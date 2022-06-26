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Бойцы 40-й ОАБр уничтожили БТР рашистов. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Бойцы 40-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ уничтожили БТР российских оккупантов.
Соответствующее видео разместили на странице оперативного командования "Південь", передает Цензор.НЕТ.
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