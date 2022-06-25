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Оборона Лисичанска, прорыв из Горского, отход из Северодонецка, бои под Бахмутом | Бутусов ОНЛАЙН. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Захват оккупантами Горской громады в Луганской области, намерения рашистов зайти в Лисичанск и отход украинских защитников из Северодонецка. Эти и другие вопросы разберет главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.
У зрителей есть возможность задать вопросы в комментариях.
Ранее защитники Северодонецка получили команду уходить из города на новые, более укрепленные позиции.
В то же время в Пентагоне считают, что временный выход украинских войск из Северодонецка может улучшить оборонные позиции ВСУ
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Топ комментарии
+22 Ан Мур
показать весь комментарий25.06.2022 19:19
+12 Валентина Саюн c856325a
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+7 Максім ХОЙ 07fb0949
показать весь комментарий25.06.2022 19:04
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Повідомляє Олег Шарп:
"На цьому відео хлопці, які прикривали відхід основних сил ЗСУ з котла у районі Гірського-Золотого на Луганщині.
Переважній більшості людей і техніки вдалось вийти, і окупант так і не зміг взяти їх у кільце. Але відхід основних сил повинен був прикривати ар`єргард.
Російські ЗМІ кричать, що полонили майже 2 000 військовослужбовців ЗСУ. Це неправда. Наразі у полоні знаходиться 41 український боєць. Подивіться - вони стоять з високо піднятими головами і спокійними поглядами.
Потім, коли настане вогневий паритет (наразі ворог має дясятикратну перевагу в артилерії), все повернемо. Але ще більш важливо повернути з полону всіх бійців. Бо вони герої і українці. Втім, ці два слова знедавна мають однакове значення".
А от те, що їхня мета "сточити" найбільш боєздатні підрозділи ЗСУ вони й не приховують.
Як діяти у цій ситуації - вирішувати військовому керівництву (сподіваюсь, що не політичному, оскільки наші шоумени вже прагнуть виглядати героями попри все).
Но в данном случае буду ждать инфо от рядовых бойцов.
("ні кроку назад" та подібні політизовані наїзди на військових вже почалися, про що Юрій і натякає).
А дискредитувати наші "керманичі" вміють майстерно.
Розкажіть, щоб усі зрозуміли: яку таку перевагу ми отримуємо при утриманні (як сказано "з ускладненою логістикою" таких от "карманів" ?!!
"WTF? А этот... человек в курсе, что руководители "отдельных стран альянса" не вечны, а курс Украины в Евроатлантические структуры закреплён в Конституции и оплачен кровью наших бойцов на этой войне? Не является ли такое заявление результатом сепаратных договорённостей с агрессором? Очень бы хотелось прояснить нынешнюю позицию власти по этому вопросу!" - запитує в своєму телеграм-каналі блогер Олег Шарп.