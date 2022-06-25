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Патриарх Кирилл поскользнулся и упал во время литургии в Новороссийске. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Курьезы За рубежом

Патриарх Кирилл во время божественной литургии в Новороссийске поскользнулся и упал.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Кирилл оступился во время божественной литургии Храма святых Петра и Февронии, после чего к нему устремились помощники и камера переключилась на общий план.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Париарх Кирилл считает, что оккупанты в Украине "защищают Россию на поле сражения". ВИДЕО
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Топ комментарии
+108
Быть добру.
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25.06.2022 12:38
+91
Копита не підпиляв
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25.06.2022 12:39
+63
Знак с верху, пора.
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25.06.2022 12:39
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Быть добру.
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25.06.2022 12:38 Ответить
а може лише на дощ... ?
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25.06.2022 12:46 Ответить
По такой погоде, и дождь - это добро
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25.06.2022 12:59 Ответить
***** уже летело рылом в лёд на хоккее. Давно их всех сатана вместе с кобзоном ждут в гости.
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25.06.2022 12:47 Ответить
Бог шельму мітить © народна мудрість
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25.06.2022 13:03 Ответить
конечно хотелось прочитать в Акте СМЭ убился от собственной дьявольщины и роста и весу и накраденных миллиардов.... но будем считать Бог послал Гундяше последнее предупреждение мол смотри Кирилло не одумаешься чвак мозгом и все у морг у морг у морг на разделку...
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25.06.2022 13:56 Ответить
куйня это всё! он недавно Байден с велика навернулсо
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25.06.2022 15:07 Ответить
Копита не підпиляв
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25.06.2022 12:39 Ответить
я десять раз подивився, аби поіржати... це буде памятник падіння падріярха масковцкого
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25.06.2022 13:04 Ответить
За свій хвіст зачепився
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25.06.2022 13:08 Ответить
Ступил на скользкую дорожку.
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25.06.2022 12:39 Ответить
на банановую кожужерочку...
цигель-цигель ай лю-лю
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25.06.2022 14:56 Ответить
не остограмився, а опівлітрився перед "святою" літургією.
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25.06.2022 17:24 Ответить
Ото кремлівський чорт гепнувся!
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25.06.2022 12:39 Ответить
та ще й вперед ногами))
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25.06.2022 12:46 Ответить
отець* звиздоній звиздонувся
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25.06.2022 13:05 Ответить

А це подерло мну на хом'ячків...
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25.06.2022 13:14 Ответить
Знак с верху, пора.
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25.06.2022 12:39 Ответить
Аннушка уже разлила масло (с)
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25.06.2022 12:41 Ответить
***** масла (с).
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25.06.2022 13:16 Ответить
воістину *****!
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25.06.2022 17:25 Ответить
Хто підкинув візитку Яроша під ноги болєзному?
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25.06.2022 12:56 Ответить
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25.06.2022 13:28 Ответить
Жінок

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25.06.2022 13:45 Ответить
швидше знизу
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25.06.2022 13:42 Ответить
как мешок с говном плюхнулся , ахаха
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25.06.2022 12:40 Ответить
Здохни,падло.
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25.06.2022 12:41 Ответить
***** пізда ну лось так
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25.06.2022 12:41 Ответить
"Господи помилуй, господи помилуй, господи помилуй!" - Хор.

"Русский военный патриарх - иди н***!" - Господь.
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25.06.2022 12:41 Ответить
Зустрічаються Путін з Гундяєм. Путін каже:
- Кирюха, а если, на самом деле, бог есть? И Ад - не выдумка?
- Не приведи Господь!!!"
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25.06.2022 12:42 Ответить
Вариант покороче концентрированнее звучит

