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Бойцы ССО вместе с артиллерией уничтожили на Донетчине колонну РСЗО "Ураган" рашистов. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Бойцы Сил специальных операций ВСУ вместе с артиллерией уничтожили на Донетчине колонну РСЗО "Ураган" российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу командования ССО.
"Разведчики ССО Украины на Донетчине обнаружили колонну врага, которая насчитывала 6 РСЗО "Ураган", транспортно-заряжающие машины, бензовозы, грузовики, машины управления огнем, БТР и БМП. Удачно наведя артиллерию, воины ССО корректировали огонь украинских орудий, пока те разносили вражескую технику на куски", - говорится в сообщении.
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+101 саша паламарчук
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+71 Александр Чуднивец f1b95bc0
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+41 саша паламарчук
показать весь комментарий25.06.2022 21:29
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народ не так просто пересилити, без авто, без доріг, без валіз.
пс. не всі українці гакають та шокають
ніби й одна літера, але рішає
)))
-так близько підійти до ворожого кубла і грамотно навести артилерію це найвищий професіоналізм витримка і ...героїзм
Но это всё бабушка надвое вилами по воде писала, конечно...
проблема в налагодженні логістики для постачання контейнерів для них..
РСЗО "Смерч", принятая на вооружение в 1987 г
Производится ОАО "Мотовилихинские заводы" (г. Пермь)
...Присел я, значит, посрать. Стянул свои сексуальные стринги, поднатужился и вдруг.... Бадабум!!!...
https://www.youtube.com/watch?v=beDNafFqIOQ
Але так мало...