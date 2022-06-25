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Рашисты ударили по Бахмуту. Есть погибшие и раненые, - Нацполиция. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские оккупанты ударили по Бахмуту. Полицейские задокументировали военное преступление.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео последствий удара оккупантов опубликовали в Нацполиции Украины.

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Вследствие вражеского обстрела повреждено по меньшей мере 14 жилых домов. Есть раненые и погибшие среди мирного населения. Полицейские и взрывотехники работали на месте происшествия. Доказательная база преступления собрана. Пострадавшим людям оказана помощь. По факту возбуждено уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.
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25.06.2022 13:20 Ответить
Людей шкода. Але ж не ми волали: путєн введі. Я ніколи не вірив, що бажання можуть збуватися: дмухаючи в пусту пляшку, закриваючи її корком...
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25.06.2022 13:26 Ответить
"Поліцейські задокументували воєнний злочин" -не документувати потрібно і бути статистами а херячити по "тойстороне"це вже напрягае бути терпілами там булбаші ракетами тут орки або з белгорода або з криму а ці терплять як 8 років АТО скільки за 8 років загибло а ответку не давали бо це провокація боялися вислужитися обсе як і з розводами ну шо порозводилися де зараз Золоте?
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25.06.2022 13:23 Ответить
В Херсоні успішно діють партизати , а луганщина і донеччина вже вісім
років терпить кацапську мразоту 😠
Бийте гадів , бо якщо не ви їх , то вони Вас !
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25.06.2022 13:29 Ответить
их все устраивает. лиш бы не клятые биндеровцы
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25.06.2022 13:39 Ответить
вас щось дивує,подивіться останні результати виборів там,проукраїнські-європейські партії мінімум підтримки і це вади державної політики вцілому..
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25.06.2022 13:45 Ответить
 
 