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Бойцы 40-й ОАБр уничтожили БТР рашистов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Бойцы 40-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ уничтожили БТР российских оккупантов.

Соответствующее видео разместили на странице оперативного командования "Південь", передает Цензор.НЕТ.

Смотрите: "Работает украинская арта, горят российские РСЗО": Генштаб ВСУ показал уничтожение техники войск РФ. ВИДЕО
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картинка гуд, ***** поджигатель лишний
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26.06.2022 19:36 Ответить
Виконавцям респект...
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26.06.2022 19:38 Ответить
розвідка... мабуть скоро і міст ..того..запалає...горіла сосна палала
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26.06.2022 20:01 Ответить
Хорошей охоты, братья.
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26.06.2022 20:06 Ответить
Сдох Максим да и хер з ним. Земля стiкловатою.
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26.06.2022 20:28 Ответить
Озвучка ідіотська
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27.06.2022 07:06 Ответить
 
 