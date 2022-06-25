Киберспециалисты СБУ заблокировали уже около 500 пропагандистских Youtube-каналов и несколько тысяч аккаунтов в соцсетях. ВИДЕО

По требованию СБУ заблокировано около 500 пророссийских Youtube-каналов с аудиторией более 15 млн подписчиков. Передано на блокирование 1529 Telegram-каналов и ботов, 426 аккаунтов в Instagram, 93 – в Facebook, 1050 – в TikTok.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

"Нелепые фейки про "биолаборатории" и радиоуправляемых гусей, ненависть к украинцам и рафинированная ложь для своих граждан. Именно по такой формуле действует российская пропаганда, генерируя бесконечный поток обманов. Однако она неэффективна в Украине. Ведь СБУ успешно противодействует рашистам не только в боях, но и на информационном фронте. Киберспециалисты Службы задерживают вражеских агитаторов и агентов, нейтрализуют кибератаки и разоблачают российские фейки", - подчеркнули в СБУ.

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Служба безопасности Украины призывает украинцев приобщаться к информационной борьбе и посылать информацию об интернет-агентах, которые "сливают" врагу важные данные или распространяют в соцсетях контент в поддержку захватчиков. Сделать это можно в официальном чат-боте.