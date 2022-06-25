Оборона Лисичанска, прорыв из Горского, отход из Северодонецка, бои под Бахмутом | Бутусов ОНЛАЙН. ВИДЕО

Захват оккупантами Горской громады в Луганской области, намерения рашистов зайти в Лисичанск и отход украинских защитников из Северодонецка. Эти и другие вопросы разберет главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

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Ранее защитники Северодонецка получили команду уходить из города на новые, более укрепленные позиции.

В то же время в Пентагоне считают, что временный выход украинских войск из Северодонецка может улучшить оборонные позиции ВСУ

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