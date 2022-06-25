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Выпущенная россиянами ракета "передумала" и вернулась к ним бумерангом. ВИДЕО
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На временно оккупированной территории Луганской области сразу после запуска россиянами ракеты ПВО или реактивного снаряда боеприпас сбился с курса и отработал по запустившей его установке.
Когда и где точно произошло событие, проверенных данных нет. По неподтвержденной информации от местных жителей, это оккупированный Алчевск в ночь на 24 июня 2022 года.
На кадрах видно, как вслед за двумя ракетами (судя по инверсионным следам) взлетает третья, но вскоре после старта разворачивается назад как бумеранг, падает и взрывается.
Топ комментарии
+70 Александр Чуднивец f1b95bc0
показать весь комментарий25.06.2022 15:03
+30 Alison Reese
показать весь комментарий25.06.2022 15:18
+26 Борменталь Незабаром
показать весь комментарий25.06.2022 15:19
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Щиро українська ракета взяла і підступно залізла у бк кацапської ППО.
А якщо серйозно - тільки ватниця буде знімати відео замість того, щоб йти в укриття.
Кірілка підслизнувся, ракета в обратку *******!
Пороблено...
Але цей алчевський цирк безперечно яскравіше
...обосрались
та там, схоже, не тільки обосралісь 😂
это оружие нового поколения. москалям сцать кипятком и срать кирпичами. по ваши души
у х!йла он морда як буряк завжди скоро вже лопне
От ракета і виконала команду.
- Так точно! Мачить хахлов... Как хахлов?! Та ну нах..!
[потужна бавовна]
Ви прослухали останній аудіозапис зі стартової позиції орків.
Болванка прилетіла в молодого москаля!
И от нее бежал расчет,
Кто хоть раз в жизни видел ЭТО,
Тот хрен в ракетчики пойдет!