Зустрічаються Путін з Гундяєм. Путін каже:
- Кирюха, а если, на самом деле, бог есть?
- Не дай бог!!!"
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25.06.2022 13:37 Ответить
Що, ак і не встав ?
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25.06.2022 12:42 Ответить
Это ему Господь по башке дал, за дела нечестивые.
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25.06.2022 12:44 Ответить
гундяєв по національності мордвин
а чому мордва називається мордвою?
науковці стверджують що всі вони мордаті
мордва і кацап то одне і те саме
всі вони мародери вбивці і злодюги
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25.06.2022 12:44 Ответить
За царя николки тишайшего этих андрофагов называли одним словом -ВОТЯКИ. Володька ленин даже подарил им автономию в 1921 году для своего верного помощника Молотова (скрябина) и назвали ее Вотской. Потом андрофаги сотворили и свой (в 1929 году) колхоз площадью 800 тис.кв.км. Но в 1930 году главный тогда андрофаг молотов дал им современные названия. Известен случай когда молотов решил сотворить ДКР (донецко-криворожскую республику) А лейба Троцкий урожденный одессит, спросил его а кто он по национальности и почему лезет в Украину, молотов гордо ответил - я русский, вно лейба его поправил - какой ты русский, ты мордвин.
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25.06.2022 13:08 Ответить
Жаль що не вбився, але це хороший знак.
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25.06.2022 12:45 Ответить
Жаль, что выжил, *****...
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25.06.2022 12:46 Ответить
Поскользнулся на крови безвинно им убиенных.
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25.06.2022 12:46 Ответить
уборщица!!!!! нада було ждать поки высохне, а чорт дёрнув його пертись по помитому! ))
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25.06.2022 12:47 Ответить
мелочь, а приятно!
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25.06.2022 12:47 Ответить
Ты не бойся Кирюха смерти,
Не придет тебе капут.
За тобой прискачут черти,
И живым тебя возьмут.
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25.06.2022 12:47 Ответить
Як би ця потвора собі шию звернула! Ото б був номер...
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25.06.2022 12:47 Ответить
Представляю как этой гниде стремно умирать) Ладно пуйлы всякие, они нехристи и дебилы, а этот же под слугу Господня косит, ему втройне воздастся...
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25.06.2022 12:48 Ответить
Он атеист. Быть одновременно чекистом и верующим, это все равно, что срать, не сняв штаны
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25.06.2022 13:10 Ответить
Как говорил честертоновский отец Браун: "Каждый читает свою библию". А уж если почитать ветхий завет (который, напомню, в новом был не нарушен, а исполнен) - то ого-го, есть, где разгуляться!
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25.06.2022 13:22 Ответить
Господь шельму мітить
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25.06.2022 12:48 Ответить
гундяєв і православ*я- речі абсолютно несумістні.
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25.06.2022 12:53 Ответить
Чйорт побйари
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25.06.2022 12:53 Ответить
русо патриархо - облико морале!
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25.06.2022 15:09 Ответить
руссо, орко, крейсер москва, конерт кобздона, ту-ту.
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25.06.2022 19:30 Ответить
Плохое знамение, мля... Бог отвернулся от раши.
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25.06.2022 12:55 Ответить
Кому як....для мене хороше
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25.06.2022 12:59 Ответить
Он и не поворачивался
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25.06.2022 13:11 Ответить
Я надеялся в конце видео, когда открылись двери храма, что его вынесут копытами вперёд и выкинут в овраг.
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25.06.2022 12:57 Ответить
Та його ж навіть дикі тварини їсти не будуть. Навіть мікроорганізми. Краще спалити, та прикопати.
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25.06.2022 13:07 Ответить
Тут той випадок,коли актально "Господь,жги!Там не исправить уже ничего".
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25.06.2022 13:00 Ответить
Даже Бог не выдержал уже етого мракобеса
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25.06.2022 13:01 Ответить
Точно.На словах "Господи,помилуй" , служка сатани Гундий і гепнувся.Навіть у Господа терпіння має межі.А "храм" той у Новоросійську можна зразу спалити,бо на буде на тому місці нічого доброго.Бог відвернувся від них.Ну й слава Богу!
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25.06.2022 13:09 Ответить
Скоро вызовут к начальству?
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25.06.2022 13:02 Ответить
Я б сказав, що там хтось святу воду розлив, але звідки там свята вода?
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25.06.2022 13:02 Ответить
"Єлей" Він готується на основі оливкової олії!
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25.06.2022 17:02 Ответить
От ще б якась зверху люстра чи канделябр прям на мордяку
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25.06.2022 13:06 Ответить
Жаль, що пiдняли! Валявcя б собi.
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25.06.2022 13:07 Ответить
Путь патріарха тернистий, що не кажіть
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25.06.2022 13:09 Ответить
После благословления на убийства невинных людей лучше в святых местах не появляться. По факту, это случилось недавно в госпитале для раненых под Москвой где он рассказывал раненым оркам, какие те молодцы и благословлял поскорее вернуться в строй
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25.06.2022 13:09 Ответить
Що я можу сказати після цих добрих коментарів)))) тільки доєднатися до них))
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25.06.2022 13:10 Ответить
Лабутена сламалась
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25.06.2022 13:15 Ответить
"И когда вы простираете руки ваши, Я закрываю от вас очи Мои; И когда вы умножаете моления ваши, Я не слышу: ваши руки полны крови." Исайя 1 глава 15 стих
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25.06.2022 13:16 Ответить
Це щось епічне! Я поржав! Тільки на Януковича вінок смішніше падав...
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25.06.2022 13:18 Ответить
Господі помилуй (гундяєва)
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25.06.2022 13:18 Ответить
Летів як ангел, а впав як чорт.
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25.06.2022 13:27 Ответить
Так, а мітра.., мітра з бошки злетіла чи ні?.. Так і не зрозуміло з відео. Сподіваюсь, він ще й обісрався.
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25.06.2022 13:32 Ответить
..ну, з почином.. перший крок до пекла зроблено.. дивно, що одразу не "пішов топорІком" за адресою..
може кирило хоч після цього повірить у Бога?
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25.06.2022 13:45 Ответить
Хорошая примета!!!
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25.06.2022 13:52 Ответить
Ратиці на полірованому камені дуже ковзаються. Тож не дивно, що впав. Сподіваюсь, що
він ще й свого хвоста зломив. А камеру на загальний план перевели, щоб глядачі його роги не помітили, коли та золочена шапка з голови зпала.
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25.06.2022 14:06 Ответить
Він встиг проспівааати: "За пацанОФФ"!?
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25.06.2022 14:11 Ответить
ГЕБнувся!
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25.06.2022 14:19 Ответить
що? починає земля йти з під ніг, гуня?
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25.06.2022 14:19 Ответить
То він на хвіст собі наступив...
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25.06.2022 17:12 Ответить
ZOV Кобзона
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25.06.2022 14:41 Ответить
это хорошая примета.

