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Чиновник киевской городской власти Иванушкин в Северодонецке: "Здесь тяжело, но фронт – не место для отдыха". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Виктор Иванушкин, заместитель директора коммунального предприятия Печерского района Киева, воевал на одном из самых тяжелых участков в Северодонецке в составе роты Печерского батальона ТРО города Киева.

Видео обнародовал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Он одним из первых записался в ряды ТРО 24 февраля как доброволец. А когда собрали роту добровольцев для боев в Северодонецке, Виктор в свои 54 года снова вызвался идти в ад. И воевал там как обычный пехотинец, безо всяких, также, как все бойцы, которые сражались и отошли по приказу", - говорится в сообщении.

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Всмысле не для видпочинку? А как же расслабицца?. Вот взять в пример того-же далину гетманца. Звонит утром ему сегодня Анна Чередниченко на суспильном задать вапрос. А он, ****, в сауне, в комнате отдыха, видно оббито вагонкой, а на заднем плане, видимо, бильярдный стол на котором пьяная шлюха спит, аон еще как примерный сеьянин кольцо на безымянном выпер, представте степень цинизма, люди на фронте умирают, а оно бухает с пятницы на суботу, скотобаза конченная:
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25.06.2022 13:14 Ответить
Блин, утащу этот перл в тему « выгнать гетьманцева»
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25.06.2022 13:42 Ответить
я не против
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25.06.2022 13:48 Ответить
и это не копипаст. моё. лично фоткал телек и это самый чоткий скрин. Анна Чередниченко на нем бесподобна
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25.06.2022 13:50 Ответить
а где шлюха?🤓
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25.06.2022 14:30 Ответить
шлюх - гетманцев, він перед вами.
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25.06.2022 15:23 Ответить
Прихильники Петра великого зовсім вже здуріли - вам ні хто досі не казав, що вагонка бува не тільки в бані? По скріну це скоріш мансадний поверх приватного будинку - про це й сонна морда гетманцева свідчить. но не соромтеся - сипте зрадоньку далі, ваши однодумці схавають.
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25.06.2022 19:00 Ответить
Бережи Господь вас, пане Вікторе, та ваших побратимів. Дякую.
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25.06.2022 13:32 Ответить
А де хоч один представник партії слуга народу на фронті? Чи це не їхня війна, не їхня країна, вони тут прібірахлітся і сваліть?!
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25.06.2022 13:36 Ответить
А Безумна?
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25.06.2022 16:49 Ответить
 
 