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Криптовалютные биржи заблокировали аккаунты обходивших санкции россиян, - ГБР. ВИДЕО

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Россияне использовали криптовалютные биржи для обхода санкций, применяемых в отношении РФ международным сообществом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"ГБР обнаружило, что отдельные представители криптоиндустрии разрешали пользователям из Российской Федерации и республики Беларусь совершать анонимные трансграничные валютообменные и криптовалютные операции вопреки требованиям FATF, в обход санкций.

Среди прочего, это происходило и через некоторые украинские вебсайты", - говорится в сообщении.

Таким образом, отметили в ГБР, осуществлялось финансирование подрывной деятельности против Украины.

ГБР передало соответствующую информацию уполномоченным органам украинской власти, которые в свою очередь обратились к ведущим мировым криптовалютным биржам с просьбой применить соответствующие ограничительные меры.

Криптовалютные биржи уже заблокировали аккаунты, на которые указала украинская сторона.

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їх попередили і вони все вже вивели, тепер можна блокувати)
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25.06.2022 15:55 Ответить
кое что осталось..
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25.06.2022 16:06 Ответить
Скоро не будет даже название русский. За несколько лет после освобождения роиси и объяснению местному населению что такое русский👎Что это определение покоренный, завоеванный, сломленный, порабощенный. Тех кто захочет себя называть русским останутся одни фрики в кол-ве 100-200 голов❗☝
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25.06.2022 16:02 Ответить
Как это через Украинские сайты ? Все МОМЕНТАЛЬНО вычисляется - чьи сайты , где зарегестрированы и кто и откуда админит - 15 лет с конфискацией и все ....
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25.06.2022 20:27 Ответить
Ну хоть россияне могут играть на криптовалюту в различные игры. В настоящее время в Интернете существует множество игровых автоматов по ссылке, которые принимают криптовалюты, включая Bitcoin, Ethereum, Litecoin и другие. Игры на криптовалюту более анонимны, чем игры с использованием традиционных методов оплаты. Это может быть привлекательным для игроков, которые хотят сохранить свою анонимность. Депозиты и снятия средств с использованием криптовалюты обычно обрабатываются быстрее, чем депозиты и снятия средств с использованием традиционных методов оплаты. Это может быть удобно для игроков, которые хотят быстро начать играть.
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06.01.2024 15:13 Ответить
 
 