Чиновник киевской городской власти Иванушкин в Северодонецке: "Здесь тяжело, но фронт – не место для отдыха". ВИДЕО

Виктор Иванушкин, заместитель директора коммунального предприятия Печерского района Киева, воевал на одном из самых тяжелых участков в Северодонецке в составе роты Печерского батальона ТРО города Киева.

Видео обнародовал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Он одним из первых записался в ряды ТРО 24 февраля как доброволец. А когда собрали роту добровольцев для боев в Северодонецке, Виктор в свои 54 года снова вызвался идти в ад. И воевал там как обычный пехотинец, безо всяких, также, как все бойцы, которые сражались и отошли по приказу", - говорится в сообщении.

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