Также как помню, что подумал что нам хана, когда у нас на Михайловском перед войной упал крест....
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25.06.2022 14:41 Ответить
Пам'ятаєте, як кацапські пропагандони показували церкву в Маріуполі і репетували: "Посмотрите среди развалин церковь уцелела это говорит о том, что с нами бог." Зустрічне питання, а цей знак, як трактувати?
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25.06.2022 14:42 Ответить
хаха гандяев епнулся челом ))
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25.06.2022 14:47 Ответить
скоріш їблом, де ви там чоло вгледіли?
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25.06.2022 17:31 Ответить
Шкода падла маківку не роз***рив об підлогу
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25.06.2022 14:51 Ответить
диявол фсбешного кирила врятував, видно ще потрібен йому на землі для поганих справ..
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25.06.2022 15:53 Ответить
Акела поскользнулся. Акела - мертвый волк.
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25.06.2022 14:57 Ответить
Споткнулся пес смердящий...
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25.06.2022 15:10 Ответить
Гундяя опустили.
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25.06.2022 15:49 Ответить
Розжалуют до лейтенаната )))
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25.06.2022 16:29 Ответить
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25.06.2022 16:46 Ответить
пошол в ад, или в зад
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25.06.2022 17:04 Ответить
Чому чорта гундяєва називають "патріархкіріл"?
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25.06.2022 17:47 Ответить
і чому воно не 3доxло свинособака
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25.06.2022 18:24 Ответить
Дурний поп -дурна його молитва . Жалко шо не вбилася та скотина.
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25.06.2022 19:28 Ответить
Господь: «Кірюха, останнє попередження!».
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25.06.2022 22:10 Ответить
 
 