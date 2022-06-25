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война (46661) пропаганда (3470) СБУ (18668) блокирование (352)

Киберспециалисты СБУ заблокировали уже около 500 пропагандистских Youtube-каналов и несколько тысяч аккаунтов в соцсетях. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

По требованию СБУ заблокировано около 500 пророссийских Youtube-каналов с аудиторией более 15 млн подписчиков. Передано на блокирование 1529 Telegram-каналов и ботов, 426 аккаунтов в Instagram, 93 – в Facebook, 1050 – в TikTok.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

"Нелепые фейки про "биолаборатории" и радиоуправляемых гусей, ненависть к украинцам и рафинированная ложь для своих граждан. Именно по такой формуле действует российская пропаганда, генерируя бесконечный поток обманов. Однако она неэффективна в Украине. Ведь СБУ успешно противодействует рашистам не только в боях, но и на информационном фронте. Киберспециалисты Службы задерживают вражеских агитаторов и агентов, нейтрализуют кибератаки и разоблачают российские фейки", - подчеркнули в СБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержан агент российских спецслужб в Мукачево, - СБУ 

Служба безопасности Украины призывает украинцев приобщаться к информационной борьбе и посылать информацию об интернет-агентах, которые "сливают" врагу важные данные или распространяют в соцсетях контент в поддержку захватчиков. Сделать это можно в официальном чат-боте.
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Топ комментарии
+8
Подвиг. Це для цього СБУ створено? А замість них ще завтра 1000 з'явиться. Це ж боротьба з вітряками...

Краще б відловлювали колаборантів в тилу. А ще краще - знищували...
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25.06.2022 16:28
+5
Про що ви пишете, у вас такі фахівці як я балерина, я це знаю з власного досвіду
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25.06.2022 16:14
+5
Щось не дуже видно. В ютубі повно кацапських гавноканалів, а на українському контенті в коментаріях стільки свиноруського сміття,що і до війни так не було. Чергова імітація діяльності.
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25.06.2022 16:34
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может лучше на фронт? а не с петушарием бороться которого ютуб и так забанил? не?
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25.06.2022 16:13 Ответить
забанил в нашем регионе . зашел через оперу, гляну, а этот ******* и дальше пилит видосы. Власти Испании конченные ******
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25.06.2022 16:15 Ответить
Про що ви пишете, у вас такі фахівці як я балерина, я це знаю з власного досвіду
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25.06.2022 16:14 Ответить
а можна московське метро зупинити?
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25.06.2022 16:15 Ответить
ШАРИЯ ЛУЧШЕ БЫ ЗАБАНИЛИ
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25.06.2022 16:17 Ответить
Вы юдлять великие киберфахивцы вместо того что бы заниматься ерундой пытайтесь подломить атомные станции врага: в белораше и расее. Попытайтесь получить доступ к ядерным энергоблокам и ОТФОНАРЯ НАКЛАЦАТЬ ПО ТЕЛЕМЕХАНИКЕ НАСТРОЙКИ УПРАВЛЕНИЯ БЛОКОВ ЯДЕРНЫХ РЕАКТОРОВ. если чмо выучило хтмл и цсс оно не айтишник, оно говна кусок цсс и хтмл это можете мамке своей говорить идиоты
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25.06.2022 16:19 Ответить
Подвиг. Це для цього СБУ створено? А замість них ще завтра 1000 з'явиться. Це ж боротьба з вітряками...

Краще б відловлювали колаборантів в тилу. А ще краще - знищували...
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25.06.2022 16:28 Ответить
Щось не дуже видно. В ютубі повно кацапських гавноканалів, а на українському контенті в коментаріях стільки свиноруського сміття,що і до війни так не було. Чергова імітація діяльності.
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25.06.2022 16:34 Ответить
Коли говорять,що СБУ успішно протидіє,то якось пригадуються втечі всіх злочинців з України(
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25.06.2022 16:47 Ответить
почему то предатель подаляка еще вещает.....
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25.06.2022 16:48 Ответить
Вместо ЮТуба россиянам предлагается сервис *******!
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25.06.2022 17:28 Ответить
 
 