Меньше минуты, чтобы занять огневую позицию и выстрелить: Работа САУ CAESAR на восточном направлении. ВИДЕО

Главное преимущество САУ "CESAR" – это ее высокая мобильность и маневренность.

Об этом рассказали в ОК "Схід", передает Цензор.НЕТ.

"Главное ее преимущество – высокая мобильность, маневренность. Мы выигрываем очень много времени на том, чтобы занять огневую позицию, отстреляться и быстро уехать. Враг не успевает по нам открыть огонь. От занятия позиции до первого выстрела – меньше минуты. И меньше минуты нам нужно для того, чтобы свернуться и оставить огневую позицию", - рассказал воин.

По его словам, это оружие не просто нового поколения, это другой класс.

"Она сама наводится, сама посылает снаряды, сама ориентируется по направлениям", - добавил он.

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