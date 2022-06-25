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Бойцы ССО вместе с артиллерией уничтожили на Донетчине колонну РСЗО "Ураган" рашистов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Бойцы Сил специальных операций ВСУ вместе с артиллерией уничтожили на Донетчине колонну РСЗО "Ураган" российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу командования ССО.

"Разведчики ССО Украины на Донетчине обнаружили колонну врага, которая насчитывала 6 РСЗО "Ураган", транспортно-заряжающие машины, бензовозы, грузовики, машины управления огнем, БТР и БМП. Удачно наведя артиллерию, воины ССО корректировали огонь украинских орудий, пока те разносили вражескую технику на куски", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Бойцы ССО и артиллеристы Нацгвардии уничтожили три российских "Града" на Северодонецком направлении. ВИДЕО
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Топ комментарии
+101
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25.06.2022 21:20
+71
ССО України-черговий респектище.Давайте ще...
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25.06.2022 21:20
+41
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25.06.2022 21:29
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ССО України-черговий респектище.Давайте ще...
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25.06.2022 21:20 Ответить
вони там весь час жили, це нащадки бродників, а бродники теж там жили з давніх давен.
народ не так просто пересилити, без авто, без доріг, без валіз.
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25.06.2022 21:54 Ответить
Викинги переселялись☝Лодки и корабли рулили❗
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25.06.2022 22:03 Ответить
але не пішли з рідних земель, як жили в Швеції, Данії, Голандії - так і живуть
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26.06.2022 01:05 Ответить
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25.06.2022 21:20 Ответить
разіяни какают
пс. не всі українці гакають та шокають
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25.06.2022 21:24 Ответить
та то таке, головне що кацапи підери.
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25.06.2022 21:27 Ответить
а думали що лідери.
ніби й одна літера, але рішає
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25.06.2022 22:24 Ответить
Лидеры среди пидоров
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26.06.2022 12:59 Ответить
Одесити шокають 😊
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25.06.2022 22:25 Ответить
Але там українців майже нема.
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25.06.2022 22:54 Ответить
Мокші це не слов'яни!
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25.06.2022 21:26 Ответить
згоден. кацапи підери а не слов"яни.
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26.06.2022 10:14 Ответить
ты еще китайцев славянами назови, каким боком они славяне ? Даже их сцарь и тот эрзя.
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25.06.2022 21:28 Ответить
Але ж роzzіяни все таки підари...
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25.06.2022 22:26 Ответить
Росіяни - жруть гівно!
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25.06.2022 21:36 Ответить
Не туліть козломордих до слов"ян, чи ви це спеціально?
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25.06.2022 21:37 Ответить
а я і не тулю. є слов"яни а є підери.
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25.06.2022 21:42 Ответить
росіяни - не слов'яни
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25.06.2022 21:43 Ответить
Какні-удівітєльно, какні-пєчально, какні-странно, какні-круті. У них якась фекальна мова.
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25.06.2022 21:50 Ответить
московити-хинова, які вкравши нашу історію у 1721 році назвали себе росіянами ніколи не були слов'янами. Це угро-фіни, розбавленві розумними татарами, які навчили їх одягатися і ходити на вулицю в туалет.
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25.06.2022 22:13 Ответить
у кацапов в глубинке тоже шокают вовсю
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25.06.2022 22:47 Ответить
ФАЙНО!
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25.06.2022 23:21 Ответить
Москалі зовсім не слов'яни. Це суміш угро-фнських самок, яких покрили тюрки- ото і є москалі, та деяка кількість манкуртів.
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26.06.2022 00:04 Ответить
россияне - не славяни
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26.06.2022 00:38 Ответить
Ruzke kurwy-***** szmaty!
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25.06.2022 21:22 Ответить
У пана таки файна, добра мова !
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25.06.2022 22:50 Ответить
"Красiво i необхiдно"(с). Лаконично, емко, молодцом).
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25.06.2022 21:23 Ответить
