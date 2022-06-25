Патриарх Кирилл поскользнулся и упал во время литургии в Новороссийске. ВИДЕО

Патриарх Кирилл во время божественной литургии в Новороссийске поскользнулся и упал.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Кирилл оступился во время божественной литургии Храма святых Петра и Февронии, после чего к нему устремились помощники и камера переключилась на общий план.

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