06.2022 12:35 Ответить
Отак би сиділа і дивилася...
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25.06.2022 13:08 Ответить
 
 