Ах как приятно. Пускай жрут, черти. Артиллеристов кацапских запугать до смерти регулярными прилетами, а некоторых и вовсе не запугать, а поставить перед фактом, - невероятный успех. Чем больше они будут бояться ответки на позиции или перетяжке, тем меньше нас будут бомбить и тем менее подготовленных людей туда будут отправлять, снизиться точно попаданий значительно. К тому же у них вся лучшая техника уже введена в бой, запасы есть, но они будут хуже по кучности.
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25.06.2022 21:26 Ответить
Картина Репина, приплыли.
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25.06.2022 21:28 Ответить
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25.06.2022 21:29 Ответить
а на фото - министерство обороны ордило ?
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25.06.2022 21:33 Ответить
Ну, технически - да. Это минобороны - москве.
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25.06.2022 21:48 Ответить
Виправте на Донеччині! ЗСУ молодці!
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25.06.2022 21:30 Ответить
Больше хороших дохлих русских!
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25.06.2022 21:34 Ответить
Дуже вже гарно палахкотить.
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25.06.2022 21:39 Ответить
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25.06.2022 21:49 Ответить
круто, ефективне використання бк
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25.06.2022 21:59 Ответить
Смерть кацапам!
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25.06.2022 22:02 Ответить
Знищили колону - значить, провели расєянчегам сеанс колонотерапії!
)))
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25.06.2022 22:03 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=JP4DT7C4BaM
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25.06.2022 22:10 Ответить
Браво! Замечательное видео! )
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25.06.2022 22:31 Ответить
интересно смотрится как ракеты летают по нулевой траектории. И как докладывает комдивизиона наверх - ничего нету все улетело. А для проверки Хаймарсов нужноодним ударить по ставке Пушилина в Донецке, а то уже 8 лет на коврах возлегает.
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25.06.2022 22:15 Ответить
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25.06.2022 22:23 Ответить
хлопці ви реальні герої
-так близько підійти до ворожого кубла і грамотно навести артилерію це найвищий професіоналізм витримка і ...героїзм
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25.06.2022 22:47 Ответить
Гарне полювання, багато життів Українців буде врятовано і збережено завдяки знищенню цих Ураганів з обслугою
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25.06.2022 22:49 Ответить
Кто в курсе, сколько этих РСЗВ у них еще осталось? Хотя бы примерно?
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25.06.2022 22:57 Ответить
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_equipment_of_the_Russian_Ground_Forces
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25.06.2022 23:44 Ответить
Спасибо. Больше всего Градов: Active: 750, Reserve: 2,200; Ураганов, Смерчей и Торнадо существенно меньше (по 90-180). Вроде как все, кроме Градов, должны уже заканчиваться, но производятся новые. Без аналогичного оружия (типа Himars) перемолоть нереально. Но Himars нам дают, может быть, десятки, а нужно минимум сотни.
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26.06.2022 00:40 Ответить
Ну, грады - тем, что на консервации, лет, наверное, уже больше, чем мне - а я уже не первой свежесть юнош, совок, хоть и плохо, но помню. Если всяких смерчей-торнад по 180, значит их тоже больше нескольких штук в год не произведёшь.

Но это всё бабушка надвое вилами по воде писала, конечно...
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26.06.2022 01:01 Ответить
проблема навіть не в кількості Himars..

проблема в налагодженні логістики для постачання контейнерів для них..
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26.06.2022 10:25 Ответить
на замітку "любителям покурити" у м. Пєрмь.

РСЗО "Смерч", принятая на вооружение в 1987 г

Производится ОАО "Мотовилихинские заводы" (г. Пермь)

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26.06.2022 10:33 Ответить
Piękna robota.
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25.06.2022 23:36 Ответить
🖐
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26.06.2022 13:03 Ответить
А ГОВОРЯТ ЧТО САЛЮТЫ ЗАПРЕЩЕННЫ !?)
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26.06.2022 00:16 Ответить
Скоро в очередном перехваченном разговоре орка со свиноматкой: (матюги опущены)
...Присел я, значит, посрать. Стянул свои сексуальные стринги, поднатужился и вдруг.... Бадабум!!!...
https://www.youtube.com/watch?v=beDNafFqIOQ
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26.06.2022 01:26 Ответить
Красиво.

Але так мало...
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26.06.2022 08:28 Ответить
Бальзам на душу зранку!
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26.06.2022 08:33 Ответить
 
 