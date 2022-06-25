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Патриарх Кирилл поскользнулся и упал во время литургии в Новороссийске. ВИДЕО
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Патриарх Кирилл во время божественной литургии в Новороссийске поскользнулся и упал.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Кирилл оступился во время божественной литургии Храма святых Петра и Февронии, после чего к нему устремились помощники и камера переключилась на общий план.
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+108 jklpqrs
показать весь комментарий25.06.2022 12:38
+91 Arcam Alpha
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+63 Alexey Chernyavsky
показать весь комментарий25.06.2022 12:39
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цигель-цигель ай лю-лю
А це подерло мну на хом'ячків...
"Русский военный патриарх - иди н***!" - Господь.
- Кирюха, а если, на самом деле, бог есть? И Ад - не выдумка?
- Не приведи Господь!!!"
Зустрічаються Путін з Гундяєм. Путін каже:
- Кирюха, а если, на самом деле, бог есть?
- Не дай бог!!!"
а чому мордва називається мордвою?
науковці стверджують що всі вони мордаті
мордва і кацап то одне і те саме
всі вони мародери вбивці і злодюги
Не придет тебе капут.
За тобой прискачут черти,
И живым тебя возьмут.
може кирило хоч після цього повірить у Бога?
він ще й свого хвоста зломив. А камеру на загальний план перевели, щоб глядачі його роги не помітили, коли та золочена шапка з голови зпала.
Также как помню, что подумал что нам хана, когда у нас на Михайловском перед войной упал крест....